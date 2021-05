El deber de la intelectual cubana es encontrar la razón, la racionalidad de lo inconsciente y abordarlo desde la consciencia, desde un pensamiento crítico

Este art√≠culo es parte de “T√°bula rasa, f√°bula falsa: Una pelea cubana por la memoria del porvenir”, intercambio abierto y permanente, iniciado el pasado 23 de abril, por iniciativa conjunta de La Tizza y Patrias. Actos y Letras.

Como advierte Sylvain Lazarus, una de las rupturas del ¬ŅQu√© hacer? de Lenin respecto al marxismo originario es la distinci√≥n que establece entre consciencia espont√°nea y consciencia adquirida.[1] El punto en el que fija su atenci√≥n Lenin es que el desarrollo del capitalismo genera sus propias formas de resistencia local-gremial, genera la lucha sindical obrera y la tendencia de esa lucha a orientar sus demandas al mejoramiento de las condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo. Todas estas formas de resistencia y enfrentamiento pertenecen a un nivel de consciencia espont√°neo. Lo que no puede generar el proletario de forma aut√≥noma es una consciencia m√°s elaborada y radical que, lejos de pretender mejorar las condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo, se plantee la posibilidad de eliminar la forma misma de esa relaci√≥n social. Esto se debe a que se encuentra sometido a un r√©gimen de explotaci√≥n y disciplinamiento multidimensional que le dificulta el ejercicio de pensar de manera cr√≠tica.

Aplastado por las urgencias del mundo inmediato, necesita una fuerza intelectual organizada que le brinde claridad, cohesi√≥n y resistencia, que enuncie y sostenga su deseo m√°s √≠ntimo por el comunismo. Mientras que el movimiento proletario no sea guiado por esa consciencia organizada y se vea abandonado a sus pulsiones espont√°neas, tender√° a reforzar el sistema de dominaci√≥n imperante, pues –como advierte Lenin– no existe una tercera v√≠a, sino la pura e irresistible antinomia entre lo burgu√©s y lo proletario, capitalismo y socialismo, y toda fe en una tercera opci√≥n espont√°nea no hace m√°s que reforzar, en √ļltima instancia, el r√©gimen de dominaci√≥n.

Esta advertencia leninista cobra enorme significaci√≥n a la luz de hoy, cuando el discurso y el debate pol√≠ticos de izquierdas a nivel mundial parecen estar empantanados en un reflujo anodino de lo viejo. Y esto es cierto en especial para Cuba, donde se ha expandido la consciencia espont√°nea, con la ausencia de autocr√≠tica que la caracteriza. Ello es evidente, por ejemplo, en el manifiesto que hace poco emiti√≥ el grupo 27N, as√≠ como en otros art√≠culos de opini√≥n, reportajes, posts en medios sociales, entrevistas…, en los que individuos autodenominados de izquierda –con honestidad o no, la intenci√≥n aqu√≠ es secundaria– se proclaman ¬ęni de izquierda ni de derecha¬Ľ, acusan de neoliberal al gobierno cubano, se identifican como defensores de los derechos humanos, etc√©tera.

A partir de la crucial distinci√≥n leninista, este escrito pretende dar continuidad a los an√°lisis presentados con anterioridad en este intercambio por Ra√ļl Escalona e Iram√≠s Rosique, con respecto al discurso reaccionario. Solo que, en esta ocasi√≥n, me remitir√© al nivel pre-consciente de este discurso, en el cual es incapaz de concebirse como reaccionario, burgu√©s o de derechas y, en cambio, se auto-percibe como un discurso neutral o de izquierda. Pretendo sostener mi argumentaci√≥n en el esquema de tres niveles de an√°lisis marxista propuesto por Frederic Jameson: el plano inmediato de lo (√©tico-) pol√≠tico, el intermedio de lo social o la lucha de clases, y uno final de lo econ√≥mico o el modo de producci√≥n.

Lo primero que identifica a la consciencia espont√°nea –que siguiendo a Jameson podr√≠amos llamar inconsciente pol√≠tico— es la imposibilidad de transitar por los niveles de lo social o lo econ√≥mico, su incapacidad de superar el an√°lisis √©tico-pol√≠tico. Sin embargo, a sabiendas de que deja espacios sin cubrir, el inconsciente pol√≠tico genera formas de colmar esos vac√≠os y ocultar as√≠ sus falencias.

