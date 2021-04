–

Jos茅 Luis Escriv谩, ministro de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, quiere la reforma de las pensiones. Los grandes objetivos de dicha reforma ser铆an dos. Volver a la revalorizaci贸n de las pensiones con el IPC y retrasar la edad real de jubilaci贸n, que se situaba en los 64,6 a帽os, para acercarla a la edad legal. La reforma de las pensiones buscar铆a asegurar la sostenibilidad financiera del sistema siguiendo la siguiente f贸rmula: el sistema paga la prestaci贸n m谩s tarde y el trabajador contribuir谩 m谩s tiempo. Es decir, dejando caer el peso en los hombros de los trabajadores.

Para ello el ministro propone por un lado una serie de incentivos como un cheque que oscilar铆a entre los 12.000 euros por a帽o de demora para quienes tengan derecho a una pensi贸n m谩xima (37.567 euros) y haya cotizado al menos 44,5 a帽os; y los 4.786,27 euros en el caso de la pensi贸n m铆nima (9,569 euros) con 44,5 a帽os cotizados. Otra de las opciones para incentivar este atraso de la jubilaci贸n ser铆a elevar la pensi贸n un 4% por cada a帽o de demora. Adem谩s de esto, Escriv谩 quiere endurecer el sistema de penalizaciones que se utiliza en la jubilaci贸n anticipada voluntaria, que permite retirarse dos a帽os antes de lo que corresponde legalmente al trabajador. Este sistema que aplica una reducci贸n creciente con cada trimestre de anticipo ser铆a transformado para que la reducci贸n se aplicase cada mes recrudeciendo la penalizaci贸n entre los 24 meses previos.

Otra medida propuesta por Escriv谩 ser铆a restringir las cl谩usulas de jubilaci贸n forzosa, para impedir que las empresas despidan a los trabajadores que tengan derecho a percibir el 100% de la pensi贸n por su carrera de cotizaci贸n y por convenio colectivo una vez llegan a la edad legal de retiro. Una cuesti贸n que en negociaciones el ministro habr铆a aceptado que pudiera aplazarse dicha jubilaci贸n hasta los 68 a帽os.

Mayores trabajando con la espalda rota y j贸venes eternamente en paro

El plan del ministro Escriv谩 propone en resumen aumentar el tiempo de trabajo de quienes ya se encuentran en el precario mercado de trabajo actual, mientras nadie propone planes de empleo para la juventud que supera el 40% de paro. Es decir que nuestros mayores trabajen hasta que su cuerpo no aguante mientras los j贸venes se ven arrastrados a la miseria y a residir en casa de sus padres, incapaces de construir un proyecto de vida propio por la pobreza y la precariedad que actualmente viven.

En una sociedad donde la juventud no solo acumula un 40% de paro, sino que adem谩s cobra un 50% menos que anteriores generaciones, la respuesta del gobierno del PSOE-Unidas Podemos no ofrece ninguna soluci贸n a esta problem谩tica y encima hacer cargar el peso del sistema de pensiones en las generaciones m谩s mayores. Como si el problema fuese que no han cotizado ya lo suficiente, en muchos casos en empleos precarios, con sobreexplotaci贸n y un gran desgaste f铆sico como pueda ser la construcci贸n o el turismo, grandes sectores de la econom铆a espa帽ola.