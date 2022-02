–

Los expertos designados por el Interterritorial ten铆an que haber presentado sus conclusiones hace un mes. Piden unas instituciones m谩s 谩giles, m谩s coordinadas, con m谩s profesionales y con m谩s dinero.

Espa帽a le est谩 diciendo adi贸s a la sexta ola. Los contagios siguen bajando a un ritmo parecido al de subida, aunque el impacto a煤n se sigue notando en una estad铆stica de fallecidos dif铆cil de interpretar por el retraso en la notificaci贸n y los distintos criterios de varias comunidades aut贸nomas. La pandemia no se ha acabado, recuerda los expertos: es probable que sigamos sufriendo aumentos de mortalidad con respecto a la vieja normalidad durante a帽os, sin descartar la aparici贸n de nuevas variantes m谩s contagiosas, m谩s virulentas o ambas. Pero tanto el Ejecutivo como buena parte de la poblaci贸n est谩 dispuesta a pasar p谩gina y empezar a convivir con el virus, aceptando el impacto latente. Para ello, consideran los expertos, es vital saber qu茅 ha pasado y c贸mo poner los mimbres para que, si vuelve a suceder, estemos m谩s preparados. La auditor铆a sobre la gesti贸n de la pandemia que encarg贸 el Consejo Interterritorial, sin embargo, va con retraso: tendr铆a que haber presentado sus conclusiones en enero. Y ni Sanidad, ni el Interterritorial, ni los propios encargados dan una fecha.

Los responsables de la evaluaci贸n de la gesti贸n de la pandemia fueron designados el 22 de septiembre en un acuerdo entre Sanidad y comunidades. Se dieron un plazo de cuatro meses para entregar las conclusiones, por lo que el pasado 22 de enero tendr铆a que haberse comunicado el dictamen definitivo. El Ministerio no ha respondido a la pregunta de infoLibre sobre la fecha para cumplir este compromiso. “La comunicaci贸n de este asunto la lleva Sanidad”, asegura uno de los expertos designados, que evita tambi茅n hablar de plazos. “Oficialmente no sabemos nada. Sabemos que hay actividad al respecto, sabemos que est谩n trabajando en ello, pero no sabemos en qu茅 fase est谩“, cuenta un especialista parte de uno de los 贸rganos de decisi贸n del Consejo Interterritorial.

La auditor铆a fue pedida por 20 expertos en gesti贸n de epidemias en sendas cartas publicadas en The Lancet. La primera tiene fecha de junio de 2020. Se llegaron a reunir con el por entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, que prometi贸 atender a sus demandas entre reproches por haber hecho el requerimiento p煤blico en vez de dirigirse a la instituci贸n directamente y en privado. As铆 lo cuenta Joan Carles March, uno de los especialistas parte de ese grupo y miembro de la Escuela Andaluza de Salud P煤blica.

March celebra que la iniciativa se pusiera en marcha en septiembre y que siga rodando a pesar del retraso, pero no puede ocultar la decepci贸n. En primer lugar, porque “llega tarde”: la intenci贸n de los expertos era evaluar el desempe帽o de las instituciones espa帽olas durante la primera ola, ante la evidencia 鈥揷onsideran鈥 de que se lleg贸 tarde a la alerta, de que faltaba m煤sculo en las administraciones, velocidad de reflejos, mascarillas, test PCR y Equipos de Protecci贸n Individual. Aprender de los errores de aquella onda para no repetirlos en las sucesivas, no esperar a que la pandemia remitiera del todo. Y en segundo lugar, porque la sucesora de Illa, Carolina Darias, no cont贸 con los especialistas de The Lancet para dise帽ar la evaluaci贸n. “La ministra actual podr铆a haber tenido en cuenta al grupo que hizo el trabajo previo y no lo ha hecho. Pero lo importante es que se haga, aunque sea tarde”, asegura.

A juicio del especialista, la evaluaci贸n “no deber铆a servir para repartir culpas, sino para identificar 谩reas de mejora. Deber铆a servir para preparar al pa铆s para futuras pandemias. Es fundamental tener en cuenta esas cosas“. En este sentido, los expertos creen crucial reformar la Salud P煤blica espa帽ola. La Atenci贸n Primaria, la primera l铆nea contra la pandemia, ha mostrado casi imp煤dicamente sus carencias, y hay un plan para mejorarla que tras la explosi贸n de la sexta ola se dot贸 de presupuesto. Pero en Espa帽a faltan epidemi贸logos, falta transparencia en la gesti贸n de la informaci贸n y faltan pol铆ticos que no les usen de ariete.

