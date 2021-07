–

De parte de Paco Salud July 15, 2021 12 puntos de vista







Estadios de f煤tbol con nombres franquistas

La Ley 52/2007, cuyo nombre t茅cnico corresponde a “Ley por la que se reconocen y

ampl铆an derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron

persecuci贸n o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”, fue una

de las leyes que m谩s polvareda salpic贸 en los 煤ltimos a帽os. Conocida

como Ley de la Memoria Hist贸rica, fue una de las normas en las que m谩s se volc贸

el anterior Gobierno de Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero, y que consigui贸

aprobar con el apoyo del resto de la C谩mara, a excepci贸n del Partido Popular

que se mostr贸 abiertamente en contra. En uno de sus apartados, en el

art铆culo 15, la Ley hablaba sobre S铆mbolos y Monumentos P煤blicos y establec铆a

que “Las Administraciones p煤blicas, en el ejercicio de sus competencias,

tomar谩n las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y

otros objetos o menciones conmemorativas de exaltaci贸n, personal o colectiva,

de la sublevaci贸n militar, de la Guerra Civil y de la represi贸n de la

Dictadura”.

Su ejecuci贸n ha conllevado pol茅mica. En Madrid fue retirada una estatua de

Franco ubicada en pleno Paseo de la Castellana, lo que origin贸 protestas en

nost谩lgicos y simpatizantes del R茅gimen. Algunas Administraciones han tomado

nota y se pusieron manos a la obra para “limpiar” los abundantes

s铆mbolos predemocr谩ticos, mientras que otras, sobretodo

peque帽os Ayuntamientos y Entidades Locales tratan de obstaculizar y

demorar su cumplimiento, y no resulta extra帽o encontrar a煤n, calles y nombres

dedicados a Franco o a personajes de renombre de ese periodo cuyo

incumplimiento con la Ley resultar铆a evidente. El f煤tbol, tambi茅n permanece

ajeno a la norma. Son varios estadios, bautizados con nombres de

personajes colaboradores con la Guerra Civil y la represi贸n de la dictadura que

siguen manteniendo sus denominaciones sin ning煤n atisbo adem谩s, de cambio

pr贸ximo.

RAM脫N DE CARRANZA (C谩diz)

Uno de los estadios m谩s famosos de Espa帽a y que da nombre adem谩s a uno de

los torneos veraniegos m谩s importantes de nuestro pa铆s es sin duda el gaditano

Ram贸n de Carranza. El campo fue inaugurado en 1954 y desde el principio se le bautiz贸

con el nombre que a煤n perdura. Su denominaci贸n se dio en homenaje

a Ram贸n de Carranza y Fern谩ndez de la Reguera, marqu茅s, marino de guerra, Gobernador

Civil, diputado, senador… y nombrado alcalde no electo de C谩diz en la

dictadura de Primo de Rivera. Cuando se proclam贸 la Rep煤blica, se neg贸 a entregar a su cargo y

neg贸 la legitimidad al nuevo sistema. Abandon贸 C谩diz, y march贸 a

Sevilla. Pero en 1936, con 74 a帽os y bastante mermado de salud, en

cuanto se produjo el levantamiento en C谩diz, tom贸 una avioneta, mostr贸 su

adhesi贸n a los militares golpistas y volvi贸 a ser nombrado alcalde y gobernador

civil de la provincia por Queipo de Llano, hasta su fallecimiento un par de

meses m谩s tarde.

Entre esos militares golpistas a los que jur贸 adhesi贸n, tomaba parte activa

su hijo, tambi茅n llamado Ram贸n de Carranza. Como su padre hab铆a seguido carrera militar, y al mismo tiempo que su

padre era nombrado en C谩diz alcalde y gobernador civil, 茅l recib铆a los mismos

cargos en Sevilla. Al finalizar la guerra, premiado y condecorado, tuvo una

ampl铆a carrera pol铆tica como Diputado Provincial y Procurador en Cort茅s.

