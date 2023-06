–

De parte de ANRed June 29, 2023 330 puntos de vista

芦Present茅 cuatro proyectos de resoluci贸n para excluir de la C谩mara de Diputados a Myriam Bregman, Nicol谩s del Ca帽o, Alejandro Vilca y Romina del Pl谩, quienes alentaron y promovieron la sedici贸n que se llev贸 a cabo en la provincia de Jujuy禄, anunci贸 Jos茅 Luis Espert, quien busca blindar al gobernador juje帽o Gerardo Morales y 芦alconizar禄 a Horacio Rodr铆guez Larreta en medio de la interna con Patricia Bullrich de cara a las PASO. 芦Es un acto de caracter铆sticas proscriptivas, casi dictatoriales, que busca dejar sin representaci贸n a los miles y miles que nos votan en todo el pa铆s禄, respondi贸 Bregman. 芦De liberal a siervo del se帽or feudal Gerardo Morales禄, expres贸 Del Ca帽o. Vilca remarc贸: 芦Morales manda a su nuevo lacayo, Espert, a pedir mi expulsi贸n del Congreso Nacional, por rechazar la reforma constitucional, que aprobaron con sus socios del PJ禄. Y Del Pl谩 consider贸: 芦de un lado los trabajadores con sus reclamos y la izquierda, del otro los pol铆ticos capitalistas禄. En tanto, el maestro y referente del FIT juje帽o Sebasti谩n Copello denunci贸 que la polic铆a le dej贸 en su domicilio un acta contravencional de febrero por participar de una protesta. Por ANRed.

Este mi茅rcoles 28 de junio por la tarde Jos茅 Luis Espert anunci贸 en sus redes sociales que present贸 芦cuatro proyectos de resoluci贸n para excluir de la C谩mara de Diputados a Myriam Bregman, Nicol谩s del Ca帽o, Alejandro Vilca y Romina del Pl谩, quienes alentaron y promovieron la sedici贸n que se llev贸 a cabo en la provincia de Jujuy禄.

El pedido de expulsi贸n de las diputadas y diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT)-Unidad es por considerar que tienen 芦inhabilidad moral de acuerdo con lo dispuesto por el art铆culo 66 de la Constituci贸n Nacional禄.

Present茅 4 Proyectos de Resoluci贸n para excluir de la C谩mara de Diputados a @myriambregman, @NicolasdelCano, @vilcalejandro y @RominaDelPla, quienes alentaron y promovieron la sedici贸n que se llev贸 a cabo en la provincia de Jujuy. 馃敺 Proyectos completos 猬団 pic.twitter.com/CBvhwYSx5m 鈥 Jos茅 Luis Espert (@jlespert) June 28, 2023

En la misma l铆nea, Espert argumenta en el proyecto presentado: 芦los diputados nacionales los diputados nacionales Myriam Bregman, Nicol谩s Del Ca帽o, Alejandro Vilca y Romina del Pl谩 viajaron hasta la provincia de Jujuy y apoyaron y promovieron la marcha violenta contra las autoridades constituidas de la provincia de Jujuy y de este modo incumplieron lo normado en el art铆culo 235 del C贸digo Penal que establece que 鈥楲os funcionarios p煤blicos que hubieren promovido o ejecutado alguno de los delitos previstos en este T铆tulo, sufrir谩n adem谩s inhabilitaci贸n especial por un tiempo doble del de la condena鈥 芦.

Asimismo, se帽ala: 芦si bien no se ve a dichos diputados nacionales ejecutando violencia alguna en las im谩genes que son de p煤blico conocimiento, si se los ve alentando y por consiguiente promoviendo la sedici贸n que se llev贸 a cabo en la provincia de Jujuy芦.

Con este anuncio Espert busca, por un lado, blindar al gobernador juje帽o Gerardo Morales y, por el otro 芦alconizar禄 a Horacio Rodr铆guez Larreta en medio de la interna de Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich de cara a las PASO.

