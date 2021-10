–

De parte de Avispa Midia October 28, 2021 93 puntos de vista

Texto y fotos por Prensa Comunitaria*

En portada: Olga Ché, de los Consejos ancestrales Q’eqchi’, deposita cartuchos de bombas lacrimógenas vacíos frente a los policías y ejército apostados en la entrada del pueblo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.

Prensa Comunitaria ha estado en el municipio lacustre de Izabal desde el 4 de octubre, cuando la resistencia Q‚Äôeqchi inici√≥ una protesta pac√≠fica contra la operaci√≥n ilegal del proyecto minero F√©nix de la compa√Ī√≠a suiza de capital ruso Solway. Los Cuatro Consejos Ancestrales Maya: Q‚Äôeqchi‚Äô Kawa Siyab‚Äô, San Baals, Oxlaju Aj, y Qana Tomasa reclaman no haber sido tomados en cuenta en la preconsulta que dirige el Ministerio de Energ√≠a y Minas acerca de la operaci√≥n de la mina y porque en el proyecto F√©nix se sigue extrayendo n√≠quel y tierras raras. Esto pese a que en 2019 la Corte de Constitucionalidad declar√≥ que esa operaci√≥n es ilegal, precisamente por falta de consulta y por falta de los estudios ambientales pertinentes.

Los Cuatro Consejos nunca cerraron el paso de la carretera, ni afectaron el comercio, como ha insistido el gobierno de Alejandro Giammattei y la gran empresa privada guatemalteca; solo impedían la entrada de suministro de carbón a la mina y la salida de ferroníquel hacia Puerto Barrios.

Este es el relato de lo ocurrido entre el viernes 22 y el lunes 24 de octubre en El Estor.

Viernes 22 de octubre. Primeras horas de la tarde

Los primeros disparos de bombas lacrim√≥genas se escucharon poco antes de las dos de la tarde. Al menos dos centenares de polic√≠as antimotines se hab√≠an formado sobre la calle principal del municipio, a unos 100 metros del terreno en que los l√≠deres de la resistencia pac√≠fica Q‚Äôeqchi‚Äô se hab√≠an instalado desde el 4 de octubre a un costado de la carretera. Son√≥ un impacto seco. Luego otro. Y otro. El humo acre, que oprime la garganta, seca la boca y se ensa√Īa como miles de punzadas sobre el rostro y los ojos, llen√≥ el aire de El Estor.

Represión en El Estor. Foto Nelton Rivera

Muy pronto, tras la línea de policías, surgió la mole metálica azul, un cabezal que jalaba la primera plataforma cargada del carbón a la que los policías querían abrir paso para llevarla hasta la mina extractora de níquel del proyecto Fénix a unos siete kilómetros al oeste, sobre el camino a Panzós. Más camiones esperaban a prudente distancia, uno detrás del otro.

La mina llevaba para entonces 19 d√≠as sin recibir el suministro de carb√≥n que necesita para mantener en funcionamiento la planta extractora y, seg√ļn dos fuentes comunitarias consultadas en El Estor, trabajadores mineros hablaban ya el jueves 21 de que la planta de extracci√≥n estaba echando mano de la reserva de carb√≥n para operar. Si las calderas de la mina se quedan sin carb√≥n, el cambio repentino de temperatura puede estropearlas y la operaci√≥n quedar√≠a completamente detenida durante unos 3 a√Īos.

La mina es parte de un proyecto extractivo conocido como F√©nix, manejado por un consorcio de empresas de capital extranjero que tiene varias operaciones en Izabal. La Compa√Ī√≠a Guatemalteca de N√≠quel (CGN) es la due√Īa de la licencia para la explotaci√≥n de n√≠quel y otros cuatro minerales en El Estor. Pronico, que es parte del mismo consorcio, extrae y procesa el material y lo exporta. Ambas son subsidiarias de la empresa suiza Solway, de la cual son due√Īos capitales rusos. Ante el Estado de Guatemala, CGN es la due√Īa de todos los proyectos mineros. La mayor√≠a de los operadores y administradores extranjeros de alto rango en El Estor son de origen ruso o ucraniano y habitan en una colonia de la minera en las afueras del pueblo que es m√°s una ciudad fortaleza, resguardada por un peque√Īo ej√©rcito de agentes de seguridad privada, y en la que hay restaurantes, piscina, bancos, supermercados, tiendas y un hospital.

Desde los primeros d√≠as de la semana que empez√≥ el lunes 18 de octubre, la minera hab√≠a hecho llegar g√≥ndolas con carb√≥n desde el Puerto Santo Tom√°s de Castilla, donde otro consorcio relacionado con la empresa Mayan√≠quel y a los mismos capitales rusos que son due√Īos del proyecto F√©nix en El Estor hab√≠a perdido pocas semanas antes un contrato para administrar enormes predios y construir un mega muelle para importar el carb√≥n y sacar los minerales de Izabal.

