De parte de Red Nacional De Medios Alternativos April 10, 2021 71 puntos de vista

Casi un mes y medio resistiendo en las calles y las rutas neuquinas contra el ninguneo del gobierno y la burocracia sindical. Piquetes en toda la provincia, marchas multitudinarias y la única respuesta a lxs trabajadorxs autoconvocadxs de salud plasmada en órdenes de desalojo.

Este viernes, en el marco de todas las actividades que se están realizando en apoyo al reclamo de lxs trabajadorxs autoconvocadxs de salud, dos inmensas marchas (una por la mañana y otra por la tarde) recorrieron el centro neuquino para terminar en Casa de Gobierno, donde el gobernador Omar Gutiérrez debería dar una solución que no da excusándose en sus pactos con la dirigencia de ATE en la provincia.

Tras la movilización, trabajadorxs autoconvocadxs se refirieron a la lucha que vienen llevando.

Florencia, trabajadora del Hospital Castro Rendón, remarcó que “ya son más de 40 días que llevamos de luchas con medidas de fuerza, autoconvocados y podríamos decir abandonados por las conducciones sindicales y entregados, traicionados”. Aseguró que “este gobernador hace de cuenta que nosotros no existimos, pero lo que estamos demostrando es que existimos y que somos cada vez más sumándonos a la lucha y día a día se va sumando la comunidad también en apoyo a la lucha de los trabajadores de la salud y en defensa de su derecho a la atención de una salud de calidad”.

Resaltó que “estos gobernantes y estos sindicatos que día a día apostaron a que la espuma bajara, a descontarnos y a que nos volviéramos a la casa derrotados, no lo lograron, al contrario, generaron más bronca y más indignación: hoy nuestros compañeros y compañeras están resistiendo en los piquetes en el interior, están siendo amenazados con órdenes de desalojo y nosotros estamos acá de pie permaneciendo en casa de gobierno y vamos a seguir fortalecidos”.

La trabajadora del Castro Rendón enfatizó que “hace un año que venimos sosteniendo los hospitales con importantes faltantes, que venimos resistiendo la pandemia en primera línea viendo cómo nuestros compañeros y compañeras se enfermaban e incluso fallecían, esa bronca e indignación hacen que esta pelea sea no solamente por salario, no solamente por pase a planta, esta pelea es por nuestra dignidad, por la salud del pueblo, por la dignidad de trabajadores, vamos a seguir resistiendo, no nos van a amedrentar”

“Pretendieron estos días a través de la policía y a través de punteros ponernos en contra de camioneros y los mismos camioneros nos dieron su apoyo en la ruta y se pasaron para este lado, las comunidades mapuche del interior, de Añelo, de El Chañar y de todas las comunidades del interior se están acercando a abastecernos con víveres y a darnos todo su apoyo y eso lo que demuestra es que nuestra lucha es cada vez más profunda y que no es solo de los trabajadores de la salud, es la lucha del conjunto del pueblo de Neuquén”, concluyó: “tenemos que resistir, fortalecer los cortes del interior, relevar, seguir marcando el camino, la unidad, esta unidad que logramos acá en el día a día, que es lo que intentaron durante años dividir los sindicatos y nosotros nos plantamos y dijimos, nos autoconvocamos, confiamos en nuestras propias fuerzas y confiamos en la unidad del conjunto de la clase trabajadora y de la comunidad de Neuquén”.

Por su parte Pablo, enfermero del Hospital Heller recién llegado del corte de ruta en Añelo, dijo que “estamos muy embroncados, estuvimos en el corte y recién llegamos, tardamos 4 horas en llegar acá porque nos paran en todos lados” y al mismo tiempo “estamos emocionados porque vemos la cantidad de gente que hay en la marcha, gracias a todas las líneas”.

Explicó que “hemos tenido descuentos del 50%, hemos cobrado 20 mil pesos y tenemos un director una gerente que lamentablemente nos soltaron la mano y nos han descontado todo, así que con más razón estamos en la calle, estamos en lucha, con mucha bronca pero estamos adelante”. Destacó también que “en Añelo se nota la participación de los camioneros que nos han dado una mano, ahora en las últimas horas cuando escucharon a Moyano, porque si no antes, casi nos golpeaban, los camioneros cedieron ahora, después de las 5 de la tarde, cuando recibieron el mensaje que dio Moyano, ahora estamos más tranquilos pero lamentablemente para llegar a Neuquén cuesta”. Finalizó pidiendo “a los compañeros unidad”.

Carina, también trabajadora del Hospital Heller agradeció a la comunidad y dijo que “son sentimientos encontrados los que hoy tenemos los trabajadores de salud”.

“Hace 40 días que venimos luchando por esto, para que nos reconozcan como somos, esenciales que estuvimos en lucha, estamos en lucha hace 40 días y el año pasado nos estábamos preparando para recibir esta pandemia”, recordó la trabadora del Heller.

“Queremos decirle a la comunidad que el pueblo de Añelo se está re portando con nosotros, estamos recibiendo todo el tiempo el apoyo de ellos, nos reciben con víveres y nos están conteniendo, cuando hay uno solo que nos debería contener, el gobernador, totalmente ausente para nosotros”, señaló Carina: “pero nosotros estamos más firmes que nunca en la ruta y no nos vamos a bajar, porque tenemos problemas, somos esenciales y queremos ser reconocidos, somos trabajadores que estudiamos para cuidarlos a todos ustedes, no para estar en la ruta, pero no nos queda otra”.

“Acabamos todas las instancias que teníamos que hacer, hoy estamos apostados, hasta sin señal telefónica hemos quedado pero más firmes que nunca, tenemos muchas cosas que decir, hemos pasado muchos momentos estos días, crisis, angustias, alegrías, pero estamos firmes, tenemos un solo lema: que se nos respete como esenciales para el gobierno”, finalizó la trabajadora: “es una emoción enorme el ser parte de esta lucha”.