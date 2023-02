En los plat├│s, en las escuelas religiosas, en las empresas se impone la ley del silencio. PIXABAY

A finales de los setenta, Pepa Flores concedi├│ una entrevista a Intervi├║ en la que contaba los abusos a los que fue sometida cuando todav├şa era Marisol, la ni├▒a prodigio del cine espa├▒ol. Su relato de las sesiones fotogr├íficas en las que la tocaban y la obligaban a desnudarse o las noches en las que su m├ínager manten├şa relaciones sexuales en la misma cama en la que ella dorm├şa (a los ocho a├▒os) no causaron especial revuelo. Entonces se consider├│ algo normal. Cosas de la far├índula.

Poco despu├ęs, en 1982, en el programa Su turno, Concha Velasco cont├│ las vejaciones que ten├şan que sufrir las mujeres de su gremio: ┬źEs cierto: hay actrices, sobre todo las que empiezan, que no pueden hacer otra cosa. Si no se desnudan, no ya en el plat├│, en la oficina del jefe de producci├│n, no hacen la pel├şcula┬╗. Lidia Garc├şa recoge la bochornosa an├ęcdota en su libro ┬íAy, campaneras!: ┬źLa reacci├│n del p├║blico y del presentador, Jes├║s Hermida, fue re├şrse. Pero ella continu├│ seria┬╗.

M├ís recientemente, Maribel Verd├║ le cont├│ a Jes├║s Calleja que tambi├ęn ella hab├şa sufrido acoso sexual: ┬źY no conozco a ninguna mujer a la que no le haya pasado, que no haya tenido que soportar barbaridades┬╗. Siendo menor de edad ya tuvo que ir al juzgado a denunciar a su acosador. A├▒os m├ís tarde fue vetada por un productor ┬źen diez pel├şculas seguidas┬╗, como le revel├│ a Jordi ├ëvole. En cierta ocasi├│n un director de producci├│n la llev├│ a su despacho ┬źy pas├│ algo muy fuerte┬╗, explic├│. En ese momento llam├│ a unos compa├▒eros para que acudieran all├ş y pusieran en evidencia al, dig├ímoslo sin ambages, delincuente sexual.

Cuando se toca el tema suele decirse que son pr├ícticas del pasado, que ya no ocurren esas cosas. ┬źYo de esas he vivido muchas┬╗, dec├şa Verd├║. ┬źEn el a├▒o 2008, en el a├▒o 2012ÔÇŽ┬╗. No son, por tanto, cosas de otros tiempos. Y la constataci├│n lleg├│ el fin de semana pasado, durante la fiesta posterior a la entrega de los Premios Feroz.

El caso fue recogido en la prensa y los detalles (acoso, insultos, amenazas de vetoÔÇŽ) reproducen fielmente los relatos de Pepa Flores, Concha Velasco o Maribel Verd├║. Nada ha cambiado, efectivamente. Nada salvo la denuncia de Jedet contra un productor, algo que, por su rareza, nos lleva a pensar en nuestro pa├şs como el para├şso del silencio.

El ejemplo estadounidense

En 2017, cuando estall├│ el esc├índalo de Harvey Weinstein, 82 mujeres denunciaron p├║blicamente al productor m├ís poderoso de Hollywood. As├ş arranc├│ el movimiento del #MeToo. Hoy Weinstein est├í en la c├írcel cumpliendo una condena de 23 a├▒os (que podr├şa aumentar en otros 18). Sus presuntos delitos son especialmente numerosos; sus delitos probados son especialmente graves e incluyen la agresi├│n sexual y la violaci├│n.

Somos muy cr├şticos con todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, pero hay que reconocer que nos llevan mucha ventaja en este tema. Roman Polanski no puede poner un pie all├ş despu├ęs de violar (un cargo que luego fue rebajado al de ┬źrelaciones il├şcitas┬╗) a una ni├▒a de 13 a├▒os en 1977. Lleva 45 a├▒os evadido de la justicia.

All├ş tampoco puede cantar Pl├ícido Domingo, aunque en su caso la sanci├│n es social, no judicial: en 2019, nueve mujeres denunciaron acoso sexual por parte del cantante. Una investigaci├│n del sindicato de la ├│pera elevaba esa cifra a 27. Aunque le han cerrado las puertas de los auditorios americanos sigue dando conciertos tras las acusaciones. En el Teatro Real de Madrid se vio obligado a cantar cinco bises ante un p├║blico enardecido. Esa es la diferencia.

