De parte de Anarquia.info February 16, 2022 40 puntos de vista

5 + 6 DE MARZO 2022

(NO publicar en las redes sociales!!!)

Aupa compas!

Invitamos a la participación en las Jornadas en Defensa de los Bosques, los próximos días 5 y 6 de Marzo a Kan Seitan en el Veïnat de Pedrinyá (Crespiá, Pla de l’Estany).

Tras las tallas masivas de los bosques de la zona, que dejaron una increíble destrucción de la biosfera y mucha leña seca en los suelos, la amenaza de un incendio forestal ha aumentado considerablemente. No solamente causado por la sequía del verano pasado, sino por las actividades de pirómanos que preparan el ‘gran fuego’ hay una necesidad inminente de hacer limpiezas y crear cortafuegos.

Como anarquistas creemos en el apoyo mútuo y la solidaridad entre compañerxs. Los dos días de trabajo comunitario también sirven de aprendizar mediante la práctica la prevención de incendios forestales. Además a la tarde del Sabado habrá actuaciones músicales de cantautore/as (presentación del proyecto Folk-Guerilla) y de las bandas Sine Vexilum y Psyco Korp.

Aquí el programa completo:

Sabado 5

a las 10h: Trabajo comunitario en el bosque

a las 15h: Comida vegana

de 17h hasta las 21h Konciertos:

Presentación Proyecto de Cantautorxs:

«FOLK GUERILLA» presentado por:

PIHARO (Folk-Rock taberna, Vallés Oriental)

A. MATRAKA (Anti-Folk acústico, Osona)

RUMOR (folk punk-crust, Barcelona)

+

SINE VEXILUM (brujas de metal, Olot)

PSYCO KORP (punkrock, Sant Boi)

Domingo 6

a las 10h Trabajo comuntario en el bosque

a las 14h Comida vegana

Para lxs compas que participan en los trabajos forestales será imprescindible llevar guantes de trabajo y botas de montaña.

Las jornadas son auto-organizadas, ni masters ni esclavxs! D.I.Y. (hazlo tu mismx!)

Para aclarar cualquier duda contactad con el email: liberacionomuerte@yahoo.com

Para llegar: carretera N-260 entre Besalú y Figueres, coger el camino de tierra que sale de la N-260 en el punto km 56.5 hacía abajo dirección río Fluviá (cerca 1km de pista)

Os esperamos!

Salud & Anarquía

ENGLISH

FOREST DEFENCE DAYS 5 + 6 MARCH 2022

(DO NOT publish on social networks!!!)

Aupa compas!

We invite you to participate in the Action days in Defence of the Forests, the next 5th and 6th of March at Kan Seitan in the Veïnat de Pedrinyá (Crespiá, Pla de l’Estany, Catalonia).

After the massive felling of the forests in the area, which left an incredible destruction of the biosphere and a lot of dry firewood on the ground, the threat of a forest fire has increased considerably. Not only caused by last summer’s drought, but also by the activities of arsonists who prepare activities of arsonists preparing the ‘big fire’, there is an imminent need to get active for clearings and fire breaks.

As anarchists we believe in mutual support and solidarity between comrades. The two days of community work also will serve to learn by practice how to prevent forest fires.In addition, on Saturday afternoon there will be musical performances by singer-songwriters (presentation of the project Folk-Guerilla) and the bands Sine Vexilum and Psyco Korp.

Here is the complete programme:

Saturday 5th

at 10 am: Community work in the forest

at 15h: Vegan lunch

from 17h to 21h: Concerts:

Presentation of the Singer-Songwriter Project:

«FOLK GUERILLA» presented by:

PIHARO (Folk-Rock taberna, Vallés Oriental)

A. MATRAKA (Acoustic Anti-Folk, Osona)

RUMOR (folk punk-crust, Barcelona)

+

SINE VEXILUM (Metal witches, Olot)

PSYCO KORP (punk-rock, Sant Boi)

Sunday 6th

at 10am Voluntary work in the forest

at 14h Vegan lunch

For the comrades who participate in the forest work it will be better work gloves and hiking boots should be worn.

All activities are selforganized, no masters no slaves! D.I.Y.

If you have any questions, please contact us by email:

liberacionomuerte@yahoo.com

To get there: Province of Girona, N-260 road between Besalú and Figueres, take the dirt road that leaves the N-260 at km 56.5 down towards the river Fluvià (about 1km of track).

We are waiting for you!

Health & Anarchy

CATALÀ

JORNADES PER LA DEFENSA DELS BOSCOS 5+6 MARÇ 2022

(NO publica en les xarxes socials!!!)

Aupa compas! Et convidem per participar en les Jornades en Defensa dels Boscos, 5è i 6è de Març a Kan Seitan al Veïnat de Pedrinyá (Crespiá, Pla de l’Estany).

Després dels massius talles dels boscos en l’à rea, quina esquerra una destrucció increïble del bosc i la destrucció de la biosfera i molta llenya seca en el terra, l’amenaça d’un foc forestal ha acrescut considerablement. No només causat per la sequera d’últim estiu , però també per les activitats de piromans que preparan el ‘foc gran’, hi ha una necessitat imminent a per fer netejes i pauses de foc.

Com anarquistes creiem en solidaritat i suport mutu entre companyes. Els dos dies de la feina comunità ria també serveix per aprendre per prà ctica com per impedir focs forestals. A més a més, en tarda de dissabte allà serà actuacions musicals per cantautorxs-compositorxs (presentació del projecte Folk-Guerilla) i de les bandes Sine Vexilum i Psyco Korp.

Aquí és el programa complet:

dissabte 5è

a les 10 és: feina comunità ria al bosc

a 15*h: *dinar vegá

des de 17*h a 21*h: Koncerts

Presentació del Cantautorxs-Projecte de Compositor

«FOLK GUERILLA» presentat per:

PIHARO (Folk-Rock taberna, Vallés Oriental)

MATRAKA (Acústic Anti-Folk, Osona)

RUMOR (folk punk-crust, Barcelona)

+

SINE VEXILUM (bruixes de Metal, Olot)

PSYCO KORP (*Punk-rock, Sant Boi)

diumenge 6è

a 10és: feina voluntà ria al bosc

a 14*h: dinar vegá

Per als companyes que participa en la feina forestal el serà guants de feina i botes de senderisme han de ser duts.

Si tens qualssevol preguntes, per favor contactar-nos per e-mail: liberacionomuerte@yahoo.com

Les jornades son autogestionades, ni masters ni esclaus! D.I.Y.(fez-ho tú mateix/a)

per rebre allà : carretera N-260 entre Besalú i Figueres, duu el camí de serra aquells fulls a la N-260 a km 56.5 baix cap al ríu Fluviá (sobre 1km de pista).

Estem esperant ja que et!

Salut i Anarquia