May 14, 2021

Esta semana, centramos el vuelo en otro tema conectado con el consumo cr铆tico de alimentos. Hemos hablado ya de muchas de las aristas que constituyen la compleja ecuaci贸n que compone el consumo cr铆tico y coherente de alimentos. En esta ocasi贸n vamos a hablar de una de las consecuencias directas y m谩s dram谩ticas del modelo de producci贸n agroindustrial que domina la cadena de producci贸n de alimentos a nivel mundial: el desperdicio de alimentos.

Desde que esta problem谩tica pas贸 a una primera l铆nea entre las preocupaciones sociales, cient铆ficas y gubernamentales, han ido aflorando cada vez m谩s estudios entorno a este tema, con todo tipo de enfoques. El m谩s referente y citado sin duda es un estudio de la FAO del a帽o 2011 que estimaba que del total de alimentos producidos a nivel mundial, un tercio acaba siendo desperdiciado, que en t茅rminos de masa supon铆a 1.3 billones de toneladas por a帽o. A nivel europeo, en 2016 se estimaron las p茅rdidas en 88 millones de toneladas y 143 millones de euros, siendo aproximadamente el 20% de la producci贸n de alimentos. Y en el caso espec铆fico del Estado espa帽ol, se le situ贸 en 2013 en la s茅ptima posici贸n en cuanto a niveles de desperdicio de alimentos en la Uni贸n Europea, con unos 7.7 millones de toneladas, despu茅s del Reino Unido (en su momento dentro de la Uni贸n Europea), Alemana, Holanda, Francia, Polonia e Italia. Estos valores han sido y son considerados por una buena parte de la comunidad cient铆fica como muy conservadores y relativos. Valores conservadores porque los mecanismos de recolecci贸n de datos son muy limitados y costosos y no hay una metodolog铆a abosulta, y tambi茅n porque la propia definici贸n de la FAO de lo que son los desperdicios a lo largo de toda la cadena de distribuci贸n, no considera fracciones de la producci贸n que sin embargo tienen costes ambientales y sociales igualmente, como son los despedicios de los productos alimenticios que se consideran como no comestibles. En este sentido, a d铆a de hoy no hay un acuerdo general en lo que se considera y no se considera desperdicio. Y son valores relativos porque existen muchas voces cr铆ticas con el hecho de contabilizar los desperdicios solamente en t茅rminos de masa, cuando hay otros elementos, como su valor nutricional, o su consumo energ茅tico, o de agua, que deben de ser tenidos en cuenta.

Los acercamientos a esta problem谩tica han sido y son muy diversos, desde concepciones que consideran que el problema se debe a una determinada cultura de consumo o a determinadas ineficiencias log铆sticas de la industria agroalimentaria, visi贸n que es actualmente la dominante, hasta una concepci贸n que considera que las causas hay que buscarlas en el modelo agroalimentario convencional. En cualquier caso, todas las perspectivas coinciden por un lado en que se trata de un fen贸meno de enormes dimensiones, y por otro lado en que, como acabamos de mencionar, m谩s all谩 de los datos que algunos estudios puedan dar, son solo aproximaciones; a d铆a de hoy no hay manera de descubrir de qu茅 vol煤menes estamos hablando.

Para informarnos de esta problem谩tica m谩s en profundidad, conversamos con dos personas que sostienen dos discursos muy cr铆ticos con el drama del desperdicio de alimentos. En primer lugar, hablamos con Pepe Esquinas, quien trabaj贸 muchos a帽os en la FAO. En segundo lugar, charlaremos con Jordi Gasc贸n, coautor del libro: Alimentos desperdiciados: un an谩lisis del derroche desde la soberan铆a alimentaria.

Ya disponible en iVoox:

