Esquadron 421

Morska delegacja zapatyst贸w

20 kwietnia 2021

Czas? Poranek czwartego miesi膮ca. Miejsce? G贸ry po艂udniowo-wschodniej cz臋艣ci Meksyku. 艢wierszcze nagle ucich艂y, s艂ycha膰 odleg艂e szczekanie ps贸w i echo d藕wi臋k贸w marimby. Tutaj, w trzewiach g贸r, brzmi to bardziej jak szept ni偶 krzyk. Gdyby艣my nie byli tam, gdzie jeste艣my, mogliby艣cie pomy艣le膰, 偶e to szmer otwartego oceanu. Ale to nie jest d藕wi臋k fal uderzaj膮cych o wybrze偶e, pla偶臋 czy kraw臋d藕 klifu wyznaczon膮 gwa艂townym spadkiem. Nie, to co艣 wi臋cej. A potem鈥 w niew艂a艣ciwym czasie, d艂ugie zawodzenie i nag艂e, kr贸tkie dr偶enie.

G贸ra podnosi si臋, nie艣mia艂o unosi nieco wy偶ej sp贸dnic臋 i nie bez trudu odrywa nogi od ziemi. Robi pierwszy krok, krzywi膮c si臋 z b贸lu. Z dala od map, turystycznych atrakcji i katastrof, podeszwy st贸p ma艂ej g贸ry krwawi膮. Ale tutaj wszystko jest zgodne z planem, wi臋c niespodziewany deszcz pada, by umy膰 jej stopy a b艂oto wyleczy rany.

鈥濽wa偶aj na siebie, c贸rko鈥 鈥 m贸wi drzewo-matka Ceiba. 芦Mo偶esz to zrobi膰!禄 m贸wi drzewo Huap谩c, jakby do siebie. Ptak paraque prowadzi. 鈥濱d藕 na wsch贸d, przyjaci贸艂ko, id藕 na wsch贸d鈥, m贸wi, przeskakuj膮c z boku na bok. Ubrani w drzewa, ptaki i kamienie, id膮 krok w krok razem z g贸r膮, zaspani m臋偶czy藕ni, kobiety, osoby, kt贸re nie s膮 ani m臋偶czyznami, ani kobietami, ch艂opcy i dziewcz臋ta chwytaj膮 si臋 jej sp贸dnic. Wspinaj膮 si臋 na jej bluzk臋, koronuj膮 czubek jej piersi, id膮 dalej w g贸r臋 jej ramion, a kiedy osi膮gn膮 czubek g艂owy, budz膮 si臋.

Na wschodzie s艂o艅ce, tu偶 nad horyzontem, zatrzymuje si臋 na chwil臋 w swoim codziennym biegu. Wyda艂o mu si臋, 偶e widzi w臋druj膮c膮 g贸r臋 z ludzk膮 koron膮. Ale poza s艂o艅cem i kilkoma szarymi chmurami, kt贸re pozostawi艂a po sobie noc, nikt nie wydaje si臋 zaskoczony.

鈥濼ak zosta艂o napisane鈥 鈥 m贸wi Stary Antonio, ostrz膮c swoj膮 maczet臋, a Do帽a Juanita kiwa g艂ow膮 i wzdycha. Ogie艅 pachnie kaw膮 i gotowan膮 kukurydz膮. W lokalnym radiu gra cumbia. Tekst m贸wi o niemo偶liwej do spe艂nienia legendzie: o g贸rze, kt贸ra p艂ynie pod pr膮d historii.

***

Siedem os贸b, siedmioro Zapatyst贸w, b臋dzie stanowi膰 morsk膮 cz臋艣膰 naszej delegacji do Europy. Cztery z nich to kobiety, dwie osoby to m臋偶czy藕ni i jedna inna osoba (unoa otroa). 4, 2, 1. 421. Grupa stacjonuje ju偶 w 鈥瀂apatystowskim Morsko-L膮dowym Centrum Treningowym鈥, znajduj膮cym si臋 w szk贸艂ce Comandanta Ramona w strefie Tzotz Choj.

Nie by艂o to 艂atwe 鈥 w艂a艣ciwie by艂y to wr臋cz tortury. Aby doj艣膰 do tego punktu, musieli艣my zmierzy膰 si臋 z krytyk膮, rad膮, zniech臋ceniem, wezwaniami do ostro偶no艣ci i umiaru, otwartym sabota偶em, k艂amstwami, z艂o艣liwym pomawianiem, kazaniami na temat bie偶膮cych problem贸w, plotkami, bezczelno艣ci膮 i zwrotem powtarzanym do znudzenia: 鈥濼o, co staracie si臋 zrobi膰, jest bardzo trudne, je艣li nie niemo偶liwe.鈥 Oczywi艣cie by艂 to tylko dodatek do ci膮g艂ego rozkazywania i m贸wienia, co powinni艣my, a czego nie powinni艣my robi膰. Wszystko to z obu stron oceanu.

