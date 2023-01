Este a帽o se cumple medio siglo desde aquel acontecimiento revolucionario, que apenas dur贸 dos meses, pero que tal vez marca todav铆a la 茅poca actual, conocido como Mayo del 68; uno de los primeros libros que se ocupa de su memoria en este momento es Esplendor en la noche. Vivencias de Mayo del 68, que recoge art铆culos de Tom谩s Ib谩帽ez, Octavio Alberola, Ariane Gransac, Claire Auzias, Lola Iturbe y Miquel Amor贸s.

El libro recoge, a trav茅s de la voz de estos seis militantes libertarios, sus experiencias del estallido social que supuso Mayo del 68. Tal y como lo expresa Tom谩s Ib谩帽ez, aquel acontecimiento supuso la eclosi贸n y la explosi贸n de la palabra, una toma colectiva de la misma, una de las mayores que se haya producido en la historia. Puede entenderse que el Mayo franc茅s marca el fin de una 茅poca hist贸rica y la apertura de otra, que a煤n estamos viviendo y, por lo tanto, no podemos hacer una valoraci贸n a modo de conclusiones en t茅rminos de 茅xito o de fracaso. Esto es as铆 porque, en gran medida, aquello no supuso proyecto alguno, sino un acontecimiento que no puede explicarse exclusivamente por hechos previos. Por supuesto, existen causas y precedentes del evento, ya que debe inscribirse en una d茅cada de espectaculares manifestaciones contestatarias en diversos lugares del mundo, as铆 como la radicalizaci贸n de los movimientos sociales en Estados Unidos y las exigencias de libertad en pa铆ses del entorno sovi茅tico. Deseos de libertad y de dignidad, inherentes a la especie humana, que deber铆an permanecer siempre en cualquier forma de sociedad. No puede decirse que el movimiento anarquista influyera expl铆citamente en todos esos movimientos, por ser minoritario la mayor铆a de las veces, pero s铆 podemos decir que el esp铆ritu libertario fue adoptado de una manera espont谩nea en el Mayo franc茅s. Es as铆 hasta el punto de que puede hablarse de toda una renovaci贸n en aquel momento del activismo 谩crata, algo que podemos comprobar gracias al texto de Octavio Alberola y Ariane Gransac, esa parte del movimiento anarquista que renunciaba radicalmente a toda tentaci贸n ortodoxa, demag贸gica e inmovilista. Otro ejemplo para tener en cuenta hoy en d铆a, la de la oxigenaci贸n permanente de las propuestas libertarias comprendiendo siempre los nuevos escenarios y nuestro papel como antagonistas.