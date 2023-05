–

May 17, 2023

Esperar el milagro, la carta, lo imposible. Esperar no quedar tan hu茅rfanas justo ahora que se viene la derecha, el ajuste, los aumentos. Que no la maten, que no la metan presa, que no sea marioneta. Esperar una indicaci贸n, que baje la inflaci贸n aunque sea un poquito, aunque sea en el asado, en el escabio, en las flores. Un tuit, una serie, el programa del Gato, una pizza, la moratoria del monotributo, la que sea. Esperar que diga algo para poder decir algo, ser correa de transmisi贸n de sus ideas, de cualquiera. Que tenga una iniciativa para poder tener algo. Que se帽ale un enemigo para poder postearlo. Esperar, scrollear, delegar el estado de 谩nimo. La espera como forma de vida. Esperar llegar a fin de mes, el 338 por Pasco, agarrar asiento en el tren, que las gomitas peguen. Un subsidio, una beca, una astilla, que alguien nos cuide, poder dormir a pesar de la angustia est谩 que no se va. Esperar que est谩 sensaci贸n de orfandad sea mentira, que movilizando cambie de opini贸n. Que nos diga qui茅n, que diga Wado, que es un cuadro, que diga Axel que es militante, que diga Massa que fren贸 el estallido, que diga algo as铆 lo env铆an en el grupo de wasap. Esperar la ley de medios, el juicio a la corte, una consigna que no te sea tan ajena. Militar, termear, hacer caso, recordar. Esperar cualquier cosa antes de hacer alguna.

