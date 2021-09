–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga September 9, 2021

El Gobierno de Espa帽a mantiene desplegados en misiones en el exterior a m谩s de 2.400 militares, tras el repliegue de las tropas presentes en Afganist谩n y la misi贸n de evacuaci贸n de los diplom谩ticos y colaboradores en aquel pa铆s.

As铆 lo se帽alan fuentes del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) a Servimedia, que puntualizan que las cifras son provisionales, debido a la movilidad de tropas que causan despliegues como el de la Polic铆a A茅rea del B谩ltico, una misi贸n OTAN en la que el contingente acaba de ceder el mando y vuelto a casa.

En la actualidad, y tras el repliegue primero en mayo de los 煤ltimos 24 militares y dos traductores que sosten铆an la presencia en la misi贸n de Afganist谩n Resolute Support de la OTAN, que tuvo como precipitado colof贸n la evacuaci贸n desde el Aeropuerto Hamid Karzai de los diplom谩ticos y colaboradores, Espa帽a mantiene efectivos en numerosas misiones en todo el globo.

Desde el EMAD se帽alan que el liderazgo en la Polic铆a A茅rea del B谩ltico finaliz贸 el 31 de agosto, por lo que actualmente ya no est谩n desplegados los pilotos y cazas espa帽oles. No obstante, las mismas fuentes se帽alan que en Ruman铆a “estuvimos temporalmente” pero aunque la misi贸n contin煤a, ahora no hay presencia espa帽ola.

En n煤meros aproximados, los efectivos que Espa帽a tiene actualmente desplegados en operaciones en el exterior son los siguientes: 3 en Bosnia (en la misi贸n EUFOR ALTHEA), 20 en Somalia (EUTM), 620 en L铆bano (UNIFIL), 300 en Atalanta (EUNAVFOR), 500 en Mali (EUTM), y 70 en Mali.

Adem谩s, hay 8 efectivos desplegados en Rep煤blica Centroafricana (RCA), 150 en Turqu铆a (A/T), 250 en Irak (Coalici贸n + NMI), 5 en Observadores Colombia, 340 en Letonia (NATO EFP), 70 en Grupos navales permanentes de la OTAN (SNMG – SNMCMG) y 68 en la Operaci贸n Sea Guardian, en el submarino Tramontana, cuya dotaci贸n es de 68 hombres y mujeres.





