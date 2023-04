–

De parte de Nodo50 April 26, 2023 251 puntos de vista

Espa帽a sigue a la cabeza de la Uni贸n Europea en el uso de pesticidas en su territorio. As铆 lo revela un ambicioso estudio que acaba de hacer p煤blico la ONG Amigos de la Tierra en colaboraci贸n con la fundaci贸n Heinrich-B枚ll-Stiftung y la Red Europea contra los pesticidas. Durante el a帽o 2020 鈥攅l 煤ltimo con datos consolidados鈥, en el Estado se vendieron 75.774 toneladas de plaguicidas. Pero Espa帽a no es una excepci贸n.

El trabajo, amparado por la Uni贸n Europea y el Ministerio para la Transici贸n Ecol贸gica, se帽ala que el uso de pesticidas se ha incrementado un 80% en todo el mundo desde 1990. Constatan, adem谩s, que este aumento se relaciona con graves da帽os en la salud de las personas agricultoras y consumidoras as铆 como tambi茅n en los ecosistemas. Al otro lado de la cadena, cuatro multinacionales se reparten la mayor铆a del mercado que, este a帽o, tiene una previsi贸n de mover 120.000 millones de euros en todo el mundo.

Biodiversidad

Insecticidio, el ocaso de la flora intestinal del planeta



Los peque帽os seres que mantienen la biosfera desaparecen a un ritmo tan poco conocido como fren茅tico. Son la base de multitud de procesos ecosist茅micos sin los que la vida desaparecer铆a. El ser humano est谩 detr谩s de su declive.

鈥淟a biodiversidad est谩 afectada hasta tal punto que se est谩 poniendo en riesgo el propio sost茅n de la agricultura. Si seguimos exterminando todo tipo de especies de fauna y flora, como los polinizadores, pondremos en jaque a la agricultura鈥, explica Andr茅s Mu帽oz Rico, que ha participado en el estudio como responsable de Soberan铆a Alimentaria de Amigos de la Tierra. 鈥淓n esta l铆nea de destrucci贸n de la biodiversidad, estamos poniendo en riesgo la producci贸n de alimentos de la que dependemos directamente鈥, a帽ade. La bibliograf铆a cient铆fica al respecto es amplia y lo acredita.

La OMS estima que la cifra total de muertes a causa de intoxicaciones accidentales por pesticidas es de alrededor de 11.000 por a帽o

El Grupo de Ecolog铆a Terrestre de la Universidad Aut贸noma de Madrid ha estudiado durante a帽os los efectos de la agricultura intensiva sobre las especies silvestres y sobre el potencial de control biol贸gico de plagas en cultivos agr铆colas europeos. Una investigaci贸n publicada por el grupo en Basic and Applied Ecology muestra que una duplicaci贸n de los rendimientos en cosecha sostenida con pesticidas se asocia con la p茅rdida de la mitad de las especies de plantas y de un tercio de las especies de escarabajos y de aves del entorno. Adem谩s, como en el atlas de Amigos de la Tierra, concluyen que 鈥渁 pesar de d茅cadas de pol铆tica europea para prohibir los pesticidas da帽inos, los efectos negativos de los pesticidas sobre las especies de plantas y animales silvestres persisten鈥.



Los riesgos para la salud en el campo y en la ciudad

Hace m谩s de treinta a帽os que la Organizaci贸n Mundial de la Salud puso el foco en los envenenamientos de las poblaciones agr铆colas por el uso de pesticidas y, a d铆a de hoy, las cifras siguen siendo poco esperanzadoras. El estudio m谩s profuso de los 煤ltimos a帽os se帽ala que al a帽o se intoxican 385 millones de personas. Esos mismos datos publicados en la revista cient铆fica Public Health equivalen a una intoxicaci贸n aguda no intencional por plaguicidas del 44% de las personas que se dedican a la agricultura en el mundo. Las mayores tasas de afecci贸n se encuentran en el Sur global. El mayor n煤mero estimado de casos se da en el sur de Asia, seguido del sureste de Asia y el este de 脕frica.

