–

De parte de Indymedia Argentina July 11, 2022 158 puntos de vista

Se aspira a que la resoluci贸n est茅 firmada antes del inicio de la feria judicial. Los tres jueces actuantes 鈥揗ariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi- trabajan con sus respectivos equipos para definir posiciones. 鈥淐omo querella sabemos que desde el pase de la causa de espionaje ilegal a Comodoro Py, estamos ante la cr贸nica de una muerte anunciada. Las se帽ales son inequ铆vocas. La m谩s aberrante alerta sobre el final de esta causa, fue la marcada diferencia entre el ex presidente y las familias espiadas ilegalmente. Al procesado se lo atiende hasta en s谩bado a la noche. A esta querella de la ignora鈥, sostuvo la abogada Valeria Carreras.

Por Ariel Zak.

La C谩mara Federal porte帽a prev茅 resolver la semana pr贸xima, antes de la feria judicial, si confirma o revoca el procesamiento del expresidente Mauricio Macri en la causa que se le sigue por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, hundido en noviembre de 2017.

Fuentes del tribunal de apelaciones adelantaron a T茅lam que la idea es que la resoluci贸n est茅 firmada antes del inicio de la feria judicial y aseguraron que por estas horas los tres jueces 鈥揗ariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi- trabajan con sus respectivos equipos para definir sus posiciones.

Los voceros judiciales adelantaron adem谩s que, a la par de la resoluci贸n de ese incidente, se prev茅 que los magistrados resuelvan otros puntos vinculados a la situaci贸n procesal de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en el mismo caso.

Antes del inicio de la feria judicial, que se extender谩 entre el 18 y el 29 de julio, los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones podr铆an resolver tambi茅n sobre los procesamientos dictados en el caso 脕rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el que se investigan maniobras de espionaje pol铆tico en la provincia de Buenos Aires, aunque all铆 los an谩lisis vienen m谩s demorados.

El caso de las bases AMBA y el del espionaje a los familiares de las v铆ctimas del hundimiento del San Juan tramitaron en Dolores hasta fines del 2021 cuando la C谩mara de Casaci贸n Penal decidi贸 que pasaran a los tribunales federales de Comodoro Py, arrastrados por el caso D麓 Alessio que pas贸 a tramitar en el juzgado del juez Juli谩n Ercolini.

El expresidente fue procesado el 1 de diciembre pasado por el juez federal de Dolores, Mart铆n Bava, quien lo hall贸 鈥減enalmente responsable del delito de realizaci贸n de acciones de inteligencia prohibidas en car谩cter de autor en virtud de haber posibilitado la producci贸n de tareas de inteligencia ilegal鈥.

De acuerdo a la investigaci贸n judicial, el entonces mandatario se habr铆a valido se informaci贸n obtenida por medios ilegales para adelantarse a los reclamos de los familiares de los tripulantes del San Juan y reducir as铆 los posibles impactos en la imagen del gobierno de Cambiemos.

鈥淔ue Mauricio Macri quien no solo permiti贸 la realizaci贸n de esas tareas ilegales, sino utiliz贸 esa informaci贸n para tomar decisiones. En algunos casos esas decisiones tuvieron que ver contener informaci贸n adelantada sobre los reclamos que recibir铆a o las manifestaciones organizadas por las v铆ctimas ante la visita del entonces Presidente a la ciudad de Mar del Plata鈥, sostuvo el juez Bava cuando lo proces贸.

鈥淓n otras ocasiones, (las decisiones cuestionadas estuvieron destinadas) a mantener el seguimiento constante y sistem谩tico de las medidas reivindicativas del colectivo de familiares que resulta v铆ctimas de estas tareas ilegales鈥, escribi贸 el juez.

Los familiares de los tripulantes del San Juan reclamaron a trav茅s de sus representantes legales que los procesamientos dictados en la causa sean confirmados, aunque tienen baja expectativa de que ello vaya a ocurrir, algo que se帽alaron en m谩s de una oportunidad tras el paso de la causa a los tribunales federales porte帽os.

鈥淐omo querella sabemos que desde el pase de la causa de espionaje ilegal a Comodoro Py, estamos ante la cr贸nica de una muerte anunciada. Las se帽ales son inequ铆vocas. La m谩s aberrante alerta sobre el final de esta causa, fue la marcada diferencia entre el ex presidente y las familias espiadas ilegalmente. Al procesado se lo atiende hasta en s谩bado a la noche. A esta querella de la ignora鈥, sostuvo la abogada Valeria Carreras en di谩logo con T茅lam.

鈥淨uiz谩s estemos frente al tiro del final sobre la verdad, sobre la justicia y sobre las familias que represento, volviendo a re victimizarlas, si se sobresee a los procesados. Sin embargo, no dejar谩n las familias de arbitrar cada medio y cada instancia, hasta la v铆a internacional. No podr谩n hacerles m谩s da帽o que ya se les hizo. No podr谩n evitar que sigan su v铆a crucis ante la justicia. Tienen las pruebas y han demostrado luchar con las manos llenas de dignidad鈥, remarc贸.

Hace ya m谩s de dos meses el fiscal ante la C谩mara Federal porte帽a, Jos茅 Luis Ag眉ero Iturbe, dictamin贸 que corresponde anular el procesamiento Macri, tal como lo reclama el abogado Pablo Lanusse, que defiende al expresidente.

El fiscal sostuvo que en el acto de la indagatoria, a Macri 鈥渘o le fue impuesta la prueba existente en su contra鈥 por lo que no se le habr铆a dado la posibilidad de rebatirla oportunamente: en funci贸n de esto, reclam贸 la nulidad del procesamiento y la convocatoria a una nueva indagatoria.