De haber ganado ese contrato, los rusos controlar√≠an completamente toda la cadena de suministros, ya que el contrato propuesto para el proyecto en Santo Tom√°s de Castilla, adem√°s de proponer un precio de arrendamiento muy inferior al del mercado, hubiese permitido una operaci√≥n de salida y entrada al puerto con muy poca supervisi√≥n, seg√ļn los t√©rminos del acuerdo que no se aprob√≥ y fuentes sindicales consultadas por Prensa Comunitaria en el puerto.

Debido a la protesta que manten√≠a la resistencia Q‚Äôeqchi‚Äô en la entrada de El Estor, los camiones de la minera se estacionaron cerca de R√≠o Dulce, unos 60 kil√≥metros al noreste de la mina. Algunos estore√Īos aseguran que en la aleda√Īa finca El Murci√©lago, en medio de cultivos de palma de aceite, tambi√©n resguardaron el carb√≥n.

La protesta pacífica había iniciado el 4 de octubre como un plantón anti minero. Los representantes de los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi reclamaban que sus comunidades no estaban debidamente representadas en el proceso de preconsulta que, por ley, tiene que realizar el Estado a través del MEM para autorizar la operación minera, y que, a pesar de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad de 2019 -reiterada en 2020- que prohíbe el funcionamiento de la mina, esta ha seguido operando en las narices del gobierno de Alejandro Giammattei.

Desde el primer d√≠a, a trav√©s de tres periodistas que cubren de forma permanente El Estor, Prensa Comunitaria constat√≥ que el plant√≥n permanente en la ruta siempre fue parcial y afect√≥ √ļnicamente a los transportes de CGN, Mayan√≠quel y Pronico. Los comunitarios establecieron una base de resistencia a un kil√≥metro del centro de El Estor, en la que grupos de unas dos docenas de personas se rotaban para hacer guardia durante las 24 horas.

Los √ļnicos momentos en que cerraron el paso fue cuando la mina intent√≥ entrar carb√≥n o sacar ferron√≠quel. La actividad econ√≥mica de El Estor continu√≥ como siempre: comercios, hoteles, restaurantes, municipalidad, cantinas y oficinas p√ļblicas nunca cerraron; tampoco la comunicaci√≥n terrestre hacia R√≠o Dulce y Panz√≥s, al oeste, y a Mariscos y otras comunidades por v√≠a acu√°tica hacia el sur.

Represión en El Estor. Foto Nelton Rivera

La primera oleada de tensi√≥n lleg√≥ a partir del 8 de octubre, cuatro d√≠as despu√©s de iniciada la protesta, cuenta Erwin Tut, de la Fundaci√≥n Guillermo Torriello (FGT) en El Estor. Ese d√≠a empezaron a llegar noticias a las l√≠deres Q‚Äôeqchi‚Äô que gentes extra√Īas a las comunidades preguntaban por comunitarios y l√≠deres sociales a quienes identificaban como opositores a la minera. Por la noche, dice Tut, empezaron a circular carros grandes, ‚Äúde lujo‚ÄĚ, por las calles del municipio.

El gobierno de Giammattei siempre se refirió a la protesta Q’eqchi’ como bloqueo. Y sí hubo bloqueos en El Estor, pero no fueron los miembros de la resistencia quienes lo protagonizaron, sino grupos ligados a la minera. Uno de esos retenes estaba a cargo de trabajadores mineros, quienes bloqueaban el paso por completo cerca de la planta procesadora de la mina para impedir que otras comunidades Q’eqchi’ llegaran desde el oeste al plantón para participar en la protesta; en las paredes de la propiedad de CGN colgaron mantas en apoyo a la minera.

Vecinos de El Estor y periodistas de Prensa Comunitaria comprobaron que la PNC incluso se mantenía cerca de este primer bloqueo sin intervenir.

El segundo bloqueo lo organizó un reducido grupo de encapuchados unos 10 kilómetros al este de la resistencia anti minera. Ellos detenían el tráfico que llegaba de Río Dulce, tapaban la calle y cobraba por la entrada a El Estor. La PNC supo de este retén, pero tampoco intervino.

Viernes 22 de octubre. 6:27 a.m.

Una fila de motos, al menos unas 15, recorre la calle de terracería, fangosa y lisa por las lluvias recientes. Son trabajadores que, a esa hora, enfilan ya desde El Estor hacia el recinto minero, un monstruo de metal coronado por cinco chimeneas, una por cada caldera de carbón, y una salida de vapor más grande, conectada a un gigantesco horno eléctrico. El perfil de la mina se dibuja, viendo al sur, frente al Lago de Izabal: de dos de las bocas salen columnas de humo que pierden sus contornos en el cielo gris. Al norte y hacia el oeste, crestas de tierra roja coronan los cerros pelados que rodean las canteras.

La mina de El Estor se apresta a iniciar otra jornada de trabajo, como lo ha hecho aun después de que la Corte de Constitucionalidad ordenara el cese de sus actividades. Aquí hay calderas encendidas, trabajadores que ingresan al recinto, vigilantes a punto en las entradas. Desde la planta de CGN, en dirección a Panzós, hay mucho movimiento de camiones que traen tierra para procesar; provienen de Chichipate, una tercera licencia de la empresa, o de Sechol, la licencia de Mayaníquel, que es la otra empresa relacionada a los capitales rusos. Lo que no hay desde hace 19 días son camiones que salgan rumbo al puerto. Y hay mucho ferroníquel que espera viajar a Santo Tomás de Castilla, el puerto desde el que Solway exporta a Europa.

Atr√°s, en el pueblo, la actividad comienza. En el campamento de la resistencia hay apenas una docena de hombres y mujeres que se desperezan junto a los restos de un fuego improvisado en la orilla de la carretera. El fresco del ambiente es enga√Īoso: en menos de una hora se instalar√°n el sol inclemente y el calor t√≠picos de El Estor.

Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ en El Estor. Foto Nelton Rivera

Frente al campamento apenas hay algunos restos de ramas y maderos que el d√≠a anterior, jueves, la resistencia hab√≠a colocado para tapar el paso a un contingente de polic√≠as que, acampado por la noche en R√≠o Dulce, march√≥ hasta el pueblo lacustre para repetir la rutina que hab√≠an iniciado el martes 19: ofrecer una y otra vez un di√°logo que los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q‚Äôeqchi hab√≠an rechazado. Representantes del gobernador de Izabal, oficiales de la Polic√≠a y funcionarios de Gobernaci√≥n ofrec√≠an, en nombre del presidente Giammattei, llevar a cuatro personas a Ciudad de Guatemala ‚Äúcon todas las comodidades‚ÄĚ para establecer un di√°logo. Despu√©s de cada mon√≥logo gubernamental, los funcionarios finalizaban con su reclamo m√°s importante: que la resistencia permitiera el paso de los camiones mineros.

Los comunitarios entienden que el √ļnico indicio posible de una soluci√≥n negociada es que el gobierno certifique, con documentos legales, que los l√≠deres Q‚Äôeqchi‚Äô excluidos de la preconsulta dirigida por el MEM para autorizar la operaci√≥n minera han sido inscritos oficialmente en un proceso que ministerio y otros comunitarios adelantan sin ellos.

Un miembro del consejo ancestral, a quien por seguridad solo se identifica como José, explica que los Cuatro Consejos no inscritos representan a 94 comunidades afectadas directamente por la actividad minera, ubicados en cuatro sectores distintos: Qawa’ San Baals en el sur, Qana’ Tomasa, Qawa’ Siyab’ en el centro y Qawa’ Oxalaju Aj. De ahí sus nombres.

En 2019, la CC resolvió un amparo en el que varias comunidades alegaban que la mina no cumplía con requisitos legales para operar. La Corte ordenó suspender las operaciones mineras y realizar una preconsulta con las comunidades afectadas en concordancia con el Convenio 169 adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, del que Guatemala es firmante. La corte además estableció como requisito para la consulta que las operaciones mineras fueran suspendidas, lo que no ha ocurrido.

En esencia, la resistencia Q‚Äôeqchi‚Äô en El Estor reclama que el MEM, ejecutor de la preconsulta, no tom√≥ en cuenta a comunidades afectadas por la mina e incluy√≥ a otras que est√°n fuera del territorio comprendido en la concesi√≥n otorgada por el Estado de Guatemala a CGN. En 2006, el gobierno de √ďscar Berger otorg√≥ la licencia de explotaci√≥n de 6.7 kil√≥metros cuadrados de El Estor a CGN -Incluidos los municipios de Panz√≥s, Senah√ļ y Cahab√≥n de Alta Verapaz-. En 2013, la administraci√≥n de Otto P√©rez Molina ampli√≥ el territorio de la licencia a 244 kil√≥metros cuadrados, que incluyen a los municipios de El Estor y Panz√≥s en Izabal y otros dos en Alta Verapaz. La sentencia de 2019 de la CC volvi√≥ a reducir la concesi√≥n a los 6.7 km2 originales.

Uno de los reclamos de los Cuatro Consejos Ancestrales excluidos es que el MEM, al planificar la preconsulta, incluy√≥ a comunidades m√°s all√° del terreno de la concesi√≥n y excluy√≥ a otras asentadas dentro de los l√≠mites de los 6.7 km2, con el objetivo de marginar a comunitarios opuestos a la actividad minera. Se trata, dicen, de una consulta dise√Īada para favorecer a la minera.

Con ese antecedente, los líderes de los consejos ancestrales optaron por no aceptar las ofertas del gobierno.

‚ÄúSe decidi√≥ seguir aqu√≠‚ÄĚ, cuenta Crist√≥bal Pop, uno de los representantes Q‚Äôeqchi‚Äô, la respuesta que, una y otra vez, los comunitarios dieron a los funcionarios. Y ah√≠ siguieron.

La caravana de motos con trabajadores, como el resto de los veh√≠culos que antes de las siete de la ma√Īana salieron hacia la mina por la ruta de Panz√≥s, pod√≠an ver, al pasar por la garita municipal que marca el l√≠mite oeste del pueblo, restos de llantas quemadas a las orillas de la calle. Son los despojos de los bloqueos pro-mina -estos mucho menos publicitados que el plant√≥n de la resistencia en el otro extremo del casco urbano- impuestos por trabajadores mineros en apoyo a CGN desde el 8 de octubre. ‚ÄúSon trabajadores o gente de la mina que se paran en las dos entradas para desgastar a las comunidades‚ÄĚ, explica Erwin Tut.

Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ en El Estor. Foto Nelton Rivera

Viernes 22 de octubre. 10:40 a.m.

La calle est√° completamente bloqueada por primera vez en el d√≠a. Una cinta de tela roja marca la frontera. En el lado este, el Estado de Guatemala representado por un enviado de la gobernaci√≥n de Izabal, funcionarios del Ministerio P√ļblico y la Procuradur√≠a General de la Naci√≥n, y la jefa departamental de la PNC en Izabal. Los escoltan unos 600 polic√≠as, entre antimotines equipados con disparadores de gases lacrim√≥genos, escudos, batones y armas largas de fuego -fusiles de fabricaci√≥n israel√≠ conocidos como Tabor-, y un contingente de polic√≠as de seguridad.

Los de seguridad, uniformados con pantalones negros y camisas beige, forman un cuadrado compacto de al menos 228 hombres y mujeres en filas de 12 y columnas de 19. Detrás, apostados en dos columnas, unos 50 a cada lado de la carretera, las primeras filas de antimotines. Luego, al menos dos veintenas de patrullas de Izabal y otras traídas de Chiquimula, Zacapa y Sololá.

Es un despliegue muy parecido a los que se han sucedido desde el martes 19, cuando la polic√≠a empez√≥ a llegar a El Estor. Cada d√≠a, el n√ļmero de agentes ha ido creciendo, cuenta Erwin Tut de FGT. ‚ÄúHa sido la semana m√°s dura. El jueves (21 de octubre) llegaron como 150 de d√≠a y entraron m√°s de noche. La polic√≠a manda varios contingentes; en el primero van solo con bastones y detr√°s de ellos vienen los antidisturbios‚ÄĚ, cuenta Tut.

En total, de acuerdo con el acta notariada sobre el procedimiento a ejecutarse el viernes 22 en El Estor, la comisaria Carla Dele√≥n Chac√≥n, jefa de la comisar√≠a 61 de la PNC en Izabal, y el comisario Juan √Ālvarez, jefe del Distrito Oriente, hab√≠an partido entre las 8:30 y las 9:00 a.m. de la aldea Buenos Aires, a unos 60 kil√≥metros de El Estor, al mando de 593 hombres y mujeres para verificar ‚Äúlas manifestaciones p√ļblicas y entablar el di√°logo para garantizar la libre locomoci√≥n y seguridad‚ÄĚ en el municipio lacustre.

A los funcionarios y oficiales apostados al frente los flanquean comunicadores de la PNC y agentes armados con celulares y c√°maras, que registran por igual rostros de periodistas y manifestantes.

La comisaria Dele√≥n dialoga durante unos minutos con uno de sus oficiales y con los representantes del MP y el de la gobernaci√≥n de Izabal. Antes de empezar a caminar hacia el frente del pelot√≥n para confrontar a los manifestantes hace una se√Īal con la cabeza a quienes ya est√°n adelante.

Primero, un oficial de polic√≠a recita los art√≠culos de la ley guatemalteca que facultan a la PNC para estar ah√≠ y desalojar la v√≠a p√ļblica. El oficial reitera uno de los objetivos del operativo policial: permitir el paso a ‚Äútodo tipo de veh√≠culos‚ÄĚ, incluidos, se entiende, los camiones que sirven a la mina.

