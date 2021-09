–

De parte de SAS Madrid September 7, 2021 14 puntos de vista

La Diputaci贸n del Com煤n elabor贸 un informe extraordinario un mes antes de la irrupci贸n del coronavirus avisando de la grave situaci贸n en que se encontraban las residencias en Canarias. En ese informe se constata la convivencia de los residentes con ratas y cucarachas en las cocinas, chiches en los colchones e incluso brotes de sarna recurrentes recogidos en las actas de algunas de las residencias. La investigaci贸n la llev贸 a cabo la Adjunta a la Diputaci贸n del Com煤n para la protecci贸n de los derechos de las personas mayores en 2019, realizando 25 visitas a centros de Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Tenerife con una duraci贸n aproximada de una hora y 45 minutos cada una.

“En un centro notamos que los residentes no hablaban, nadie hablaba. Al d铆a siguiente, haciendo una toma de datos nos dimos cuenta de que los ten铆an a todos chutados, con medicaci贸n. Quietos, no hablan, no dicen nada, no molestan, 隆ya est谩!”, ha sentenciado Milagros Fuentes, Adjunta a la Diputaci贸n del Com煤n y autora de la investigaci贸n. Visitas m茅dicas de a帽o en a帽o, contratos mercantilistas, personas mayores atadas a sus camas sin protocolo que lo regule, ausencia total de intimidad y de inspecciones y hasta cocinas con espacios abiertos utilizados, literalmente, 鈥渃omo vertedero de los propios desechos de esas cocinas鈥, puede leerse en el informe.

Estos datos recogidos por la letrada Milagros Fuentes y el equipo de la Diputaci贸n del Com煤n est谩 en manos del Parlamento desde noviembre y sin embargo, ni siquiera han dado fecha a la Diputaci贸n del Com煤n para presentarlo en la C谩mara. “Ba帽os con evidentes signos de suciedad, dos brotes de sarna, infestaciones por chinches en los colchones, comedores con restos de comida durante horas, colillas amontonadas en las puertas”, detalla el informe. “El informe est谩 desde noviembre publicado en el Bolet铆n Oficial del Parlamento, ha pasado de una comisi贸n a otra que no era la competente seg煤n han dicho, y ah铆 est谩, sin decir nada. Otra cosa es que no se lea o no interese leer lo que no se quiere ver”, sentencia Fuentes.

ENTREVISTA A LA AUTORA DEL INFORME EXTRAORDINARIO SOBRE LOS CENTROS DE ATENCI脫N RESIDENCIAL PARA PERSONAS MAYORES EN CANARIAS

La Diputaci贸n del Com煤n tambi茅n denuncia en este informe una ausencia total de intimidad y un bajo nivel de inspecciones. Tambi茅n detalla escenas terribles como personas mayores en fila india en estrechos pasillos para acceder a comedores, -alguno con restos de comida pasada m谩s de una hora-. “Personas que comen solas, en un rinc贸n del sal贸n, sin interacci贸n y de espaldas al resto de la actividad del centro, personas que se mantienen con manchas de restos de comida, sin cambios de ropa salpicada durante el resto de la jornada“, dice literalmente el infome. Humedades en las habitaciones y hasta cocinas con espacios abiertos utilizados, literalmente, 鈥渃omo vertedero de los propios desechos de esas cocinas”.

Enlace relacionado CadenaSer.com (07/07/2021).