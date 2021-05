–

Desde nuestras geograf铆as, territorios y espacios, les reiteramos la invitaci贸n a llegar a Europa, a visitarnos, a encontrarnos en estas tierras que no son solo las del capital salvaje y transnacional, sino que es el lugar desde donde luchamos, desde abajo y a la izquierda, para conseguir que la vida, y por lo tanto, el mundo, sea un lugar digno donde vivir.

En este a帽o en el que se cumplen 20 de la Marcha del Color de la Tierra, que los zapatistas realizaron junto al Congreso Nacional Ind铆gena, reclamando un lugar en esa Naci贸n que los ignora, van a volver a navegar y caminar para encontrarse con otros, con otras, con otroas, para encontrarnos y decir bien alto que frente a la destrucci贸n del planeta, una monta帽a navega la madrugada y en esa monta帽a viaja tambi茅n nuestro coraz贸n colectivo.

Desde nuestros territorios y peque帽os espacios de lucha, esperamos con impaciencia la llegada de los y las zapatistas, portador@s del virus de la resistencia y la rebeld铆a, como ellos mismos dicen, su llegada a cualquier puerto del Atl谩ntico, en este viaje por la vida en el que confiamos se rompan las fronteras, visibles y simb贸licas.

Organizaciones, colectivos, individuos, firmantes:

RUSIA

Centro de apoyo a los pueblos ind铆genas del norte

Foro Aborigen, foro de mujeres s谩mi

Pueblos ind铆genas de Siberia

Cooperativa Molotov

AUSTRIA

Zapalotta. Zapatour Austria

Kinoki Audiovisuelle Selbstbestimmung

Kombinat Denkwerkstatt

Archiv-SV/F煤tbol Revolucionario

Colectivo Libertad, Steiermark

SUIZA

Camino Cultural

Colectivo de Ginebra por la Huelga Feminista

Circolo Carlo Vanza 鈥 Bellinzona

Colectivo Zapatista de Lugano // LaPirata

Comunidad Curda Ticino

Comitato Ticinese per la Ricostruzione di Kobane

C.S.O.A. il Molino 鈥 Lugano

Huelga del clima 鈥 Ginebra

Colectivo 8 marzo para un femismo revolucionario 鈥 Ginebra

Boque Feminista Abya Yala

Giovent霉 Biancoblu 鈥 Curva Sud 鈥 Ambr矛-Piotta

Transfronterizas Feministas; Grupo Internacional para la Huelga en Suiza 14Junio

Rojo en Tamboreras de Suiza

Barfuss Kollektiv, Basilea, Luzerna, Z煤rich.

Solidaridad directa con Chiapas, Z眉rich

Encuentro Feminista Zapatista, Basl-Z眉rich

Lotta: Lucha Organizada Basilea

ALEMANIA

隆Alerta! 鈥 Lateinamerika Gruppe D眉sseldorf

Comit茅 Jineoloji Europa

Grupo B.A.S.T.A.

Bloque Latinoamericano Berl铆n / Coordinaci贸n delegaci贸n zapatista (Berl铆n, Alemania)

Convocatorias ciudadanas

laPirata

Red Ya-Basta-Netz

Ya Basta Wendland

Ya Basta KMS

Citizens Summons (Bonn, Alemania)

Kaffeekollektiv Aroma Zapatista

Ya Basta Rheinland

Ya Basta Rhein Main

colectivo gata-gata.

Caf茅 Libertad Kollektiv

tres gatas 鈥 producci贸n en colectivo.

Barfuss Kollektiv

Chico Mendes Berlin

Regionalvernetzung Berlin/Red de coordinaci贸n Berlin

Hambacher WaldRegionalvernetzung M眉nchen/S眉ddeutschlandvernetzung

AG Ventana al Sur

Regionalvernetzung Hannover/Celle

Solidar-脰konomie-Hannover

Globale Filmfestival Berlin

ROSA 鈥 Revolution盲re Linke

Berg Fidel Solidarisch

Wohnprojekt Grafschaft 30

Wohnprojekt Grafschaft 31

Frauen*streik-B眉ndnis M眉nster

Campa帽a feministe 芦Women Defend Rojava禄

Campa帽a feminista 芦Gemeinsam k盲mpfen禄

Medieninitiative Freundeskreis Videoclips

Gruppe B.A.S.T.A./M眉nster

Zwischenzeit e.V.

