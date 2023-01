–

NOTA DE ANARQU脥A: La siguiente entrevista del compa帽ero Gabriel Pombo da Silva, fue realizada el pasado 12 de Diciembre. Se concedi贸 esta conversaci贸n con un medio no af铆n, se hace necesario la visibilizaci贸n de la situaci贸n que est谩n viviendo nuestrxs compa帽erxs en prisi贸n. Toda la fuerza y solidaridad al compa帽ero Gabriel. Salud y Anarqu铆a!

Gabriel Pombo da Silva (Vigo, 1967) es uno de los presos que m谩s a帽os lleva en las c谩rceles espa帽olas. Entr贸 apenas con 17 a帽os y hoy tiene 55 reci茅n cumplidos. Varios atracos con su banda, uno de ellos con homicidio, le abrieron la puerta de las prisiones del territorio ib茅rico y tambi茅n de Alemania. Han sido m谩s de 30 largos a帽os entre rejas. Ahora, su defensa exige a la Audiencia de Ourense, la que le conden贸, que aplique el C贸digo Penal en vigor, una postura que tambi茅n defiende la Fiscal铆a del Tribunal Supremo, lo que conllevar铆a su inmediata libertad, diez a帽os m谩s tarde de lo que le habr铆a correspondido.

鈥擧an pasado ya varios meses desde que la Fiscal铆a del Supremo solicit贸 la aplicaci贸n a su condena del C贸digo Penal vigente lo que implicar铆a su inmediata libertad鈥

鈥擜hora est谩 en el Supremo, pero lo importante que hemos descubierto es que el tribunal que en su d铆a me conden贸, la Audiencia Provincial de Ourense, es el responsable de que nunca se me aplicara el C贸digo Penal que m谩s me beneficiaba, como exige la ley. Me hab铆an penado por un delito de robo con homicidio a 28 a帽os y pico, entonces la pena m谩xima y con el nuevo c贸digo penal son doce a帽os y seis meses.

鈥斅緾u谩ntos a帽os lleva en la c谩rcel?

鈥擬谩s de 30. He recorrido casi todas las c谩rceles espa帽olas.

鈥斅縀s usted el preso que m谩s a帽os lleva encarcelado en Espa帽a?

鈥擭o lo s茅. Es probable. Yo creo que habr谩 m谩s por ah铆 que han sido olvidados porque son pobres.

鈥擲i le hubieran aplicado el C贸digo Penal m谩s beneficioso estar铆a libre y habr铆a disfrutado de diez a帽os de vida sin estar entre rejas.

鈥擲铆. Estoy secuestrado. La Audiencia de Ourense tendr铆a que haber revisado mi condena para aplicar el C贸digo Penal m谩s favorable. Pero sigo aqu铆.

鈥斅縔 c贸mo se podr铆an devolver diez a帽os de vida?

鈥擭o se puede. Yo me quedo con lo bueno, y es que he tenido tiempo para profundizar mucho en m铆 mismo, en la naturaleza humana, en el mundo.

鈥斅縀n qu茅 contexto comienzan sus encontronazos con la Ley?

鈥 En los a帽os ochenta. Yo recuerdo el barrio de El Calvario, en Vigo, pobre, miserable, rojo, en donde est谩bamos, a un lado el pueblo y al otro la polic铆a. Me crie con mis abuelos, que me inculcaron la solidaridad de clase. Entonces empec茅 a hacer lo que no deb铆a: disparar, expropiar (atracar) y juntarme con los rebeldes. Hab铆a mucho paro, mucha desesperaci贸n y mucha emigraci贸n.

鈥擸 驴no valor贸 entonces que pod铆a seguir su lucha en el 谩mbito pol铆tico o sindical y no usando la violencia?

鈥擡ra in煤til el camino pol铆tico o sindical. No serv铆a. Repart铆amos alimentos y dinero a las familias pobres. Era una 茅poca dura. Estamos hablando adem谩s de un per铆odo de tiempo en donde la extrema derecha mataba, donde hab铆a grupos ultras y en la clase obrera ten铆amos que defendernos.

鈥擸 de pronto lleg贸 la droga鈥

鈥擣ue muy raro. Empez贸 a aparecer hero铆na pura por Vigo. Observ茅 que, de la noche a la ma帽ana, en todos los barrios en donde est谩bamos organizados y trabaj谩bamos a nivel pol铆tico y social, aparece la droga y destruye a los j贸venes, a los trabajadores, afecta a todos.

鈥擯as贸 8 a帽os de su condena en el duro r茅gimen de aislamiento FIES (Ficheros Internos de Especial Seguimiento). No se le ve afectado ni ps铆quica ni f铆sicamente.

鈥擧e tirado para adelante por inercia. Para resistir me concentr茅 en m铆 mismo, en la lectura, en el deporte y b谩sicamente en resistir el d铆a a d铆a.

鈥擲e ha negado siempre a colaborar con el centro penitenciario. No acept贸 impartir cursos a otros presos. 驴Le pas贸 factura esa postura?

鈥擬e sigue pasando factura. Me he hecho los peores enemigos en todas partes: narcotraficantes, banqueros, jueces y tambi茅n entre los que trabajan aqu铆 dentro.

鈥斅縃a cambiado mucho la c谩rcel en esos largos treinta a帽os?

鈥擫a mayor铆a de los que entran son enfermos mentales o est谩n dopados. Hoy la c谩rcel ya no es el vigilar y castigar de Foucault, sino lo reflejado por Orwell, la polic铆a del pensamiento. No se busca rehabilitar. B谩sicamente esto es un negocio. Los que tienen dinero salen de la c谩rcel. Los que tienen padrinos pol铆ticos tienen privilegios鈥

鈥斅縌u茅 har谩 cuando salga?

鈥擟rear茅 un ateneo que se llamar谩 Agust铆n Rueda en mi finca, en el condado de Mos. Impulsar茅 colectividades, editoriales鈥 basados en el apoyo mutuo y en la formaci贸n. Hay que volver a la tierra.

鈥擭ada que ver con su trayectoria anterior

鈥擲铆, es una cuesti贸n de realidad, de pragmatismo. Me veo m谩s ayudando a formar y educar a otros compa帽eros que atracando bancos. Traduciendo libros interesantes que no est谩n en espa帽ol, creando cooperativas鈥