Esta misma semana, la semana en la que tanto se ha hablado de la presunta agresi├│n cometida tras los Feroz, el Ayuntamiento de Madrid rechaz├│ retirarle a Pl├ícido Domingo el t├ştulo de hijo predilecto de la ciudad, una petici├│n que hab├şa hecho el grupo de M├ís Madrid. El alcalde, Jos├ę Luis Mart├şnez-Almeida, defendi├│ al artista apasionadamente: ┬źCreo que es una de las grandes glorias que tenemos en la cultura espa├▒ola, que ha paseado el nombre de Espa├▒a por el mundo. Antes de arrastrar el nombre de personajes tan ilustres por el fango, por parte de una izquierda que se arroga una moral superior, no vamos a participar de esa cacer├şa. Insisto: no se ha acreditado ning├║n tipo de conducta irregular [aunque el mismo Pl├ícido Domingo ha reconocido los hechos] y la mera existencia de ├ęsta no invalida la trayectoria totalmente de una persona┬╗. Los servicios a Espa├▒a, seg├║n Almeida, salvaguardan la conducta de un abusador confeso.

Un acto heroico inexigible

┬┐Para qu├ę contar los abusos, pensar├ín muchas actrices, si la repercusi├│n sobre los agresores es m├şnima? Se les pide un acto heroico, injustamente. Por eso manda el silencio. ┬┐Hace falta recordar que en la sentencia inicial impuesta a La Manada (luego corregida por el Tribunal Supremo) hubo un juez que s├│lo apreci├│ ┬źun ambiente de jolgorio y regocijo┬╗ en una violaci├│n m├║ltiple? ┬┐C├│mo alguien que ejerce ese poder y que tiene esa responsabilidad es incapaz de ver la diferencia entre ceder y consentir? Esto se debe, sencillamente, a una cultura de la violaci├│n monstruosamente extendida.

Se cede por intimidaci├│n, por abuso de poder, por miedo a las represalias, por la amenaza de violencia. Consentir, aceptar de buen grado, es otra cosa. Por eso era tan importante la ley del s├│lo s├ş es s├ş, hoy en entredicho por una redacci├│n mejorable y unos jueces incapaces de entender qu├ę es eso del ┬źesp├şritu de la ley┬╗ m├ís all├í de la letra. O simplemente reacios (por cultura, por ideolog├şa, por obstinaci├│n, por edad, qui├ęn sabe) a establecer un compromiso ├ętico con las v├şctimas. ┬┐O habr├şa que decir, m├ís ampliamente, con las mujeres? Por todas estas cosas contin├║a el silencio.

Contin├║a tambi├ęn lejos del mundo del espect├ículo. En los t├ştulos finales de Spotlight, la pel├şcula que narraba el esc├índalo de los casos de pederastia perpetrados por sacerdotes cat├│licos y ocultados por la archidi├│cesis de Boston, aparec├şan los nombres de las ciudades en las que se hab├şan registrado denuncias similares. En la lista hab├şa 105 ciudades estadounidenses. De Australia hab├şa 22. De Irlanda, ocho. ┬┐Y en ÔÇśla muy cat├│lica Espa├▒aÔÇÖ? ┬┐Hab├şa denuncias? ┬┐Cu├íntas ciudades aparec├şan? Dos. S├│lo dos: Comillas (Cantabria) y Granada. Desde el estreno de la pel├şcula, en 2016, algunos casos m├ís han llegado al conocimiento p├║blico, pero siguen siendo pocos, sobre todo teniendo en cuenta la desmesurada implantaci├│n de la ense├▒anza concertada en todo el territorio. Hay m├ís, much├şsimos m├ís, pero aqu├ş manda el silencio.

Quiz├ís sea una herencia sociol├│gica franquista (otra m├ís) esto del temor reverencial al poder. Es un clima que no se localiza s├│lo en los plat├│s o en las escuelas religiosas. Se respira en muchos otros sitios. Por ejemplo, en las empresas. Los riders, las kellys, las empleadas del hogar son h├ęroes en contra de su voluntad. En una sociedad sana no tendr├şan que hab├ęrselo jugado todo denunciando la injusticia de la que son objeto.

La agresi├│n denunciada por Jedet es un paso muy importante para el cine espa├▒ol. Como ocurre con la pederastia, hay m├ís casos adem├ís del suyo, muchos, much├şsimos m├ís. Si conocemos los abusos contra Pepa Flores, Concha Velasco o Maribel Verd├║, ┬┐cu├íntas actrices que no tienen esa relevancia han pasado por lo mismo? Asusta pensarlo. ┬ź┬íMadre m├şa, el d├şa que esto salga!┬╗, exclamaba Maribel Verd├║ en su entrevista con ├ëvole.

┬┐Cu├ínto m├ís se alargar├í este silencio? ┬┐Cu├índo dejar├í de definirnos como pa├şs?