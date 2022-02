–

La pandemia de la covid-19 ha creado nuevos problemas al funcionamiento econ贸mico mundial y ha agudizado los preexistentes. Pero, a la vez, no ha modificado las tenencias de fondo de la actual crisis de rentabilidad del sistema capitalista.

Los nuevos problemas podemos resumirlos, por una parte, en torno a la distorsi贸n de las cadenas de valor mundiales y los cuellos de botella en los suministros; por otra, al retraimiento comercial coyuntural de la potencia en ascenso, China, por su pol铆tica de contagios cero, as铆 como al encarecimiento de los fletes, la energ铆a y las materias primas, a la falta de stock de productos intermedios y a la aparici贸n de repuntes inflacionistas vinculados a lo anterior. A todo ello se le ha venido a a帽adir las tensiones geopol铆ticas en torno a Ucrania y los ajustes y movimientos espasm贸dicos en las bolsas.

Las viejas tendencias de fondo que persisten en la pandemia, y previsiblemente en la postpandemia, podemos resumirlas en pocas palabras: coexistencia de crecimiento econ贸mico y aumento de la desigualdad social en un mundo. Un mundo, en el que pese a los procesos de robotizaci贸n y digitalizaci贸n, o a coyunturas muy espec铆ficas, no para de crecer el n煤mero de personas que trabajan y en concreto de las personas asalariadas en relaci贸n al la poblaci贸n mundial total.

La pandemia, como factor ec贸geno que no puede asimilarse a los end贸genos ni a los ex贸genos que vienen d谩ndose en las ondas largas del capitalismo, sobrevuela 鈥揷omo nueva variable鈥 sobre el modelo de globalizaci贸n capitalista preexistente y sobre las posibilidades de una recuperaci贸n duradera de la tasa de ganancia del capital, pero no ha cambiado las se帽aladas tendencias de fondo. Lo que la pandemia ha significado, es una se帽al m谩s sobre los l铆mites y los fr谩giles equilibrios biof铆sicos del planeta y la irresponsabilidad de ignorarlos, m谩xime en una econom铆a globalizada.

Las previsiones para el 2022 del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su Informe de estabilidad financiera global de octubre pasado, plantean un panorama de crecimiento econ贸mico en torno, posiblemente, al 6%. Eso s铆, limitado, porque se ve obstaculizado por piedras en el zapato como las arriba se帽aladas, a las que se a帽aden nuevas vulnerabilidades financieras en varios sectores estrat茅gicos de una econom铆a que durante la pandemia conoci贸 una nueva vuelta de tuerca en su financiarizaci贸n. Como se帽ala el McKinsey Global Institute, de 2000 a 2020, los activos financieros como acciones, bonos y derivados crecieron de 8,5 a 12 veces el PIB mundial.

Fran莽ois Chesnais (2021) califica este cuadro como r茅gimen de crecimiento d茅bil. Posici贸n esta, en mi opini贸n, m谩s ajustada que la mantenida por los diversos tipos de catastrofismo, como el simpl贸n y desinformado, que confunde la inviabilidad del capitalismo a nivel hist贸rico con su derrumbe en cada coyuntura dif铆cil que atraviesa; porque si algo ha dejado claro la historia es que, en ausencia de sujeto social enterrador, el capital logra salir de sus propias crisis y demonios. Pero tambi茅n el catastrofismo m谩s sofisticado y determinista, que confunde los l铆mites de materiales con el fin del sistema en forma de implosi贸n, olvidando contemplar al capitalismo como una formaci贸n social din谩mica.

En ese marco, la desigualdad social ha crecido en cada pa铆s y a nivel internacional, al mismo tiempo que los procesos de acumulaci贸n de riqueza. Los estudios son contundentes. Ah铆 est谩n Las desigualdades matan de Oxfam (2021) y el World Inequality Report 2022 de World Inequality Lab (2022). Ambos coinciden en que la tijera social se ha abierto a煤n m谩s. Las diferencias aumentan en t茅rminos de rentas e ingresos, pero tambi茅n en t茅rminos de patrimonio y riqueza.

