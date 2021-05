–

Durante los d铆as 28,29 y 30 de Mayo tendr谩 lugar el 芦IV Encuentro anarquista contra el sistema tecno-industrial y su mundo禄. Un lugar donde encontrarnos, conocernos, difundir y afilar nuestras ideas contra la organizaci贸n tecnica del mundo. Pretendemos que el Encuentro sea una herramienta m谩s para combatir el sistema tecn-cientifico-industrial, porque pensamos que el terreno del enfrentamiento se debe concentrar en el campo del progreso tecnol贸gico, puesto que es y ser谩 lo que trace las presentes y futuras din谩micas sobre todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida (sociales, pl铆ticos, econ贸micos, ecol贸gicos.. Durante la duraci贸n de las jornadas habr谩 un espacio para distribuidoras (aquellas que quieran montar la distribuidora en el espacio les pedimos que confirmen su presencia con antelaci贸n) y comedores 100% vegetarianos.

Programa:

VIERNES 28 A LAS 19:00H

鈥 CHARLA-DEBATE: 鈥淟a reproducci贸n artificial de lo humano: El camino del transhumanismo鈥. A cargo de Resistenze al nanomondo.

El ser humano en la era de su reproducibilidad t茅cnica, cuando los cuerpos se convierten en laboratorios vivientes y el embri贸n se convierte en producto. PMA (procreaci贸n m茅dicamente asistida), selecci贸n de embriones, eugenesia, CRISP / Cas 9, edici贸n gen茅tica y las 煤ltimas fronteras del 煤tero artificial. Desde los laboratorios de investigaci贸n para la clonaci贸n de animales, los proyectos transhumanistas apuntan areemplazar la evoluci贸n natural con la evoluci贸n artificial. Desde la cr铆a de animales 4.0 hasta los humanos, los animales dise帽ados y digitalizados anticipan el futuro de nuestra especie en el mundo inteligente. En el cuerpo de los animales, y ahora tambi茅n en nuestro cuerpo, se redise帽a la historia biol贸gica y se manipula la evoluci贸n natural de forma irreversible. La manipulaci贸n, la modificaci贸n gen茅tica, el h铆brido, son partes estructurales del entorno de laboratorio y de la concepci贸n en la que se basa. Los cuerpos y procesos vivos no pueden dejar de perder su indisponibilidad original a la apropiaci贸n por parte del biomercado y las tecnociencias y a cualquier modificaci贸n gen茅tica. El transhumanismo est谩 transportando toda la vida hacia una nueva era digital-sint茅tica, post-naturaleza y post-humana.

VIERNES 28 A LAS 21:00H CENADOR.

S脕BADO 29 A LAS 12:30H

鈥 PRESENTACI脫N DEL LIBRO: 鈥淟a pandemia digital. La libertad en coma.鈥 A cargo de Ediciones El Salm贸n.

La gesti贸n pol铆tico-sanitaria de la pandemia de covid-19 ha supuesto una vuelta de tuerca m谩s en el proyecto de totalitarismo digital que, desde hace varias d茅cadas, viene siendo implementado por gobiernos y empresas. La libertad en coma. Contra la informatizaci贸n del mundo, publicado en Francia en 2011, reeditado y ampliado en 2018, nos ayuda a conocer los or铆genes de la invasi贸n inform谩tica, y comprender as铆 mejor nuestro modo de oponerse a ella.

S脕BADO 29 A LAS 15:00H COMEDOR

S脕BADO 29 A LAS 17:00H

鈥 PRESENTACI脫N DEL LIBRO: 鈥淧erspectivas an谩rquicas contra IIRSA.鈥 A cargo de sus editores.

Hoy en d铆a la avanzada del capital en Abya Yala (Latinoam茅rica) es el proyecto IIRSA, una infraestructura extractivista a gran escala para el flujo de mercanc铆as que amenaza a millones de formas de vida. Este megaproyecto ha asesinado, despojado y destruido comunidades y ecosistemas completos desde el a帽o 2001, adem谩s de la proletarizaci贸n de los territorios en donde el capital devasta todo a su paso. Esta implantaci贸n no es 芦otro contexto禄, si no que es transversal a todas las geograf铆as, tanto en el consumo humano, como en el flujo de mercanc铆as, el desequilibrio de los h谩bitats, adem谩s del giro ecofascista tecn贸crata del nuevo capitalismo. Este libro nace de la necesidad de conformar perspectivas antiautoritarias/ an谩rquicas en una realidad donde la informaci贸n se encuentra aislada y resguardada por las instituciones, donde el discurso se sit煤a entre la socialdemocracia ecologista y la tecnocracia especializada, generando un oscurantismo informativo, y una desconexi贸n de las luchas y resistencias. Adem谩s, considerando que la informaci贸n est谩 a la mano, solo se decidi贸 compilarla para hacer un mapeo general de los acontecimientos y reflexiones en torno a ellos desde distintos puntos de vista, y darle un enfoque desde iniciativas que est谩n luchando hasta la actualidad contra la devastaci贸n. Desde esta aclaraci贸n, el libro en s铆 no tiene como prop贸sito erigir una verdad acerca de la significaci贸n de todas las variantes del conflicto; tampoco existen respuestas claras que se interpreten de la misma manera. Su objetivo, m谩s bien, es plantear, evidenciar y reflexionar sobre estas realidades desde una mirada individual anarquista con apa帽e colectivx, y abrir preguntas con fines pr谩cticos y contra informativos apuntando principalmente que CAPITALISMO ES DEVASTACI脫N Y DESPOJO; y la lucha contra la autoridad es en defensa de la tierra, es en defensa de otras formas de vida fuera de la maquinaria nociva y explotadora del capital.

