La empresa del r茅gimen israel铆 NSO Group est谩 en medio de un esc谩ndalo mundial por la venta de un software utilizado para espiar presidentes, periodistas y activistas

En la mitolog铆a de la Antigua Grecia, Pegaso (o Pegasus, en lat铆n) es el corcel alado que mont贸 Belerofonte, un h茅roe algo arribista, en su fallido vuelo hacia el Olimpo con el prop贸sito de ocupar un sitial a la diestra de Zeus.

En el presente, el Programa Pegasus es el Caballo de Troya del fisgoneo global: un software de espionaje masivo a tel茅fonos celulares, desarrollado y distribuido por la empresa privada israel铆 NSO Group. Su tecnolog铆a permite a terceros el acceso directo a conversaciones, mensajes de texto, fotos, archivos y contactos del usuario; tambi茅n posibilita el control irrestricto de la c谩mara y el micr贸fono del aparato, con capacidad de activarse en cualquier momento, incluso cuando se encuentra apagado.

Actualmente, habr铆a m谩s de 50.000 n煤meros telef贸nicos infiltrados en alrededor de 50 pa铆ses, seg煤n un informe elaborado en forma conjunta por Forbidden Stories -una organizaci贸n sin fines de lucro con sede en Par铆s- y Amnist铆a Internacional. Sus conclusiones iniciales acaban de ser reveladas por un pool de 80 periodistas, pertenecientes a 17 medios de Europa y los EEUU, como The Guardian, Le Monde, S眉ddeutsche Zeitung, The Wall Street Journal y The Washington Post.

Claro que del total de celulares puestos bajo el ojo avizor de semejante engendro tecnol贸gico 鈥揷uya lista de n煤meros telef贸nicos no especificaba los nombres de sus abonados鈥, el mencionado informe apenas pudo identificar a unos 1.500 afectados. Pero dicha cantidad bast贸 para tensar a煤n m谩s la ya de por s铆 fr谩gil concordia del planeta por una raz贸n de peso: entre ellos, hay -por ahora- nada menos que 13 Jefes de Estado en funciones o ya cumplidas, junto -en casi todos los casos- a sus ministros, colaboradores y familiares. Entre las v铆ctimas, resalta el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el de M茅xico, Andr茅s Manuel L贸pez Obrador. La variada n贸mina de blancos preferenciales del sistema se completa con dirigentes pol铆ticos (600, de acuerdo al informe), periodistas (189), activistas de DDHH (85) y empresarios (65).

Tal conteo solo abarca el 3 por ciento de la maniobra. Aun as铆, indica la magnitud del asunto, tanto en los v铆nculos internacionales (entre pa铆ses rivales y tambi茅n aliados) como en el control interno (sobre ciudadanos disidentes y/o partidarios). Una pesadilla orwelliana. Pero, a diferencia de la distop铆a descripta en el libro 1984, esta tiene una multiplicidad de 鈥淕randes Hermanos鈥. Y todos se esp铆an entre s铆.

Claro que tama帽a compulsi贸n del poder posee un antecedente hist贸rico no muy remoto. Y que toc贸 a la Argentina muy de cerca. Y que se mantuvo en el mayor de los secretos por medio siglo: la 鈥淥peraci贸n Rubicon鈥.

Ojos y orejas del imperio

Su revelaci贸n fue producto de una cobertura conjunta de The Washington Post, la cadena de TV alemana ZDF y la suiza SRF, en base a datos desclasificados por el National Security Archive (NSA), con sede en la capital de EEUU.

Esta trama gira en torno a la empresa suiza, la Crypton AG, dedicada a la fabricaci贸n de m谩quinas encriptadoras, que eran adquiridas por gobiernos de los cinco continentes. Estos, para proteger sus comunicaciones reservadas, pagaban por ello una suma acorde a los secretos que quer铆an guardar.

Lo cierto es que dicha compa帽铆a pertenec铆a a la CIA y tambi茅n al BND (Bundesnachrichtendienst), el servicio secreto de Alemania Federal.