A t铆tulo de ejemplo: los diez hombres m谩s ricos del mundo han duplicado su fortuna mientras que los ingresos de la mayor铆a de la poblaci贸n mundial se habr铆an deteriorado a causa de la covid-19. Estas crecientes desigualdades econ贸micas, raciales y de g茅nero, as铆 como la desigualdad existente entre pa铆ses, est谩n fracturando nuestro mundo. Se calcula que 700 millones de personas viven en la pobreza; y como afirma Dami谩n Grimshaw, director del Departamento de Investigaci贸n de la OIT, 鈥渢ener empleo no siempre garantiza condiciones de vida digna鈥. Todo ello lleva al World Inequality Lab a concluir que 鈥淟as desigualdades globales parecen ser tan grandes hoy como lo fueron en el pico del imperialismo occidental a principios del siglo XX. De hecho, la proporci贸n de ingresos que capta actualmente la mitad m谩s pobre de la poblaci贸n mundial es aproximadamente la mitad de lo que era en 1820, antes de la gran divergencia entre los pa铆ses occidentales y sus colonias鈥.

El n煤mero de trabajadores y trabajadoras a nivel mundial tiene una evoluci贸n ascendente seg煤n los datos facilitados por la OIT. Los divulgados por Statista son los siguientes: si en 2007 hab铆a 2.908,9 miles de millones en 2019 fueron 3.294,7 y en 2020 ascendieron 3.324,7, estim谩ndose para 2021 3.352,0 y para 2022 3.379,0. Si bien es cierto que la pandemia ha supuesto millones de horas de trabajo p茅rdidas y, por tanto, de puestos de trabajo, con la reactivaci贸n econ贸mica se vuelve a recuperar la tendencia al alza. En 2018, la tasa de participaci贸n laboral masculina fue del 75% y la femenina del 48%, alcanzando el empleo informal la cifra de 2.000 millones de personas, lo que supone el 61,8% de la actividad laboral. El gran problema que se帽ala la OIT es el del paro juvenil: 1 de cada 5 menores de 25 no tiene trabajo ni estudia.

Lo expuesto refuerza la tesis de que el empleo es b谩sico para el capitalismo porque es imprescindible para extraer valor, pero en estos momentos el empresariado s贸lo emplea si hay expectativas de beneficio bas谩ndose en el empleo de bajo coste. Por lo que hay un proceso significativo de devaluaci贸n salarial y se extiende la aplicaci贸n de un modelo flexible para la gesti贸n laboral en manos del capital.

El caso espa帽ol

La semana pasada conocimos los datos de la Encuesta de Poblaci贸n Activa (EPA) del 4潞 trimestre de 2021 y el avance del Instituto Nacional de Estad铆stica (INE) sobre el Producto Interior Bruto (PIB) a finales del a帽o pasado[1]. Para poder comprender la situaci贸n en el Estado espa帽ol y sus posibles futuras tendencias econ贸micas y sociales, es imprescindible poner en relaci贸n ambas informaciones. Ello implica hacerlo de forma racional y desde el punto de vista de la mayor铆a social, alejados del viciado debate pol铆tico y medi谩tico en permanente clave electoral que protagoniza un gobierno instalado en un discurso de autobombo que encubre incumplimientos y realidades con tal de mantenerse; y el de una oposici贸n ultraderechista y catastrofista dispuesta a mentir de forma torticera, ruidosa y sectaria con tal de deslegitimar al ejecutivo[2]. Pol茅mica cuya primera v铆ctima es la propia verdad sin beneficio alguno para las clases subalternas.

El empleo

La evoluci贸n interanual del volumen de empleo[3] de 2020-2021 es positiva, habi茅ndose alcanzado la cifra de 20.184.900 personas ocupadas (asalariadas o por cuenta propia). En el caso de las y los aut贸nomos, su cuant铆a es de 3.300.000 con un nivel similar al anterior de la pandemia; los casi 17 millones restantes son personas asalariadas. Con ello y en t茅rminos estrictamente cuantitativos, es el mejor dato desde 2008, tras la crisis de la burbuja inmobiliaria y la gran debacle financiera, y estando vigentes dos regresivas reformas laborales. El aumento interanual del empleo respecto a 2020 ha sido de 840.700 personas ocupadas, lo que supone un incremento del 4,35%; el mejor dato a cierre anual desde 2005.

