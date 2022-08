–

Este 29 de agosto se retoma la audiencia de control de acusación contra dos asambleístas de la Comarca Andina criminalizadas a partir de una acción colectiva llevada adelante en solidaridad con la lof Quemquemtrew el pasado 30 de diciembre de 2021, ante la confirmación de la orden de desalojo de la comunidad mapuche que el 18 de septiembre de 2021 dio a conocer su recuperación de territorio ancestral en el paraje Cuesta del Ternero, y donde el 21 de noviembre fue asesinado a balazos el comunero Elías Cañicol Garay y herido de gravedad el comunero Gonzalo Cabrera. La defensa señaló que hay un informe policial presentado con fecha anterior a los hechos que revela tareas de inteligencia contra personas afines a la causa de los pueblos originarios, “si vos estás trayendo una falsa identificación, esto a mí me sugiere que el policía, que es un funcionario público, mintió en la declaración de ese proceso de identificación”. Por Corresponsal popular para ANRed | Imagen de tapa: Al Margen.

La jueza Romina Martini tiene que definir las excepciones y pedidos de nulidad presentados por la defensa de las vecinas, imputadas por los hechos de turbación de la posesión y daño calificado por la participación de tres o más personas, y cuyas defensas denuncian el direccionamiento de la causa. En la audiencia de control de acusación uno de los defensores planteó una excepción de falta de acción en la acusación del fiscal, que pone en juego el uso de inteligencia ilegal contra una de las imputadas. “El fiscal no pudo haber acusado con los elementos de prueba que enumeró, porque uno de ellos es falso”, indica Eduardo Daniel Bauzá, defensor de una de las imputadas, y cuenta cómo al estudiar el expediente se encontraron con que el informe de dominio utilizado para identificar a su defendida está fechado dos meses antes de los hechos:

“A las 14,20 hs. Bruno Helrriegel, secretario de turismo de El Bolsón, realiza la denuncia. Ya hacía casi una hora y media que estaba la protesta cuando hace la denuncia en la comisaría de El Bolsón, que queda a menos de dos cuadras del lugar de los hechos. El subcomisario Zapata pide instrucciones a la fiscalía, que les indica identificar a los posibles autores de este hecho. El comisario llega al lugar con otros efectivos, y lejos de identificar a las personas, mantiene una conversación con algunas de las personas que estaban fuera de la oficina de turismo. El subcomisario sí les indica a sus subalternos que revisen las cámaras de seguridad con el fin de identificar a las personas que estaban participando de estos hechos. En principio no identifican a nadie, sólo a algunos periodistas que estaban en el lugar haciendo cobertura. Y, según el comisario, ordena seguir a una de las personas hoy imputadas, a ver hacia donde se dirige. Resultaría que se dirigiría a su vehículo, que estaba estacionado a tres cuadras del lugar del hecho, donde le sacan una fotografía a la patente del vehículo y al lugar donde estaba estacionado. Y proceden a la identificación del propietario por el Sistema Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, que se utiliza en casos graves donde pueden pedirle a esa entidad información sobre el propietario de un vehículo, mientras que el procedimiento regular es pedir el informe de dominio en el registro de la propiedad automotor en su horario de atención de 8 a 12 hs. Cabe aclarar que esto no identifica a la persona que está manejando, sino que identifica la propiedad de un automotor. Según dice la policía, entonces, hacen esta consulta en línea a partir de la foto obtenida, y se utiliza este informe para decir que esa persona, titular de ese dominio, estaba en el lugar de los hechos. Ahora bien, investigando la causa, en el legajo digital, me doy cuenta que el informe de dominio que tenía la policía data del 26 de octubre de 2021. O sea que identifican a una persona el 30 de diciembre con un informe de dominio del 26 de octubre anterior. Esto quiere decir que ya estaban realizando inteligencia sobre los grupos y personas que podían ser simpatizantes de pueblos originarios”.

“No se puede combatir el delito cometiendo delitos,” continúa Bauzá, “y si vos estás trayendo una falsa identificación, esto a mi me sugiere que el policía, que es un funcionario público, mintió en la declaración de ese proceso de identificación. El fiscal al final de su alocución en la audiencia habló sobre ese informe de dominio y dijo que recurrieron a ese informe anterior porque ya no tenían cupo para hacer más informes, que tienen un cupo mensual y se les habían acabado… Sin embargo, no explica de dónde salió ese informe. Porque nunca se le notificó a mi defendida que estaba siendo investigada, ni en el marco de la causa por usurpación contra la comunidad ni en ninguna otra causa previa a esta. La resolución de esta defensa que interpusimos va a estra en la audiencia del 29”.

El direccionamiento de la causa, para Bauzá, se hace evidente desde el primer momento en la causa. Luego de la audiencia de formulación de cargos en enero de este año, y a pesar de la expresa orden del juez de no difundir fotografías ni información personal de las imputadas, desde el portal oficial de Prensa del Poder Judicial de la provincia de Río Negro se filtran imágenes de la cara de las dos personas imputadas, que habían comparecido a la audiencia a través de la plataforma de videoconferencias que utiliza el poder judicial de la provincia. “Se divulgaron otros detalles de la vida personal de cada una de las imputadas: detalles del vehículo, profesión, lugar de residencia, todas cuestiones que había sido ordenado por el juez de que no se divulgaran, y fue desobedecida esa orden por el propio sitio web del poder judicial de Río Negro y por medios de comunicación afines al gobierno de la provincia de Río Negro, que cobran suculentas pautas de la provincia. El tema de la estigmatización mediante medios de prensa es parte de lo que conocemos como lawfare: articulamos prensa y justicia, y acusamos a una persona. No importa si cometió o no algún delito, no importa si es culpable o no, acusamos y ya. Y llevamos adelante nuestros propósitos, que en este caso son que la gente piense mal de una comunidad originaria, o que no se movilice para defenderla. Que son objetivos políticos, y esta causa es una causa política. Por más que esté disfrazada en hechos comunes”.