A las 22:00 horas de esta noche de viernes se han iniciado (por lo general porque en algunas zonas ha sido antes) concentraciones convocadas por el movimiento feminista frente a los ayuntamientos de pueblos y ciudades de toda Espa帽a a ra铆z de los recientes asesinatos machistas y el hallazgo del cuerpo de la peque帽a Olivia en la costa canaria.

“Lo vamos a tirar”, “ni una menos”, “si nos tocan a una, nos tocan a todas” son los lemas de esta “convocatoria de urgencia” que se puso en marcha despu茅s de que fuera hallado en el fondo del mar el cuerpo de la menor de 6 a帽os secuestrada por su padre y de conocerse el asesinato de una menor de 17 a帽os en Mart铆n de la Jara (Sevilla) a manos de su expareja.

En Santa Cruz de Tenerife, ciudad que est谩 de luto por el fallecimiento de Olivia, se ha celebrado una concentraci贸n en la que se han podido leer carteles con mensajes como “un maltratador no es un padre”. Cientos de personas en Canarias han acudido a las diferentes convocatorias, y las las calles se han llenado de pancartas, y protestas. No es 鈥渦n hecho aislado鈥, sino una muestra de la violencia m谩s 鈥渢error铆fica鈥, ha asegurado Ana Hern谩ndez, portavoz de la Plataforma 8M.

En la capital del pa铆s, en Madrid, tambi茅n se han concentrado cientos de mujeres para condenar la violencia machista. En la Puerta del Sol todas se han unido para gritar al cielo un mismo mensaje con protestas como “si nos tocan a una, respondemos todas” o “escucha, hermana, aqu铆 est谩 tu manada”.

Concentraciones en Barcelona, Granada, Toledo, Murcia…

Unas 600 personas, seg煤n la Guardia Urbana, se han concentrado la noche en la plaza Sant Jaume de Barcelona contra los asesinatos machistas. En la protesta, con una pancarta al frente con el mensaje ‘Basta de violencia machista y represi贸n’, se han coreado consignas como ‘No es no’ y ‘Viva la lucha feminista’.

Unas 300 personas se han concentrado en Granada en la c茅ntrica Plaza del Carmen, a las puertas del Ayuntamiento, con una pancarta con el lema “Contra las violencias machistas hacia mujeres y menores”, y al grito de “ni una menos, vivas nos queremos” o “el sistema judicial es machista y patriarcal”. Otras 300 se han movilizado en Toledo.

O por ejemplo, en la Regi贸n de Murcia, en Murcia, Cartagena y Lorca, tambi茅n se han producido concentraciones durante toda la tarde y la noche. El Moviment Feminista de Mallorca ha pedido en varias concentraciones simult谩neas tolerancia cero contra la violencia machista, siendo en Palma de Mallorca a las 21.00 horas en la plaza de Cort.

1.095 mujeres fallecidas por violencia machista desde 2003

Desde el final del estado de alarma se est谩 registrando un repunte de feminicidios: la Delegaci贸n del Gobierno contra la Violencia de G茅nero ha confirmado la naturaleza machista de los asesinatos de nueve mujeres y un menor, m谩s de la mitad de todos los asesinatos perpetrados en el 2021.

En lo que va de a帽o, 17 mujeres y dos menores han sido asesinados en cr铆menes de g茅nero. Son 1.095 las mujeres v铆ctimas mortales de la violencia machista en el 谩mbito de la pareja desde 2003 y 39 los menores asesinados por sus padres o las parejas o exparejas de sus madres desde 2013. En esas estad铆sticas a煤n no figuran la peque帽a Olivia ni la menor de 17 a帽os asesinada en Sevilla, Roc铆o Ca铆z.

El 016 atiende a todas las v铆ctimas de violencia machista las 24 horas del d铆a y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo Esta direcci贸n de correo electr贸nico est谩 protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.. Tambi茅n se presta atenci贸n mediante WhatsApp a trav茅s del n煤mero 600000016.

El Gobierno espera un repunte de la violencia machista este verano

La delegada del Gobierno contra la Violencia de G茅nero, Victoria Rosell, ha indicado que es previsible que contin煤e el repunte de violencia machista y ha pedido a todos los ayuntamientos, comunidades aut贸nomas y colectivos de mujeres que est茅n alerta y atentos en verano para proteger a las v铆ctimas y sus hijos ante el menor indicio de maltrato.

“Avisamos en pandemia que la violencia contra las mujeres era una pandemia sobre otra pandemia. Al normalizarse, al liberarnos con las vacunas, simplemente se destapa la que hab铆a debajo. Despu茅s de un periodo de restricciones es como si se quitara el tap贸n al machismo”, ha sostenido Rosell en una entrevista en RNE.

Que contin煤e el repunte “es previsible lamentablemente y tenemos que alertar”, ha sostenido, para pedir a todas las instituciones y a la sociedad que est茅n atentos a los indicios de violencia machista y se prevengan y se acompa帽e y ayude a las mujeres v铆ctimas.

“Es urgente proteger a la infancia”

Tras el hallazgo del cad谩ver de la peque帽a Olivia en Canarias, y cuando contin煤a la b煤squeda de su hermana Anna, y en un momento de “tremendo repunte” de cr铆menes de g茅nero, Rosell ha aseverado que “es urgente proteger a la infancia como v铆ctima directa que es de la violencia machista”.

Preguntada por si se ha puesto en contacto con la madre de las dos ni帽as, Beatriz, Rosell ha contestado que hay que respetar el duelo y que instituciones y autoridades no pueden irrumpir en la vida de las personas en un momento tan duro “por tener un protagonismo personal”, pero s铆 con ayuda psicol贸gica, social y jur铆dica, “como se est谩 haciendo”.

La delegada ha precisado que todos los asesinatos machistas comparten “el mismo patr贸n”: “No es un loco, no es un asesino en serie, es la cara del machismo, de ese hombre que no tolera la libertad de la mujer, su igualdad. Contra eso debemos luchar todas las instituciones y la sociedad todos los d铆as, no s贸lo cuando sucede lo peor”.