Dada la situaci贸n de excepcionalidad que ha supuesto la pandemia covid-19, que ha tenido un impacto muy negativo en la econom铆a espa帽ola, cabe se帽alar que se han recuperado las cifras de empleo y paro prepandemia. La ocupaci贸n supera en 218.000 empleos el dato del cuarto trimestre de 2019.

Seg煤n el Servicio P煤blico de Empleo (SEPE) sobre los Expedientes de Regulaci贸n Temporal del Empleo (ERTE), en junio pasado hab铆a un 24% de empresas acogidas a esta figura, con unas 447.000 personas afectadas, que han disminuido en diciembre de 2021 al 8% de empresas y 102.000 personas -por cuenta propia o asalariadas- bajo ese r茅gimen de paro parcial o sin trabajo en la semana que se hizo el c贸mputo (seg煤n la EPA la cifra se sit煤a en torno a las 82.000 a finales de diciembre de 2021).

Porcentualmente, la ocupaci贸n aumenta sectorialmente respecto a su situaci贸n anterior en el siguiente orden: agricultura, servicios e industria, y tiene una peque帽a variaci贸n en la construcci贸n. El empleo creado se concentra en los servicios, con 705.400 nuevos puestos de trabajo; en la industria se crean 71.500 puestos; en la agricultura 58.000 m谩s y en la construcci贸n 5.700.

De los nuevos, 744.300 empleos se crearon en el sector privado y 96.400 en el p煤blico, lo que por cierto viene a desmentir uno de los mantras de la derecha pol铆tica neoliberal, que no s贸lo desconsidera como positiva la ocupaci贸n en servicios p煤blicos que se han revelado imprescindibles durante la pandemia, sino que pone su af谩n en desvalorizar el sector p煤blico de la econom铆a en toda su extensi贸n y presentar al empresariado privado como el generador de la riqueza social, silenciando que el Estado neoliberal es el garante de sus beneficios por muy diversos caminos y, por supuesto, ocultando que el trabajo y la naturaleza son los creadores de valor. La patronal y los economistas y pol铆ticos neoliberales, muy particularmente en sitios como Madrid (CEPYME y el Gobierno gamberro de la Comunidad) demonizan como malo el empleo p煤blico, como si los servicios p煤blicos y la intervenci贸n econ贸mica del Estado no fueran esenciales para el conjunto de la sociedad y, por supuesto, para el funcionamiento de la producci贸n y reproducci贸n capitalista. De ah铆 que los neolibcon tengan que mentir y mientan como bellacos.

En el c贸mputo interanual el aumento del empleo femenino es de 479.600 y el masculino de 361.100, dato que parece venir a corregir un grave problema de discriminaci贸n laboral por sexos; si bien no hay que olvidar que en el periodo pand茅mico el empleo de las mujeres cay贸 en mucho mayor medida que el de los varones. De ah铆 que no se puede hablar de una mejora del empleo femenino, sino de una parcial recuperaci贸n en el marco de una profunda brecha estructural del trabajo remunerado entre ambos sexos. La carga del trabajo no remunerado de cuidados y reproductivo que recae sobre las mujeres y el empleo femenino remunerado en el Estado espa帽ol sigue muy alejado de los est谩ndares de los pa铆ses industrializados.

Por edades, la ocupaci贸n crece en casi todas las cohortes, pero cae mucho entre la poblaci贸n joven de 16 a 24 a帽os, con 136.900 ocupados menos en el 煤ltimo trimestre del a帽o 2021, cuesti贸n que sigue poniendo en el centro la dificultad de inserci贸n laboral de la juventud.

La poblaci贸n ocupada por cuenta propia ha aumentado en 105.800 personas y la asalariada en 732.700, de las cuales 425.000 son indefinidas y 307.700 temporales, aspecto este que sigue poniendo en evidencia la persistencia de un problema end茅mico y muy negativo del mercado de trabajo espa帽ol. La tasa de temporalidad se redujo en seis d茅cimas en el cuarto trimestre de 2021, situ谩ndose en el 25,4%, aunque sigue casi un punto porcentual por encima del nivel de hace un a帽o. Por otro lado, en el 4潞 trimestre es normal que el empleo neto creado tenga menor peso la temporalidad, dado que en el tercero y el segundo 茅sta aument贸 mucho.

El aumento de la ocupaci贸n en el 4潞 trimestre de 2021 tiene una configuraci贸n Frankenstein que denota el modelo de mercado de trabajo y la fragmentaci贸n del mundo del trabajo. Aproximadamente, el 66% del aumento de la ocupaci贸n es de empleo por cuenta propia (y ah铆, como sabemos, hay m谩s trampa que cart贸n asociado al fen贸meno de los falsos aut贸nomos) y el tercio restante es el crecimiento del empleo asalariado. En el empleo por cuenta ajena crece el indefinido y baja el temporal dentro de los par谩metros trampa de la regulaci贸n normativa vigente; desde el punto de vista cuantitativo en lo n煤meros agregados rebaja al 25,4% la tasa de temporalidad en los contratos de trabajo asalariado, lo que supone que se reduce seis d茅cimas en el trimestre pero que supone un punto porcentual por encima de la tasa de temporalidad del a帽o anterior. Si bien ha mejorado el factor temporalidad, alcanzado m谩s o menos los niveles prepandemia tras el impacto muy negativo de la aparici贸n de la covid 19 en el empleo temporal, se pone en evidencia que estamos en un mercado laboral presidido por una contrataci贸n temporal a la medida de la flexibilidad exigida por los patronos y sin una regulaci贸n seria de la causalidad y condiciones con especial impacto sobre la juventud.

Sobre el nuevo fen贸meno del teletrabajo, cabe se帽alar que en el 4潞 trimestre de 2021 aproximadamente 1.793.700 de asalariados/as, el 10,6% de la poblaci贸n trabajadora por cuenta ajena, trabaj贸 desde casa, de cuales 742.900 lo hicieron ocasionalmente y 1.050.800 m谩s de la mitad de los d铆as que trabajaron. Aspecto al que, una vez haya concluido la pandemia, se deber谩 seguir prestando atenci贸n para determinar hasta qu茅 punto estas cifras son coyunturales o, por el contrario, van a persistir en la realidad laboral. La cuesti贸n del teletrabajo, que divide la opini贸n de la gente afectada, es un problema que el movimiento sindical debe debatir por las condiciones de trabajo que impone, los costes suplementarios para la gente trabajadora y, sobre todo, porque desarticula e individualiza a la clase.

Aunque tenga una dimensi贸n reducida, una cuesti贸n relevante a tener en cuenta porque supone una tendencia indeseable es la del aumento del empleo a jornada parcial, que es una d茅cima superior al de jornada completa, lo que significa que el tiempo parcial se sit煤a en el 13,6% como una asignatura pendiente a resolver por el movimiento obrero.

Pese a las buenas, aunque muy limitadas noticias de crecimiento del empleo, hay que destacar que, pese a disponer de puesto de trabajo, el n煤mero de trabajadoras y trabajadores pobres ha aumentado alarmantemente debido al aumento de la precariedad laboral y la depresi贸n salarial.

Como valoraci贸n cualitativa, podemos se帽alar que la realidad es que mucho del empleo es malo y no se le puede calificar de trabajo decente o digno; que el rev茅s del empleo parcial es el desempleo parcial en forma de ERTE, etc., y una gran parte con escasa cobertura en la negociaci贸n colectiva. Con la reforma laboral puede reducirse estad铆sticamente la temporalidad a costa de consolidar la inestabilidad en el empleo, porque no son lo mismo: ning煤n contrato indefinido es fijo (salvo el del funcionariado), y el despido es libre y barato.

