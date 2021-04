–

La Vanguardia/Eusebio Val

El exilio republicano es uno de los cr铆menes denunciados en la querella argentina

Uno de los cr铆menes denunciados en la querella argentina es el exilio forzoso de la poblaci贸n fiel a la II Rep煤blica que tuvo que sufrir campos de concentraci贸n, deportaci贸n a campos nazis y muchas de aquellas personas exiliadas nunca pudieron volver a su tierra

La visita de Pedro S谩nchez y Emmanuel Macron a la tumba de Manuel Aza帽a en el cementerio urbano de Montauban, el pasado 15 de marzo, no fue un mero gesto simb贸lico. Entre los acuerdos de la cumbre bilateral se incluy贸 un ambicioso proyecto para preservar los valiosos archivos sobre los refugiados republi-canos despu茅s de la guerra civil. Existe un material impresionante, una mina a煤n muy explotable para los historiadores, papeles que documentan miles de dramas an贸nimos y las peripecias de l铆deres pol铆ticos forzados al exilio.

El objetivo m谩s inmediato de esta cooperaci贸n francoespa帽ola es la digitalizaci贸n de los 150.000 expedientes de espa帽oles que se conservan en la Oficina Francesa de Protecci贸n de Personas Refugiadas y Ap谩tridas (OFPRA), cerca de Par铆s. Casi el 40% de las fichas que guarda esta agencia estatal son de espa帽oles. Muchas de estas personas participaron en la resistencia contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, entre ellos los componentes de la m铆tica compa帽铆a La Nueve 鈥揹e la II Divisi贸n Blindada del general Leclerc鈥, que liber贸 Par铆s en agosto de 1944.

Un certificado p贸stumo para la viuda de Companys

En 1969, la viuda de Llu铆s Companys, Carme Ballester Llasat, que resid铆a en Par铆s, acudi贸 a la Oficina de los Refugiados para obtener un certificado p贸stumo que le permitiera cobrar una pensi贸n de las autoridades alemanas como v铆ctima del nazismo. Hab铆an pasado 29 a帽os desde que su marido fue detenido por la Gestapo en Francia y entregado a Espa帽a, donde ser铆a fusilado el 15 de octubre de 1940 en el castillo de Montju茂c. Los certificados p贸stumos fueron habituales por motivos parecidos al de la viuda del presidente de la Generalitat. Una mujer lo pidi贸 para reclamar una pensi贸n a Alemania en 1979. Poco antes hab铆a visto el nombre de su marido, al que cre铆a desaparecido, en un monumento de un pueblo franc茅s. Hab铆a sido fusilado por las SS hitlerianas en mayo de 1944.

Despu茅s de los a帽os de Mariano Rajoy en la Moncloa, que frenaron el rescate de la memoria de la Guerra Civil, el actual Gobierno le dio un nuevo impulso. Es un 谩mbito que depende de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien es a la vez ministra de Memoria Democr谩tica. En Francia se ha encontrado a un interlocutor sensible. Macron se interesa por la 鈥渧erdad hist贸rica鈥, aunque sea dolorosa. Por eso acaba de abrir los archivos sobre la colonizaci贸n y la guerra de Argelia.

Seres an贸nimos y l铆deres

El objetivo inmediato es digitalizar 150.000 expedientes de refugiados espa帽oles

En las fichas de la Ofpra se leen respuestas escuetas, en simples formularios, que son mucho m谩s que fr铆os tr谩mites burocr谩ticos. Resumen los sufrimientos y penalidades, pero tambi茅n el idealismo, de una generaci贸n muy castigada.

鈥撯溌縋or qu茅 razones vino a Francia?

鈥揚orque no me interesa el r茅gimen que hoy rige en Espa帽a鈥, contest贸 un solicitante de asilo.

Un buen interlocutor

Macron es sensible al ejercicio de 鈥渧erdad hist贸rica鈥 y lo hace tambi茅n con Argelia

鈥撀縏iene razones para no volver a Espa帽a?

鈥揧o no puedo ir a Espa帽a por la sola raz贸n de ser republicano鈥.

Juan Belver Quil茅s, nacido en Almer铆a en 1902 y que cruz贸 la frontera en Prats de Moll贸 el 29 de febrero de 1939, daba este motivo para seguir en Toulouse, donde trabajaba como peluquero, y no regresar a su pa铆s: 鈥淧or temor a las represalias por haber combatido por unas instituciones legales en defensa de la Rep煤blica y la libertad del pueblo espa帽ol鈥. Otro aspirante a refugiado no se extendi贸 en explicaciones. 鈥淣o quiero volver a Espa帽a con el r茅gimen franquista: ni 茅l me quiere ni yo le quiero鈥, escribi贸.

El embajador albares

鈥淟os exiliados nos entroncan con la mejor historia de la construcci贸n europea鈥

A la Ofpra se acud铆a para reconocer matrimonios civiles, obtener pensiones y otras solicitudes. Entre las fichas est谩n las de dirigentes como Josep Tarradellas, el socialista Rodolfo Llopis, la anarquista Federica Montseny, el lehendakari Jos茅 Antonio Aguirre y muchos otros. Los expedientes permiten conocer las peripecias de los guerrilleros antifranquistas, en su inmensa mayor铆a comunistas, que se infiltraron en Espa帽a despu茅s de 1939 y hasta principios de los 50. A algunos no les result贸 f谩cil obtener el estatus de refugiado porque ya hab铆a estallado la guerra fr铆a y Par铆s normaliz贸 sus relaciones con Madrid. Hubo el caso de un guerrillero al que se le puso en la disyuntiva de ser devuelto a Espa帽a o alistarse en la Legi贸n Extranjera para ser enviado a Indochina. En 1979, con Espa帽a ya democr谩tica, se elimin贸 el estatuto de refugiado para los espa帽oles.

Para el secretario de Estado de Memoria Hist贸rica, Fernando Mart铆nez, 鈥渘uestro exilio republicano construye, junto con los resistentes franceses y otros luchadores por la libertad, la memoria democr谩tica europea鈥. Mart铆nez observa que en los archivos de la Ofpra hay un fil贸n muy interesante para investigar, el papel de las mujeres en el universo de los refugiados.

El embajador de Espa帽a en Par铆s, Jos茅 Manuel Albares, coincide en que preservar la memoria del exilio espa帽ol es esencial 鈥減orque, como dec铆a Jorge Sempr煤n, ellos fueron europeos antes de que existiera Europa鈥. 鈥淣os entroncan con la mejor historia de Europa y de la construcci贸n europea鈥, subraya Albares. Es fundamental, seg煤n 茅l, que el papel de los resistentes espa帽oles se conozca mejor en Francia 鈥減orque hay monolitos en muchos pueblos pero a煤n no est谩n en el coraz贸n de la memoria francesa鈥.