芦Es un acto de caracter铆sticas proscriptivas, casi dictatoriales禄

Las respuestas de las y los diputados del FIT se帽alados no se hicieron esperar. R谩pidamente, Myriam Bregman expres贸 en sus redes sociales: 芦es un acto de caracter铆sticas proscriptivas, casi dictatoriales, que busca dejar sin representaci贸n a los miles y miles que nos votan en todo el pa铆s y que nos llevaron a tener una bancada de cuatro diputados. Estamos orgullosos de estar en las calles con el pueblo juje帽o芦, ratific贸 Brgeman su apoyo a la lucha del pueblo juje帽o contra la reforma constitucional inconsulta que impulsa a la fuerza y con represi贸n el gobernador juje帽o Gerardo Morales.

Es un acto de caracter铆sticas proscriptivas, casi dictatoriales, que busca dejar sin representaci贸n a los miles y miles que nos votan en todo el pa铆s y que nos llevaron a tener una bancada de cuatro diputados.

Estamos orgullosos de estar en las calles con el pueblo juje帽o. https://t.co/I60ADJdeKO 鈥 Myriam Bregman (@myriambregman) June 28, 2023

M谩s tarde, en declaraciones al programa de V铆ctor Hugo Morales en AM 750, se帽al贸: 芦Espert, recordar谩n ustedes, fue a acompa帽ar un mot铆n policial en 2020. Su criterio de sedici贸n tendr铆amos que discutirlo芦. Y agreg贸: 芦Espert es un t铆tere de Larreta. Lo que 茅l no puede decir, lo manda a Espert芦. Tambi茅n, en una entrevista con Jorge Fontevecchia en CanalNetAr remarc贸: 芦Espert nos dijo que merec铆amos c谩rcel o bala. Pero nosotros nunca tuvimos la misma actitud para con 茅l, no pedimos que se lo expulse del Congreso禄

En tanto, en sus redes sociales Nicol谩s del Ca帽o fue escueto y claro: 芦de liberal a siervo del se帽or feudal Gerardo Morales禄 y acompa帽贸 la respuesta en Twitter de su compa帽ero del FIT Vilca.

De liberal a siervo del se帽or feudal Gerardo Morales. https://t.co/6RHY9QTBqy 鈥 Nicolas del Ca帽o (@NicolasdelCano) June 29, 2023

Por su parte, Alejandro Vilca, obrero de la recolecci贸n de residuos de San Salvador de Jujuy, Diputado Nacional, dirigente del PTS/Frente de Izquierda y precandidato a Senador, denunci贸: 芦Morales manda a su nuevo lacayo, Espert, a pedir mi expulsi贸n del Congreso Nacional, por rechazar la reforma constitucional, que aprobaron con sus socios del PJ. Y por estar apoyando a la docencia que reclama salario, junto a miles en las calles de toda la provincia. Adem谩s pide lo mismo para Myriam Bregman, Nicolas del Ca帽o y Romina del Pl谩, mis compa帽eros del FIT 隆No nos callar谩n!禄, exclam贸.

Y agreg贸: 芦nuestro orgullo es estar junto a los trabajadores juje帽os que se ponen de pie, continuando la tradici贸n socialista de que las bancas est茅n al servicio de impulsar las luchas del pueblo trabajador. Denuncian la opresi贸n, la explotaci贸n patronal y el gobierno, el saqueo capitalista, la persecuci贸n. Arriba los derechos, abajo la reforma. Viva la lucha del pueblo Juje帽o. Paro provincial ya禄, culmin贸.

[Hilo] Morales manda a su nuevo lacayo, Espert, a pedir mi expulsi贸n del Congreso Nacional, por rechazar la reforma constitucional, que aprobaron con sus socios del PJ. Y por estar apoyando a la docencia que reclama salario, junto a miles en las calles de toda la provincia +馃У pic.twitter.com/7rE0tju4t7 鈥 Alejandro Vilca (@vilcalejandro) June 28, 2023

Finalmente, Romina del Pl谩, profesora de Historia, Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires del FIT y precandidata a Senadora por el Partido Obrero, expres贸: 芦quienes quieren excluir a la izquierda en el Congreso son los mismos que reprimen al pueblo trabajador en Jujuy y avalan la reforma de Morales y el PJ. De un lado los trabajadores con sus reclamos y la izquierda, del otro los pol铆ticos capitalistas芦, sentenci贸.

