De parte de SAS Madrid August 30, 2021 48 puntos de vista

Todav铆a se tiene que pronunciar la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y el grupo de la ponencia de vacunas que asesora al Consejo Interterritorial de Salud, pero Espa帽a parece encaminarse hacia una tercera dosis de las vacunas contra la COVID-19. Al menos para algunos colectivos vulnerables, como los inmunodeprimidos y las personas m谩s mayores.

Lo dej贸 entrever este pasado mi茅rcoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cuando afirm贸 que “es necesario ver cu谩ndo y a qu茅 colectivos” se le aplicar铆a. Antes hab铆a matizado que faltan esas opiniones expertas, pero todos los mensajes que lanza la administraci贸n van en la misma l铆nea. La ministra explic贸 que la ponencia de vacunas se re煤ne la semana que viene, sugiriendo que podr铆a ser el momento de la decisi贸n. Fuentes de la ponencia explican a este diario que la iniciativa, sobre la que se trabaja desde julio, “est谩 bastante enfilada” y que en no m谩s de 15 d铆as deber铆a estar lista 鈥搒i no sucede esta pr贸xima semana鈥 para ser debatida por las comunidades aut贸nomas en la reuni贸n Interterritorial.

Expertos en vacunas creen sin embargo que Espa帽a deber铆a centrarse en acabar de inmunizar a las personas que a煤n no lo est谩n. “El objetivo tiene que ser primero la repesca de todos los mayores de 40 no vacunados o con una sola dosis. Ese es el objetivo prioritario, tenemos dos millones de espa帽oles de m谩s de 40 a帽os sin vacunar, principalmente entre los 40 o los 60. Lo segundo ser铆a conseguir que se vacunen todos los mayores de 18 o de 12 para dificultar la circulaci贸n del virus”, resume Jos茅 Antonio Forcada, presidente de la Asociaci贸n Nacional de Enfermer铆a y Vacunas ANENVAC.

Porque las vacunas, aunque no son perfectas, funcionan. “Los innegables logros en la cobertura de vacunaci贸n nos han librado de un mayor colapso asistencial, de episodios de la enfermedad m谩s severos y de una mortalidad m谩s pronunciada”, escriben en este peri贸dico los expertos en Salud P煤blica Jos茅 Mart铆nez Olmos, Daniel L贸pez-Acu帽a y Alberto Infante Campos. “Esto implica que hay que seguir vacunando para tratar de completar el 100% de la poblaci贸n diana a fin de impedir el mayor n煤mero posible de episodios severos y de muertes”.

Isabel Sola, codirectora del laboratorio del Centro Nacional de Biotecnolog铆a del CSIC, explica que todav铆a falta informaci贸n. No solo para tomar la decisi贸n, sino para saber por qu茅 har铆a falta (si fuera el caso) la tercera dosis. “Se han publicado estudios en Israel (el pa铆s m谩s avanzado con la vacunaci贸n) y otros sitios en los que reconocen que es dif铆cil disociar y eliminar factores de confusi贸n acerca de por qu茅 es necesaria una tercera dosis, si tiene que ver con que estemos con otra variante [la delta] o con que personas inmunodeprimidas est茅n perdiendo la cobertura inmunol贸gica”, ilustra.

En opini贸n de esta vir贸loga, que participa en la creaci贸n de una de las vacunas espa帽olas, “es necesario hacer una vigilancia en las personas m谩s mayores sobre c贸mo est谩 evolucionando la inmunidad, si cuando dan positivo es solo el positivo o tienen s铆ntomas”. S铆 cree Sola, a煤n as铆, que “el debate es necesario, pero no urgente”.

A la espera de la EMA, aunque solo recomienda

La ministra y otros responsables aluden a la decisi贸n de la EMA 鈥搎ue se espera desde el pasado lunes鈥 como si fuera vinculante para los estados, pero no es el caso. Se demostr贸 con la pol茅mica alrededor de la vacuna de AstraZeneca a principios de a帽o, cuando el preparado de Oxford se relacion贸 con la aparici贸n de unos pocos casos de trombos en determinados perfiles de personas. La EMA dijo entonces que la vacuna era segura, pero muchos Gobiernos ignoraron aquella afirmaci贸n y dejaron de utilizarla.

“La EMA recomienda e indica, pero cada pa铆s toma una serie de decisiones que incluso hay veces que se entremezclan decisiones pol铆ticas, esto es as铆”, admite Inmaculada Cuesta, componente del grupo del trabajo de la Estrategia de Vacunaci贸n frente al COVID en representaci贸n de la ANENVAC.

Pero esta vez puede ser distinto. La Uni贸n Europea advirti贸 este jueves de que los pa铆ses europeos que decidan aplicar esta tercera dosis de refuerzo podr铆an tener problemas legales en caso de que hubiera alg煤n incidente con la vacunaci贸n. “Las dosis de refuerzo no forman parte de la autorizaci贸n de comercializaci贸n de las vacunas contra la COVID-19, y a煤n no han sido sujetas a una evaluaci贸n cient铆fica por parte de la EMA por la falta de datos suficientes”, explic贸 el Ejecutivo comunitario a Reuters, informa Andr茅s Gil.

Lo explica Jos茅 Antonio Forcada, de ANENVAC. “En principio, y solo en principio, mientras la EMA no lo autorice no habr铆a que aplicar una tercera dosis, porque habr铆a que modificar las fichas t茅cnicas e indicaciones de algunas vacunas”, que en este momento no contemplan una tercera dosis. Hacerlo sin el aval de las autoridades sanitarias podr铆a suponer un problema para los pa铆ses.

