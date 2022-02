Una de las promesas estrella del Gobierno PSOE-IU/Podemos, la Reforma Laboral, con Yolanda D铆az del PCE como protagonista, se convierte en una estafa a la clase trabajadora. En plena pandemia de cierres de empresas, es m谩s que necesario detener la discrecionalidad con la que la patronal despide, modifica condiciones, precariza y subcontrata. Cuando m谩s necesaria era la derogaci贸n de la reforma del 2012, nada sustancial se toca en la ley que propone el 鈥済obierno progresista鈥. La CEOE firma el acuerdo, la FAES de Aznar lo aplaude, y el propio Rajoy considera que s贸lo se hacen unos 鈥渕铆nimos retoques鈥.

Pero la traici贸n al movimiento obrero no es s贸lo responsabilidad del gobierno espa帽ol, sino que tiene el aval de las direcciones de CCOO y UGT, que tambi茅n hab铆an asegurado que exigir铆an categ贸ricamente la derogaci贸n. No es la primera medida de este gobierno que se vuelve contra las reivindicaciones obreras y populares con la firma de las direcciones sindicales mayoritarias: la miserable subida del SMI, el Icetazo, el avance en la privatizaci贸n de las pensiones, ahora el recorte del poder adquisitivo de pensionistas y trabajadores/as p煤blicos, mientras se dispone a entregar buena parte de los fondos europeos a las grandes empresas, y ni siquiera regula el precio de la luz. Para pagar los servicios prestados a las direcciones de CCOO y UGT, el gobierno ha subido las subvenciones el 93鈥2% en dos a帽os y ha incluido partidas para la renovaci贸n de las sedes sindicales en los fondos europeos.

La lucha por derogar la reforma laboral de 2012 (y otras como la de 2010), exige un esfuerzo unitario del sindicalismo combativo, partidos y movimientos. Es a la vez la oportunidad de construir el sindicalismo combativo, que ya ha tenido una fuerte incidencia en movilizaciones y huelgas que han salido adelante pese a la oposici贸n de CCOO y UGT: interinas 28 octubre, en el metal de C谩diz o el 8 de marzo. Lo mismo ocurre con la fuerza de la Marea Pensionista y la COESPE, tambi茅n en oposici贸n a los acuerdos sociales de CCOO y UGT y al Pacto de Toledo.

El papel de Yolanda D铆az en esta estafa define perfectamente el contenido de la nueva refundaci贸n que preparan del espacio del PCE-IU-Podemos, que ya comienzan a llamar Frente Amplio: ser谩 una nueva frustraci贸n para los sectores obreros y populares. Por eso, es urgente generar espacios de confluencia a la izquierda de IU/Podemos, desde la denuncia de la represi贸n contra el movimiento obrero y popular, desde las luchas por las condiciones de vida y de trabajo, desde la defensa del derecho de autodeterminaci贸n y por una federaci贸n de rep煤blicas de la clase trabajadora. Por un plan obrero de medidas que son urgentes es necesario un acuerdo entre organizaciones sindicales y pol铆ticas y movimientos sociales para construir la huelga general. Es necesaria una doble ruptura: con el r茅gimen del 78 y con el capitalismo. Sin una alternativa a la izquierda del gobierno actual, la llegada del PP y Vox al Gobierno es s贸lo es cuesti贸n de tiempo.

Plan de lucha por la derogaci贸n de la reforma laboral.

Hacia la huelga general.

驴Qu茅 dice la reforma?

[Extractos del art铆culo de Contrarreforma laboral: mantenimiento de una realidad precaria para la clase trabajadora. Vidal Aragon茅s, 12 de enero de 2022. Lucha Internacionalista n. 177 (1) ]

El RD-L 32/2021 no deroga ninguno de los contenidos de la contrarreforma laboral del PP鈥

Despidos: se mantienen las causas, la reducci贸n de indemnizaci贸n a 33 d铆as a帽o topado a 24 mesadas (y no los hist贸ricos 45/24), la eliminaci贸n de los salarios de tramitaci贸n y la no necesidad de autorizaci贸n administrativa por los despidos colectivos. As铆 despedir es f谩cil, con pocas garant铆as y de bajo coste para las empresas. 脡ste es el principal factor de la inestabilidad laboral, a trav茅s del cual se articula la precariedad laboral y se est谩 consolidando una clase trabajadora atomizada y debilitada.