Fundada en 1945 por el cript贸grafo sueco Boris Hagelin, tal empresa comenz贸 desde entonces a comercializar sus aparatos en numerosas naciones, siendo 茅l adem谩s un informante de la agencia norteamericana. Y ya al filo de 1970, al perge帽ar su retiro, resolvi贸 correr a su hijo del mando de la empresa. Fue cuando la CIA y el BND la adquirieron, a trav茅s de una compa帽铆a offshore con direcci贸n en el principado de Lieschtenstein. El v谩stago de Hagelin muri贸 cinco meses despu茅s en un accidente vial que algunos tildaron de 鈥渄udoso鈥.

Desde entonces, EEUU y Alemania Federal empezaron a comercializar m谩quinas a unas 120 naciones, que inclu铆an a sus aliados de la OTAN -como Espa帽a, Italia, Irlanda, Portugal y Turqu铆a-, y tambi茅n al mundo 谩rabe. Y a las dictaduras del Cono Sur.

Lo cierto es que as铆 comenz贸 una din谩mica de monitoreo multinacional de informaciones diplom谩ticas, pol铆ticas y militares, ya que no hab铆a gobierno en el planeta (salvo la URSS, China y alguno de sus sat茅lites) que no estuviera bajo su radar.

Sus m谩quinas -que parec铆an cajas registradoras con n煤meros y manijas deslizantes, adem谩s de un dial operado manualmente- estaban manipuladas a los efectos de retransmitir los mensajes a las centrales de la CIA y el BND con sus claves ya debidamente descifradas.

Al respecto, su utilizaci贸n en Am茅rica Latina merece ser reconstruido. Eso incluy贸 el seguimiento de sus procesos golpistas y con un doble objetivo: conjurar el avance del comunismo y tener bajo control a los militares. En esa observancia, el Plan C贸ndor no fue un espect谩culo menor.

Ya se sabe que aquella alianza represiva entre las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Per煤 cont贸 con el benepl谩cito de los norteamericanos. Y que todos sus hitos -como el asesinato del ex canciller del gobierno socialista chileno, Orlando Letelier- ya estaban bajo el conocimiento de la CIA y el BND antes de suceder. De hecho, todos aquellos pa铆ses hab铆an acordado utilizar el mismo sistema de encriptado para sus comunicaciones, el sistema Condortel, abastecido debidamente por la empresa Crypto AG.

En este punto, no est谩 de m谩s evocar un hecho que sacudi贸 al Viejo Continente: el secuestro y posterior ejecuci贸n del empresario alem谩n Hanns Mart铆n Schleyer. Se trataba de un antiguo oficial de las SS que, al momento de caer en manos del grupo insurgente Baader-Meinhof, presid铆a una importante c谩mara patronal alemana. Su captura, cautiverio y muerte, sucedida entre el 5 de septiembre y el 8 de octubre de 1977 en tres pa铆ses (Alemania, B茅lgica y Francia), hizo pensar en Europa sobre la conveniencia de emular all铆 el Plan C贸ndor.

Esta cuesti贸n es mencionada en Operati贸n Rubikon, el documental de la ZDF realizado por Elmar Theve脽en, Peter F. M眉ller y Ulrich Stoll.

All铆 se menciona el arribo a Buenos Aires de tres agentes: uno del BND, junto a sus pares de Francia e Inglaterra. Su prop贸sito era reunirse con colegas locales para interiorizarse en ciertos resortes organizativos de aquella alianza represiva. Pero no para volcarla al terrorismo de Estado expl铆cito. En rigor, lo que les interesaba era aprender t茅cnicas de infiltraci贸n en las organizaciones revolucionarias, dado que cre铆an que los militares argentinos eran muy duchos en la materia. Vale considerar entonces un hecho coincidente: la presencia en la embajada de Alemania del mayor Carlos Espa帽adero.

El tipo hab铆a sido una suerte de estratega en la sombra del Batall贸n 601. Y se lo consideraba un bur贸crata del espionaje; su especialidad era el an谩lisis y la valoraci贸n de informaciones. En paralelo, cultiv贸 otra de sus habilidades: el doblaje y la penetraci贸n del enemigo.

