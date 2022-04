–

El Gobierno de España mantendrá su hoja de ruta fiscal al margen de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para “calibrar” la economía tras el estallido de la guerra en Ucrania, que engloban una subida de impuestos a las empresas que cosecharon beneficios ‘extraordinarios’ durante la pandemia covid. Entre ellas, las farmacéuticas y las de biotecnología, que según el organismo que dirige Kristalina Georgieva deben ayudar a “reducir la carga” que pesa sobre las administraciones para ayudar a las empresas más perjudicadas por la crisis sanitaria.

El FMI se refiere a las consecuencias de la guerra y de la era post-covid en su último informe sobre las ‘Perspectivas de la Economía Mundial’, en el que desliza la necesidad de aumentar de forma temporal el impuesto de Sociedades sobre las compañías con mayores beneficios para “intentar compensar” a los sectores que “más sufren”, como son el turismo, la hostelería y el entretenimiento.

Dicha recomendación está enfocada especialmente en países que, como España, tienen una deuda pública elevada (1,42 billones de euros, según el último informe del Banco de España).

No obstante, el plan de choque del FMI no afectará, a priori, a la estrategia del Ministerio de Hacienda. En este sentido, fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero argumentan que el Gobierno ya aprobó, a través de los Presupuestos Generales de 2022, un tipo mínimo del 15 por ciento para el impuesto de Sociedades para las grandes compañías (sobre la base imponible, no sobre el beneficio). En concreto, para aquellas cuya facturación sea superior a los 20 millones de euros. “El objetivo es dotar de más progresividad al impuesto”, apuntan.

Una medida que fue objeto de críticas por parte de la patronal. Al respecto, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, defendió que las compañías del Ibex 35 ya tributan en el impuesto de Sociedades una media de entre el 16 y el 18 por ciento.

Medidas del Gobierno para bajar el precio de la luz

Desde el departamento de Hacienda inciden, paralelamente, en que la actuación del Gobierno “está centrada en mitigar el impacto derivado de la guerra en Ucrania”.

En este sentido, aluden al plan de choque destinado a prorrogar las rebajas fiscales en impuestos vinculados a la electricidad hasta el 30 de junio, así como a la negociación entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Comisión Europea para “limitar el precio del gas y evitar que contagie al precio del resto del mercado eléctrico”.

“Esta medida ya supondrá una limitación a los beneficios extraordinarios que registra el sector eléctrico”, concluyen.