¬ŅCu√°les ser√≠an, entonces, las formas que adquiere la consciencia espont√°nea actual? Existe, primero, una tendencia ¬ęnatural¬Ľ a sospechar del Estado, a pensar que su esencia es per se corrupta y que a su desempe√Īo se le deben achacar la totalidad de los males que sufre la sociedad. Quiz√°s se pueda desconfiar de alguna transnacional farmac√©utica, o de alg√ļn emporio de la industria armamentista, pero los Estados son siempre, en √ļltima instancia, los culpables.

Cualquier izquierdista tradicional contemporáneo asume como irrefutable esa disposición cognitiva del mundo. Tal desconfianza, como es lógico, se basa en un balance histórico del siglo XX que achaca los males del pasado a los Estados. Por supuesto, este axioma mantiene una comunicación directa con la gran victoria neoliberal de la década de 1980, de tan vastas implicaciones para la izquierda que llegó a modificar sus propios esquemas de pensamiento. Si antes podíamos acusar a la izquierda de ser incapaz de ver más allá de la forma Estado, el neoliberalismo instauró la percepción de que el Estado estaba desfasado, y debía ya ser eliminado. Al menos la percepción previa imponía la necesidad de pensar el problema del Estado. La nueva preconcepción inhabilita de entrada todo pensamiento del Estado como problema a resolver, pues asume que ese problema está ya resuelto y la solución es reducir el Estado al mínimo indispensable para que siga funcionando, lo menos importunada posible, la lógica del capital.

Lo que se olvida en este miedo al Estado es que a su gestión debemos experimentos de políticas sociales hoy impensables para la mayor parte del mundo, desde los regímenes revolucionarios más radicales, hasta los llamados Estados de bienestar general o las democracias populares de Europa del Este, a pesar de sus enormes falencias.

Falencias que tienen entre sus causas que tales inventos pol√≠ticos se hayan propuesto transformar de ra√≠z –al menos en el caso de los reg√≠menes revolucionarios– sus condiciones de existencia ante incre√≠bles presiones externas e internas. Lo que prueba en verdad ese pre-juicio hacia el Estado es la debilidad de la izquierda contempor√°nea, pues no ser capaces de pensar el problema del Estado es lo mismo que ser incapaces de pensar el problema del d√≠a despu√©s de la revuelta,[2] de c√≥mo dotar al movimiento revolucionario de una unidad pol√≠tica y una continuidad hist√≥rica.

Esta percepci√≥n se emparenta con un miedo m√°s general al poder como instancia de corrupci√≥n irresistible. Por eso se repele cualquier tipo de organizaci√≥n centralista. El paradigma es la horizontalidad, el consenso, el debate; decir partido es casi tan sacr√≠lego como decir Estado. Casi toda forma de disciplina militante es rechazada. Se trata de la misma reacci√≥n a la historia de verticalismos en la organizaci√≥n de la izquierda en el siglo XX. Am√©n de cuan punible sea esta historia –o, mejor, sus narrativas–, deber√≠amos tener siempre presente: 1) el balance de cu√°l perspectiva –centralismo democr√°tico u horizontalismo de tintes an√°rquicos– ha aportado mayores √©xitos pol√≠tico-revolucionarios; y 2) el convencimiento de que aquellas estructuras eran genuinamente populares y masivas, tanto que eran capaces de liderar revoluciones y, desde luego, ninguno de esos militantes estaba forzado a serlo: lo hac√≠an por convencimiento.

Lo cierto es que también en este caso se hace patente una cierta debilidad. Sus miedos a la delegación de poder o la representación, al centralismo, etcétera, no hacen más que perpetuar su condición de agente político marginal, episódico. Se niegan a ver que existen formas de centralismo o representación más o menos democráticas, que no todas, por defecto, son sinónimo de autoritarismo y anulación de los de abajo y que pueden brindar grandes posibilidades de fortalecimiento organizativo para las acciones espontáneas, tal y como sugiere Lenin en su libro.

Por √ļltimo, existe una consecuencia paralizante en esta perspectiva que evita ver el potencial emancipador de formas de organizaci√≥n disciplinarias pues, desde ese lugar cognitivo, la idea de un Ej√©rcito de Liberaci√≥n Nacional, por ejemplo, es una antinomia. Les resulta imposible entender que la forma ej√©rcito de organizaci√≥n pueda no solo pugnar por la libertad, sino ser un sitio emancipado.