FAU D眉sseldorf

interventionistische Linke

Regionalvernetzung Hamburg

DINAMARCA

Foro Internacional, Grupo M茅xico (Dinamarca)

FRANCIA

Mut-Vitz 34 del ESCARGOT rojo

Colectivo Par铆s Ayotzinapa

CSPCL (Par铆s)

MutzVitz13 Marsella

Union Syndicale Solidaires

Asociaci贸n Espoir Chiapas / Esperanza Chiapas

El Cambuche de Toulouse

Americasol (Red Escargot)

Printemps du Changement

Terra Libra / Bretagne

Ingalan / Bretagne

Colectivo Granos de arena

Colectivo Causeries Populaires

Le Ch芒teau en Sant茅, Marseille

Les femmes du plateau , Montagne Limousine

Le syndicat de la montagne Limousine

Coop茅ration int茅grale du Haut Berry

Echanges Solidaires

CSIA-Nitassinan

Groupe de soutien 脿 Leonard Peltier (LPSG-France)

CNT-f

Terre et Libert茅 pour Wallmapu

R茅seau IPAM

Universit茅 d鈥櫭﹖茅 des Mouvements sociaux et des Solidarit茅s

GRECIA

Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista

Chispa de Solidaridad con l @ s Zapatistas

Colectivo Calendario Zapatista

Espiral de solidaridad-semilla de resistencia

Cooperativa de Comercio Solidario 芦Syn Allois禄

Cooperativa Laboral 芦TO PAGKAKI禄

Cooperativa de Comercio Solidario LACANDONA

ITALIA

APS C.D.C.A Abruzzo ABRUZZO

Ass. Kabawil ABRUZZO

Ass. Oltre il ponte ABRUZZO

Brigate di Solidariet脿 Attiva ABRUZZO

Campagna per il clima, fuori dal fossile ABRUZZO

Confederazione COBAS ABRUZZO

Genuino Clandestino ABRUZZO

No Hub del gas ABRUZZO

Paese Comune Abruzzo ABRUZZO

Potere al popolo ABRUZZO

Rifondazione Comunista ABRUZZO

Coop. Agr. Valli Unite Paderna ALESSANDRIA

Laboratorio Anarchico PerlaNera ALESSANDRIA

Laboratorio Sociale Alessandria ALESSANDRIA

Altra Idea di Citt脿 ANCONA

Collettivo transfemminista Nate Intere ANCONA

Polisportiva Antirazzista Assata Shakur ANCONA

Brigate poeti rivoluzionari BARI

Camera del lavoro auto organizzata Cobas BARI

Ex Caserma Liberata BARI

Network Barletta BARLETTA

Aficionados Atalanta F煤tbol BERGAMO

ARPIONI BERGAMO

Barrio Campagnola BERGAMO

Centro Solidariet脿 鈥 Cologno al Serio BERGAMO

Circolo Fratellanza Casnigo BERGAMO

Comitato Chiapas 芦Maribel禄 BERGAMO

Kascina Autogestita Popolare BERGAMO

Pac矛 Paciana Progetto 20K BERGAMO

Spazio Jurka BERGAMO

MAITE 鈥 Bergamo Alta Social Club BERGAMO

Centro Sociale TPO BOLOGNA

CUA BOLOGNA

La Pirata BOLOGNA

Labas BOLOGNA

Laboratorio Crash! BOLOGNA

Spazio Pubblico Autogestito XM24 BOLOGNA

Ya Basta! BOLOGNA

Collettivo 20ZLN BRESCIA

GAS Caracol Franciacorta BRESCIA

Centro Sociale ex Canapificio CASERTA

Terranostra occupata CASORIA (NAPOLI)

Collettivo reAzione Castri CASTRI DI LECCE

C.s.a. Officina Rebelde CATANIA

Campo San Teodoro Liberato CATANIA

Redazione 芦I Siciliani Giovani禄 CATANIA

Rete antirazzista catanese CATANIA

Spazi Sociali CATANIA

S.L.A.I. Cobas 鈥 coord. Provinciale CHIETI

Circolo Arci Terra e Libert脿 COMO

Ass. La Terra di Piero COSENZA

Auditorium Popolare COSENZA

Aula occupata P2 Unical COSENZA

Boxe Popolare COSENZA

Comitato Prendocasa COSENZA

Cosenza por la Vida COSENZA

Cosenza solidale COSENZA

Fem.In. Cosentine in Lotta COSENZA

Fridays For Future COSENZA

Progetto Azad矛 COSENZA

Radio Ciroma COSENZA

SPA Arrow COSENZA

La Milpa Orto Collettivo CUNEO

Associazione Ecot貌no APS DOLO-VENEZIA

Centro Sociale Autogestito INTIFADA 鈥 Comunit脿 in Resistenza EMPOLI

Associazione Jambo 鈥 Commercio Equo FIDENZA

Comunit脿 di Resistenza Contadina Jerome Laronze FIRENZE

Genuino Clandestino FIRENZE

IAM FIRENZE

Collettivo No Porto Fiumicino FIUMICINO (ROMA)

