Tras iniciarse en España el periodo de vacunación frente a la Covid-19, a finales de diciembre de 2020, y llevar dos años sometidos a la pandemia que ha provocado esta enfermedad, aún surgen algunos interrogantes, sobre todo con las dosis de refuerzo, no ya sobre su efectividad o necesidad de estas en la población general, sino, también, sobre su acceso por parte de la población nacional expatriada, aquellos españoles por el mundo, que se encuentran ante un vacío legal existente en esta coyuntura.

Algunos españoles que trabajan fuera de la Unión Europea (UE) y del espacio Schengen han recibido pautas de otras vacunas, como la procedente de China, aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para su uso de emergencia.

Sin embargo, según hemos podido conocer en Acta Sanitaria, existen algunos de estos trabajadores a los que se les ha negado, en España, la tercera dosis o dosis de refuerzo de la vacuna Covid-19.

Es el caso concreto de Josep M. O., protagonista de este reportaje, que es un ciudadano catalán que trabaja en la ciudad guineana de Malabo desde hace algo más de tres años y a quien la pandemia le sorprendió fuera de nuestro país.

Sin tener conocimiento, como el resto del mundo al comenzar la crisis sanitaria, de lo que implicaría esta nueva enfermedad, Josep permaneció en su puesto de trabajo en una empresa española de tecnología que desarrolla su labor en Guinea. Así, siguiendo las recomendaciones sanitarias de la OMS, recibió la primera dosis de la vacuna Vero Cell, el 12 de marzo de 2021, y la segunda, el 9 de abril de ese mismo año.

En su caso, la vacunación frente al SARS-CoV-2 corrió a cargo del programa COVAX, impulsado por la Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización (GAVI), la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) y la propia OMS, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a las vacunas que se logran desarrollar contra la Covid-19. Del mismo, actualmente, forman parte 190 países, entre ellos Guinea.​

COMBINACIÓN DE VACUNAS

Pero, ¿cómo puede afectar recibir una dosis de vacuna Covid-19 diferente a la administrada en la pauta incial? En España, la vacunas procedentes de China no están prescritas.

En este contexto, el vocal de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), el doctor Jorge Carrillo, asegura a Acta Sanitaria que “la combinación de vacunas Covid-19 es totalmente viable”. Por ello, aclara que cuando se habla de ello, “nos estamos refiriendo a personas que han seguido una pauta de vacunación al principio de la pandemia, con una vacuna, con la china o con la que sea, y, ahora, planteamos una dosis de refuerzo. Esa dosis de refuerzo se puede dar con otro tipo de vacuna sin ningún problema”.

Es más, Jorge Carrillo explica que “si una persona ha recibido la vacuna china Sinopharm, puede recibir, con total tranquilidad, una dosis de refuerzo de Pfizer o Moderna, que son las que, actualmente, se están administrando en España, y las que han mostrado una mayor eficacia en los ensayos en Fase III”. Por este motivo, remarca que “no solo se puede dar, sino que es recomendable”.

SIN PADRÓN NO HAY VACUNA

Así, en la pasada Navidad, en plena campaña de vacunación en España para la tercera dosis de la Covid-19 y durante una de sus vistas a su familia, Josep acudió a su centro de salud, en una localidad de Gerona, para solicitar información y pedir cita de cara a la administración de la dosis de refuerzo, sin saber que se encontraría con una negativa, ya que la cotización que efectua la empresa en la que trabaja es a la Seguridad Social y posee el pasaporte español.

“Por lo que me han explicado, yo soy español de origen, pero no soy nada más”, explica este ciudadano expatriado. “Como vivo en el extranjero y estoy empadronado en el extranjero, en la Embajada española de ese país, cuando voy a la comunidad autónoma de Cataluña, que es donde tengo mi residencia y voy a visitar a mi familia, me dicen que no estoy en el sistema”, lamenta.

En su centro de salud le indicaron que, para ser atentido allí, se tenía que empadronar. “Pero, claro, yo no soy residente ahí ni estoy trabajando ahí”, aclara Josep para matizar las implicaciones que supondrían, de cara a su vida laboral, estar empadronado en Cataluña.

Además, relata que “si yo no estoy dado de alta en la Embajada del país donde trabajo y ocurre algo allí y se decide hacer algo con las personas que tienen registradas, a mí no me tienen controlado. Si me quito de ese padrón, a la Embajada no les consta que resido allí”.