Modificaciones sustanciales de condiciones: (art. 41 del Estatuto de los Trabajadores), se podr谩n seguir modificando individual y colectivamente casi todas las condiciones de trabajo. Respecto a la negociaci贸n colectiva, son ligeros los cambios. Por un lado, no es cierto que se derogue la 鈥渘o ultraactividad鈥 de los convenios, se modifica introduciendo que transcurrido 1 a帽o desde la denuncia, habr谩 sumisi贸n a los procedimientos de mediaci贸n regulados en los acuerdos interprofesionales y agotados los mismos permite mantener ultraactividad. Por otra parte, tampoco deroga la preferencia del convenio de empresa respecto al sector. Elimina 茅sta 煤nicamente en lo que respecta al salario, pero la mantiene en horario, distribuci贸n del tiempo, r茅gimen a turnos, clasificaci贸n, compensaci贸n de horas extras, etc.

Subcontrataci贸n: fue una de las materias que m谩s se hab铆a prometido a los colectivos afectados que se limitar铆a. Nada de esto ha pasado, ninguna nueva limitaci贸n a las subcontratas de obra y servicio, simples cambios de redactado. Puede ser positivo un nuevo r茅gimen de aplicaci贸n de convenio: que sea aplicable el convenio de sector de la actividad desarrollada, pero si existe convenio de empresa ser谩 茅ste el que se aplicar谩. No s贸lo puede provocar mucha litigiosidad para interpretar la norma, sino que la misma ya da una alternativa que puede ser precarizadora: firmar convenio de empresa.

Precariedad: En los 煤ltimos a帽os, entre el 75% y el 85% de los contratos temporales ten铆an una duraci贸n no superior a 90 d铆as: se est谩 desregulando y facilitando la contrataci贸n temporal para esa situaci贸n que es la mayoritaria. Aparte se permite para la sustituci贸n de las vacaciones este contrato (lo que hasta ahora el Tribunal Supremo hab铆a declarado no ajustado a derecho). Se mejora la limitaci贸n respecto al encadenamiento, a partir de ahora de 18 meses en 24, antes de 24 en 30, ha sido poco efectivo, m谩s all谩 de alguna campa帽a de la Inspecci贸n de Trabajo. Todo esto nos lleva a hacer una reflexi贸n global sobre temporalidad, rotaci贸n e inestabilidad. El RD-L 32/2021 puede rebajar algunos puntos los niveles de contrataci贸n temporal, pero no la rotaci贸n y la inestabilidad laboral. Lo determinante para la estabilidad laboral son las garant铆as ante la extinci贸n y el coste para la empresa: esto se mantiene igual (f谩cil y barato). Esta contrarreforma desregula y precariza los contratos temporales hasta 90 d铆as, los m谩s utilizados, precariza los contratos de interinidad y ampl铆a los supuestos de contrataci贸n a tiempo parcial (contrato de formaci贸n).

Obra y servicio. Se elimina el hist贸rico contrato de obra y servicio. Eso s铆, en el sector de la construcci贸n se genera un contrato formalmente indefinido (para sustituir el fijo de obra) pero que en la pr谩ctica es temporal al poderse extinguir sino hay recolocaci贸n, con una indemnizaci贸n que ser谩 del 7% de las retribuciones.

ERTO鈥檚. Se reduce el per铆odo de consultas, se facilitan las pr贸rrogas y se abre una nueva modalidad, generaliz谩ndolos. Parece que se apueste por reducir el riesgo empresarial y asumirlo con dinero p煤blico.

La campa帽a propagand铆stica de situar al RD-L 32/2021 como una 芦victoria parcial禄 deber铆a explicarnos 驴d贸nde est谩 en la nueva regulaci贸n del contrato a tiempo parcial, en la de circunstancias para cubrir vacaciones y hasta 90 d铆as con causas previsibles, en el de sustituci贸n, en que las ETT鈥檚 puedan hacer contratos fijos discontinuos, en que el contrato a tiempo parcial se pueda utilizar en los contratos formativos? Peor que haber renunciado a construir mayor铆as pol铆ticas y sociales en las instituciones, calles y centros de trabajo, es no trasladar la verdad.

Lucha Internacionalista

LI 鈥 Ante la estafa del Gobierno PSOE-IU/Podemos: Plan de lucha unitario para imponer las derogaciones de las Reformas Laborales (luchainternacionalista.org)