Cea Buendia FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI)

Urupia 鈥 comune libertaria FRANCAVILLA FONTANA (BRINDISI)

Associazione di amicizia Italia Cuba Circolo Foresti GENOVA

Associazione Senza Paura GENOVA

Centro sociale Zapata 鈥 TDN GENOVA

Collettivo Lsoa Buridda GENOVA

Comitato Piazza Carlo Giuliani GENOVA

CSOA Terra di Nessuno GENOVA

Progetto 20k GENOVA-VENTIMIGLIA

Lisang脿 鈥 culture in movimento GIAVENO (TORINO)

Centro Sociale La talpa e l鈥檕rologio IMPERIA

Partito della Rifondazione Comunista 鈥 Sinistra Europea ITALIA

Rete Kurdistan ITALIA

Centri Sociali del Nordest ITALIA NORDEST

Archivi della Resistenza LA SPEZIA

Circolo ARCI Canaletto LA SPEZIA

Partito della Rifondazione Comunista LA SPEZIA

A.S.D. Lanciano Special LANCIANO (CHIETI)

Ass. L鈥橝ltraItalia LANCIANO (CHIETI)

Ass. L鈥橭rda d鈥檕ro LANCIANO (CHIETI)

Ass. Mercato Scoperto LANCIANO (CHIETI)

Ass. Nuova Gutenberg LANCIANO (CHIETI)

Ass. Teatro Possibile LANCIANO (CHIETI)

Bottega del viaggiatore errante LANCIANO (CHIETI)

Comune di Lanciano, citt脿 medaglia d鈥檕ro al valor militare LANCIANO (CHIETI)

Istituto Comprensivo Mario Bosco LANCIANO (CHIETI)

Laboratorio Sociale Largo Tappia LANCIANO (CHIETI)

Libreria Barbati LANCIANO (CHIETI)

Libreria D鈥橭vidio LANCIANO (CHIETI)

Libreria Mu LANCIANO (CHIETI)

Musica e Libri LANCIANO (CHIETI)

Patto di collaborazione 1000 Alberi LANCIANO (CHIETI)

Patto di Collaborazione Piedibus LANCIANO (CHIETI)

Scuola dell鈥檌nfanzia INA Cappuccini LANCIANO (CHIETI)

Scuola dell鈥檌nfanzia Maria Vittoria LANCIANO (CHIETI)

Scuola primaria Rocco Carabba LANCIANO (CHIETI)

Sezione ANPI 芦Trentino La Barba禄 LANCIANO (CHIETI)

Connettivo terraTERRA LAZIO

Casa del popolo 鈥淪ilvia Picci鈥 LECCE

Ex Caserma occupata LIVORNO

Casa delle Erbe LOCRI (REGGIO CALABRIA)

Calcistica Popolare Trebesto LUCCA

Non Una Di Meno LUCCA

Caminar Domandando LUCCA-BOLOGNA

Brigate di Solidariet脿 attiva MARCHE

Collettivo utopiA MARIGLIANO (NAPOLI)

A.D.L. COBAS MILANO

Associazione Dax MILANO

Associazione Ya Basta! MILANOBrigata Sanitaria Soccorso Rosso MILANO

Camera del Non Lavoro MILANO

Cantiere MILANO

Casa delle Donne MILANO

Centro Sociale Casa Loca MILANO

Comitato Abitanti San Siro MILANO

Comitato per non dimenticare Abba MILANO

Coordinamento dei Collettivi Studenteschi di Milano e Provincia MILANO

L.U.M.E. MILANO

Non Una Di Meno MILANO

Rete Jin MILANO

Riders A.D.L. Cobas MILANO

Saltimbanchi senza frontiere MILANO

Sezione Audrey 鈥 ANPI MILANO

Spazio di Mutuo Soccorso MILANO

I discoli del Sinarca MOLISE

Mondeggi Bene Comune 鈥 Fattoria Senza Padroni MONDEGGI (FIRENZE)