Incluso, Josep advierte de que “ocurre exactamente lo mismo que si quiero recibir asistencia sanitaria. Si no estoy empadronado, tengo que pagar la asistencia o recurrir a mi seguro médico privado”. Como ejemplo evidente de esta situación de exclusión de la atención médica, hace alusión a la vacuna contra la fiebre tifoidea, que “también me la han negado si no me empadrono” en el centro de vacunación internacional.

PESQUISAS POR INTERNET

Así, sin lograr que el servicio sanitario de Cataluña le administrara la dosis de refuerzo frente a la Covid-19, que en España ya está pautada y administrándose en adultos mayores de 18 años, Josep inició su investigación en Intenet para averiguar cómo podía acceder a ella.

Entre los datos que consultó, en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, halló un tipo de formulario que califica de “infame”, ya que señala que “no sabes exactamente qué documentación tienes que presentar”. Algunos de los documentos requeridos, en principio, eran el certificado de nacimiento y uno que acredite que trabaja en el extranjero.

Asistencia sanitaria para migrantes en estancia temporal en España PDF

Pero toda esta burocracia enrevesada no le convenció y recurrió a Acta Sanitaria para ver de qué manera los ciudadanos españoles en situación similar a la suya podían tener acceso a la vacuna de refuerzo Covid-19 en España.

RESPUESTA DEL MINISTERIO DE SANIDAD

En este camino, y con el fin de buscar respuestas, fuentes consultadas por este diario en el Ministerio de Sanidad afirman que “desde Sanidad Exterior no depende la gestión de las vacunaciones que están llevando a cabo las comunidades autónomas”, algo que Josep ya conoce “debido a que el Gobierno tiene centralizada la administración de las vacunas frente a la Covid-19”, añade.

“En los Centros de Vacunación Internacional de Sanidad Exterior se está vacunando a aquellas personas que van al extranjero o que tiene dificultades para vacunarse por las comunidades autónomas (marineros, cooperantes….)”, insisten desde la cartera sanitaria del Gobierno.

Precisamente, es a estos centros donde Josep sostiene que acudió, cuando inició su andadura laboral en Guinea, para recibir las vacunas tropicales marcadas como prioritarias para poder viajar al país, tiempo antes de producirse la pandemia de la Covid-19 y estar empadronado en la Embajada española en esta nación.

Finalmente, este Ministerio ofrece como solución, a “los españoles que se vacunaron con una vacuna no autorizada en el extranjero”, que “pueden ponerse aquí la dosis de refuerzo a través de las comunidades atónomas”.

SIN VIABILIDAD EN CENTROS DE VACUNACIÓN INTERNACIONAL

Pero en esta repuesta hay ciertos matices contradictorios, ya que tanto el protagonista de esta historia como el resto de sus compañeros de trabajo, ciudadanos españoles expatriados, recibieron la pauta completa de una de las vacunas Chinas que sí están autorizadas por la OMS ante la emergencia sanitaria. Además, Josep sostiene que, en Cataluña, no ha podido vacunarse con la dosis de refuerzo, es decir, que según su experiencia, aquí relatada, muestra que no en todas las regiones se tiene acceso a ella.

Por otro lado, fuentes consultadas a este respecto en el Hospital Universitario La Paz de Madrid confirman que “en nuestro centro de vacunación internacional no se pone la dosis de refuerzo Covid-19 a ciudadanos que viajan al extranjero”. Por ello, se queda así cerrada esta posible vía de vacunación contra el coronavirus en España para el personal nacional expatriado.

AGUDIZAR EL INGENIO

En el trascurso de esta investigación, Josep regresó a Malabo, tras sus vacaciones en Gerona, y retomó las consultas pertinentes en los mismos sitios donde recibió la primovacunación para saber si ya era posible y viable la administración de una tercera dosis y si tenía acceso a ella.

En un principio, cuando recibió las primeras vacunas, Guinea sí autorizó la administración de estas a los extranjeros residentes en el país, pero, más tarde, y frente a la falta de suministros para su población, restringuió el acceso a no guineanos. Este hecho le hizo pensar que no tendría posibilidaa de vacunarse de más dosis, si así lo recomendaba la comunidad científica para protegerse de la enfermedad.

Al final , el pasado 22 de febrero, a Josep le administraron una dosis de refuerzo de la misma vacuna que recibió a principios de 2021. Por lo tanto, existe una ‘letra pequeña’ que abre un vacío legal a determinados ciudadanos españoles que trabajan fuera de la UE para acceder a la vacunación de la Covid-19, por lo que personas como Josep terminan por ingeniárselas para protegerse ante la nueva enfermedad.

