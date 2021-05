–

De parte de Red Nacional De Medios Alternativos May 19, 2021 66 puntos de vista

Si bien el proyecto sionista sobre Palestina se va gestando mucho antes de la Primera Guerra Mundial (proyecto que acabaría con la convivencia armónica, que hasta entonces predominaba en esas tierras, entre judíos, musulmanes y cristianos.) uno de los días más tristes de la historia del pueblo palestino es el 15 de mayo, el día de Al-Nakba, la catástrofe o el desastre. Esta fecha simboliza la usurpación de Palestina, la expulsión de la mayoría de su población de sus hogares (más de 750.000 personas) la ocupación militar extranjera de sus tierras, el sometimiento de la población a todo tipo de opresión, crímenes de guerra y violaciones a sus derechos humanos.

La resolución N° 181 de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, del año 1947, indicó la partición de Palestina en dos partes, una para un estado judío y la otra para un estado Palestino. En la entrevista realizada en el especial por Palestina co-producido por la Radio Popular Che Guevara (Rosario-Argentina) y el portal de noticias Adelante de Paraguay, la activista palestina Jaldía Abubakra (integrante del movimiento de mujeres palestinas Alkarama y del Comité preparatorio de la Conferencia de la Ruta Palestina Alternativa) señaló que la partición de Palestina “se hizo sin consultar a la población autóctona. Hasta ese momento, los judíos que habían llegado no alcanzaban ni al 30% de la población y el 3% de judíos originarios vivían en paz con cristianos y musulmanes” pero el 15 de mayo de 1948, las organizaciones judías declaran el nacimiento del estado de Israel sobre el 78 % de la superficie de Palestina.

Para ello, y previamente, grupos terroristas sionistas como Irgún, Haganá, Stern (entre otros) llevaban a cabo una campaña de asesinatos, masacres y destrucción de pueblos con la finalidad de obligar a los palestinos a huir y así vaciar la tierra de sus habitantes, para posteriormente ser reemplazados por colonos de religión judía traídos de todos los rincones del mundo. Fueron más de 500 aldeas; siendo el caso de Der Yasin el más emblemático. Una pequeña aldea cerca de Jerusalén, donde las tropas sionistas masacraron y degollaron a 254 campesinos desarmados y posteriormente pasearon a los sobrevivientes desnudos en camiones para difundir el pánico en el resto de la población palestina obligándola a dejar sus hogares.

Si bien la Nakba remonta a una fecha histórica, le preguntamos a Jaldía ¿Qué significado tiene hoy la Nakba? De acuerdo a Jaldía, hoy en el exilio en Madrid (España), “la Nakba para el pueblo palestino no sólo es el inicio de la declaración por parte de las Naciones Unidas de un estado en nuestro territorio. La Nakba continua, la limpieza étnica y las masacres continúan, los crímenes de lesa humanidad que cometen contra nuestro pueblo, contra nuestra gente en palestina día a día están ocurriendo. Todos los días están violando los derechos humanos de las palestinas y los palestinos. Gaza vive bajo bloqueo por mar, tierra y aire hace más de 15 años. Gaza no dispone de medicamentos, ni de electricidad, ni de agua potable de hace más de 15 años. En Jerusalén la limpieza étnica nunca ha parado. Lo que quieren es, mediante el terror, mediante las leyes de apartheid, mediante la violencia, barrer con los palestinos que llevan miles de años viviendo ahí. Lo mismo hacen con nuestra gente de la Palestina del 48: en Haifa, Acre, Nazaret viven bajo un régimen de apartheid; un régimen de segregación. Cisjordania está sufriendo incursiones del ejército diariamente, secuestros de niños, de activistas, de mujeres. Los checkpoints, el muro… son innumerables los crímenes que comente la ocupación de Israel con nuestro pueblo palestino. Pero hoy en día, y todos los días, nuestro pueblo está demostrando que no se rinde, que sigue luchando, que nos seguimos sintiendo palestinas y palestinos. Cuando atacan Jerusalén responden desde Gaza, y cuando atacan a Haifa responden desde cualquier sitio de la Palestina Histórica. Somos un pueblo unido luchando en todos los territorios de la Palestina Histórica”. Es decir, para el Pueblo Palestino la Nakba representa un punto de inflexión en su historia, es un momento de quiebre, de ruptura que modificó todos los órdenes de la vida de la sociedad. Pero no es el inicio ni la culminación de ese proceso colonialista, racista, de exterminio y desplazamiento por parte de israel.