By艂 to dodatek do przeszk贸d stworzonych przez rz膮d i jego ignoranck膮, upierdliw膮 rasistowsk膮 biurokracj臋, ale o tym wszystkim opowiem innym razem. W tej chwili musz臋 wam opowiedzie膰 o naszej wspania艂ej morskiej delegacji Zapatyst贸w.

Cztery kobiety, dw贸ch m臋偶czyzn i inna osoba (unoa otroa) to istoty ludzkie. Zdali test Turinga, z kilkoma modyfikacjami, kt贸rych wprowadzenie uwa偶a艂em za stosowne, aby odrzuci膰 mo偶liwo艣膰, 偶e ktokolwiek z nich (lub wszyscy) mo偶e by膰 organizmem cybernetycznym, czyli robotem zdolnym do ta艅czenia cumbia del Sapito z co najwy偶ej kilkoma b艂臋dami. Mo偶na uzna膰, 偶e siedmioro z nich nale偶y do rasy ludzkiej.

Ca艂a si贸demka urodzi艂a si臋 na kontynencie zwanym 鈥濧meryk膮鈥, a fakt, 偶e dziel膮 b贸l i w艣ciek艂o艣膰 z innymi ludami pochodz膮cymi z tej strony oceanu, czyni ich Amerykan(k)ami 艁aci艅skimi. S膮 tak偶e Meksykan(k)ami, wywodz膮cymi si臋 z pierwotnych lud贸w Maj贸w, co potwierdzaj膮 ich rodziny, s膮siedzi i znajomi. To tak偶e Zapatystki/艣ci, z dokumentami autonomicznych gmin i Rad Dobrego Rz膮du. Nie wykazano, 偶eby pope艂ni艂y/li przest臋pstwa, kt贸re nie zosta艂yby odpowiednio ukarane. 呕yj膮, pracuj膮, choruj膮, wracaj膮 do zdrowia, zakochuj膮 si臋, odkochuj膮 si臋, 艣miej膮 si臋, p艂acz膮, pami臋taj膮, zapominaj膮, bawi膮 si臋, s膮 powa偶ne/i, robi膮 notatki, wymy艣laj膮 wym贸wki 鈥 to znaczy, 偶e 偶yj膮 w g贸rach Po艂udniowo-wschodniego Meksyku, w stanie Chiapas, w Meksyku, Ameryce 艁aci艅skiej, Ameryce, na Planecie Ziemia itd.

Ca艂a si贸demka zg艂osi艂a si臋 poza tym na ochotnika do odbycia podr贸偶y morskiej 鈥 do czego艣, co nie wzbudzi艂o wielkiego entuzjazmu w艣r贸d Zapatyst贸w w 偶adnym wieku. Szczerze m贸wi膮c, nikt nie chcia艂 podr贸偶owa膰 statkiem. Ile z tego wynika z kampanii strachu Esperanzy i ca艂ej grupy Defensa Zapatista, kt贸r膮 mo偶na podsumowa膰 w popularnej formule: 鈥瀢szyscy umr膮 okropn膮 艣mierci膮鈥, nie wiem. Ale fakt, 偶e poradzi艂em sobie z mediami spo艂eczno艣ciowymi, w tym WhatsApp, pomimo braku przewagi technologicznej (do diab艂a, nawet bez zasi臋gu na terenach wiejskich), zmotywowa艂 mnie do dodania moich dw贸ch groszy.

Tak wi臋c, niesiony moj膮 sympati膮 dla grupy Defensa Zapatista, poprosi艂em SubMoy o pozwolenie na rozmow臋 z delegacj膮, kt贸ra w艣r贸d krzyk贸w, p艂acz贸w i 艣miechu dzieci przygotowywa艂a si臋 do inwazji, kt贸ra nie jest inwazj膮鈥 no c贸偶, mo偶e i jest, ale inwazj膮 鈥 powiedzmy 鈥 konsensualn膮. Jest to co艣 w rodzaju sadomasochistycznego internacjonalizmu, kt贸rego oczywi艣cie nie docenia ortodoksja, kt贸ra przekszta艂ci艂a si臋 w awangard臋. Awangard臋, kt贸ra tak znacznie wyprzedza masy, 偶e ich ju偶 nie dostrzega.

