De parte de La Haine July 8, 2021 86 puntos de vista

Espa帽a mantiene la venta de armas entre las “oportunidades de negocio” en Arabia Saud铆 pese a los cr铆menes en Yemen

La 煤ltima gu铆a editada por la Oficina Comercial del Gobierno en Riad incluye el sector de Defensa como una de las 谩reas “prioritarias”. En ese mismo documento reconoce la falta absoluta de democracia en ese pa铆s, gobernado con mano de hierro por una de las 煤ltimas monarqu铆as absolutistas del mundo.

Las Fuerzas Armadas del r茅gimen saud铆 vuelven a ocupar un lugar destacado en las prioridades comerciales que Espa帽a detecta actualmente en ese pa铆s. Las denuncias internacionales sobre la posible comisi贸n de cr铆menes de guerra en Yemen no han sido a煤n suficientes para que la Oficina Comercial del Gobierno espa帽ol en Riad modifique ese listado de “oportunidades de negocio”. Tampoco han influido las gestiones de Unidas Podemos para tratar de poner freno a ese tipo de operaciones.

La 煤ltima edici贸n de la “gu铆a de negocios” en territorio saud铆 publicada por Comercio mantiene la apuesta espa帽ola por establecer negocios con Arabia Saud铆 en el 谩mbito de Defensa, algo que preocupa seriamente a organizaciones de derechos humanos como Amnist铆a Internacional y levanta cr铆ticas en el Congreso, donde Unidas Podemos, ERC o EH Bildu han pedido en reiteradas ocasiones que cese la venta de armas a ese pa铆s hasta que se aclaren sus responsabilidades en los bombardeos perpetrados contra la poblaci贸n civil yemen铆 desde marzo de 2015. Seg煤n datos de Naciones Unidas, las muertes provocadas por ese conflicto superar铆an las 230.000. De ellas, unas 140.000 ten铆an menos de cinco a帽os.

“En general, el pa铆s ofrece oportunidades comerciales en sectores muy diversos. S贸lo hay que ser enormemente prudente en grandes proyectos y en materializaci贸n de inversiones”, se帽ala el documento elaborado en junio de este a帽o por la Oficina Econ贸mica y Comercial de Espa帽a en Riad.

Bajo el ep铆grafe “oportunidades de negocio”, el informe identifica los sectores “prioritarios” para las empresas espa帽olas en ese pa铆s, entre los cuales cita concretamente el 谩mbito de la Defensa. Seg煤n datos oficiales, Espa帽a figura habitualmente entre los principales proveedores de armamento a Arabia Saud铆, algo que la Secretar铆a de Estado de Comercio defiende mediante dos grandes l铆neas argumentales: por un lado, asegura que el armamento vendido por empresas espa帽olas no ha sido empleado en la guerra contra Yemen; por otro, reivindica que no hay embargo alguno contra el r茅gimen de Salm谩n bin Abdulaziz y que, por tanto, las operaciones no vulneran la legislaci贸n internacional.

Sin embargo, Amnist铆a Internacional ha advertido en reiteradas ocasiones sobre el incumplimiento del Tratado de Comercio de Armas (TCA) por parte de las autoridades espa帽olas. Gracias a un decreto aprobado por el Gobierno de Felipe Gonz谩lez bajo el amparo de la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista, las actas de la junta interministerial que autoriza las exportaciones de armamento tienen car谩cter confidencial.

La “gu铆a de negocios” publicada por Comercio en junio pasado evita cualquier alusi贸n clara a las violaciones de derechos humanos producidas en Yemen, al tiempo que incluye algunos datos gen茅ricos sobre la situaci贸n interna del pa铆s que aluden a la falta de democracia. “Arabia Saud铆 es una monarqu铆a isl谩mica y una teocracia desde su fundaci贸n como estado en 1932. Hoy en d铆a es una de las 煤ltimas cuatro monarqu铆as absolutas del mundo. Est谩 basada en los principios del Islam y en la interpretaci贸n extremista Wahabita”, subraya.

Destaca adem谩s que “no existen partidos pol铆ticos ni elecciones nacionales”, al tiempo que “basa su sistema judicial en torno a la Ley Isl谩mica Shar铆a”. El documento apunta que Arabia Saud铆 “ha sido tradicionalmente el pa铆s m谩s influyente a nivel pol铆tico y diplom谩tico de Oriente Medio, fundamentalmente gracias a que es la cuna del Islam y a su gran riqueza de recursos, especialmente petr贸leo”.

“Ha sido siempre referencia”

Comercio subraya que el reino “ha priorizado en sus relaciones internacionales a los pa铆ses occidentales, especialmente en seguridad”. “Todo ello ha hecho