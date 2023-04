–

De parte de ANRed April 24, 2023

El mi茅rcoles 26 de abril, en v铆speras de un nuevo aniversario del d铆a de las y los trabajadores, y en un contexto de luchas contra el ajuste, la inflaci贸n y las precarias condiciones laborales, el Bachillerato Popular Ra铆ces 鈥 CEIP junto con les realizadores del colectivo de cine militante Silbando Bembas, proyectar谩n 芦La Sesenta, cr贸nicas de una lucha obrera禄 en el barrio Las Tunas, Tigre, en la zona norte del conurbano bonaerense. Por Ernestina Arias.

Este mi茅rcoles 26 de abril desde las 18, con la presencia de les realizadores de Silbando Bembas, les estudiantes y profesores del Bachillerato Popular Ra铆ces 鈥 CEIP proyectar谩n el documental 芦La Sesenta, cr贸nicas de una lucha obrera禄, sobre la organizaci贸n y la lucha de los trabajadores de la l铆nea 60 de colectivos, basada en el libro 芦Sesentazo, cr贸nicas de un lockout禄, de Santiago Menconi. En la pel铆cula, estrenada en septiembre de 2021, el protagonista se pregunta c贸mo hilar los conflictos. Ante la muerte de un compa帽ero, trabajadores de la l铆nea 60 buscan lecciones en las luchas pasadas para enfrentarse al patr贸n una vez m谩s. Santiago, uno de ellos, revisa en sus cr贸nicas las p谩ginas del 煤ltimo triunfo para poder escribir su historia: la de un colectivo de trabajadores combativos.

En conversaci贸n con une de les realizadores del colectivo Silbando Bembas, Flecha, charlamos sobre las expectativas en torno a la actividad. 鈥淨ue la pel铆cula La Sesenta se pase en el Bachillerato Popular Ra铆ces para nosotros es una gran alegr铆a 鈥 afirma 鈥 porque en alg煤n punto, en una proyecci贸n de esas caracter铆sticas, la pel铆cula se encuentra directamente con aquellos para quien fue pensada, porque justamente en un bachillerato popular est谩 lleno de trabajadores e hijos de trabajadores. En ese sentido, un espacio de educaci贸n popular me parece fundamental, porque permite justamente hablarla y discutirla con les compa帽eres, charlarla de conjunto, pensarla, no solo la pel铆cula en s铆, sino por supuesto en primer lugar la experiencia de lucha y organizaci贸n de los trabajadores de la l铆nea 60, que en este contexto de 1掳 de mayo por supuesto que recobra una importancia incluso mayor: estamos en un contexto de una avanzada fenomenal ajustadora por parte del FMI, a instancias del gobierno nacional, y tambi茅n por supuesto de la oposici贸n de Juntos por el Cambio, y en ese sentido, la importancia de los y las trabajadoras de organizarnos tomando lo m谩s rico de una experiencia como de la l铆nea 60 es crucial. Tomar y aprender de sus aciertos pero tambi茅n de sus errores y debatirlo de manera colectiva entre trabajadores y trabajadoras鈥.

Por su parte, les estudiantes del Bachillerato Popular Ra铆ces 鈥 CEIP expresan sus pareceres sobre el documental: 鈥渓a sesenta refleja una problem谩tica social que nos atraviesa a todos. Un problema socio pol铆tico y econ贸mico. Esta pel铆cula muestra la lucha de los trabajadores de la l铆nea m谩s vieja y m谩s utilizada por nosotros, los habitantes de Tigre鈥, comentan Jessica, Martin y F谩tima, estudiantes de 3掳 a帽o. 鈥淣osotros, los estudiantes del Bachillerato Popular Ra铆ces tenemos la necesidad de invitar a familiares, amigos y vecinos de nuestra comunidad a participar de la proyecci贸n de esta pel铆cula para que conozcan la lucha de los trabajadores de esta l铆nea como la de tantas otras. Compartimos las mismas formas de lucha y de organizaci贸n para poder conseguir nuestros derechos鈥, concluyen.

Ayel茅n, estudiante de 1掳 a帽o, reflexiona: 鈥減or la misma represi贸n del Estado y los conflictos que tuvieron que atravesar, los compa帽eros de la 60 tuvieron la fuerza para crear un grupo de delegados para poder tener voz en la lucha constante de todos los d铆as y que no pisoteen a los trabajadores鈥.

Norma, Mirta y Yanina, de 3掳 a帽o afirman: 鈥渓os trabajadores empezaron su lucha por justicia. Nosotras hacemos esta invitaci贸n como estudiantes del Bachillerato Popular Ra铆ces ya que es importante conocer la realidad de los trabajadores. Para conocer su lucha, su dificultad para que todos tengan derecho a trabajar con seguridad por su integridad y educaci贸n鈥.

La actual coyuntura es un punto fundamental en la charla con Flecha, quien remarca: 鈥渆n este 1掳de mayo tan particular me parece fundamental que sea justamente en la zona norte, porque una de las locaciones de la pel铆cula, por as铆 llamar a uno de los lugares donde transcurren, es en la cabecera de Ingeniero Maschwitz. Que la pel铆cula se muestre donde se gest贸, donde se hizo, donde se concibi贸 y en una zona norte sabemos que por la gran concentraci贸n fabril es al mismo tiempo es una de las zonas, sino la de mayor concentraci贸n de trabajadores y que en este contexto de crisis y de ajuste del FMI se vuelve m谩s crucial que nunca la organizaci贸n. De hecho se vienen desarrollando peleas en todo el pa铆s, pero particularmente tuvimos hace unos meses atr谩s, el a帽o pasado la lucha del SUTNA que fue impresionante la lucha del sindicato del neum谩tico, ahora se est谩 desarrollando la lucha de los trabajadores de Mondelez en contra de la flexibilizaci贸n y despidos, trabajadores y trabajadores de la educaci贸n, y en ese sentido me parece que proyectarlo en un contexto es una jornada interesante para nosotros porque como dec铆a al comienzo la pel铆cula vuelve a encontrarse con aquellos para la que fue pensada鈥.

Se espera la presencia de vecinas y vecinos del barrio, trabajadores de distintas f谩bricas de la regi贸n, docentes en lucha e integrantes de otras organizaciones para debatir y poner en com煤n sus conflictos y luchas. Por tal motivo, el merendero El Gauchito Gil 鈥 Virgen de Itat铆 presta gentilmente sus instalaciones para albergar la actividad, ubicado al lado del Bachillerato Popular Ra铆ces en la esquina de Sargento Cabral y Callao, Las Tunas, partido de Tigre. 鈥淰enite a ver la pel铆cula y despu茅s nos quedamos conversando con compa帽eres鈥, invitan desde Ra铆ces. Y habr谩 que ir.