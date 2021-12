–

La evoluci贸n de tecnolog铆as capaces de interactuar con el cerebro es cada vez m谩s preocupante. Este tipo de dispositivos han 鈥渁umentado la capacidad de los m茅dicos para tratar enfermedades como el P谩rkinson o la depresi贸n profunda鈥, pero son capaces de alterar la personalidad de los pacientes e interpretar un gran n煤mero de datos extra铆dos de su mente. El riesgo, a parte de la propia tecnolog铆a en s铆 y lo que puede causar en el ser humano, es que empresas y estados intenten aprovechar sus posibilidades y los incorporen a la tecnolog铆a de consumo.

La empresa Neuralink de Elon Musk, el proyecto AlterEgo del MIT o el propio Pent谩gono (a trav茅s de su departamento DARPA) son proyectos que buscan desarrollar interfaces funcionales entre cerebro y m谩quina. El pasado abril Neuralink mostr贸 a un mono controlando un videojuego a trav茅s de un chip implantado en su cabeza. El metaverso y las gafas capaces de leer el movimiento del globo ocular de Meta tambi茅n anticipan esta evoluci贸n. Marcan la llegada de artefactos y sistemas de inteligencia artificial que pueden recoger datos del comportamiento y decisiones de las personas sin la intermediaci贸n de una pantalla, directamente de su cuerpo.

De ah铆 naci贸 el concepto de 鈥渘euroderechos鈥. La privacidad de los datos cerebrales, la garant铆a de que la tecnolog铆a no manipula la independencia en la toma de decisiones o el derecho a que no se recojan y almacenen datos del subconsciente de una persona ya no son t茅rminos de ciencia ficci贸n. En septiembre, Chile se convirti贸 en el primer pa铆s en aprobar una ley espec铆fica de neuroderechos en la que se recogen estas protecciones, pero no es el 煤nico que ha iniciado este camino. Cuando te hablan de 鈥渘euroderechos鈥 y de privacidad es cuando es m谩s claro que eso ya no lo vas a tener m谩s. La prueba est谩 en internet.

En Espa帽a los neuroderechos forman parte de la carta de derechos digitales, un documento sin impacto legal pero que el Gobierno se ha comprometido a seguir. 鈥淓s un marco de referencia para todos los poderes p煤blicos鈥, detall贸 Pedro S谩nchez durante su presentaci贸n, a la que asistieron la vicepresidenta Nadia Calvi帽o y las ministras de Ciencia y de Justicia. La impulsora del proyecto fue la Secretar铆a de Estado de Digitalizaci贸n e Inteligencia Artificial (SEDIA), que adelanta que una de sus primeras aplicaciones pr谩cticas ser谩 la creaci贸n de 鈥渦n centro de referencia internacional en neurotecnolog铆a鈥, en el que se investigar谩n tecnolog铆as de interacci贸n con el cerebro.

鈥淓l objetivo del centro es crear un 谩mbito adecuado para descifrar computaciones cerebrales y desarrollar nuevas terapias desde la perspectiva de la 茅tica y el humanismo tecnol贸gico鈥, explica a Salvador Esteban, director general de Inteligencia Artificial. El 鈥渉umanismo tecnol贸gico鈥 鈥 es decir, el transhumanismo, hablando en plata 鈥 es uno de los pivotes conceptuales del Gobierno. Lo utiliza para definir un tipo de desarrollo de nuevas tecnolog铆as.

El proyecto se denomina SpainNeuroTech y su primera aplicaci贸n pr谩ctica ser谩 la investigaci贸n. Entender c贸mo funciona el cerebro para 鈥渃ontrarrestar trastornos neurol贸gicos y psiqui谩tricos鈥, benevolentia suma dixit. 鈥淧ara ello la neurociencia tendr谩 que crear nuevas tecnolog铆as inexistentes, que permitan crear una interfaz cerebro-m谩quina, tanto para leer la actividad como para escribir la actividad cerebral鈥, detalla la SEDIA. 鈥淯na tecnolog铆a as铆 podr铆a ayudar en el tratamiento del Alzheimer, la esclerosis m煤ltiple y otras enfermedades neurol贸gicas y psiqui谩tricas鈥. Tanta preocupaci贸n ahora por parte del gobierno por estas enfermedades, en el contexto de la agenda 2030 y del gran reinicio, en el de la 4陋 revoluci贸n industrial y el tranhumanismo, promovida por Klaus Schwab, no puede presagiar nada bueno.