Los comunitarios, primero, guardan silencio. La tensi√≥n crece. Al lado derecho del camino, desde el punto de vista de los polic√≠as -de este a oeste-, algunos agentes piden a pobladores que han salido de comunidades aleda√Īas a la calle principal que se retiren. Dos personas protestan y se niegan a retirarse.

Al silencio de los comunitarios sigue la misma respuesta que han dado al monólogo del gobierno durante varios días.

Los l√≠deres de los consejos ancestrales que presiden la protesta repiten que, por las negativas del MEM a reconocerlos como actores leg√≠timos de la preconsulta, ‚Äúla mesa de di√°logo est√° agotada‚ÄĚ. Uno de los l√≠deres recuerda la masacre de Panz√≥s, el municipio aleda√Īo. El 29 de mayo de 1978, el ej√©rcito de Guatemala dispar√≥ contra decenas de Q‚Äôeqchi‚Äô que se hab√≠an reunido en el centro del pueblo en reclamo por sus tierras; unas cien personas fueron asesinadas. La primera reacci√≥n del gobierno guatemalteco, presidido por Eugenio Laugerud Garc√≠a, fue negar los hechos; si el pa√≠s y el mundo se dieron cuenta de lo ocurrido fue porque unos estudiantes de medicina que hac√≠an pr√°cticas en Panz√≥s fotografiaron decenas de cad√°veres api√Īados en camiones militares.

‚Äú¬°Funcionarios corruptos!‚ÄĚ, grita alguien desde la segunda l√≠nea de la manifestaci√≥n. ‚ÄúGobernador, v√°yase a vivir a Rusia‚ÄĚ, recoge otro manifestante la indignaci√≥n por la complicidad del gobierno Giammattei con la minera.

Después de casi tres horas, uno de los líderes resume, en Q’eqchi’, la decisión de mantener la protesta. Un agente traduce al oído de la comisaria Deleón.

Pasadas las dos de la tarde, el oficial que hab√≠a hablado al inicio del careo anuncia que ellos se retirar√°n y lanza una advertencia: ‚ÄúNos van a seguir viendo‚ÄĚ. El contingente de polic√≠as armados solo con bastones se repliega y en la calle permanecen, sin retroceder, los antimotines.

Crist√≥bal Pop, quien integra los consejos ancestrales de la resistencia, hab√≠a dejado su turno poco antes de que iniciara el careo con la PNC, pero no se fue a su casa. Pop sabe que no hay vuelta atr√°s. ‚ÄúNo me puedo ir. Las g√≥ndolas (con carb√≥n para la mina) est√°n listas para pasar‚Ķ‚ÄĚ ‚ĶPop baja la voz y ve a su alrededor. Hay, dice, mineros infiltrados que han estado informando a la Polic√≠a y otras autoridades sobre los movimientos de la resistencia. Un dron de la polic√≠a sobrevuela la zona.

Represión en El Estor. Foto Nelton Rivera

Viernes 22 de octubre. Entre 2 y 5 de la tarde, después de la primera arremetida policial

Don Juan camina a toda la velocidad que le permiten sus piernas de 68 a√Īos. Est√° indignado. Lamenta no tener m√°s energ√≠a para unirse a quienes, unos 100 metros, se defienden de la arremetida con gases lacrim√≥genos que los antimotines acaban de emprender. ‚ÄúLas piernas ya no me funcionan‚Ķ Es una injusticia que este presidente se ponga del lado de los rusos‚Ķ Esto no cambia‚Ķ Cuando yo ten√≠a 25 a√Īos estuve en Panz√≥s. Es lo mismo‚ÄĚ. Don Juan se detiene: el calor y las p√ļas del gas lacrim√≥geno en los ojos le impiden seguir.

Desde que los disparadores lanzaron las primeras latas de lacrimógeno, una veintena de Q’eqchi’, jóvenes la mayoría, mantienen una barricada compacta, separada por menos de una cuadra de la apretada fila de antimotines que sirven de escudo al primer camión de la minera que intenta entrar con carbón.

Varias parejas de antimotines se ubican en los terrenos laterales para intentar flanquear a los manifestantes y desde ah√≠ lanzan m√°s lacrim√≥genas. Un cartucho aterriza cerca de Don Juan, quien se tapa la boca y nariz con su camiseta verde y se pierde entre las nubes densas de humo. Muy cerca, dos mujeres corren hacia el frente de la manifestaci√≥n: ‚ÄúHijos de puta, hijos de puta‚ÄĚ, grita la mayor, el rostro cargado de l√°grimas. Detr√°s, la menor intenta retenerla.

