De parte de El Topo June 1, 2022

Viernes a mediod铆a. Suena el tel茅fono. Era el resultado de un estudio gen茅tico. Quince semanas. Podr铆a no haber sabido jam谩s de qu茅 se trataba, podr铆a no ser sanitaria y no estar rodeada de magn铆ficas amigas sanitarias y no me habr铆a enterado hasta tiempo despu茅s. Pero esa no es mi historia. Yo soy de esas personas que ven el dolor y la enfermedad e, irremediablemente, ser谩 por deformaci贸n profesional, piensa en ellas.

Aunque nada estaba mal del todo, durante el proceso aparecieron algunos contratiempos, supongo que el m谩s importante fue que no lleg贸 el resultado del triple screening. Llev谩bamos tiempo esperando y dado que no llegaba y ante la desconfianza decidimos solicitar la prueba. S煤per sencillo. Solo tienes que teclear en el buscador 芦test diagn贸stico prenatal禄 y te saltan un mont贸n de ofertas por el m贸dico precio de 500-700 euros dependiendo de lo que desees. En estos momentos me doy cuenta de lo privilegiada que soy. S铆, mujer blanca heterosexual, con estudios y trabajo remunerado (no tiene por qu茅 ir unido). Pod铆a pagarlo.

Y justo ese viernes a mediod铆a, diez d铆as despu茅s, llega el resultado. Enfermedad gen茅tica. Una de esas enfermedades que se manifiesta seg煤n la afecci贸n, totalmente imprevisible. No quer铆a creerlo. Pregunt茅 varias veces, pero la respuesta era clara: de 8 000 c茅lulas analizadas, todas menos una ten铆an la enfermedad.

En cuatro d铆as me hicieron la amniocentesis. Estaba al l铆mite de las semanas permitidas para abortar y ten铆a que ser todo muy r谩pido. Tuve que pasar el trago durante el momento en que me iban a pinchar de escuchar c贸mo me cuestionaban, c贸mo te dicen con una aguja en la mano que conocen a gente con esta enfermedad y son normales. Como una y otra vez te ense帽an a ese beb茅 dici茅ndote que todo es normal. Tiene pulmones, le late el coraz贸n鈥 y t煤 cada vez te haces m谩s peque帽a y m谩s ruin porque sabes que ya no lo quieres.

Despu茅s de ese momento en que me sent铆 cuestionada y juzgada y, obviamente, sintiendo que podr铆a estar equivoc谩ndome, busqu茅 toda la informaci贸n a la que ten铆a acceso. Encontr茅 madres y padres revindicando estudios prenatales fiables que permitan saber la noticia con antelaci贸n. Encontr茅 madres y padres destrozados por una enfermedad rara que no se diagnostica a tiempo y que por no tratarse a tiempo puede tener consecuencias graves, personas condenadas a la infelicidad y el dolor. Le铆 muchas historias, y todas ten铆an algo en com煤n: quer铆an morir. Siento que decir esto es duro, pero para m铆 era un alivio.

Transit茅 por el s铆 y por el no. Tuve el apoyo de mi familia y de mis amigas. Amigas con may煤sculas que buscaron conmigo y que hablaron con genetistas y otros profesionales para tener m谩s informaci贸n. La informaci贸n es poder. Y con el poder que puedo ejercer sobre mi cuerpo (no es as铆 en otros lugares, ni para otras mujeres), decido parar. Con un diagn贸stico confirmado de patolog铆a fetal grave antes de las veinte semanas est谩 permitido abortar. Es nuestro derecho. Es uno de los supuestos permitidos para el aborto.

Entonces descubrimos otras partes interesantes de este proceso. No se practican abortos en la sanidad p煤blica. Bueno, si el feto est谩 muerto, s铆. En ese momento te das cuenta de la realidad. Eres un trapo sucio que tiene que salir por la puerta de atr谩s. Los trapos sucios se lavan en otro sitio. Tienes que ir al centro de salud a pedir un papel de interrupci贸n voluntaria del embarazo y entonces te derivan a las cl铆nicas con quienes tienen concierto para ello.

Quien crea que abortar es f谩cil es un ignorante y no tiene la m谩s m铆nima idea de lo que esto supone. Ese beb茅, que ya ten铆a nombre, era mi hijo. Mi primer hijo, y yo decid铆 que lo redujeran a la nada. Es muy fuerte. Es as铆. Eso es lo que pas贸 y eso es lo que est谩 en mi cabeza desde hace tres a帽os.

Cuando pienso en ello recuerdo la 煤ltima ecograf铆a. Recuerdo c贸mo me dijeron que se hab铆a parado su crecimiento, y que seguramente hubiera ido mal igualmente. No s茅 si esto me lo estoy inventando o si se lo invent贸 ella, solo s茅 que es lo 煤nico a lo que me puedo aferrar para no odiarme m谩s.

Odiarme por no querer sufrir y no querer ver sufrir a lo que m谩s habr铆a querido en el mundo. Odiarme por no soportar la enfermedad, las consultas, hospitalizaciones, el bullying, el dolor de cada d铆a por vivir en un mundo que no est谩 preparado para la imperfecci贸n. Yo no pod铆a cambiar el mundo por 茅l. No pod铆a cambiarme yo, que soy parte de ese mundo.

En una semana estaba incorporada a la vida. M谩scara de que todo va bien y a seguir. Cuando miraba a algunas personas recordaba sus lecciones de moral. Recordaba su juicio y no pod铆a verlas igual.

驴Por qu茅 nadie te cuenta esto? 驴Por qu茅 no te dicen que las cosas pueden salir mal y que es normal? Que habr谩 que tomar decisiones que van a doler, porque no est谩 en la luz, y como siempre, todas estas historias solo se cuentan en la oscuridad.

Vivo con ello, vivo con la culpa y el miedo, y con ese sentimiento de no merecer lo bueno que tengo. Es horrible darme cuenta de d贸nde viene esto, de d贸nde vino el juicio. Darme cuenta del papel en el que quedamos las mujeres y no poder hacer alarde de ese feminismo que proclamo. Y gritar a los cuatro vientos que soy mujer, que soy un animal que lucha con u帽as y dientes. Gritar que decid铆 por una vida sin dolor porque tuve la oportunidad de hacerlo, que par茅 a tiempo un sufrimiento, que sirvo para algo m谩s que para traer hijos al mundo y que no quiero ser sumisa y entregada. Que quiero vivir, disfrutar, y que si puedo elegir quiero hacerlo sin culpa, sin miedo al castigo ni a nada. Hoy, tres a帽os despu茅s, decido escribir esto. Decido abrirme y soltar, porque despu茅s de esto ya llevo otros dos abortos, naturales, que, aunque duelen, no tienen nada que ver con el otro dolor. Tengo muchas amigas en proceso de ser madres, con tratamientos muy duros y con mucho desgaste y frustraci贸n detr谩s. Afortunadamente empezamos a hablar de ellos. Afortunadamente podemos llorar y re铆r y burlarnos juntas de El sue帽o de la maternidad, de la idealizaci贸n del proceso. Podemos gritar que estamos cansadas.