Durante la guerra se le vincula como ide贸logo de la represi贸n llevada a cabo,

incluso con ordenar directamente varios asesinatos. Despu茅s, se retir贸 a sus

negocios, entre los que se inclu铆a el f煤tbol. Sustituy贸 a Ram贸n S谩nchez Pizjuan

en la Presidencia del Sevilla CF y bajo su mandato se produjo la construcci贸n

del actual campo sevillista.

SANCHO D脕VILA (Puerto Real)

No muy lejos de C谩diz, encontramos el modesto estadio del Puerto Real, de

apenas 6000 espectadores y cuyo nombre recibe el de Sancho D谩vila. Otro abogado

y pol铆tico falangista que ocup贸 diversos cargos en el franquismo. Era primo de

Jos茅 Antonio Primo de Rivera, y, gracias a su relaci贸n con este, fue nombrado

jefe de Falange en Andaluc铆a. Se le considera responsable de varias acciones violentas y

terroristas del grupo por lo que fue detenido y pas贸 por diversas prisiones,

donde le sorprendi贸 el inicio de la guerra. Tras la muerte de Jos茅 Antonio, se

convirti贸 en una de las principales figuras de Falange. En 1938 fue nombrado

Consejero Nacional del Movimiento y en 1943 ser铆a Procurador en Cortes. Pero,

sus simpat铆as con los nazis le hicieron perder influencia pol铆tica en torno a

Franco, por lo que su protagonismo fue menguando. Tambi茅n tuvo su espacio en el

f煤tbol, fue Presidente de la Federaci贸n Espa帽ola entre 1952 y 1954. Pese a que

el estadio del Puerto Real mantiene su nombre, el Ayuntamiento de Sevilla, en

2012, s铆 retir贸 una calle que ten铆a a su nombre.

LLUIS SITJAR (Palma de Mallorca)

Considerar a d铆a de hoy, estadio al Lluis Sitjar de Mallorca suena hasta

insultante. El equipo abandon贸 su antigua sede para ir a jugar al Estadio

Municipal de Son Moix en 1999, y sus equipos de categor铆as inferiores, poco

despu茅s. Desde entonces, el estadio se ha ido deteriorando, convertido en un centro de inmundicia, okupas y en el que se han sucedido

desde diversos delitos hasta un incendio por las p茅simas condiciones en las que se halla. El

Ayuntamiento, ya decret贸 su estado de ruina y mand贸 una orden de derribo,

paralizada por un recurso posterior del Mallorca y sus co-propietarios. Pero el

nombre, permanece inalterable. Y es que hasta hace no mucho, no se

hab铆a denunciado y hecho p煤blico el papel protagonista del ex presidente del

Mallorca en la represi贸n en la Isla. Miembro de Falange, se le acusa de

tomar parte en muchos actos de asesinato y de desapariciones de simpatizantes

republicanos.



ANGEL CARRO (Lugo)



El estadio del Lugo,

equipo que actualmente ha logrado la permanencia en 2陋 divisi贸n lleva en su

nombre el de 脕ngel Carro, aunque con el nombre en gallego, Anxo Carro. Carro

era el Presidente de la C谩mara de Comercio de Lugo, la agrupaci贸n de

empresarios de la provincia. Desde el primer momento tom贸 una actitud de apoyo

al Golpe de Estado del 36 y decidi贸 enviar provisiones y diversas ofrendas al

Ejercito, Guardia Civil y tropas falangistas. Su cargo, despu茅s de la guerra

continu贸 inalterable. Incluso en el ABC el matrimonio de una de sus hijas aparec铆a en las

p谩ginas de sociedad. Al acabar la guerra, fue directivo de la Sociedad Deportiva Lucense

y uno de los que financi贸 que se levantar谩 un campo de f煤tbol, que fue

bautizado con su nombre. En 1974, se levant贸 el actual Anxo Carro, que respet贸

su nombre.