La resistencia ha montado ya tres barricadas de ramas, llantas, piedras y maderos detrás de la primera línea, una cada 50 o 60 metros. Las Fuerzas Especiales de Policía (FEP), protegidos por sus escudos, disparan las lacrimógenas al cuerpo de las personas. Uno de los cartuchos va dirigido a un fotoperiodista de Prensa Comunitaria que cubre a pocos metros de los antimotines, quien logra esquivar, por poco, el impacto. En no más de 20 minutos, los policías dispararon casi un centenar de lacrimógenas.

Tras la primera barrera Q‚Äôeqchi‚Äô, la g√≥ndola cargada de carb√≥n no logra avanzar. Suenan, una media hora despu√©s de iniciado el zafarrancho, disparos de armas de fuego, que luego la polic√≠a dir√° salieron del lado que protesta. Lo cierto es que, frente al cami√≥n minero, varios polic√≠as sacan armas largas. Uno de ellos pide a un periodista que capta todo a pocos metros que deje de filmar: ‚ÄúNo nos filmen‚Ķ Vamos a sacar las armas, queremos rescatar a alguien, vamos a disparar‚ÄĚ.

Los FEP, que al inicio avanzan firmes, golpeando los escudos al grito de ‚Äúvamos n√ļcleo‚ÄĚ, se quiebran; exigen a sus oficiales sacarlos del lugar; otros corren a los picops que esperan ansiosos por salir. Los oficiales se niegan a dejar el cami√≥n de la empresa en el lugar.

Detr√°s de la primera fila de antimotines y del cami√≥n con carb√≥n hay un pick up Hilux color beige oscuro met√°lico, modelo 2011, placas P0288DZW, propiedad de la Compa√Ī√≠a Guatemalteca de N√≠quel; en su interior, cuatro ciudadanos rusos -mineros- buscan pasar las piedras esparcidas por el suelo en direcci√≥n a El Estor. Varios agentes les insisten en que se retiren. El pick up da marcha atr√°s, no sin que antes los rusos cubran las ventanas del veh√≠culo con mochilas para evitar ser fotografiados.

Desde el cami√≥n se escuchan gritos de agentes de la FEP: ‚Äú¬Ņd√≥nde est√° el chofer?‚ÄĚ. El grito se multiplica en las voces de los agentes. Poco despu√©s, el conductor del cami√≥n aparece en el lugar; sin ninguna protecci√≥n corre a la cabina del cami√≥n, maniobra para dar vuelta y regresar por donde vino.

Un ni√Īo de unos diez a√Īos que est√° detr√°s de la primera barricada se ha desvanecido. Entre tres hombres lo sacan del lugar y lo depositan sobre los hombros de alguien que, montado en una motocicleta, se lo lleva de la zona de enfrentamiento. El menor es ingresado en una cl√≠nica local con shock respiratorio. Ser√° dado de alta unas horas despu√©s.

Por ahora, los Q’eqchi’ que protestan han logrado su objetivo. El camión minero no ha pasado. Poco después de las 5 de la tarde, los antimotines se repliegan a Río Dulce, donde llevan días ocupando la mayoría de los hoteles y restaurantes. El repliegue no durará mucho.

Mientras en El Estor la Polic√≠a ha intentado meter a la fuerza los camiones de la minera suizo-rusa, a 167 kil√≥metros de ah√≠, en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, el gobierno de Alejandro Giammattei se re√ļne √ļnicamente con los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) que est√°n a favor del proyecto minero F√©nix. √ďscar P√©rez, viceministro del MEM, preside la reuni√≥n, que se realiza en el hotel La Casa de Don Juan, propiedad de una familia se√Īalada por criminalizar a comunidades de la zona que ha protestado contra proyectos hidroel√©ctricas.

As√≠, mientras los enviados del gobierno ofrecen negociaci√≥n en El Estor mientras la PNC sirve de escolta a los bienes de la mina, el gobierno Giammattei no da se√Īal alguna de acceder a las demandas de los Q‚Äôeqchi‚Äô que resisten.

FEP portando armas cortas y fusiles. Represión en El Estor. Foto Nelton Rivera

S√°bado 23 de octubre. 9:15 a.m.

Olga Ch√©, representante de los Consejos ancestrales Q‚Äôeqchi‚Äô y de la gremial de pescadores artesanales de El Estor, deposita decenas de cartuchos de bombas lacrim√≥genas vac√≠os frente a los polic√≠as que, esta vez acompa√Īados de efectivos del ej√©rcito, se han vuelto a apostar a la entrada del pueblo. ‚ÄúEsto es lo que nos han dado como di√°logo‚ÄĚ, grita un comunitario desde atr√°s. La imagen de Olga se convertir√°, pocas horas despu√©s, en uno de los s√≠mbolos de la resistencia. Y Olga ser√°, en los pr√≥ximos d√≠as, una entre varios l√≠deres ind√≠genas cuyas casas el Estado guatemalteco allanar√°.