鈥淎lgunos efectos sobre la salud aparecen de inmediato, mientras que otros s铆ntomas pueden ocurrir varias horas despu茅s de la exposici贸n鈥, explican desde Amigos de la Tierra. Los efectos nocivos para la salud a corto plazo e incluyen picaz贸n en los ojos o sarpullidos. La persona afectada puede sentir fatiga o languidez, dolores de cabeza y en las extremidades. Pero tambi茅n es habitual que se vea afectado el tracto digestivo, con s铆ntomas como n谩useas, v贸mitos o diarrea. 鈥淓n casos graves de intoxicaci贸n, las personas pueden sufrir fallos org谩nicos: el coraz贸n, los pulmones o los ri帽ones dejan de funcionar鈥, a帽aden. La OMS estima que la cifra total de muertes a causa de intoxicaciones accidentales por pesticidas es de alrededor de 11.000 por a帽o. L贸gicamente, las personas trabajadoras agr铆colas corren un riesgo m谩s alto de exponerse a pesticidas, pero estas sustancias tambi茅n suponen riesgos para aquellas fuera del sector agr铆cola, pues los plaguicidas son vol谩tiles y extremadamente dif铆ciles de controlar.

Gr谩fico elaborado por Amigos de la Tierra



Ese es precisamente otro de los problemas para la salud de las personas y del medio ambiente con los que la ciencia tambi茅n predica en el desierto: la degradaci贸n y transformaci贸n qu铆mica de los pesticidas. Pablo Gago Ferrero es cient铆fico del Instituto de Diagn贸stico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC y experto en exposici贸n qu铆mica: 鈥淓stas sustancias sufren procesos de transformaci贸n que requieren otros m茅todos de an谩lisis para que no pasen desapercibidas鈥. Por la luz solar o por procesos de oxidaci贸n, los pesticidas se transforman en otras sustancias que pueden ser igual o m谩s perjudiciales que en su estado anterior. 鈥淎 menudo pasa que, con esas transformaciones, la sustancia ya no se encuentra porque ha cambiado su estructura sin que cambie su perjuicio potencial鈥, recalca.

鈥淓n Espa帽a no hay un canal directo adecuado entre la ciencia y la regulaci贸n. Es necesario establecerlo鈥

De hecho, en esas transformaciones, los pesticidas se pueden volver m谩s vol谩tiles y m谩s complicados de controlar: 鈥淭ienen m谩s movilidad. Con el agua de la lluvia se pueden colar a un acu铆fero y generar otro tipo de problemas鈥. Seg煤n el testimonio del cient铆fico del CSIC, la degradaci贸n de estas sustancias hace que algunas de ellas pasen desapercibidas a los controles fitosanitarios siendo igual de t贸xicas. Un peque帽o cambio molecular que hace que los sistemas de an谩lisis no lo detecten.

El error que se acumula con este tipo de errores en las mediciones trasciende a la regulaci贸n del Estado espa帽ol y tambi茅n de la Uni贸n Europea: 鈥淟a regulaci贸n va mucho m谩s atr谩s. Deber铆an considerar estos productos de transformaci贸n, pero tienen en cuenta poqu铆simos鈥. Los efectos que pasan m谩s inadvertidos a estos cribados son sobre todo medioambientales. 鈥淓stas sustancias llegan a cuerpos de agua y tienen efectos mucho m谩s graves. Parece que como no los vemos no existen, pero solo se han transformado鈥, reflexiona Pablo Gago. En ese sentido, el investigador del CSIC considera que los procesos de inclusi贸n de este conocimiento cient铆fico al corpus legislativo 鈥渃amina muy lento鈥. 鈥淓n Espa帽a no hay un canal directo adecuado entre la ciencia y la regulaci贸n como s铆 existe en los pa铆ses n贸rdicos. Es necesario establecerlo鈥, remata.