En el fondo, para ellos no existe el convencimiento o la hegemonía desde el poder, sino tan solo la represión y la violencia.

En tal sentido véase, por ejemplo, el manifiesto del 27N, que es el inconsciente político neoliberal haciendo acto de presencia entre nosotros, una vez más camuflado del liberalismo más light. En este punto, es imprescindible reconocer que la victoria neoliberal de los 80 significó una gran refundación y oxigenación del liberalismo como cuerpo doctrinal. A partir de ese momento toda idea liberal no solo asume como dada o implícita esa refundación, sino que aborda su acometido político desde el esquema de pensamiento neoliberal, por lo que adquiere una consistencia neoliberal de facto.

No me detendré en la dimensión programática del documento. Me interesa, ante todo, la manera en que se definen como organización y nombran sus deseos. Todo el documento es un juego elemental de oposiciones binarias: comunidad-organización/partido; horizontal-vertical; abierto-cerrado; diverso/plural-unánime; consenso-represión; inclusivo-excluyente; cívico-político; paz-guerra; diálogo/debate-imposición; democracia-dictadura; soberanía-dependencia; prosperidad-atraso; equidad-desigualdad; transnacional-nacionalista. En resumen, todas esas oposiciones remiten a una visión del mundo perteneciente a lo Imaginario, es decir, un mundo explicable solo en términos del Bien y el Mal y, por extensión, la Verdad y la Mentira. Nombran pues el Bien que no existe, dado que estamos sumidos en el Mal. Asumen, por defecto, la Verdad que son incapaces de articular, puesto que vivimos en la Mentira.

Además de este binarismo obtuso, cabe preguntarnos por una ausencia escandalosa: la dimensión de universalidad de lo particular que caracteriza el gesto político.

¬ŅEn nombre de qui√©n hablan? ¬ŅCu√°l es su “nosotros”?

Cualquier pastor fundamentalista con un m√≠nimo de tacto pol√≠tico sabr√≠a responder en el instante a esas preguntas. Dado que el documento no se plantea siquiera el asunto de la universalidad, quiz√°s deber√≠amos coincidir en que se trata de un asunto c√≠vico y no pol√≠tico. Mas debemos resistirnos a esa interpretaci√≥n, pues, ante todo, ese olvido da cuenta de la incapacidad del movimiento de hacer pol√≠tica —y no se puede hacer pol√≠tica sin pensarla–, y de su consecuente necesidad de echar mano a lo que ya est√° ah√≠, machacado y triturado, de montarse en un mecanismo en funcionamiento a prueba de aver√≠as filos√≥ficas; en este caso, un mecanismo neoliberal.

En este punto, debemos retornar al asunto de los niveles de análisis que habíamos dejado en suspenso. Por ser el nivel de lo ético-político insuficiente para analizar la totalidad, debe producir dos maneras de abordar lo social y lo económico: para el primero se reserva el multiculturalismo identitario; para el segundo, el antineoliberalismo o anticapitalismo ético.

En el reino del multiculturalismo identitario no existe el conflicto de clases constitutivo, es subsumido en formas de oposici√≥n cultural, ni pol√≠ticas ni econ√≥micas. Tal gesto tiene dos implicaciones inmediatas: 1) no existe una contradicci√≥n antag√≥nica, todas son en √ļltimo t√©rmino gestionables; y 2) se asume un universal que funciona como aparato anal√≠tico, m√°quina de lectura del mundo en el que coexisten las m√ļltiples culturas-identidades, a saber, un mercado mundial (capitalista) y una democracia (liberal) universal. Tal perspectiva es la soluci√≥n de compromiso neoliberal para subsumir las m√ļltiples luchas LGBTIQ, feministas, anti-racistas, de pueblos coloniales, etc√©tera, en un plano en el que cada identidad es un partido que concurre a elecciones –que participa del orden pluralista–, pero tambi√©n una mercanc√≠a, una marca que concurre al mercado. Ganar√° quien mejor venda su producto. Mientras tanto, que nadie intervenga, que nadie politice: ¬°laissez faire! Como es l√≥gico, vistas las cosas desde este plano tampoco existen alternativas.

