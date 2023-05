–

De parte de Nodo50 May 17, 2023 75 puntos de vista

Mar铆a Concepci贸n Edo Gil fue detenida por la Brigada Pol铆tico Social el 19 de junio de 1973 a la salida de su casa en Pamplona. Una detenci贸n accidentada en la que cay贸 por las escaleras. Cuando lleg贸 a comisar铆a explic贸 que ten铆a problemas de est贸mago y pidi贸 que no le dieran golpes en 茅l. Denuncia que los polic铆as hicieron todo lo contrario: acab贸 con la vejiga y el 煤tero desplazados. Hoy, cincuenta a帽os despu茅s, el Juzgado de Instrucci贸n n煤mero 1 de Pamplona ha archivado una querella por las torturas que sufri贸, en un escueto auto notificado el pasado 9 de mayo.

El jurado considera que los hechos est谩n sobrese铆dos, sentencia similar a la emitida por el tribunal de Ferrol que archiv贸 la querella por el asesinato de Moncho Reboiras, la primera a la que se dio carpetazo tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democr谩tica. Las asociaciones de v铆ctimas insisten: estamos ante delitos de lesa humanidad, y, por tanto, no prescriben. Poco parece cambiar el rumbo de la justicia tras la nueva norma, tal y como demuestra esta segunda querella archivada y denuncian desde la Coordinadora de la Querella Argentina CEAQUA, Amnist铆a Internacional y el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Iridia.

Paralelamente, el 10 de mayo el Senado bloqueaba una iniciativa legislativa que pretend铆a modificar el C贸digo Penal, para que los cr铆menes del franquismo sean juzgados como delitos de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles. Y lo hizo con los votos en contra del PSOE, unidos a los de PP, Cs y Vox. Un escenario que ya se hab铆a producido en el Congreso con la misma proposici贸n. 鈥淗ay otras cosas que se pueden hacer como la Ley de Memoria Democr谩tica, que reconoce el derecho a la justicia y la reparaci贸n a todo tipo de v铆ctimas y declara la nulidad de las condenas durante la dictadura鈥, se justificaba la senadora socialista Mar铆a Victoria de Pablo en declaraciones recogidas por la agencia EFE. 鈥淓sto es falso: ya tenemos dos resoluciones judiciales dictadas con posterioridad a la nueva ley y que vienen a inadmitir las querellas porque se invoca el principio de legalidad鈥, expresa Jacinto Lara, abogado de CEAQUA, organizaci贸n impulsora de esta iniciativa legislativa.

鈥淣o hay voluntad pol铆tica y el Estado espa帽ol considera que el modelo de impunidad se debe mantener como pol铆tica de Estado鈥, afirma Jacinto Lara, abogado de CEAQUA

Pero, 驴qu茅 es el principio de legalidad y por qu茅 CEAQUA ped铆a modificar el C贸digo Penal? Tal y como explica Lara, el principio de legalidad indica que no se puede juzgar un crimen que no estaba tipificado en el momento de su comisi贸n. 鈥淓l delito de lesa humanidad se introdujo en la legislaci贸n espa帽ola en 2004 y, seg煤n el principio de legalidad al que aluden los jueces, los cr铆menes anteriores no pueden ser calificados como tales. Nosotros pedimos modular este principio para permitir la investigaci贸n de los cr铆menes franquistas, tal y como dicta el derecho internacional鈥, explica Lara. Pero, tal y como a帽ade este abogado, 鈥渘o hay voluntad pol铆tica y el Estado espa帽ol considera que el modelo de impunidad se debe mantener como pol铆tica de Estado”.

Bloqueo con tres argumentos

Aradia Ruiz Blanco, abogada de la cooperativa El Rogle que ha participado en la querella emitida por Concepci贸n Edo Gil, a帽ade m谩s argumentos. 鈥淓llos dicen que en el momento en el que se cometieron los cr铆menes no hab铆a ley que recogiera los cr铆menes de lesa humanidad. Nosotros les rebatimos: Espa帽a s铆 que estaba adherida a la costumbre internacional donde s铆 que se contemplaban esta clase de delitos, al menos a partir del a帽o 45, que es cuando se ratificaron los principios de Nuremberg, despu茅s de la Segunda Guerra Mundial. Y la costumbre internacional es tambi茅n legislaci贸n interna nuestra, lo que se considera derecho consuetudinario. No es una cuesti贸n de falta de leyes sino de falta de voluntad pol铆tica total鈥, sentencia esta letrada.

Al principio de legalidad se a帽aden otros dos obst谩culos m谩s: la Ley de Amnist铆a y la prescripci贸n de los delitos. Explica Ruiz que estos tres argumentos son los que puso el Supremo en la causa contra el juez Garz贸n cuando intent贸 juzgar los cr铆menes del franquismo. A Garz贸n le absolvieron pero esta sentencia instaura estos tres argumentos: ning煤n juzgado podr谩 enjuiciar ninguna querella contra el franquismo en base a estos tres preceptos.