Y el problema, contin煤a este experto, es que todav铆a no hay informaci贸n suficiente. “No hay ninguna evidencia cient铆fica de que pueda ser necesaria. Hay que completar estudios para ver si hace falta o no. Hasta que no se sepa si realmente aporta un extra importante para todo lo que significa volver a montar la campa帽a para una tercera dosis (recursos, log铆stica, coste, enfermeras…), lo mejor ser铆a no hablar de ello”, opina. S铆 concede Forcada que “parece que pudieran ser necesarias para personas inmunodeprimidas”, pero tampoco es tan novedoso: “Sucede con todas las vacunas, su sistema inmunitario no les permite crear tantas defensas”, explica. “Pero ser铆a absurdo [con la informaci贸n disponible en este momento] pon茅rsela a todo el mundo”.

Mientras en Espa帽a se debate, varios pa铆ses ya tienen tomada su decisi贸n. Habr谩 tercera dosis. Es el caso de Israel, que ni siquiera lo conjuga en futuro: ya lo est谩 haciendo. Lo mismo sucede en Hungr铆a, donde casi 200.000 personas han recibido ya un tercer pinchazo. Francia ha anunciado que a partir de septiembre cinco millones de personas vulnerables podr谩n recibirla, lo mismo que Alemania y Reino Unido, para colectivos de entre 50 y 80 a帽os. En los otros extremos del mundo tambi茅n se est谩 apostando por esta v铆a: Chile, Uruguay y la Rep煤blica Dominicana han anunciado que inocular谩n de una tercera dosis a ciertas personas (mezclando vacunas, incluso) y EEUU lo hizo la semana pasada; hacia el otro lado, Emiratos 脕rabes o Bahr茅in se apuntan a la inyecci贸n de refuerzo.

Todos estos pa铆ses 鈥搚 Espa帽a, si sigue la senda鈥 desoyen de esta manera la petici贸n de la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS), que apuesta desde el comienzo de la vacunaci贸n por priorizar la inmunizaci贸n en todo el mundo antes que reforzarla en los pa铆ses que ya van bastante avanzados. “En lugar de proceder con las dosis refuerzo, es mejor compartir esas dosis con otros pa铆ses para que estos puedan aumentar el n煤mero de personas vacunadas con la primera o segunda dosis, aumentar la inmunizaci贸n y luego comenzar con el refuerzo. Por eso pedimos una moratoria de dos meses para la tercera dosis”, ha declarado Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

La l贸gica detr谩s de esta petici贸n estriba en que por muy vacunados que estemos en Occidente, mientras el virus siga circulando por el mundo, aunque sea un mundo lejano a Europa, el riesgo es muy real, explican los expertos. “Hay que trabajar en mejorar la vacunaci贸n en pa铆ses pobres, que tienen coberturas indecentes. Y mientras no consigamos esto estamos en riesgo de mutaciones, de variaciones frente a las que las vacunas no funcionen”, ilustra Forcada.

Lo cual lleva al siguiente punto. En el hipot茅tico caso de que el debate sobre la tercera dosis estuviera ya superado en sentido positivo, 驴es mejor vacunarse ya con lo que hay o esperar unos meses a que se acaben de desarrollar las nuevas vacunas, que adem谩s de proteger contra los peores efectos del coronavirus como hacen las actuales prevendr铆an la infecci贸n de las personas y por tanto la capacidad de seguir infectando tal y como sucede ahora?

Forcada explica que algunas de estas nuevas vacunas, que producen anticuerpos esterilizantes que evitan la infecci贸n, “est谩n finalizando su desarrollo”. La espa帽ola que est谩 preparando el CSIC va en esta l铆nea. “Pero cuando las tengamos, y viendo c贸mo se comporta la pandemia en ese momento 鈥搃gual se limita la circulaci贸n鈥, lo mismo ser铆a necesario una dosis de una vacuna que evite la infecci贸n”, especula. En cualquier caso, “esto se ciencia ficci贸n, lo veremos en medio a帽o o as铆”, y a帽ade que mientras tanto “probablemente necesitamos una tercera dosis para inmunodeprimidos”.

Porque lo fundamental ahora es detener lo m谩s r谩pido posible la circulaci贸n del virus, coinciden los vacun贸logos, para ir acerc谩ndonos a 茅l. “El virus va por delante cuando tiene la oportunidad de multiplicarse y cambiar”, explica Sola. “Por eso es importante limitar la transmisi贸n, y eso se hace con las vacunas y con todas las medidas no farmacol贸gicas que conocemos: distancia de seguridad, mascarillas, etc. En la medida en la que limitamos que el virus se mueva y multiplique limitamos tambi茅n su capacidad de que vaya por delante de nosotros”.

Y esto es una tarea global, de nada va a servir que en Espa帽a lleguemos a un 80% de vacunados mientras otros pa铆ses no alcanzan el 10%. “La idea de la vacunaci贸n universal es fundamental, sobre todo en una pandemia en la que el virus llega a todos los rincones del planeta porque estamos interconectados”, ilustra Sola. Porque el concepto de la inmunidad de reba帽o, tan mentado, “no es aplicable a los humanos como en veterinaria en sentido estricto porque “solo aplica si uno est谩 absolutamente aislado. Si no, mientras tengas gente entrando y saliendo el virus puede entrar tambi茅n, aunque tengas un 80% de vacunados”, cierra Sola. La inmunidad “cada vez es m谩s improbable dadas las caracter铆sticas de la enfermedad y la naturaleza de las vacunas. La idea de que la inmunidad de grupo puede lograrse con un 70% de la poblaci贸n vacunada con pauta completa es ilusoria”, coinciden Olmos, L贸pez-Acu帽a e Infantes Campos.