Similar es la noci√≥n antineoliberal, ganada a fuerza de victorias populares; victorias insuficientes, no obstante, pues han logrado hacer com√ļnmente aceptable la oposici√≥n √©tica al capitalismo, mas no una oposici√≥n asentada en la lucha de clases o el nivel econ√≥mico. La postura antineoliberal es loable pero parcial, pues trata lo neoliberal como algo aislable o suprimible del sistema, como un exceso que se puede remover sin afectar el modo de producci√≥n.[3] La historia prueba que esta pretensi√≥n se encuentra destinada al fracaso, pues la forma de gesti√≥n neoliberal de la econom√≠a es un producto org√°nico de la fase actual de desarrollo del sistema capitalista, llamada ¬ętard√≠a¬Ľ por Ernest Mandel o ¬ęglobal¬Ľ por Ruy Mauro Marini. Como nos recuerda Terry Eagleton, es sencillo hilvanar un anticapitalismo √©tico, lo dif√≠cil es penetrar en los niveles de la lucha de clases y el modo de producci√≥n, ambos centrales para toda perspectiva marxista.[4]

La aceptaci√≥n general del multiculturalismo identitario y del antineoliberalismo es tributaria del mito del poder siempre-ya corrupto, quien ahora puede ser acusado de totalitario/autoritario, violador de los derechos humanos –en lo que respecta al multiculturalismo–, neoliberal o necropol√≠tico. No es de extra√Īar que el Estado cubano haya recibido esos calificativos sin un m√≠nimo de explicaci√≥n, pues dado que se trata de asuntos de lo espont√°neo/inconsciente es innecesario argumentarlos, valen por s√≠ solos, como los mitos. Un revolucionario consecuente debiera disuadirse de acusar al Estado cubano de neoliberal por mero acto reflejo ante la constataci√≥n de que el enemigo lo acusa de lo mismo. Mas no podemos pedir ese tipo de reacciones mec√°nicas de tacto elemental a sujetos para los cuales, en pol√≠tica, o no existe el enemigo o este solo puede ser el Estado cubano, nunca el imperialismo.

En vistas de la textura de este inconsciente pol√≠tico de ¬ęizquierda¬Ľ no deber√≠a extra√Īarnos la confusi√≥n que puede causar una figura como Tania Bruguera, quien se pronuncia insistentemente contra la represi√≥n estatal, el neoliberalismo del gobierno, la falta de libertades, las violaciones de derechos humanos y, al un√≠sono, sostiene una defensa del feminismo o las luchas LGBTIQ. Cualquiera afirmar√≠a que Tania Bruguera habla desde la izquierda. Quiz√°s lo haga –aunque ella se entiende a s√≠ misma como ni de izquierda ni de derecha–, mas eso carece de importancia.

La falla aquí está en el esquema analítico izquierda-derecha. La mera posibilidad de confundir a Bruguera como una figura política de izquierda denota que el esquema es insuficiente y que en las calificaciones políticas de peso sustantivo hay que remitirse a los enunciados de contradicción manifiesta, a saber, subalterno-dominante, burgués-proletario, explotador-explotado, capitalismo-socialismo o, para el caso de Cuba, el calificativo definitivo: revolucionario o contrarrevolucionario. No será difícil acusar de binarismo barato estas líneas, mas sucede que en política lo dicotómico es constitutivo, el conflicto siempre es reducible al enfrentamiento entre dos. La política consiste en andar sobre el filo de una navaja, pero también en hacer un corte, una escisión soberana que divida el campo y lo reconstituya como campo-de-batalla.

La pregunta que debemos hacernos ante los escritos de Bruguera o el manifiesto del 27N es ¬Ņd√≥nde se encuentran la lucha de clases y el modo de producci√≥n? Es decir, hay que invocar siempre el an√°lisis sist√©mico, y si este no se encuentra es porque la carne que nos venden con tanto buen marketing es de tercera. Entonces debemos dudar por nuestra salud, pues esa carne de tercera puede causarnos una indigesta, si no la muerte.

En el caso que nos ocupa, lo innegable es que su radicalismo o izquierdismo –ll√°mesele como quieran– no hace siquiera los m√°s leves rasgu√Īos al sistema de dominaci√≥n capitalista; por el contrario, lo refuerza como evidencia de su voluntad inclusiva. Hoy es pol√≠ticamente incorrecto ser hom√≥fobo o machista o dogm√°tico en la esfera p√ļblica, lo cual es sin dudas una victoria parcial de las izquierdas. La derecha tambi√©n defiende un cierto feminismo, una cierta forma de lucha a favor de los derechos LGBT, un cierto rechazo del racismo o la xenofobia en sus formas m√°s extremas, etc√©tera.