Collettivo redazionale della rivista LEF Libert猫 Egalit猫 Fraternit猫 NAPOLI

Confederazione COBAS NAPOLI

Cooperazione Rebelde Napoli NAPOLI

Cortocircuito Flegreo NAPOLI

FAL-Falegnameria Sociale NAPOLI

Federazione di Rifondazione Comunista NAPOLI

Laboratorio di Mutuo Soccorso ZERO81 NAPOLI

Laboratorio Occupato Insurgencia NAPOLI

Progetto Teknes NAPOLI

Diritti a sud NARDO鈥

Associazione Ya Basta Caminantes PADOVA

Radio Sherwood PADOVA

Centro Sociale Anomalia PALERMO

CISS 鈥 Cooperazione Internazionale Sud Sud PALERMO

Comitato antirazzista COBAS PALERMO

Comitato di Base No Muos PALERMO

Laboratorio Andrea Ballar貌 PALERMO

Non Una di Meno PALERMO

Palermo ribelle PALERMO

Art Lab Occupato PARMA

CIAC (centro immigrazione, asilo, cooperazione internazionale) PARMA

Ciclofficina Popolare CAP. 15 PESCARA

Gelatina 鈥 stamperia popolare PESCARA

Giovani Comunisti/e PESCARA

Radio Citt脿 Pescara Popolare network PESCARA

Collettivo Femminista Lotto non solo l鈥檕tto PINEROLO-TORINO

Ass. Il chicco di senape PISA

Comunit脿 di Sant鈥橢rmete PISA

Mala Servanen Jin 鈥 casa delle donne che combattono PISA

Non Una di Meno PISA

Spazio Antagonista Newroz PISA

Circolo Libertario 鈥淓miliano Zapata鈥 PORDENONE

Altro Modo Flegreo POZZUOLI (NAPOLI)

Laboratorio Cittadinanza Attiva POZZUOLI (NAPOLI)