Quienes quieren excluir a la izquierda en el Congreso son los mismos que reprimen al pueblo trabajador en Jujuy y avalan la reforma de Morales y el PJ.

De un lado los trabajadores con sus reclamos y la izquierda, del otro los pol铆ticos capitalistas. https://t.co/2orN6blejm 鈥 Romina Del Pl谩 (@RominaDelPla) June 28, 2023

Del Pl谩 tambi茅n comparti贸 un posteo de Luis Brunetto, recordando que Espert, qui茅n pide la expulsi贸n del FIT del Congreso, es quien tiene vinculaci贸n con el narco Fred Machado (que espera preso su extradici贸n a EEUU) y que se sospecha que realiz贸 aportes para sus viajes de campa帽a, seg煤n informa una nota del medio Estaci贸n Finlandia, publicada en noviembre de 2021.

@jlespert nunca explic贸 por qu茅 el narco Fred Machado (que espera preso su extradici贸n a EEUU) le bancaba los viajes de campa帽a. 驴Un narcopol铆tico que ataca a la 煤nica fuerza politica, la izquierda, que combate al narco en los barrios? #Narcotr谩ficohttps://t.co/jSmmSzcT8V https://t.co/PzbOQM0Tdg pic.twitter.com/zmx4I0Jqwt 鈥 Luis Brunetto (@brunettoluis) June 28, 2023

Un ataque coordinado contra todo el FIT

Pero la ofensiva desde el sector de Juntos por el Cambio encabezado por Horacio Rodr铆guez Larreta y Gerardo Morales no se milit贸 al pedido de expulsi贸n del Congreso Nacional, sino que tambi茅n lleg贸 hasta las puertas de la casa del maestro y referente del FIT juje帽o Sebasti谩n Copello, quien denunci贸 que la polic铆a le dej贸 en su domicilio un acta contravencional de febrero por participar de una protesta.

芦Cuatro polic铆as vinieron a mi domicilio a dejarme un acta Contravencional de 隆Febrero! 驴Justo ahora? En medio de una rebeli贸n popular contra la reforma? En el escrito de la imagen ver谩n que dice que estuve interrumpiendo una calle c茅ntrica junto a 隆mil personas! 驴D贸nde se van a meter las mil personas? Era en Desarrollo Social por parte de las organizaciones de desocupados que a煤n hoy siguen sin respuestas禄, explic贸la medida de lucha de la que particip贸 en febrero de este a帽o. 芦Es un acto de intimidaci贸n p煤blica y persecutorio que en una manifestaci贸n de mil personas designen hacer una contravencion a algunas personas禄, remarc贸.

4 polic铆as vinieron a mi domicilio a dejarme un acta Contravencional de 隆Febrero! 驴Justo ahora? En medio de una rebeli贸n popular contra la reforma?

En el escrito de la imagen ver谩n que dice que estuve interrumpiendo una calle c茅ntrica junto a Mil personas!.

Sigue 馃憞 pic.twitter.com/tuZ81MIazo 鈥 Sebasti谩n Copello (@sebacopello) June 28, 2023

En este marco de criminalizaci贸n de la protesta social y ataque coordinado a la izquierda, el referente tambi茅n critic贸 una nota de La Naci贸n, compartida por la UCR de Jujuy, titulada 芦La v铆ctima fake de Jujuy y la amenaza del 鈥渁ctivismo lumpen鈥, en la que se sostiene que el objetivo de protestas tales como las que se vienen sosteniendo y reprimiendo en localidades de la Puna y la Quebrada de Humahuaca, como Abra Pampa, Fraile Pintado, Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Perico, es 芦producir una v铆ctima禄 para 芦desestabilizar a un pr贸ximo gobierno禄.

En las 煤ltimas dos semanas el Gobierno de Morales reprimio 6 veces:

Abra pampa, fraile pintado, purmamarca, San Salvador y Perico. Sin embargoLa prensa de la UCR Jujuy comparte un art铆culo que dice esto: https://t.co/H3NXyvBhrv pic.twitter.com/ne9uongNeo 鈥 Sebasti谩n Copello (@sebacopello) June 29, 2023