Pojawi艂em si臋 wi臋c na spotkaniu, przybra艂em swoj膮 najbardziej tragiczn膮 min臋 i opowiedzia艂em im straszne rzeczy o pe艂nym morzu: nieko艅cz膮ce si臋 wymioty, monotonna przestrze艅 a偶 po horyzont, jedzenie prawie bez kukurydzy, bez popcornu i 鈥 najwi臋ksza groza 鈥 bez sosu Valentina, tygodnie bycia razem z innymi lud藕mi 鈥 z kt贸rymi na pocz膮tku wymieniasz u艣miechy i 偶yczliwo艣ci, a p贸藕niej zab贸jcze spojrzenia. Opisa艂em te偶 szczeg贸艂owo straszne burze i nieznane zagro偶enia. Przypomnia艂em te偶 Krakena i ze wzgl臋du na to odniesienie literackie opowiedzia艂em r贸wnie偶 o wielkim bia艂ym wielorybie, kt贸ry w gniewie szuka kogo艣, komu oderwa艂by nog臋 鈥 co okrad艂oby ofiar臋 z jej godnego wygl膮du nawet w najwolniejszej cumbii. To by艂o bezcelowe. I musz臋 przyzna膰, nie bez zranienia mojej m臋skiej dumy, 偶e g艂贸wnie kobiety odpowiada艂y: 鈥濻tatkiem鈥, kiedy dano im mo偶liwo艣膰 podr贸偶owania statkiem lub samolotem.

Zapisa艂o si臋 nie 7 os贸b, nie 10, nie 15, ale wi臋cej ni偶 20. Nawet ma艂a trzyletnia Weronika zapisa艂a si臋, gdy us艂ysza艂a histori臋 wieloryba. Tak, to niezrozumia艂e. Ale kiedy j膮 poznasz (dziewczyn臋, a nie wieloryba), wtedy poczujesz wsp贸艂czucie (do Moby Dicka).

Dlaczego wi臋c tylko 7? C贸偶, mog臋 ci opowiedzie膰 o 7 g艂贸wnych kierunkach (prz贸d, ty艂, jedna strona, druga strona, 艣rodek, g贸ra i d贸艂), 7 bogach, pierwszym, kt贸ry stworzy艂 艣wiat i tak dalej. Ale prawda jest taka, 偶e 鈥嬧- niezale偶nie od symboli i alegorii 鈥 liczba ta zwi膮zana jest z tym, 偶e wi臋kszo艣膰 nie otrzyma艂a jeszcze paszportu i nadal o niego walczy. Opowiem ci o tym p贸藕niej.

C贸偶, na pewno nie jeste艣 zainteresowany tymi problemami. To, co chcesz wiedzie膰, to kto pop艂ynie 鈥濴a Monta帽a鈥 鈥 przekraczaj膮c ocean i naje偶d偶aj膮c Europ臋鈥 eee, to znaczy, odwiedzaj膮c Europ臋. Oto ich zdj臋cia i kr贸tkie notki na ich temat.

***

Lupita. 19 lat. Urodzona w Meksyku, z Tzotzile z wy偶yn Chiapas. Pos艂uguje si臋 j臋zykiem ojczystym tzotzil i la castilla oraz biegle j臋zykiem hiszpa艅skim. Potrafi czyta膰 i pisa膰. By艂a lokaln膮 i regionaln膮 koordynatork膮 ds. m艂odzie偶y i lokaln膮 kierowniczk膮 prac spo艂ecznych. Ulubiona muzyka: pop, muzyka romantyczna, cumbias, ballady, muzyka elektroniczna, rap, hip hop, muzyka andyjska, muzyka chi艅ska, rewolucyjna, klasyczna, rock lat 80-tych (tak m贸wi膮), mariachi, tradycyjna muzyka z ich pueblo 鈥 . i reggaeton. Ulubione kolory: czarny, czerwony, wi艣niowy i kawowy br膮z. Do艣wiadczenie morskie: podr贸偶owanie statkiem jako dziecko. Przygotowywa艂a si臋 6 miesi臋cy, aby zosta膰 delegatk膮. Zg艂osi艂a si臋 jako ochotniczka na rejs do Europy. W czasie rejsu b臋dzie pe艂ni膰 funkcj臋 przedstawicielki ds. medi贸w (Tercia Compa).