S.I. COBAS PRATO-FIRENZE

Rete regionale Puglia per il Chiapas PUGLIA

Centro Sociale Occupato Autogestito 芦Angelina Cartella禄 REGGIO CALABRIA

Circolo Armino 鈥 Palmi REGGIO CALABRIA

GAS Felce&Mirtillo REGGIO CALABRIA

Malanova 鈥 Redazione militante REGGIO CALABRIA

Associazione Citt脿 Migrante REGGIO EMILIA

Laboratorio Aq16 REGGIO EMILIA

Non Una Di Meno REGGIO EMILIA

Collettivo Balia dal Collare RIETI

Casa Madiba Network RIMINI

No Border APS RIMINI

Non Una di Meno RIMINI

All Reds Basket ROMA

All Reds Rugby ROMA

Associazione Centro socio culturale ARARAT ROMA

Associazione UNICONS ROMA

Associazione Ya Basta Moltitudia ROMA

Associazione Yaku ROMA

Azione Antifascista Roma Est ROMA

Black Lives Matter ROMA

CAR (Collettivi Autonomi Romani) ROMA

Casa delle Donne Lucha y Siesta ROMA

Casale Alba 2 ROMA

Casale Garibaldi ROMA

Casetta Rossa 鈥 Spazio pubblico per l鈥檃utogoverno ROMA

Centro sociale Brancaleone ROMA

Circolo ANPI Renato Biagetti ROMA

Collettivo Atto e potenza (Liceo Aristotele) ROMA

Collettivo autorganizzato Mamiani (Liceo Mamiani) ROMA

Collettivo ludos Righi (Liceo Righi) ROMA

Collettivo Nodo Solidale Italia ROMA

Collettivo politico Galeano (Liceo Socrate) ROMA

Collettivo politico Tasso (Liceo Tasso) ROMA

Collettivo studentesco Kant (Liceo Kant) ROMA

Comitato e doposcuola Mammut ROMA

Comitato Madri per Roma Citt脿 Aperta ROMA

Comune del Crocicchio ROMA

CRAP 鈥 Coordinamento Romano Acqua Pubblica ROMA

Csa Astra ROMA

Csoa Ex Snia ROMA

Csoa Forte Prenestino ROMA

Csoa La Strada ROMA

Csoa La Torre ROMA

Csoa Spartaco ROMA

Dinamopress ROMA

Elementi Kairos ROMA

Enoize ROMA

ESC Atelier ROMA

Fridays For Future ROMA

Grande Come una Citt脿 ROMA

Gruppo Anarchico 芦Bakunin禄 鈥 FAI Roma e Lazio ROMA

Gruppo Autonomo LiberidiAmare Autonomia Contropotere ROMA

Hierba Mala ROMA

Jineoloji ROMA

La Citt脿 dell鈥橴topia ROMA

La Malamurga ROMA

La Panchovilla in Sabina ROMA

Lab.Puzzle! ROMA

Laboratorio Occupato Autogestito Acrobax ROMA

Le Ca7 Occupate ROMA

Momo Edizioni ROMA

Non Una di Meno ROMA

Re:common ROMA

Rete Antifascista Roma Sud ROMA

Rete delle Scuole Popolari ROMA

Rete Kurdistan ROMA

Scuola Popolare Piero Bruno ROMA

Servizio Civile Internazionale (SCI-Italia) ROMA

Spazio sociale 100celle aperte ROMA

Ufficio Informazione del Kurdistan in Italia ROMA

USI 鈥 Unione Sindacale Italiana ROMA

Viv猫ro- luogo di quartiere ROMA

Ass. La Locomotiva SAN VITO CHIETINO (CHIETI)

Comune di San Vito Chietino (CH) SAN VITO CHIETINO (CHIETI)

Coordinamento dei compas di Sardegna SARDEGNA

Non Una di Meno SAVONA

Ya Basta! SCISCIANO (NAPOLI)

Terre di Vasia 鈥 Serrata SERRATA (REGGIO CALABRIA)

Assemblea di Sicilie Zapatiste SICILIA

Movimento NO MUOS SICILIA

Collettivo Colline Resistenti SIENA-PISA

Pci 鈥 Sez. Enrico Berlinguer SIRACUSA

Siracusa Ribelle SIRACUSA

Aps Quale terra SULMONA (L鈥橝QUILA)

Ass. Un solo pianeta SULMONA (L鈥橝QUILA)

Comitati cittadini per l鈥檃mbiente SULMONA (L鈥橝QUILA)

Arcigay Strambopoli QueerTown TARANTO

Ardita Due Mari TARANTO

Comitato Citt脿 Vecchia TARANTO

Comitato cittadini e lavoratori liberi e pensanti TARANTO

Confederazione COBAS TARANTO

Coordinamento Taranto Pride TARANTO

Hermes Academy TARANTO

Potere al popolo TARANTO

Rete unit脿 nelle lotte TARANTO

Casa del Popolo TERAMO

Centro Politico Comunista 芦Sandro Santacroce禄 TERAMO

C.s.o.a Askatasuna / Murazzi TORINO

Csoa Gabrio TORINO

Manituana 鈥 Laboratorio Culturale Autogestito TORINO

Non Una di Meno TORINO

Potere al popolo TORINO

Tatawelo TORINO

Circolo Lega Ambiente TRANI

Associazione Yaku TRENTO

Laboratorio Decoloniale Femminista e Queer UNIVERSITA鈥 DI CALABRIA

Movimento NO TAV VAL DI SUSA

A.D.L. COBAS VENETO

Associazione Ya Basta! 脢d脦 Bese VENEZIA

Caracol Olol Jackson VICENZA

R.A.S.P.A. Rete Autonoma Sibaritide e Pollino per l鈥橝utotutela VILLAPIANA (COSENZA)

ESTADO ESPA脩OL

Frente Sur (Andaluc铆a)

Lumaltik (Arag贸n)

CNT Comarcal Sur Madrid

CNT Extremadura

Comit茅 de Solidaridad con los pueblos_Interpueblos Cantabria

Centro de Documentaci贸n sobre Zapatismo 鈥 Cedoz- Madrid.

Confederaci贸n General del Trabajo (CGT).

