A aquesta declaraci贸 es demana:

鈥淎plicar una morat貌ria immediata sobre l’exportaci贸, la venda, la transfer猫ncia, el servei i l’煤s de tecnologies de vigil脿ncia digital selectiva fins que s’estableixin rigoroses salvaguardes de drets humans per regular aquestes pr脿ctiques…鈥

No es tracta d鈥檜n tractat o d鈥檃lguna mea d鈥檃cord amb comprom铆s, 茅s sols aix貌, una declaraci贸 i pot ser signada per qualsevol, aix铆, al costat d鈥檕rganitzacions de drets humans, com IRIDIA , Amnistia Internacional, la Organitzaci贸 Mundial Contra la Tortura, NOVACT… hi han entitats com Omnium, Xnet, el Grup Barnils empreses com Nym Technologies i, l鈥櫭簄ic adherent governamental, la Generalitat de Catalunya.

Access Now no 茅s una ONG cl脿ssica, de fet el 60% dels seus fons provenen de governs (Su猫cia, Canada, Alemanya, Dinamarca…) i un 25% de corporacions multinacionals (Google, Meta, Cisco… curiosament els qui atempten contra la intimitat).

Pero hi ha un inconvenient, la Geeralitat disposa d鈥檜n programa (potser no tan excel路lent com el Pegasus) per貌 que tam茅 inercepta comunicacions, 茅s el SILTEC, proporcionat per l鈥檈mpresa EXCEM ( http://negreverd.blogspot.com/2022/04/el-pegasus-catala-el-sistema.html http://negreverd.blogspot.com/2023/03/siltec-el-pegasus-catala-esta-molt.html ) i en cap moment es parla en el comunicat del govern catal脿 de que la morat貌ria que proposen s鈥檃pliqui al SILTEC, 茅s m茅s, en la contractaci贸 programada per el tercer trimestre del 2023 ( https://contractacio.gencat.cat/ca/principis/transparencia-bones-practiques/transparencia/contractacio-programada/ ) hi ha la previsi贸 de dedicar 8.500.000鈧 a 鈥淪ervei d’intercepci贸 i monitoritzaci贸 de les comunicacions per a la DGP – SILTEC 2024-2031鈥, estar programada sols indica la intenci贸 i la previsi贸, no implica cap obligaci贸 per el Departament d鈥橧nterior de dur a terme aquesta licitaci贸, ni en els terminis, ni en l鈥檌mport… per貌 si que es indica la necessitat que en tenen (8,5 milions no son cap broma) i una intenci贸 que no sembla sotmesa a cap morat貌ria.

La Generalitat (igual que el govern d鈥橢uskadi) 茅s una estructura de l鈥橢stat Espanyol i te l鈥檃spiraci贸 de ser independent, volen controlar, no ja les dissid猫ncies, sin贸 el conjunt dels individus sotmesos al seu poder, per aix貌, tan mossos com ertzaintzes disposen d鈥檈ines semblants a les de la policia espanyola per vigilar-nos, controlar-nos i, si 茅s necessari 鈥渘eutralitzar-nos鈥. CAP ESTAT ENS FAR脌 LLIURES!!