2 El paro

El n煤mero de personas desempleadas es de 3.103.800 por disminuir la cifra del a帽o anterior en 615.900 individuos sin trabajo, lo que supone una bajada del 16,6% y que las cifras de paro se sit煤an en el nivel anterior a la pandemia. Las mujeres en paro que explicitan administrativamente que quieren trabajar es de 1.655.600, cifra superior a la equivalente de hombres que se sit煤a en 1.448.200; por 煤ltimo, la tasa de paro femenino es del 15,0%, la masculina del 11,8% y la tasa total de paro se sit煤a en el 13,33%, la m谩s baja desde hace 14 a帽os.

Analizando la evoluci贸n del paro por edades, tenemos que en el tramo de 16 a 29 a帽os disminuye en 124.800 personas, en el de 30 a 24 a帽os cae en 123.400 y en el de 55 y m谩s a帽os en 64.700.

El n煤mero de hogares con todos sus miembros activos en paro se sit煤a en 1.023.900, por lo que disminuye en 173.200 hogares respecto al a帽o anterior, pero no se ha recuperado la situaci贸n anterior a la crisis de 2008. Lo que resulta dram谩tico y supone un problema estructural de la econom铆a y la sociedad espa帽olas: no s贸lo tiene consecuencias negativas en su dimensi贸n social, sino tambi茅n repercute en el debilitamiento de la clase obrera y la marginaci贸n y alejamiento de amplios sectores respecto a la pol铆tica y la acci贸n colectiva organizada.

Los ERTE impidieron el aumento estad铆stico del paro, transaccionando con f贸rmulas de reducci贸n de jornada y salario compensadas con prestaciones parciales de desempleo a costa de la Seguridad Social. En relaci贸n con los niveles anteriores a la pandemia el paro presenta un resultado modestamente positivo, pero que debe ser puesto sobre la mesa: hay un descenso de la tasa de desempleo y hay 88.100 personas menos en paro que en el cuarto trimestre 2019. Pero hay que prestar atenci贸n a un dato que muchas veces pasa desapercibido: el n煤mero de horas trabajadas es un 3,8% menor al del 4潞 trimestre de 2019, lo que supone que no se ha recuperado plenamente la actividad laboral prepandemia y que han aumentado los empleos a tiempo parcial o jornadas especiales. Sin olvidar el efecto de los parones de la actividad en la industria debido a las interrupciones y problemas de la cadena de suministros, por ejemplo, en el caso del autom贸vil.

Como valoraci贸n global, cabe insistir en que persiste una alt铆sima tasa de desempleo estructural en la econom铆a espa帽ola. Pese a los n煤meros arriba expuestos sigue habiendo un paro especialmente grave entre la juventud y la gente de m谩s de 55 a帽os, lo que deriva en problemas sociales y de futuro muy importantes en ambos tramos de edad.

3 El PIB[4] en 2021

La tasa de crecimiento del PIB en 2021 fue del rango del 5%-5,5%, seg煤n entre otros del INE, y est谩 sometida a revisi贸n[5]. Ello supone un porcentaje de aumento muy fuerte respecto al a帽o anterior, pero todav铆a no ha superado la ca铆da de la cifra del PIB experimentada en 2020 que supuso un retroceso del 10,8%. En el formato de precios corrientes, la actividad econ贸mica del pa铆s fue de 1.202.994 millones de euros. Lo que supone que el valor de los bienes y servicios producidos en 2021 aument贸 en 81.146 millones tras haberse reducido en 124.781 millones en 2020. La actividad econ贸mica se sit煤a un 4% por debajo de la anterior a la pandemia, lejos de la recuperaci贸n habida en la eurozona, y depende en gran medida del consumo privado y el turismo. Si bien es de destacar un aumento del 6% en inversi贸n en maquinaria y bienes de equipo y que buena parte de las empresas ajenas al turismo o la automoci贸n que siguen estancadas aumentaron su facturaci贸n.