Karolina. 26 lat. Urodzona w Meksyku. Pochodzi z Tzotzile z wy偶yn Chiapas, obecnie mieszka w Tzeltale w d偶ungli Lacandon. Pos艂uguje si臋 j臋zykiem ojczystym tzotzil, biegle r贸wnie偶 tzeltal i hiszpa艅skim. Potrafi czyta膰 i pisa膰. Samotna matka sze艣cioletniej c贸rki. Jej matka pomaga jej opiekowa膰 si臋 dziewczynk膮. By艂a koordynatork膮 projektu 鈥濳obiety, kt贸rymi jeste艣my鈥 i studentk膮 kursu weterynaryjnego. Obecnie jest Comandant膮 w Zapatystowskiej Dyrekcji Polityczno-Organizacyjnej. Ulubiona muzyka: pop, muzyka romantyczna, cumbias, rock lat 80-tych (tak m贸wi膮), zespo艂y i muzyka rewolucyjna. Ulubione kolory: kremowy, czarny, wi艣niowy. Do艣wiadczenie morskie: przyjdzie z czasem. Przygotowywa艂a si臋 6 miesi臋cy, aby zosta膰 delegatk膮. Zg艂osi艂a si臋 jako ochotniczka na rejs do Europy.

Ximena. 25 lat. Urodzona w Meksyku. Cho 虂ole z p贸艂nocnego Chiapas. W艂ada biegle j臋zykiem ojczystym cho鈥檕l i hiszpa艅skim. Potrafi czyta膰 i pisa膰. Samotna matka sze艣cioletniej c贸rki. Jej matka pomaga jej opiekowa膰 si臋 dziewczyn膮. By艂a koordynatork膮 ds. M艂odzie偶y, a obecnie jest Comandant膮 w Zapatystowskiej Dyrekcji Polityczno-Organizacyjnej. Ulubiona muzyka: cumbias, tropikalne, romantyczne piosenki, muzyka rewolucyjna, rock lat 80-tych (tak m贸wi膮), elektronika i rancheras. Ulubione kolory: fioletowy, czarny, czerwony. Do艣wiadczenie morskie: kiedy艣 by艂a na barkasie. Przygotowywa艂a si臋 6 miesi臋cy, aby zosta膰 delegatk膮. Zg艂osi艂a si臋 jako ochotniczka na rejs do Europy. W delegacji morskiej jest zast臋pc膮 Dar铆o.

Yuli. 37 lat. Na pe艂nym morzu w maju sko艅czy 38 lat. Pochodzi z Tojolobale z przygranicznej strefy las贸w deszczowych, obecnie mieszka w Tzeltale w d偶ungli Lacandon. Biegle pos艂uguje si臋 j臋zykiem hiszpa艅skim. Potrafi czyta膰 i pisa膰. Mama dw贸jki dzieci: 12-letniej dziewczynki, 6-letniego ch艂opca. Jej towarzysz wspiera j膮 przy dzieciach. Towarzysz to Tzeltal, co oznacza, 偶e 鈥嬧媖ochaj膮 si臋, k艂贸c膮 i zn贸w kochaj膮 si臋 po hiszpa艅sku. By艂a promotork膮 edukacji, trenerk膮 edukacji (pomaga艂a przygotowywa膰 promotor贸w edukacji) oraz koordynatork膮 lokalnego kolektywu. Ulubiona muzyka: muzyka romantyczna, zespo艂y, cumbia, vallenato, muzyka rewolucyjna, tropik, pop, marimba, rancheras i rock lat 80-tych (tak m贸wi膮). Ulubione kolory: czarny, kawowy br膮z i czerwony. Do艣wiadczenie morskie: brak. Przygotowywa艂a si臋 6 miesi臋cy, aby zosta膰 delegatk膮. Zg艂osi艂a si臋 jako ochotniczka na rejs do Europy.

Bernal. 57 lat. Tojolabal z przygranicznej strefy las贸w deszczowych. W艂ada biegle j臋zykiem ojczystym tojolabal i hiszpa艅skim. Potrafi czyta膰 i pisa膰. Ojciec 11 dzieci, najstarsze ma 30 lat, najm艂odsze 6 lat. Jego rodzina go wspiera, opiekuj膮 si臋 dzie膰mi. By艂 芦miliciano禄 [milicja zapatystowska] i przedstawicielem lokalnym, maestro Ma艂ej Szko艂y Zapatystowskiej i cz艂onkiem Rady Dobrego Rz膮du. Ulubiona muzyka: rancheras, cumbias, musicale huichol, marimba i piosenki rewolucyjne. Ulubione kolory: niebieski, czarny, szary i kawowy br膮z. Do艣wiadczenie morskie: kajak i barkas. Przygotowywa艂 si臋 6 miesi臋cy, aby zosta膰 delegatem. Zg艂osi艂 si臋 jako ochotnik na rejs do Europy.