Vender pesticidas prohibidos en Espa帽a a pa铆ses del Sur

Sin embargo, el paradigma de la mala praxis se lo lleva Brasil 鈥攁uspiciada por Europa鈥, un caso al que las investigadoras que firman el Atlas de los pesticidas le dedican un cap铆tulo entero. Brasil es uno de los importadores de agroqu铆micos y exportadores de productos agr铆colas y ganaderos m谩s grande del mundo y, como tal, bate r茅cords de consumo de pesticidas. Y buena parte de esa demanda de agroqu铆micos la satisfacen multinacionales que fabrican en Europa. A cuatro de los diez pesticidas m谩s utilizados en Brasil se les retir贸 la autorizaci贸n en la Uni贸n Europea: la atrazina, el acefato, el clorotalonil y el clorpirif贸s. 鈥淓n el 2020, Brasil compr贸 a empresas con sede en la UE 33.300 toneladas de atrazina, 29.900 toneladas de acefato, 24.100 toneladas de clorotalonil y 8.800 toneladas de clorpirif贸s鈥, sostiene el estudio.

鈥淟as empresas que producen los pesticidas que envenenan m谩s all谩 de nuestras fronteras son europeas鈥

鈥淟a responsabilidad es nuestra. Las empresas que producen los pesticidas que envenenan m谩s all谩 de nuestras fronteras son europeas. Muchos no est谩n permitidos aqu铆, pero los exportan鈥, lamenta el responsable de Soberan铆a Alimentaria de Amigos de la Tierra, Andr茅s Mu帽oz. Adem谩s, a su juicio, la responsabilidad es doble: 鈥淭ambi茅n fomentamos por otras v铆as ese agronegocio. La soja, el ma铆z, el algod贸n o la ca帽a de az煤car son cultivos muy dependientes de pesticidas y que nosotros demandamos en grandes cantidades para alimentar a nuestra ganader铆a y a nuestro modelo de consumo鈥.

De hecho, el acuerdo UE-Mercosur que est谩 sobre la mesa eliminar铆a los aranceles sobre las exportaciones de plaguicidas de la Uni贸n Europea a los pa铆ses del Mercosur y reducir铆a el control en los alimentos importados, lo que significa que tanto el uso de pesticidas como sus efectos adversos aumentar谩n exponencialmente.

El negocio del oligopolio agroqu铆mico

Las cuatro grandes empresas del sector agroqu铆mico, Bayer, BASF, Syngenta y Corteva, controlan algo m谩s de dos tercios del mercado mundial de pesticidas. Algunas de ellas fueron creadas en el Norte global hace dos siglos y han ido transitando y diversificando su negocio pasando de ser solo farmac茅uticas a vendedoras de semillas y pesticidas. En el contexto del desarrollo de la ingenier铆a gen茅tica de finales de los a帽os noventa, empezaron a copar el mercado y en 2018 ya ten铆an controlado el 70% del mercado. 鈥淰einticinco a帽os antes, su participaci贸n en ese mismo espacio era solo del 29%. En el sector de las semillas, encabezado exactamente por los mismos grupos, la participaci贸n de las cuatro corporaciones m谩s grandes aument贸 del 21% al 57% en el mismo per铆odo鈥, relatan las investigadoras.

En 2019 y con datos consolidados, el tama帽o del mercado mundial de pesticidas alcanz贸 un valor de casi 77.000 millones de euros en el 2019, con un crecimiento anual de m谩s del 4% desde 2015. 鈥淓n los pr贸ximos a帽os, el ritmo de crecimiento podr铆a seguir aumentando. En el 2023, se espera que el valor total de todos los pesticidas utilizados crezca a un ritmo del 11,5%, con lo que alcanzar谩 120.000 millones de euros en todo el mundo鈥, explican desde Amigos de la Tierra. El poder de estos actores y la fusi贸n continua de los dos modelos de negocios tienen implicaciones para la gama de productos y la agricultura en todo el mundo: 鈥淎 los productores de pesticidas que venden semillas les interesa procurar que sus agroqu铆micos tambi茅n se usen en el cultivo de sus semillas鈥, rematan.