June 13, 2022

En qu茅 clase de locura permanente nos tienen enjaulados, enga帽ados y sometidos al imperio de una guerra 24 horas en todas direcciones? Pero qu茅 clase de “democracia” es esta? No es el MILITARISMO lo m谩s contrario a la democracia?



El encarecimiento de los precios (de los alimentos p.e.) es una bomba de relojer铆a en todo el norte de 脕frica y Oriente Medio. Mucha cantidad de toneladas de trigo no est谩 saliendo por el Mar Negro… Podr铆a pasar cualquier cosa a no mucho tardar.



Nota de Crist贸bal Orellana Gonz谩lez, en redes sociales.

Ser谩 del 6 al 30 de junio y se desarrollar谩 en Marruecos, T煤nez, Senegal y Ghana. Dirigido por la Fuerza de Tarea del Sur de Europa del Ej茅rcito de Estados Unidos (AFRICOM), el ejercicio African Lion 22 se ejecutar谩 en cuatro pa铆ses clave del rearme en el norte de 脕frica.

Los militares de Brasil, Chad, Francia, Italia, los Pa铆ses Bajos, Espa帽a y el Reino Unido se unir谩n a las tropas estadounidenses y del pa铆s anfitri贸n.

African Lion 22 cuenta con un puesto de mando de la fuerza de tarea conjunta, un ejercicio de fuego en vivo de armas combinadas, un ejercicio mar铆timo, un ejercicio a茅reo incluyendo aviones bombarderos, una entrada forzosa conjunta con paracaidistas, un entrenamiento de ataque qu铆mico, biol贸gico, radiol贸gico y nuclear, as铆 como un ejercicio de respuesta. Tambi茅n se incluye un evento de asistencia humanitaria, con c谩maras de televisi贸n que simular谩n la atenci贸n medi谩tica.

El ejercicio, que en este a帽o es el m谩s cuantioso en volumen de personal, tiene como misi贸n exhibir m煤sculo y sondear la capacidad de respuesta de los pa铆ses 芦hostiles禄 al bloque norteamericano en 脕frica.

Estas maniobras, de las que no fue informado el Congreso de los Diputados, a pesar de su envergadura, se llevan preparando desde hace meses entre todos los pa铆ses involucrados, y la participaci贸n de Espa帽a se hace en el momento en que Mauritania y Argelia se est谩n alejando de la Uni贸n Europea.

Aunque ha circulado rumores de que Espa帽a finalmente no iba a participar, sin embargo desde la web del comando AFRICOM de los Estados Unidos, la participaci贸n espa帽ola se detalla sin ambages, aunque no se detalla si la misma ser谩 directa o indirecta.