Sin embargo, cabe se帽alar que el a帽o pasado la econom铆a espa帽ola recuper贸 m谩s de la mitad de la actividad que se esfum贸 el anterior como consecuencia del pinchazo provocado por la pandemia y por el confinamiento domiciliario, que paraliz贸 los flujos productivos y comerciales a escala planetaria, aunque lo ha hecho sin que haya habido cambios en el modelo productivo y mientras se proyectan algunas sombras de incertidumbre sobre el futuro. No es un hecho menor que el repunte del PIB, como el del empleo, se haya efectuado sin modificaci贸n del modelo productivo, cuyo peso principal sigue concentrado en los servicios y en actividades que generan poco valor a帽adido, m谩xime teniendo en cuenta el grado de dependencia exterior de la actividad econ贸mica espa帽ola. En t茅rminos porcentuales hay recuperaci贸n, no as铆 en t茅rminos absolutos, siendo incompleta y sectorialmente muy desigual. Digamos que la econom铆a sigue enferma pese a que ha bajado la fiebre y hay s铆ntomas de mejora.

Por eso resulta inaudito el sobreactuado entusiasmo[6] gubernamental con un discurso que nos recuerda el viejo mantra de Espa帽a va bien; discurso que lo conf铆a todo al empuj贸n que se supone dar谩n los fondos Next Generation de la UE para mejorar la productividad y la competitividad seg煤n vayan ejecut谩ndose y a la vieja receta de recuperaci贸n del sector tur铆stico. El gobierno estima que el pr贸ximo a帽o los fondos europeos pueden tener un impacto entre un 1,5% y un 2% del PIB en el cuadro de un aumento del 7% que anuncia la ministra de Hacienda.

Sin embargo, el panorama m谩s probable es que la recuperaci贸n sea m谩s lenta en 2022 de lo que el gobierno ha calculado al elaborar los Presupuestos Generales del Estado para el pr贸ximo a帽o. Y ello por varias razones. En primer lugar, porque, de momento, la inflaci贸n se ha situado en un 6% -su posible evoluci贸n est谩 en discusi贸n-, lo que aconseja deflactar la cifra de crecimiento para evitar dejarse llevar por enga帽os de crecimiento nominal. A su vez, la sombra de las subidas del IPC puede restar fuerza al crecimiento y a los resultados de la aplicaci贸n de los Fondos europeos. De momento ya ha habido una ca铆da de 1,2% del consumo de las familias que supone un componente central en la demanda agregada interna del pa铆s. Y las y los asalariados en el 4陋 trimestre de 2021 perdieron 3 puntos de poder adquisitivo, dejando las subidas salariales reales en un magro 0,3%.

Por otro lado, existe la pesada sombra de la deuda que no para de crecer: actualmente supone un 263% del PIB. Por ello resulta preocupante que el Gobierno siga fiando la recuperaci贸n a nuevas deudas, m谩xime si ante el temor a la inflaci贸n se pone fin las medidas de flexibilidad cuantitativa a nivel mundial y al cr茅dito barato, sea por iniciativa del Sistema de Reserva Federal (FED) de EE UU, que provocar谩 un efecto en cadena internacional, sea por una vuelta -que no es imposible- a las normas fiscales por presi贸n de los ordoliberales europeos, por un cambio de pol铆tica del Banco Central Europeo (BCE), o por ambas. Una subida de los tipos de inter茅s para frenar la inflaci贸n supondr铆a un serio rev茅s para la recuperaci贸n de las actividades; en el caso espa帽ol, lastrar铆a las cuentas p煤blicas con un coste de 14.000 millones de euros por cada punto de aumento, lo que supondr铆a un h谩ndicap para las pol铆ticas p煤blicas.

4 Intersecci贸n del crecimiento, el empleo y la desigualdad en el Estado espa帽ol

A la luz de d贸nde y c贸mo se crea empleo, podemos deducir que el pa铆s sigue atrapado en un modelo/estructura productivos basados en mano de obra barata, trabajos de escaso valor a帽adido y terciarizaci贸n extrema. La econom铆a espa帽ola es reh茅n de la divisi贸n internacional del trabajo que la relega a un rol determinado, parcialmente subalterno en el marco europeo. Desde las 茅lites econ贸micas neoliberales, con la anuencia de las 茅lites gubernamentales social liberales, se favorece el emprendimiento y el empleo por cuenta propia (verdadero y falso, ambos), se tritura el tama帽o de las unidades productivas y se favorece la consolidaci贸n de largas cadenas de subcontrataci贸n en manos de empresarios oportunistas cuya ganancia depende de deprimir los salarios y empeorar las condiciones de trabajo. En el Estado espa帽ol tambi茅n es constatable la p茅rdida de peso de las rentas salariales en las rentas de cada empresa y la disminuci贸n de la participaci贸n de los ingresos por trabajo asalariado en el conjunto de las rentas del pa铆s, ya que no alcanzan el 50% del total, lo que implica una concentraci贸n del ingreso en muy pocas manos.

