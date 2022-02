–

De parte de Acracia February 1, 2022 55 puntos de vista

Al parecer, un conocido jugador de ten铆s, cuyo nombre no recuerdo en estos momentos, acaba de ganar su en茅simo torneo internacional. De este tipo, no paran de halagar los medios su esp铆ritu de sacrificio, voluntad, entrega, fortaleza psicol贸gica y bla, bla, bla. No ser茅 yo qui茅n le quite m茅ritos al susodicho deportista, que seguro que se merece todo lo que ha conseguido y mucho m谩s. 隆Satan谩s me libre me libre de criticar a un 铆dolo de masas! No obstante, el caso me viene al pelo para unas nuevas y l煤cidas reflexiones sobre esta sociedad que sufrimos, basada precisamente en la competitividad, el ascenso social, la meritocracia y bla, bla, bla. Antes de adentrarme en mis sesudas disquisiciones, me gustar铆a se帽alar los problemas mentales, cada vez m谩s extendidos, que pueden verse a poco que nos asomemos a las estad铆sticas; se帽alo lo que puede ser una triste paradoja, esas exigencias al com煤n de los mortales de entregarse a un mundo de competencia desmedida, una suerte de darwinismo social que demanda poco menos que seres con superpoderes, para encontrarnos con que una gran masa acaba con todo tipo de patolog铆as mentales, algo que acaba por repercutir en el conjunto de la existencia.

Digo yo, y es posible que ande totalmente equivocado, que algo tendr谩 que ver esa exigencia sobrenatural para poder elevarte por encima del vecino, tan propia de esta sociedad consumista y capitalista, con las pat茅ticas consecuencias finales. Muchos profesionales de la 芦educaci贸n禄, que ahora tienen a veces un rid铆culo nombre anglosaj贸n llamado coachs, tan subordinados a ese horror que denominan convertirse en un emprendedor, un buen gestor empresarial, ponen como ejemplo a estos deportistas superdotados para hacer creer que con esp铆ritu de superaci贸n t煤 tambi茅n puedes ser como ellos. Como dije al principio, y tratar茅 de dejar a un lado esta vez la iron铆a, no ser茅 yo quien no se maraville por esa entrega de algunos, entendiendo que se hace con una aceptable dosis de honestidad, para conseguir un fin; el problema son, precisamente, los fines que nos depara esta sociedad basada en ir apartando, o eliminando para seguir con el s铆mil deportivo, al pr贸jimo. Se nos dice una y otra vez que no puede haber otra econom铆a m谩s que la basada en el mercado y la competencia, se nos educa durante toda nuestra vida para creer esto, a pesar de los resultados desastrosos e, incluso, aunque nosotros mismos solo lleguemos a tener en la vida m谩s que una peque帽a parte del pastel.

Si todo a nuestro alrededor aparece como una suerte de torneo, si se nos adiestra desde temprana edad para competir con nuestros semejantes, valores m谩s elevados de cooperaci贸n y solidaridad son claramente anulados. Es posible que cierta dosis de competencia sea necesaria para el avance social, por supuesto, pero en lugar de conquistar un pu帽etero torneo, de poner en el mercado el producto innecesario con m谩s exito o de ver qui茅n explota al mayor n煤mero de semejantes, tal vez deber铆amos lanzarnos a una carrera para ver c贸mo acabamos con los intolerables males del mundo como el hambre, la guerra o la opresi贸n, que bien entrado el siglo XXI sigue sufriendo gran parte de la humanidad. En esa competici贸n, no estar铆a mal que participara el mayor n煤mero de gente y el vencedor, o mejor dicho vencedores, ya que nadie logra solo un objetivo, ser铆an verdaderamente dignos de admiraci贸n. Ese fulano archiconocido, y profundamente idolatrado, que ayer consigui贸 llegar el primero a la meta en no s茅 qu茅 logro deportivo, por supuesto, no tiene excesiva culpa; es, sencillamente, una consecuencia m谩s de la sociedad que sufrimos, el s铆ntoma y no la enfermedad, si queremos ahora emplear paralelismos sanitarios. Y yo, no creo que haga falta aclararlo m谩s, deseo otro tipo de sociedad.

Juan C谩spar