鈥淟a Ley de Amnist铆a no impide la instrucci贸n de los casos, impide que los acusados entren en prisi贸n pero no que se instruya, las v铆ctimas piden que haya un relato de la verdad judicial鈥, explica la abogada Aradia Ruiz Blanco

Esta abogada explica que el derecho internacional rebate estos argumentos. 鈥淟a ONU lo que dice es que la Ley de Amnist铆a se aprob贸 seis meses despu茅s del pacto internacional de derechos civiles y pol铆ticos que Espa帽a ratific贸. Este pacto no contempla la existencia de amnist铆as cuando se han producido cr铆menes de lesa humanidad. As铆, La Ley de Amnist铆a nace nula. Adem谩s, la Ley de Amnist铆a no impide la instrucci贸n de los casos, impide que los acusados entren en prisi贸n pero no que se instruya, las v铆ctimas piden que haya un relato de la verdad judicial鈥, explica Ruiz. 鈥淧or otro lado 鈥攁帽ade 鈥, la ONU lo que dice es que los cr铆menes de lesa humanidad nunca pueden prescribir. Los cr铆menes del franquismo fueron cr铆menes de lesa humanidad y no prescriben鈥.

No cesar en la lucha

Concepci贸n Edo, quien particip贸 en las huelgas laborales y reparti贸 panfletos, compart铆a casa con dos sindicalistas. Tras dos d铆as en comisar铆a, en los que la obligaban a estar de pie, y cuando se desvanec铆a la volv铆an a levantar, fue conducida a la prisi贸n provisional de Pamplona. All铆 pas贸 dos meses sin ser asistida por un m茅dico y con un estado de salud delicado a consecuencia de las torturas recibidas en comisar铆a. De ah铆 fue trasladada a Martutene, la prisi贸n de San Sebasti谩n. A su llegada, y debido a su estado de salud, las propias presas hicieron una huelga para que recibiera asistencia m茅dica. Finalmente fue trasladada al hospital donde estuvo un mes ingresada.

Tras esto la llevaron hasta la madrile帽a c谩rcel de Yeser铆as. En las navidades de 1974 se celebr贸 el juicio, donde se enfrent贸 a los cargos de asociaci贸n il铆cita y propaganda ilegal. Tras el juicio fue liberada y hasta hoy no ha encontrado el contexto social apropiado para poder denunciar las torturas que sufri贸.

Para Lucila Arag贸, activista de Acci贸n Ciudadana Contra la Impunidad del Franquismo, organizaci贸n que forma parte de la plataforma de Apoyo a la Querella Argentina en el Pa铆s Valenci脿, el auto de sobreseimiento provisional y el archivo de la causa es 鈥渕谩s de lo mismo鈥. Ya llevan m谩s de 40 querellas presentadas por cr铆menes del franquismo, 12 por desapariciones forzosas por los asesinatos ocurridos en los primeros a帽os del franquismo en los fusilamientos de Paterna. El resto, del 67 al 75, casos de torturas que afectan a miembros de diferentes formaciones pol铆ticas. 鈥淭odas han tenido el mismo recorrido: inadmitidas en primera instancia y apeladas ante la Audiencia. Algunas han llegado hasta el Tribunal Constitucional鈥, explica Arag贸.

Tras la entrada en vigor de la nueva legislaci贸n, y en una acci贸n conjunta con el resto de asociaciones de CEAQUA, presentaron dos querellas: una por torturas al joven Vicent Alminyana en el 72 y la de Mar铆a Concepci贸n Edo. 鈥淪ospech谩bamos que con la nueva ley no iba a variar el recorrido pero hab铆a que intentarlo鈥, a帽ade Arag贸.

鈥淗asta la ONU ha se帽alado que la legislaci贸n espa帽ola permitir铆a juzgar los cr铆menes del franquismo pero los jueces est谩n haciendo una interpretaci贸n pol铆tica e interesada鈥, lamenta Lucila Arag贸, de Acci贸n Ciudadana Contra la Impunidad del Franquismo

Arag贸 se帽ala que la nueva ley es 鈥渁mbigua鈥 pero s铆 que reconoce el derecho internacional en materia de derechos humanos como un hilo conductor a tener en cuenta y 鈥渢ambi茅n habla del derecho de las v铆ctimas a que sus casos sean la investigados. Y lo quer铆amos comprobar鈥. Sin embargo, y tras los dos archivos de las primeras causas, no puede m谩s que llegar a una conclusi贸n: 鈥淟os jueces siguen haciendo una interpretaci贸n pol铆tica de la legislaci贸n espa帽ola e internacional. Hasta la ONU ha se帽alado que la legislaci贸n espa帽ola permitir铆a juzgar los cr铆menes del franquismo pero los jueces est谩n haciendo una interpretaci贸n pol铆tica e interesada y no quieren investigar, no quieren romper la impunidad del franquismo鈥, sentencia.

Las v铆ctimas saben que la 煤nica batalla que se pierde es la que se abandona. 鈥淐onfiamos en que en alg煤n momento se tenga en cuenta que hay un derecho internacional que ampara el derecho de las v铆ctimas a la tutela judicial efectiva y seguiremos peleando por ello鈥, concluye Arag贸.