Espa帽adero pas贸 oficialmente a retiro en 1977, pero sigui贸 vinculado al 谩rea de inteligencia del ej茅rcito. Y con una extra帽a tarea: recibir familiares de desaparecidos con nacionalidad alemana que ped铆an ayuda en esa embajada. 脡l aprovechaba para interrogarlos, adem谩s de obtener unos billetes por datos falsos. Siempre se sospech贸 que su rol all铆 era la punta de un iceberg. Tal vez en la Operaci贸n Rubicon est茅 la respuesta de su verdadero papel en ese lugar. 驴Acaso hab铆a sido asimilado al BND?

Los dictadores del Cono Sur siempre estuvieron muy lejos de suponerse espiados. Pero despu茅s de la cat谩strofe de las Malvinas, detectaron una falla en los aparatos utilizados para codificar mensajes.

Crypto AG envi贸 enseguida un representante a Buenos Aires para convencer a los militares de las virtudes de sus productos. El enviado fue un tal Henry Widman: se trataba de un matem谩tico de origen suizo, especializado en criptolog铆a y con un largo historial en la CIA. El tipo hizo que esos clientes recobraran la confianza. Y continuaron comprando equipos.

Los aparatos de Crypton AG fueron utilizados en Argentina hasta ya entrada la d茅cada de 1990.

El s贸tano del mundo

A diferencia de la Operaci贸n Rubicon -una iniciativa atravesada por la Guerra Fr铆a y las fronteras ideol贸gicas-, el Programa Pegasus qued贸 a la intemperie a solo un lustro de entrar en acci贸n. Si bien la primera pose铆a una finalidad precisa, la otra articula el ejercicio del espionaje como un fin en s铆 mismo. Y con un acceso regido por las leyes del mercado.

En este 煤ltimo punto, entra a tallar las caracter铆sticas de la empresa NSO Group, cuyas reglas no son nada estrictas en la selecci贸n de su clientela. De hecho, el software que comercializa tiene una licencia de exportaci贸n, siempre que se lo use por temas vinculados al terrorismo y el crimen organizado. Claro que, en este punto, la compa帽铆a israel铆 est谩 ahora en una situaci贸n embarazosa.

驴Acaso es por alguno de aquellos dos t贸picos que Marruecos -un pa铆s 鈥渁migo鈥 de Francia- contrat贸 el servicio Pegasus para infiltrar el tel茅fono de Macron y el de todo su gabinete? Es una verdadera paradoja que, en paralelo, su rey, Mohamed VI, y el presidente Saadeddine Othmani tengan tambi茅n sus tel茅fonos pinchados por el gusanito de la NSO.

A todas luces, el de Marruecos es un caso testigo, puesto que es uno de los pa铆ses que m谩s tel茅fonos ha infectado (alrededor de 10.000).

Adem谩s, por motivos desconocidos, entre estos, figura el del director de la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Otro de los grandes pa铆ses-clientes del NSO Group fue M茅xico, durante la presidencia de Enrique Pe帽a Nieto. Este super贸 holgadamente en su avidez consumista a Marruecos, con un r茅cord de 15.000 tel茅fonos intervenidos. En su mayor铆a, pertenecientes a periodistas, pol铆ticos y militantes de DDHH.

De ese universo, el espiado m谩s relevante no era otro que el entonces futuro presidente L贸pez Obrador, cuyo smartphone continu贸 bajo el radar de Pegasus cuando ya ocupaba el primer despacho del Palacio Nacional. Pe帽a Nieto se patin贸 30 millones de d贸lares en ese software (dicho sea de paso, la intervenci贸n de cada celular cuesta 77.000 d贸lares).

Entre las v铆ctimas m谩s ins贸litas del fisgoneo con esta tecnolog铆a, figura el Dalai Lama, quien no utiliza celular. Pero entre las revelaciones del caso, consta que el gobierno de la India vigila al l铆der espiritual desde 2017, ya que la base de datos filtrada por el informe muestra que los n煤meros telef贸nicos de varios cl茅rigos y activistas tibetanos ligados a 茅l est谩n en la lista denunciada.

El mundo es en la actualidad una enorme caja de Pandora.

Contraeditorial