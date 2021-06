Ante la convocatoria de Huelga General en el ámbito de la provincia de Cádiz para el próximo 18 de junio realizada por CGT, la Confluencia Sindical de la Bahía de Cádiz manifiesta su total apoyo a la misma, como no puede ser de otra forma, pues desde la Confluencia respaldamos y apoyaremos todas las movilizaciones que surjan desde el seno de la clase obrera, desde una huelga general hasta la más simple acción reivindicativa en defensa de sus intereses.

En este sentido y dado que la movilizaci√≥n se presenta fundamentalmente contra el cierre de la factor√≠a de Airbus en Puerto Real, debemos hacer una especial referencia al sector m√°s vulnerable dentro del √°mbito industrial: los trabajadores y trabajadoras de las subcontratas y empresas auxiliares. Este colectivo, el m√°s numeroso con diferencia, tanto en Airbus como en las factor√≠as de Navantia y dem√°s empresas del pol√≠gono industrial, es en el que se ceba con mayor crudeza las consecuencias del brutal ataque que la patronal est√° desplegando sobre toda la clase obrera y los sectores populares. Sobre estos trabajadores y trabajadoras recae la precarizaci√≥n m√°s feroz y es aqu√≠ donde la represi√≥n sindical campa a sus anchas, obligando a personal muy cualificado a tener que marchar al extranjero o a zonas muy lejanas de sus casas y familias por la escandalosa existencia de ‚Äúlistas negras‚ÄĚ que se√Īalan a estos trabajadores como ‚Äúelementos peligrosos‚ÄĚ para el inter√©s explotador de los empresarios. Los centros de trabajo se han convertido en aut√©nticos ‚Äúcampos de concentraci√≥n‚ÄĚ en los que el m√°s m√≠nimo derecho laboral y sindical es suprimido sin contemplaciones, amparada esa patronal en la situaci√≥n de precariedad, paro galopante y dem√°s miserias e injusticias que, hoy por hoy, sufre una parte cada vez m√°s grande de nuestra clase.

No podemos olvidar a estos compa√Īeros y compa√Īeras, por lo que desde la Confluencia exigimos que en todos los acuerdos, negociaciones y reclamaciones en el entorno del sector del Metal (aeroespacial o naval), sea este colectivo el principal a tener en cuenta y pedimos a todos los sindicatos que, de la misma manera, para esta huelga general, se acojan las demandas y reivindicaciones de todos los trabajadores y trabajadoras que sufren la precarizaci√≥n y represi√≥n sea del sector que sea: de la hosteler√≠a, de la limpieza, del campo, etc.

Del mismo modo, la Confluencia Sindical aplaude que sean los propios trabajadores y trabajadoras de Airbus las y los que organicen la huelga siempre a través del órgano más legítimo que tiene la clase obrera para expresar sus posiciones, que es la Asamblea. Es la Asamblea, y no desde espacios ajenos a ella, la que debe de decidir si se va a la huelga o no, su duración y su finalización, la organización de piquetes informativos, etc. para que la jornada de huelga sea una jornada de lucha protagonizada por las propias trabajadoras y trabajadores. Que sean estos y estas los que asuman el control de la movilización, en la seguridad de que, a la finalización de esta, habrán ganado una mayor conciencia y nivel de organización que les llevará a planteamientos más eficaces de lucha en la defensa de sus intereses.

¬°¬°¬°NO AL CIERRE DE AIRBUS!!!

¬°¬°¬° NO AL DESMATELAMIENTO INDUSTRIAL DE LA BAH√ćA!!!

¬°¬°¬°CONTRA LA PRECARIZACI√ďN Y POR LA DEFENSA DE TODOS NUESTROS DERECHOS LABORALES Y SINDICALES!!!

15-6-2021

LI ‚Äď Confluencia Sindical de la Bah√≠a de C√°diz. ANTE LA CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL DEL 18J‚Ķ (luchainternacionalista.org)