El gesto de Olga es la respuesta m√°s contundente de las comunidades ind√≠genas que protestan. Quien la recibe esta vez es H√©ctor Alarc√≥n, el gobernador de Izabal y enviado del presidente Giammattei a El Estor, quien lleg√≥ a las 9:00 a.m. a lanzar la √ļltima advertencia. La narrativa de Alarc√≥n reproduce la del gobierno, que desde el inicio de la protesta el 4 de octubre ha intentado ocultar la relaci√≥n del poder pol√≠tico guatemalteco con los intereses de la minera suizo-rusa.

‚ÄúNo venimos en representaci√≥n de una empresa, venimos en la libertad de locomoci√≥n de las personas, para salvaguardar la libertad de todos‚ÄĚ, grita Alarc√≥n antes de aceptar el objetivo √ļltimo de todo el operativo policial: ‚ÄúNecesitamos que la mina est√© libre para toda persona‚ÄĚ. El gobernador da 15 minutos a los manifestantes para que desalojen.

Un par de horas atr√°s, antes de las siete de la ma√Īana, mientras los Q‚Äôeqchi‚Äô iniciaban la jornada con oraciones en su idioma maya, en las afueras de El Estor se hab√≠an vuelto a concentrar los camiones de CGN-Pronico llenos del carb√≥n que la mina pide a gritos. Dos helic√≥pteros y varios drones sobrevuelan la zona.

Poco antes de las 10:00 a.m. empieza la avanzada definitiva de los camiones. Un contingente de unos 500 agentes de la fuerza p√ļblica guatemalteca, entre antimotines y soldados con armas largas, escoltan el contingente de 5 camiones que, en las pr√≥ximas tres horas, recorrer√°n como punta de lanza los cerca de siete kil√≥metros que separan la zona inicial de enfrentamiento de las puertas del recinto minero.

S√°bado 23 de octubre. Entre las 11 a.m. y las 9:00 p.m.

Represión en El Estor. Foto Nelton Rivera

M√°s polic√≠as y soldados flanquean al convoy principal; entran en El Estor, barrio por barrio, para asegurar la zona. En el camino vuelven a amedrentar a periodistas de Prensa Comunitaria que contin√ļan la cobertura de la invasi√≥n violenta del municipio. Los gases lacrim√≥genos siguen abriendo el paso de los camiones. La resistencia les disputa metro por metro.

Dirigentes y comunitarios Q‚Äôeqchi‚Äô se movilizan por agua desde la zona sur de El Estor para apoyar a quienes a√ļn enfrentan la embestida gubernamental en el caso urbano y la calle de acceso a la mina. A los polic√≠as y soldados se han sumado, en algunos tramos de la carretera, trabajadores de la minera.

Poco después de la 1:30 p.m., un grupo de comunitarios que viaja en lancha es interceptado por una embarcación de la marina guatemalteca que intenta impedirles el paso. Los comunitarios confrontan a los marinos y logran seguir su recorrido hacia El Estor.

Poco despu√©s de las seis y media, cuando ya la oscuridad ha cubierto El Estor, la PNC y el ej√©rcito han abierto por completo el paso hasta la mina. La √ļltima resistencia a pocos metros de la planta es dispersada. El carb√≥n ha entrado y todo el n√≠quel que se ha acumulado durante los √ļltimos 20 d√≠as est√° listo para viajar hasta Puerto Barrios y salir hacia Europa. Ah√≠, en el puerto Santo Tom√°s de Castilla, capitalistas rusos, algunos relacionados con el proyecto minero, intentaron hacerse con un predio de almacenaje a trav√©s de una licitaci√≥n opaca para garantizar la fluidez de los env√≠os de n√≠quel y tierras raras fuera de Guatemala. El negocio se cay√≥ despu√©s de que Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscal√≠a Especial contra la Impunidad (FECI), denunci√≥ que investigaba si el presidente Giammattei hab√≠a recibido sobornos de los rusos. Sandoval tuvo que huir al exilio.

Las imágenes transmitidas por Prensa Comunitaria desde El Estor dan cuenta de cómo cada camión es escoltado por agentes que trotan al lado. Los camiones avanzan lentamente, flanqueados por el Estado de Guatemala. Detrás, el ejército hace la retaguardia.