S脕BADO 29 A LAS 19:00H

鈥 CHARLA-DEBATE: 鈥5G: La red cibern茅tica.鈥 A cargo de Resistenze al nanomondo.

Las profundas transformaciones sociales, ontol贸gicas y antropol贸gicas que derivar谩n de la red 5G y de la sociedad que se est谩 estructurando gracias a ella. Tratando de comprender las transformaciones tambi茅n del poder hacia un nuevo poder dulce que no tiene cara de coerci贸n o imposici贸n, sino de libre elecci贸n. La visi贸n cibern茅tica y transhumanista se materializar谩 en su totalidad: todos los campos de existencia digitalizados para una organizaci贸n automatizada de toda la sociedad y de toda la vida con un seguimiento continuo que se extender谩 a gestos singulares, hasta las emociones m谩s remotas. No se tolerar谩 lo inesperado, el azar, el l铆mite y lo humano ser谩 concebido como inadecuado y como el error, por una continua adaptaci贸n a un mundo de m谩quinas, por una continua superaci贸n de l铆mites en los que es precisamente el cuerpo el que se considera. .como l铆mite a superar convirti茅ndose en objeto de un rendimiento continuo y de una autooptimizaci贸n. Ante la codiciada 芦singularidad禄 tecnol贸gica lo que est谩 sucediendo es una 芦singularidad禄 ontol贸gica: la naturaleza misma del ser humano, su existencia biol贸gica, su finitud, es transformada por una continua implementaci贸n y modificaci贸n gen茅tica de los cuerpos. Una transformaci贸n ontol贸gica del humano para llegar a su completa deshumanizaci贸n.

S脕BADO 29 A LAS 21:00H CENADOR

DOMINGO 30 A LAS 12:30H

鈥 TALLER: 鈥淣o dejes rastro. C贸mo no dejar rastros gen茅ticos y/o

biom茅tricos鈥. A cargo de Negre i verd.

DOMINGO 30 A LAS 15:00H COMEDOR

DOMIGNO 30 A LAS 17:00H

鈥 CHARLA-DEBATE: 鈥淓l modelo energ茅tico como modelo de dominaci贸n: La transici贸n verde.鈥 A cargo del colectivo Moai y del colectivo ecofeminista Las Cuervas.

La energ铆a, o m谩s bien los recursos energ茅ticos, son la base del buen funcionamiento del tecno capitalismo que necesita de ellos para continuar su maquinaria de explotaci贸n, producci贸n, hipermovilidad de mercanc铆as y personas鈥 y para mutar al nuevo capitalismo verde y digital. Haremos una cr铆tica profunda a la importancia de la energ铆a en los diferentes modelos de dominaci贸n, analizando la relaci贸n entre las fuentes de energ铆a usadas por las diferentes culturas europeas desde el neol铆tico y c贸mo eso afecta al modelo de dominaci贸n. Acabaremos analizando el impacto concreto del nuevo modelo energ茅tico del capitalismo 鈥渧erde y digital鈥 que contin煤a la dominaci贸n bajo otras f贸rmulas. Un impacto con unas consecuencias devastadoras en todas las dimensiones.

DOMINGO 30 A LAS 19:00H

鈥 MESA REDONDA: 鈥淧andemia y tecnomundo: Medicalizaci贸n, digitalizaci贸n y control social.鈥

Nuestra vida ha cambiado totalmente despu茅s de poco m谩s de un a帽o de proclamaci贸n de la 芦emergencia sanitaria禄, hemos sido sometidos a una 芦dictadura tecno sanitaria禄 en la que nuestra vida ha quedado regulada bajo los imperativos de la salud (confinamiento, distancia social, monotorizaci贸n de movimientos, etc). El capitalismo hipertecnol贸gico ha acelerado el proyecto de la 4潞 revoluci贸n industrial que persigue la hibridaci贸n humano-m谩quina para adaptarlo al mundo-m谩quina. Durante la mesa redonda abordaremos este proceso haciendo hincapi茅 en la aceleraci贸n de la digitalizaci贸n, la medicalizaci贸n y del aumento del control social que han supuesto la pandemia.

DOMINGO 30 A LAS 21:00H CENADOR.

E.S.L.A EKO

C/ 脕nade n潞 10, Metro Oporto o Urgel.

Espacio para distribuidoras.

Comedores y cenadores veganos los tres d铆as.

Medidas: Aforo limitado y mascarilla.

contratodanocividad@riseup.net

contratodanocividad.espivblogs.net