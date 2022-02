–

Narra la experiencia autobiogr谩fica de Alberto Sarlo en los doce a帽os de docencia en un pabell贸n de 鈥減oblaci贸n鈥 de la Unidad de M谩xima Seguridad 23 de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. El autor alfabetiza y ense帽a literatura, filosof铆a y boxeo en un pabell贸n de 鈥減oblaci贸n鈥 (que son los pabellones m谩s hacinados y con la tasa de mortalidad m谩s alta), donde ha creado la Edito-rial Cartonera 鈥淐uenteros, verseros y poetas鈥 con la cual ha editado m谩s de 32 mil libros, todos gratuitos ya que la Edito-rial es autogestiva y no acepta donaciones de ning煤n tipo. El libro es coral ya que entre cap铆tulo y cap铆tulo pueden leerse varios cuentos y poes铆as de sus compa帽eros detenidos (muchos de los cuales han muerto fruto de la violencia institucional). La base conceptual de la docencia que ejerce Sarlo nace de la inter-acci贸n territorial y la creaci贸n comunitaria de espacios de reflexi贸n, pensamiento cr铆tico y resistencia.

ACERCA DEL AUTOR:

Alberto Sarlo(1972) es escritor, editor, profesor de boxeo y abogado. Ha publicado las novelas 鈥Pura Vida鈥, 鈥楴oticia de un viaje鈥, 鈥楥贸mo quedarse a 20 metros del Aconcagua鈥, 鈥楨l ojo blindado鈥, 鈥楨l h茅roe del whisky鈥 y 鈥El origen de la furia鈥. En 2010 fund贸 la Editorial Cartonera 鈥淐uenteros verseros y poetas鈥 (Facebook鈥楨ditorial Cuenteros, verseros y poetas鈥), dentro del pabell贸n de poblaci贸nN潞 4 de la Unidad de M谩xima Seguridad de Florencio Varela, lugar donde alfabetiza, ense帽a filosof铆a, literatura y boxeo. Ha editadom谩s de 20 libros y fanzines escritos por los compa帽eros detenidos, alcanzando imprimir m谩s de 32 mil libros, todos regalados a diferentes comedores y unidades penitenciarias del conurbano. 鈥Espectros del pabell贸n. El hedor de la tortura鈥 es su 煤ltima obra y ha sido publicada en M茅xico, Chile, Per煤, Uruguay, Ecuador y Brasil. Ha sido traducido al portugu茅s y al ingl茅s.

Obra de tapa: 鈥Espectros鈥 de Marina Arrieta.

鈥淭oda la mierda que viv铆, la eleg铆. Todo el sufrimiento que padezco y que llevo dentro m铆o, es parte de una elecci贸n voluntaria, individual y hasta ego铆sta. Por eso tengo la certeza de no ser un tipo 鈥渂ueno鈥. Esto no es humildad impostada, esto no es poes铆a plat贸nica, esto no es realismo sucio. Esto es resistencia. Resistencia hablando el silencio de los que est谩n matando.

Hablo el silencio con dolor. Con dolor me fui apoyando en la escritura, a煤n sin saber si esto se publicar谩. Este libro lo termin茅 de escribir a principios de 2020. El 煤ltimo cap铆tulo, dedicado al a帽o 2021 lo agregu茅 porque desde hace m谩s de un a帽o y medio ninguna editorial desea publicar un libro con tanta denuncia, tanta amargura y tan poca esperanza. La opci贸n de sacarlo sin apoyo de una Editorial m铆nimamente importante es inadmisible ya que no tendr铆a protecci贸n ante enemigos muy peligrosos a quienes denuncio. Es dif铆cil escribir sabiendo que puede haber consecuencias muy duras por publicar la verdad del horror de un tiempo.

No comulgo con escrituras elusivas, pretensiosas y que les temen a los empinados precipicios. Es dif铆cil tener cierta osad铆a para saltar al vac铆o y jug谩rsela, dif铆cil pero no imposible. Y como no es imposible sigo escribiendo porque la escritura es el mejor rescate de una memoria escamoteada y golpeada. La escritura tiene mucho que ver con mi responsabilidad ante la vida, ante mi vida. Si el destino me hizo depositario de una historia cruel, mi deber como ser humano es preservarla, sustraerla del fuego de los infiernos y rescatarla. Es la 煤nica manera de interpelarme y de interpelar a una sociedad indolente. Por eso milito una escritura de la resistencia. Resistencia de todos los d铆as, de todas las horas, de todos los minutos, de todos los segundos. Resistencia en busca de una vida diferente.

Si el este libro de mierda sirve para que en el futuro nadie tenga que sufrir lo que sufrieron mis compa帽eros, bienvenido sea. Si este libro de mierda al menos evita que se torturen menos pibes de barrio, me doy por satisfecho. Si est谩s p谩ginas ayudan a que en el futuro una nueva juventud invada los centros de tortura con filosof铆a y literatura sin sufrir lo que yo sufr铆, cumpl铆 mi misi贸n, porque si mi vivencia ayuda a otros a resistir, la derrota doler谩 menos.

A esto me dedico. Si no me crees acompa帽ame el pr贸ximo mi茅rcoles a la c谩rcel. Capaz que todav铆a estoy.鈥

(Extracto del libro 鈥淓SPECTROS DEL PABELL脫N. EL HEDOR DE LA TORTURA鈥 escrito por Alberto Sarlo en donde se narra la historia de la Editorial Cuenteros, verseros y poetas)

