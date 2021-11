Tres falsedades sobre el suicidio

1.- Quien se suicida quiere morir. Falso: nadie quiere morir, y mucho menos matarse. Lo que quiere es dejar de sufrir. No es que no quiera vivir, es que no puede. Nadie feliz se suicida. Hay que paliar ese sufrimiento y ayudarle a recuperar el deseo de vivir.

2.- Hablar del suicidio incita a hacerlo. Falso: hay que abordar de manera adecuada las ideas suicidas. Hacerlo ayuda a superar el problema.

3.- Quien lo hace no lo anuncia. Y quien lo anuncia no lo hace. Falso de nuevo: muchos suicidios están precedidos por señales de alerta, que nunca deben subestimarse. Ningún intento debe valorarse como una llamada de atención, sino como una petición de ayuda.