Otra de las patas del proyecto es desarrollar 鈥渦n ecosistema de innovaci贸n y un contexto adecuado para el fomento de startups鈥 centradas neurotecnolog铆a e inteligencia artificial, avanza Esteban.

鈥淒ebe ser un centro interdisciplinar que d茅 cabida a cient铆ficos, expertos en datos, ingenieros, psic贸logos, m茅dicos y emprendedores, expertos en neurotecnolog铆a en general que sepan alcanzar sinergias con otras 谩reas. La cuesti贸n es conseguir el m谩ximo alcance posible aplicando el mayor n煤mero de combinaciones que podamos abordar en el 谩mbito tecnol贸gico, m茅dico y empresarial鈥, abunda el responsable de IA del Gobierno: 鈥淓l objetivo macro es ser l铆deres mundiales en el 谩mbito de la neurotecnolog铆a鈥.

Las experiencias recopiladas en la investigaci贸n sobre c贸mo funciona el cerebro para el tratamiento de enfermedades van a tener aplicaciones pr谩cticas fuera de la medicina. Una de ellas mejorar los procesos que utilizan los sistemas de inteligencia artificial para que se parezcan m谩s a 茅l. 鈥淓mular el funcionamiento del cerebro va a mejorar mucho los algoritmos de IA. El cerebro es uno de los sistemas m谩s perfectos y complejos que existen, es muy eficiente y tiene un gasto energ茅tico m铆nimo. Copiar todo eso ser铆a el cierre del c铆rculo鈥, afirma Laura Flores, subdirectora de Inteligencia Artificial de la SEDIA. Traducido: m谩s control.

La neurociencia, neurotecnolog铆a y los neuroderechos son territorios con pr谩cticamente todo el camino por recorrer. La intersecci贸n entre ellas y con el mundo de la empresa a煤n est谩 inexplorada. El centro que propone el Gobierno ser铆a el primero de su clase, nace sin una referencia internacional previa. 鈥淗emos hecho estudio de todas las iniciativas alrededor de las neurotecnolog铆as que hay en el mundo. La intenci贸n en esta proyecto es coger los puntos fuertes de cada una e intentar hacer un centro pionero鈥, revela Flores.

Por ello, el Gobierno ha pedido a los interesados que env铆en propuestas sobre c贸mo deber铆a ser ese centro y los proyectos que podr铆a albergar. 鈥淒eben enmarcarse en torno a cinco l铆neas de trabajo鈥, especifica la SEDIA: 鈥(1) el fomento de la investigaci贸n en el 谩mbito de la neurotecnolog铆a y la inteligencia artificial; (2) la aplicaci贸n de los resultados para el beneficio de la sociedad; (3) la transferencia de conocimiento; (4) la generaci贸n de talento, atracci贸n de talento internacional y retenci贸n de talento extranjero; y (5) la identificaci贸n y posterior desarrollo de soluciones para mitigar el impacto 茅tico de las neurotecnolog铆as鈥. 脡lites del mundo, fondos de inversi贸n, laboratorios y corporaciones, esperamos sus 贸rdenes, ser铆a m谩s bien lo que el gobierno est谩 diciendo. Por nuestro bien, obviamente:

鈥La Manifestaci贸n de Inter茅s estar谩 abierta a las empresas de cualquier tama帽o y centros p煤blicos de toda 铆ndole. No hay l铆mites econ贸micos al importe de la propuesta鈥, avanza el Gobierno.

El presupuesto final de SpainNeuroTech no est谩 definido y depender谩 de las propuestas que se reciban, aunque saldr谩 en su totalidad de los fondos europeos del Plan de Recuperaci贸n.

Qu茅 cosas, 驴no? Parafraseando la canci贸n 鈥淥 esclavos鈥 del nuevo grupo de Evaristo P谩ramos (legendario cantante de La Polla Records) Tropa do Carallo: 鈥溌縩adie siente un escalofr铆o鈥?.