Dar铆o. 47 lat. Cho鈥檕l z p贸艂nocnego Chiapas. W艂ada biegle j臋zykiem ojczystym cho鈥檕l i hiszpa艅skim. Potrafi czyta膰 i pisa膰. Ojciec 3 dzieci, 22-letniego syna, 9-letniego syn i 3-letniej c贸rki. W lipcu dziewczynka i ch艂opiec polec膮 z matk膮 do Europy samolotem. By艂 芦miliciano禄, przedstawicielem lokalnym i regionalnym, a obecnie pe艂ni funkcj臋 komendanta w Zapatystowskiej Dyrekcji Polityczno-Organizacyjnej. Ulubiona muzyka: rancheras Bertina i Lalo, tropik, marimba, muzyka regionalna i pie艣ni rewolucyjne. Ulubione kolory: czarny i szary. Do艣wiadczenie morskie: kajak. Przygotowywa艂 si臋 6 miesi臋cy, aby zosta膰 delegatem. Zg艂osi艂 si臋 jako ochotnik na rejs do Europy. B臋dzie koordynatorem morskiej delegacji Zapatyst贸w.

Marijose. 39 lat. Tojolabale z przygranicznej strefy las贸w deszczowych. Biegle pos艂uguje si臋 j臋zykiem hiszpa艅skim. Potrafi czyta膰 i pisa膰. By艂_a 芦miliciano_a禄, promotor_k膮 zdrowia, promotor_k膮 edukacyjn膮; ulubiona muzyka: cumbias, romantyczne piosenki, ranczery, pop, elektronika, rock lat 80-tych (tak m贸wi膮), marimba i muzyka rewolucyjna. Ulubione kolory: czarny, niebieski i czerwony Do艣wiadczenie morskie: kajak i barkas. PrzygotowywaL_a si臋 przez 6 miesi臋cy, aby zosta膰 delegatem_k膮 (delegadoa). Ochotnik_czka na rejs do Europy. Zosta艂_a nominowany_a jako pierwszy_a Zapatyst(k)a (loa primeroa), kt贸ra_y zejdzie na brzeg i wraz z ni膮_m (elloa) rozpocznie si臋 inwazja 鈥 ok, wizyta w Europie.

_*_

Oznacza to, 偶e pierwszy krok na europejskiej ziemi (oczywi艣cie, je艣li pozwol膮 nam wyl膮dowa膰) zrobi nie m臋偶czyzna ani kobieta. B臋dzie to inna osoba (unoa otroa).

Subcomandante Marcos nazwa艂by to policzkiem w twarz dla ca艂ej hetero-patriarchalnej lewicy. Zdecydowano, 偶e pierwsz膮 osob膮, kt贸ra zejdzie na l膮d, b臋dzie Marijose.

Gdy tylko obie nogi znajd膮 si臋 na terytorium Europy a choroba morska ust膮pi, Marijose zawo艂a:

芦隆Poddajcie si臋, wy hetero-patriarchalne blade twarze, wy, kt贸rzy prze艣ladujecie tych, kt贸rzy s膮 inni!禄

Nie, to 偶art. Ale szczerze, czy nie by艂oby super fajnie powiedzie膰 co艣 takiego?

Nie, po wej艣ciu na kontynent towarzysz_ka Zapatista Marijose przem贸wi uroczy艣cie:

鈥濿 imieniu zapatystowskich kobiet, dzieci, m臋偶czyzn, os贸b starszych i 鈥 oczywi艣cie 鈥 innych os贸b o艣wiadczam, 偶e nazwa tego kraju, kt贸ry jego mieszka艅cy nazywaj膮 teraz 鈥濫urop膮鈥, brzmi odt膮d SLUMIL K 虂AJXEMK 虂OP, co oznacza, 偶e nazywa膰 si臋 b臋dzie 鈥瀔rajem rebelii鈥 lub 鈥瀔rajem, kt贸ry si臋 nie poddaje i nie rozpacza鈥. I jako taki znany b臋dzie miejscowym i obcym, tak d艂ugo jak b臋dzie tu kto艣, kto si臋 nie poddaje i nie sprzedaje鈥.

_*_

Tak b臋dzie, daj臋 wam s艂owo

SupGaleano

Kwiecie艅 2021

ci膮g dalszy nast膮pi.

Oryginalna wersja j臋zykowa: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/04/20/421st-squadron/

