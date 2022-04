–

El informe “Headway 2023 – Mental Health Index” llevado a cabo por The European House -Ambrosetti y Angelini Pharma publicado en octubre de 2021 ha comparado diferentes temas relacionados con la salud mental en los diversos países de la Unión Europea y Reino Unido. Dicho informe se ha llevado a cabo mediante la colaboración de hasta 17 expertos en el sector de la salud mental de entre los que encontramos una gran participación de investigadores españoles.

El informe de los expertos trata de sacar a relucir las diferencias entre los países analizados, teniendo en cuenta el impacto del COVID-19 sobre la salud mental. La Organización Mundial de la Salud, según recoge la investigación, declaró que el 93% de los países del mundo tuvieron que paralizar uno o más servicios para pacientes con desórdenes mentales, neurológicos o de abuso de sustancias. Más del 60% de los países declararon haber interrumpido sus servicios de salud mental para estratos de población vulnerable.

Situación de los profesionales en Europa y España

El reporte de los expertos analiza el número de profesionales en materia de salud mental que hay en activo en la Unión Europea. En el caso español e italiano solo se contabilizaron el número de psiquiatras, neuro-psiquiatras para niños, psicólogos y enfermeros que estaban trabajando en 2020 en la sanidad pública. España se sitúa en penúltimo lugar, solamente por delante de Bulgaria. El número de profesionales en España no llega a los 50 por cada 100.000 habitantes.

Si comparamos con el número de psicólogos colegiados en toda España, los datos que arroja el Instituto Nacional de Estadística es que por cada 100.000 habitantes existirían casi 73 psicólogos colegiados. Se trataría de una diferencia bastante amplia si tenemos en cuenta que el informe aglutina a todos los profesionales relacionados con la salud mental y, como podemos observar en el gráfico, el porcentaje de psicólogos es el segundo más pequeños. La explicación en cuanto a esa diferencia de porcentajes se debería a los profesionales trabajan en la sanidad privada, son autónomos, se dedican a la docencia o a la investigación, entre otros.

En este gráfico del Instituto Nacional de Estadística se puede apreciar la distribución de psicólogos por comunidades autónomas, siendo Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Aragón las que menos tasa de psicólogos por cada 100.000 habitantes tienen.

Inversión en salud mental

El informe “Headway 2023” también analiza las diferencias en materia presupuestaria de los diferentes países destinada a la salud mental en función del presupuesto para sanidad. Según se refleja, España solo destinaría un 5% de su presupuesto en sanidad a la salud mental en 2020, lejos de países como Alemania o Suecia, que invierten un 11,3% y un 10% respectivamente.

Costes de los problemas de la salud mental sobre la economía

El informe también lleva a cabo un análisis sobre los costes que suponen las afecciones de salud mental, y los cifra en 600.000 millones de euros: un 4% del PIB de toda Europa. Los costes son directos e indirectos, y la mayoría de ellos (un 40%) repercuten sobre el mercado de trabajo. En este caso, España, al contrario que las comparaciones anteriores, se encuentra de entre los primeros países a los que les repercuten los costes derivados de la salud mental.

Más allá de los datos estadísticos

La Confederación de Salud Mental de España también nos aporta datos más “informales” sobre la situación de la salud mental en España. En particular, la organización nos informa que el 88% de las labores de atención y apoyo las realizan personas cuidadoras informales como amigos, familia, etc. Además, más de la mitad de las personas con trastornos mentales no reciben la atención ni el tratamiento que necesitan. Un 83% de las personas que con problemas de salud mental no tienen empleo.

¿Cuánto cuesta ir al psicólogo en España?

Los usuarios pueden decidir entre acudir al psicólogo a través de la sanidad pública o con particulares. En el caso de la sanidad pública, las citas para la atención en materia de salud mental no son fáciles de conseguir. Según los datos publicados por newtral.es, las listas de espera para psiquiatría y salud mental pueden demorarse semanas e incluso meses, en función de la comunidad autónoma.

Andalucía es la comunidad en la que los ciudadanos tienen un mayor tiempo medio de espera para poder acudir al psicólogo. En particular, esta comunidad acumula un tiempo medio de espera de 60 días, seguida por la Región de Murcia (43 días), Galicia (38 días) y Navarra (31 días). Las listas de espera, además, también son amplias. La Comunidad de Madrid es el territorio que más pacientes acumula en lista de espera, con casi 23.200 ciudadanos. Las siguientes comunidades con más pacientes son Andalucía, con casi 19.000, y Castilla y León, con casi 6.000 personas esperando.

En el caso de que los usuarios contemplen acudir a particulares o clínicas privadas los precios se disparan. Un estudio llevado a cabo por ‘mundopsicólogos.com’ señala que el precio medio en España por la atención psicológica durante una hora es de 51 euros. Las provincias donde menos cuesta acudir a recibir atención en materia de salud mental serían Málaga (casi 40 euros), Ciudad Real, León y Segovia (40 euros).

Esta situación explica que la Encuesta Nacional de Salud de 2017 recogiera que 1 de cada 100 personas no pudiera acceder a atención médica de salud mental por motivos económicos. También explica que el informe ‘Headway 2023’ suspenda a España en “calidad de la atención recibida”.