M谩s y mejor Salud P煤blica, por favor

Adri谩n Hugo Aguinagalde, director del Observatorio de Salud de Cantabria y cabeza de la gesti贸n pand茅mica de la comunidad aut贸noma, lee al tel茅fono un documento elaborado por la Sociedad Espa帽ola de Salud P煤blica y Epidemiolog铆a (Sespas) fechado en los 80. “Se ped铆an, como necesidades inmediatas, un epidemi贸logo por cada 100.000 habitantes. La mayor parte de comunidades aut贸nomas estaremos entre el 0,3 y el 0,7“. Y esto solo en cuanto a enfermedades transmisibles. La Salud P煤blica tambi茅n aborda, o deber铆a abordar, otros determinantes: el ejercicio f铆sico, la contaminaci贸n, la alimentaci贸n, las clases sociales son asunto de esta rama de la medicina.

El Ministerio de Sanidad sac贸 a consulta p煤blica la semana pasada un decreto para, tal y como prev茅 la ley de 2011, crear una red de vigilancia de Salud P煤blica que supere la epidemiolog铆a; no solo se trata de vigilar pat贸genos potencialmente peligrosos, sino que incluya esos determinantes sociales y que todas las comunidades aut贸nomas trabajen a la par en esas labores. Indagando y explicando que la gripe aviar puede ser un problema y que los infartos de miocardio no son solo un asunto de los intensivistas. “Estuvo pausado durante mucho tiempo y se empez贸 a retomar antes de la crisis pand茅mica”, explica Aguinagalde. Ahora se ha vuelto a abordar.

Fuentes de Sanidad confirman que ese decreto, aparte de plantear un cambio en el modelo pendiente desde hace m谩s de una d茅cada, supondr谩 plasmar en el ordenamiento jur铆dico un paso que sabemos desde hace meses que quiere dar el Gobierno: “gripalizar” el covid, dejando de contar cada caso e instaurando un sistema centinela que, mediante una red de hospitales y centros de salud, pueda detectar aumentos de la incidencia con una muestra representativa. Poco m谩s se sabe del desarrollo del decreto en este sentido, en el que trabaja la Ponencia de Alertas del Consejo Interterritorial y que tiene que esperar a las diversas aportaciones.

Junto a este desarrollo, el Gobierno ya ha confirmado que est谩 trabajando en la creaci贸n de la Agencia Estatal de Salud P煤blica, otro desarrollo previsto en la ley de 2011 y pendiente de un decreto que nunca lleg贸. Pero falta, en opini贸n de los expertos, lo m谩s esencial: m煤sculo. Profesionales que levanten la medicina preventiva y comunitaria. El director del Observatorio de Salud de Cantabria cree que no hace falta, como opinan otros colegas, una mejor coordinaci贸n entre regiones: ya existen 贸rganos para ello, como el Interterritorial. “Hace falta un redimensionamiento de las unidades. Lo que se haga a nivel estatal es muy importante, pero las autonom铆as son la base, el cuerpo, en lo que en estos momentos hay que redimensionar, coordinar y capitalizar“, asegura.

El epidemi贸logo del Hospital del Mar de Barcelona, Miquel Porta, no est谩 de acuerdo. Coincide en que hacen falta m谩s manos, pero tambi茅n hay que cambiar la estructura, y rechaza la posici贸n de algunos “paracaidistas” que “creen que, sin ellos, no se hace nada”: se trata de instituciones. Instituciones auton贸micas y centrales que ya funcionan, pero que tienen que funcionar mejor. “Tienen que tener mayor fortaleza t茅cnica y cient铆fica. Y m谩s autonom铆a de sus respectivos gobiernos”. El experto recuerda c贸mo determinados datos del avance de la pandemia que no eran p煤blicos se han utilizado durante estos dos a帽os en la brega pol铆tica por parte del Gobierno de Madrid y por parte del de Catalu帽a. “Algunos consejeros cre铆an que estos datos eran suyos, personales. Se los guardaban en la manga para atacar al adversario pol铆tico, que sol铆a ser Sanidad”, asegura. Imagina un sistema “completamente automatizado, con total rigor t茅cnico y autonom铆a del Gobierno”.

Al final se trata de lo de siempre: falta dinero. “La dotaci贸n del Ccaes [el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias, liderado por Fernando Sim贸n] ha sido exigua y el nivel cient铆fico y t茅cnico del Ccaes ha dejado mucho que desear. En algunos momentos ha sido un portavoz del Consejo Interterritorial. Pero no es una cr铆tica a las personas. La dotaci贸n material y humana del Ccaes es extraordinariamente exigua“, asegura. Porta no es precisamente optimista con que los pol铆ticos recojan el guante. Sin embargo, espera que el brutal impacto de la pandemia ayude a abrir los ojos. “La gente responsable de todo, de muchos partidos, se da cuenta del da帽o para la econom铆a y la convivencia de tener instituciones tan obsoletas”.

A煤n no sabemos, aunque deber铆amos saberlo desde hace un mes, si la evaluaci贸n de la pandemia encargada recoger谩 la necesidad de fortalecer, capitalizar y renovar las estructuras de Salud P煤blica del pa铆s. Muchos de los que saben esperan que as铆 sea.

