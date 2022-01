España. Informativo sobre lxs compañerxs detenidxs el 27 de febrero por la quema de una camioneta policial

驴SABIAS QU脡?

En Espa帽a hay 4 chicos italianos detenidos desde el 27 de febrero de 2021 por manifestarse por la libertad de expresi贸n.

El 16 de febrero de 2021, el rapero catal谩n Pablo Hasel es detenido por algunas de sus publicaciones en las redes sociales. Se le acusa de 芦apolog铆a del terrorismo禄 y 芦vilipendio a la monarqu铆a y a las instituciones del Estado禄. A miles, convencidos de que esta detenci贸n viola el derecho a la libre expresi贸n, salen a la calle en toda Espa帽a, y muchos tambi茅n desde el extranjero. En los d铆as siguientes se producen numerosos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. Las im谩genes de un veh铆culo blindado de la polic铆a en llamas en Barcelona fueron difundidas por los informativos internacionales y tras este episodio el 27 de febrero seis italianos, una chica francesa y una chica espa帽ola vienen consideradxs culpables de 芦desorden p煤blico禄, 芦pertenencia a grupo criminal禄 y 芦tentativa de asesinato禄.

Intervenci贸n de la abogada Benedetta Perego

芦Las acusaciones contra los detenidos se basan en el testimonio de dos polic铆as que se habr铆an infiltrado entre los manifestantes, que recordamos eran 6000, pero que ante el tribunal han admitido de no poder reconocer a ninguno de los acusados. Detenidos por el hecho de hablar italiano entre ellos, porque vest铆an ropa oscura, porque usaban un encendedor del mismo color y porque habr铆an usado la contrase帽a 芦chihuahua禄. No hay una sola acusaci贸n precisa de acto violento o vandalismo en la confrontaci贸n de las singulares personas, es m谩s, incluso en relaci贸n con el punto que inicialmente parec铆a m谩s grave, o sea, el incendio del blindado de la polic铆a, la chica italiana acusada de haber lanzado el l铆quido inflamable, ya desde finales de marzo de 2021, ha sido absuelta por las im谩genes de video que demuestran su extra帽eza, y que no han a帽adido nada a cargo de los dem谩s. Y hay m谩s, desde septiembre de 2021 los Bomberos de Barcelona han formulado un informe de investigaci贸n estableciendo claramente como nunca ha existido un peligro real para el polic铆a que se encontraba dentro de la furgoneta. Sin embargo, principalmente por este hecho, la acusaci贸n de tentativa de asesinato sigue pendiendo contra los investigados. Para la liberaci贸n de 6 de ellos se ha pedido una fianza de 45.000 euros a cada uno, y 4 contin煤an en prisi贸n a d铆a de hoy禄 [1].

Intervenci贸n del abogado Gianluca Vitale

芦La historia relativa a las detenciones por los enfrentamientos del 27 de febrero es paradigm谩tica y de alg煤n modo revela la verdadera naturaleza e hipocres铆a del sistema judicial espa帽ol, que no difiere de los otros sistemas de los pa铆ses europeos: una prisi贸n preventiva que dura ya casi un a帽o, una solicitud de fianza desorbitada, por tanto con el uso de un instituto jur铆dico t铆picamente de clase, porque vincula la libertad personal del acusado no a la gravedad del hecho sino a su capacidad econ贸mica. Todo esto en ausencia de pruebas o con pruebas absolutamente inconsistentes y contradictorias. La prisi贸n cautelar, que es la prisi贸n en ausencia de una previa determinaci贸n de la responsabilidad penal, antes de una condena, por lo tanto, que deber铆a usarse como 煤ltimo recurso y con extrema parsimonia, en cambio, viene utilizado mucho, especialmente cuando a ser acusado es el conflicto social y quien act煤a en ese conflicto social. Los detenidos ten铆an la culpa no tanto de haber hecho algo, porque de esto no hay ninguna prueba, sino de ser algo, de ser portadores de instancias antagonistas, de ser de alguna manera no alineados, de haber participado en las protestas por la libertad de manifestaci贸n del pensamiento, de ser inc贸modos. Y entonces en Espa帽a, como en Italia, como en los otros pa铆ses, se deben doblar aquellas mismas reglas que el Estado se ha dado para poder definir el propio sistema judicial como justo. Esas mismas reglas deben ser torcidas y violadas, y sacrificadas al supremo inter茅s de reprimir todo aquello que sea considerado no pol铆ticamente coherente con el sistema dominante.

A la fecha no sabemos cu谩ndo comenzar谩 el proceso, ni si se reducir谩 el monto exigido para la fianza.

Solidaridad con Albo, Danilo, Emanuele, Erman, Jeanne, Luca, Maria y Sara detenidxs por haber manifestado por la libertad de expresi贸n.

Fuente:

//infernourbano.noblogs.org/post/2022/01/18/lo-sapevate-che/

Nota:

[1] Actualmente y hasta la fecha de este escrito, de los cuatro compa帽eros que hay en prision, las fianzas han sido rebajadas a dos compa帽eros de 40.000 a 15.000 y ya han podido salir. A los otros dos compa帽eros restantes en la c谩rcel se supone que tambi茅n vendr谩 rebajada la fianza en un pr贸ximo futuro.