Es decir, el bloque que ¬ęno es ni de izquierda ni de derecha¬Ľ no dice nada nuevo; en el mejor de los casos, tan solo reproduce lo que ya es un viejo consenso neoliberal; en el peor, ejecuta acr√≠ticamente y sin tapujos la pol√≠tica del imperialismo para Cuba.

T√≥picos como la democracia (liberal), la defensa de los derechos humanos, las causas humanitarias, entre otros, son el lenguaje corriente de los m√°s p√©rfidos aparatos represivos: siempre es en nombre de esas causas que se invaden pa√≠ses y se asesina a revoltosos. La neutralidad pretende desmarcarse de la pol√≠tica tradicional, pero se trata de un acto perform√°tico, pues solo sabe repetir lo viejo, es incapaz de crear nada nuevo. Y en la repetici√≥n acr√≠tica los voceros de esta neutralidad cancelan toda posibilidad revolucionaria y se pliegan a la l√≥gica dominante. Lo tr√°gico de esta imposibilidad de concebir lo nuevo es que no la perciban como tr√°gica, que lo nuevo no sea ya de su inter√©s, puesto que: 1) no hay nada nuevo que crear dado que ya todo fue creado, limit√©monos tan solo a repetirlo –es decir, a reproducir el sistema imperante– ad infinitum; y 2) en definitiva, no existe otra alternativa.

Pero no deber√≠amos oponer como soluci√≥n una espontaneidad diferente, ¬ęmejor¬Ľ. No conduce a un reforzamiento hegem√≥nico el hecho de oponer espontaneidades de Estado al inconsciente pol√≠tico que acabamos de analizar. Toda construcci√≥n hegem√≥nica es siempre un acto intelectual consciente y de enormes dimensiones. El Estado cubano, no obstante, parece reacio a mantener una relaci√≥n cr√≠tica con su espontaneidad org√°nica: por el contrario, tiende todo el tiempo a reforzarla. No es sorprendente que el inconsciente pol√≠tico de Estado sea la contracara del espontaneismo de izquierda se√Īalado, el cual, en realidad, es una reacci√≥n al espontaneismo estatal.

Si antes en el plano ético-político lidiábamos con el mito del poder siempre-ya corrupto, acá se trata del Estado como instancia del bien, de la virtud, del esfuerzo y lo correcto, como el que se supone que sabe, puede, debe y hace. Hay también paliativos para los planos siguientes. Con respecto a la lucha de clases, si antes se trataba de un multiculturalismo mercantil pluralista, donde el conflicto se gestiona por medio de la legalidad y de forma autónoma, ahora se trata del pueblo como instancia desprovista de conflicto, sin lucha de clases como trauma constitutivo, al que el Estado le gestiona las contradicciones; por tanto, un lugar pasivo, receptivo, aprobativo y pre-ilustrado. Con respecto al modo de producción, si antes lidiábamos con un anticapitalismo ético, ahora se trata de un socialismo estatal distributivo, donde solo importa la producción en tanto produzca cosas, no en su manera de producir, pues lo crucial es la forma en que se distribuyen las riquezas; un esquema analítico que permite calificar de socialista cualquier política distributiva democrática, desde el modelo escandinavo de la segunda posguerra hasta el nacionalismo burgués del Congreso Nacional Indio.

Lo cierto es que poco se gana en una lucha de inconscientes, puesto que el bloque hist√≥rico capitalista lleva una ventaja enorme. El deber intelectual, por el contrario, es encontrar la raz√≥n, la racionalidad de lo inconsciente y abordarlo desde la consciencia, desde un pensamiento cr√≠tico. Vale decir que esto no implica desechar toda espontaneidad; muy por el contrario, supone la enorme tarea de educar una espontaneidad diferente, de otra cualidad, lo que solo puede lograr un cuerpo de intelectuales –es decir, de organizadores– de nuevo tipo, un aparato pol√≠tico de avanzada. Ante la relativa impotencia reflexiva que nos acosa y el panorama an√°rquico en que vivimos, basta quiz√°s, por el momento, repetir la iniciativa leninista de concebir el asunto de la organizaci√≥n como problema central. Tengo la convicci√≥n de que ese inc√≥modo escal√≥n ser√° imprescindible para construir una pol√≠tica dotada de una consciencia poderosa, de vanguardia y comunista.