Equipo Apoyo Independientes Madrid

Y Retiemble. Madrid,

Assemblea de Solidaritat amb M猫xic ASMEX (Valencia)

Caf茅 Rebeld铆a (Olba) Teruel

ASSI 鈥 Accion Social Sindical Internacionalista. Arag贸n

C谩mara Negra. Colectivo de cine libertario (Madrid)

Caracol Gredos (Valle del Tietar)

Comit茅 de Solidaridad con Am茅rica Latina COSAL Asturias

Entrepueblos, Entrepobles, Entrepobos, Herriarte

CNT Fraga

Centro de Estudios Libertarios Jos茅 Alberola de Fraga

CNT M谩laga

Assemblea de Solidaritat amb M猫xic de Val猫ncia

CNT Miranda de ebro

KOMUN ORG

Voces en lucha

CNT Sierra Norte

Asamblea Plaza de los Pueblos

Caracol Tetu谩n

CSOA La Enredadera de Tetu谩n

Mujeres Sembrando (M茅rida, ExtremadurA)

CNT Colmenar Viejo

Asemblea galega de apoio 谩 Xira pola Vida

Comit猫 Acollida Zapatistes 鈥 Illes Balears i Piti眉ses

ROJAVA AZADI MADRID.

WOMEN DEFEND ROJAVA MADRID

Fraguas Revive

Observatorio Independiente de DDHH en salud mental

MIRADAS, CARACOL MADRIZ

Algrano Extremadura (medios libres)

ODS Ingobernable (Madrid)

CATALUNYA

Adherentes a la Sexta (Barcelona)

Adhesiva Barcelona

Caf猫 Rebeld铆a 鈥 Infoespai (Barcelona)

La Garriga Societat Civil

Associaci贸 Cultural el Raval-El Lokal

Grup de consum agroecol貌gic Pinyol Vermell

Ateneu La Torna

Cal Cases

Pahc Bages

Entrepobles

CNT C貌rnella

El Grillo Libertario

CNT Premia

Colectivo Maloka

Kasa de la Muntanya

Associaci贸 Teler Cooperatiu

L鈥橢ixida SCCL

La Productora SCCL

La S脿rria SCCL

CHAPTER#2 (Osona)

Associaci贸 Espai Comunitari i Ve茂nal Autogestionat de Can Batll贸

Poc a coop sccl

INGLATERRA

Grupo de Solidaridad de Londres

Grupo de Solidaridad de Manchester y Liverpool

Kurdish solidarity network

Next to Nowhere Liverpool

UNDOD (Wales) and Coordinadora North

IRLANDA

Coordinadora Norte

B脡LGICA

RAZB

Congreso nacional de Kurdistan (Belgica)

CafeZ

Casa Nicaragua

Kawaz

Radio Pyr FM

CVFE (Colectivo en contra de las violencias familiales y las exclusiones)

Mala Hierba,

R茅seau ADES,

Quinoa,

Collectif 8 mars Bruxelles,

Comit茅 d鈥檃bolition des dettes ill茅gitimes 鈥 CADTM,

Centre tricontinental 鈥 CETRI,

Ensemble Zoologique de Lib茅ration de la Nature,

Acteurs et actrices des temps pr茅sents,

JOC (jeunes organis茅s et combatifs),

Entre-Murs/Entre-Mondes,

Sororidad Sin Fronteras Bruxelas,

Capitane Records,

Degroentelaar,

Occupons Le Terrain,

Boerenforum,

Radio Pyr FM,

association culturelle 鈥淒鈥檜ne certaine gaiet茅鈥,

Cafeteria collective Kali et Cantine 鈥淟e Chaudron鈥,

collectif Li猫ge-Rojava,

脡cologie sociale Li猫ge,

Collectif de r茅sistance aux centres pour 茅trangers 鈥 CRACPE,

la ceinture alimentaire de Li猫ge,

S茅curit茅 Solidaire de la Voix des sans-papiers de Li猫ge,

la Sant茅 en lutte,

le Monde des possibles,

Le petit th茅芒tre de la Grande Vie,

Comit茅 citoyen source Tridaine,

La gang 茅cof茅ministe,

Rencontre des Continents,

collectivo Las insumis@s,

Voix de femmes

CHIPRE

Colectivo Ramona

ESCOCIA

Coordinadora North (Escocia)

FINLANDIA

Colectivo Armadillo

NORUEGA

LAG

EUSKAL HERRIA

Bizilur

GABILTZA

Lumaltik Herriak

Paz y Solidaridad Euskadi

TxiapasEKIN

Zabaldi

Zapatisten Lagunak

EskoZap

Erletxe

CORCEGA

Corsica Internaziunalista

STC-Marins (Bastia)

REP脷BLICA CHECA

Cooperativa Black Seeds

VARIOS PA脥SES

Longo Ma茂

Movimiento Kurdist谩n en Espa帽a y Portugal

Mujeres y disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala

Taller Ahuehuete

SIN ESPECIFICAR PA脥S

Movimiento Mujeres Kurdistan