#ElEstorResiste ūüĎȬŅSe preguntan por qu√© miles de polic√≠as y militares est√°n en El Estor? Te compartimos un video que explica el objetivo de la represi√≥n contra las autoridades ancestrales Q’eqchi, los d√≠as 22 y 23 de octubre. ūüďļ Video @radio_pueblos / Baudilio Choc pic.twitter.com/23e7K4HksN ‚ÄĒ PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) October 27, 2021

Domingo 24 de septiembre

El Estor est√° completamente sitiado. Afianzado el suministro de la mina, el ej√©rcito y la PNC han tomado control. El ministro de Gobernaci√≥n de Giammattei, Gendri Reyes, confirmar√° que medio millar de agentes de la fuerza p√ļblica han sido desplegados para ‚Äúmantener el orden‚ÄĚ. El Ejecutivo decreta estado de sitio, que el Congreso ratificar√° el lunes: 30 d√≠as sin garant√≠as constitucionales en el municipio izabalense.

Desde las 8:00 a.m., seg√ļn constata un equipo de Prensa Comunitaria en la carretera que une Puerto Barrios con la Ciudad de Guatemala, pasan pick-ups Hilux blancos y grises, sin placas o con matr√≠culas difuminadas, hacia El Estor. Adentro viajan agentes de inteligencia y de investigaci√≥n criminal que se desplegar√°n en el municipio para acompa√Īar al Ministerio P√ļblico.

El mismo Giammattei confirmará que el Estado ha emitido 40 órdenes de captura y prepara otras 50 por los incidentes en El Estor. En canales oficiales, a través de algunos medios de prensa y con redes sociales afines a la minera y el gobierno, el Estado ha emprendido también la criminalización de los periodistas que cubrieron los hechos del fin de semana. Los pick ups sin placas rondan el municipio.

La Procuraduría de Derechos Humanos llega por primera vez a El Estor, solo a supervisar denuncias de la PNC de que algunos de sus agentes han resultado golpeados.

Noche del lunes 25 y madrugada del martes 26

Fuerza naval intimidando embarcaciones. Foto Cortesía

FEP portando fusiles de asalto. Foto Prensa Comunitaria

Allanamiento en la casa del periodista Carlos Choc

El MP, acompa√Īado de polic√≠a y agentes de inteligencia, emprende una serie de allanamientos en casas de l√≠deres Q‚Äôeqchi‚Äô y periodistas en El Estor. La PNC allana dos viviendas de familiares de Olga Ch√©, la lideresa que deposit√≥ los cartuchos de lacrim√≥genas a los pies de la Polic√≠a el s√°bado. Se llevan su tel√©fono celular y documentos relacionados con la sentencia de 2019 de la Corte de Constitucional que proh√≠be la operaci√≥n de la mina. Durante la inspecci√≥n, los agentes incluso escarban el suelo de una de las casas.

Desde las 7:15 a.m., la PNC y el MP retienen en su casa a Juan Bautista Xol, periodista de Prensa Comunitaria, durante dos horas y lo dejan completamente incomunicado. Debido a una intensa gestión de denuncia, Xol no es detenido. La Policía revuelve toda su casa y solo se lleva su celular, con el que documentó la arremetida policial a El Estor para garantizar el paso de suministros a la mina suizo-rusa. Una fiscal del MP se encarga del operativo.

Para el martes, la fuerza p√ļblica mantiene control absoluto de El Estor. Los antimotines son sustituidos por los investigadores y agentes de inteligencia y del MP que, seg√ļn el ministro Gendri Reyes, est√°n ah√≠ para alimentar investigaciones criminales. Como despu√©s de la arremetida violenta de la Polic√≠a contra los pescadores artesanales que protestaban por la mina en 2017, de la que result√≥ un pescador asesinado por fuerzas policiales, en esta ocasi√≥n los sujetos de esas investigaciones criminales son los l√≠deres Q‚Äôeqchi‚Äô y los periodistas comunitarios que han cubierto su resistencia.

Un d√≠a despu√©s, la casa de Crist√≥bal Pop, uno de los miembros de los consejos ancestrales, es allanada. ‚ÄúNo pidieron permiso, no mostraron ning√ļn documento y solo entraron a registrar la casa‚ÄĚ, narra uno de sus familiares.

Fiscales y policías también rompen la puerta de ingreso de la casa del periodista Carlos Ernesto Choc Chub. El portón principal de la casa había sido destruido unos días antes por trabajadores municipales. En el interior, lo tiran y revuelven todo; dejan sus acreditaciones de prensa una a la par de la otra en una mesa de trabajo.

*Con reportes period√≠sticos de Nelton Rivera, H√©ctor Silva √Āvalos, Carlos Choc Chub, Juan Bautista Xul Coc y Baudilio Choc Mac