SANTIAGO BERNAB脡U (Madrid)

El tema de Santiago Bernab茅u, como todo lo que hagan Real Madrid o

Barcelona, es ya ampliamente conocido. Simpatizante de la CEDA, escap贸 de

Madrid a trav茅s de la embajada francesa con el estallido de la guerra, y pas贸

al bando sublevado con el rango de Cabo a las ordenes de Agust铆n Mu帽oz Grandes. Al finalizar el conflicto,

presidi贸 el Real Madrid de 1943 a 1978 con una ampl铆simo palmar茅s bajo su

mandato. Posteriormente, la historia ha ido tejiendo verdades, leyendas y

an茅cdotas de dif铆cil comprobaci贸n y que contradicen sus relaciones con la

dictadura… Desde la utilizaci贸n del club como Embajador del R茅gimen y con un

gran entendimiento y simpat铆a mutua con el General铆simo, a peleas con el General Millan Astray al que supuestamente

prohibi贸 volver al palco del estadio y este lleg贸 a amenazarle de muerte o a la denegaci贸n de la “Operaci贸n

TorreBlanca”, una recalificaci贸n urban铆stica con el fin de levantar un

nuevo y moderno estadio en la d茅cada de los 70 con dinero p煤blico y que fue

prohibida tajantemente por el propio Caudillo… Existen lecturas y opiniones,

demasiado influenciadas por las simpat铆as deportivas que se mantengan, por lo que

es complicado fiarse ciegamente de ellas. El caso es que Santiago Bernab茅u,

mantiene el nombre al estadio. Y adem谩s una calle, una plaza y una estaci贸n de

metro con su nombre en la Capital de Espa帽a. Si bien, algunos tambi茅n disculpan

que su participaci贸n en la guerra, se limit贸 a ese rango, por ideolog铆a y no se

le pueden imputar,

ni siquiera dudosas, acciones

represoras o sanguinarias.



ALCALDES Y COMBATIENTES

No son los 煤nicos

casos, aunque podr铆an admitir m谩s debate. Ya que, considerar que todos los

alcaldes de Espa帽a durante un largo periodo de 40 a帽os fueran responsables de

la represi贸n o la dictadura franquista podr铆a resultar exagerado. Aunque es

evidente, que deb铆an avenirse a las directrices que surgieran del General铆simo

y su Gobierno autoritario. Pero en definitiva, hay varios ejemplos m谩s de

estadios que contin煤an con nombres que vinculan a pol铆ticos del r茅gimen

predemocr谩tico y el debate sobre si pasar铆an el filtro de la Ley de Memoria

Hist贸rica podr铆a ser interesante. El estadio del Ceuta, rinde homenaje a Alfonso Murube, futbolista del equipo ceut铆 que desde

el mismo 17 de julio decidi贸 tomar un fusil y partir a la Pen铆nsula entre los

primeros protagonistas del alzamiento. Fallecer铆a un a帽o despu茅s combatiendo y

habiendo alcanzado el rango de teniente en el bando sublevado. En la otra

ciudad aut贸noma, Melilla, el campo de f煤tbol recibe el nombre de 脕lvarez Claro,

falangista, procurador en Cortes y alcalde de la ciudad durante ocho a帽os en la

d茅cada de los 40. En el municipio pacense de Villanueva de la Serena, el Villanovense,

equipo de 2陋B, el nombre del estadio est谩 bautizado con el del alcalde entre

1963 y 1974, Romero Cuerda, que tambi茅n fue procurador en Cortes y al que

algunos tambi茅n vinculan como l铆der de la represi贸n en la regi贸n extreme帽a. Y el Avil茅s, juega en el estadio Rom谩n

Su谩rez, alcalde de la ciudad asturiana en los a帽os 40, que lleg贸 a condecorar a

Franco y este le nombr贸 alcalde perpetuo de la ciudad.



La mayor parte del

m茅rito de este art铆culo, tanto de tratarlo con insistencia, como labor

documentadora corresponde a I帽igo Arza (@Idealesdelgol) que es el principal

indagador de la nomenclatura de la dictadura que se mantiene en varios campos

de f煤tbol. Yo me he aventurado a darle un poco de forma.

Fuente: https://www.futbolypasionespoliticas.org/2013/07/estadios-de-futbol-con-nombres.html