En concordancia con la evoluci贸n mundial, el capitalismo espa帽ol tiene importantes problemas de productividad y dificultades espec铆ficas para lograr cuotas de rentabilidad suficiente. En el caso espa帽ol tambi茅n est谩 experiment谩ndose un crecimiento econ贸mico medido en t茅rminos de PIB, limitado, eso s铆, por los aspectos arriba se帽alados, tanto por las condiciones internacionales del capitalismo como por las derivadas del propio modelo productivo aut贸ctono, a la par que aumenta la desigualdad social. Crecimiento que se basa, en mayor medida a煤n que en los pa铆ses de su entorno (valga esta vez utilizar la muletilla mainstream), en aumentar la tasa de explotaci贸n del trabajo o, podr铆amos decir mejor, sobre el trabajo ,utilizando tres instrumentos: una alta tasa de paro estructural, la precariedad laboral y la depresi贸n salarial.

Entre 2018 y 2021, a煤n con un repunte del crecimiento econ贸mico en el 煤ltimo a帽o, seg煤n el informe Evoluci贸n de la cohesi贸n social y consecuencias de la covid-19 en Espa帽a (Foessa-Caritas 2021), la desigualdad social entre las clases y la exclusi贸n social se increment贸, pasando del 8,6% al 12,7% de los hogares. La poblaci贸n en situaci贸n de carencia material severa pas贸 del 4,7% al 7%. La pobreza relativa aument贸 tres puntos, hasta el 24% de las personas en Espa帽a, y la severa creci贸 casi dos, hasta el 11,2%, comparado con datos de 2019.

Y sobrevolando lo anterior hay que recordar que la inflaci贸n est谩 dejando en cifras negativas los aumentos salariales pactados para las capas de trabajadores acogidas a Convenio colectivo, ya que hay m谩s de 8 millones que no lo est谩n y 1,5 millones que todav铆a dependen de Convenios anteriores vigentes. El mismo fen贸meno se da en relaci贸n a las rentas de las y los pensionistas. En el caso del ahorro privado se est谩 dando una dualidad en las clases medias y la clase trabajadora: hay sectores m谩s fr谩giles y depauperados que han perdido todos sus ahorros, y otros con mayores rentas que han aumentado el volumen de sus dep贸sitos porque han retra铆do sus gastos debido a la pandemia, pero tambi茅n ante la inseguridad de la evoluci贸n de los salarios.

Actualmente y, en ausencia de otras soluciones, el capitalismo espa帽ol no destruye empleo de forma global (insisto, por el momento) e incluso tiene que crearlo para asegurar su supervivencia a corto plazo, si bien acusa importantes carencias para contratar mano de obra especializada en ciertos oficios y profesiones. Podemos decir que es intensivo en mano de obra y habr铆a que a帽adir, para ser fieles a la realidad, el t茅rmino barata. Por otra parte, al mismo tiempo que contempla un cierto crecimiento econ贸mico, aumenta la desigualdad social. Resulta significativo que vivamos un momento en el que hay un d茅ficit r茅cord de viviendas a precios asequibles (sea cual sea la modalidad de acceso a la misma), un aumento dram谩tico del sinhogarismo y, a su vez, se haya disparado el mercado de casas de lujo hasta el punto de ser mayor la demanda que la oferta. A la par que es constatable, en toda la OCDE y en el estado espa帽ol -que tienen la sart茅n por el mango de la imposici贸n de sueldos-, que la pol铆tica salarial de las grandes empresas (de desacoplamiento entre el crecimiento del negocio y el salario medio y particularmente del salario mediano) est谩 abriendo una nueva fuente de desigualdad salarial, fragmentaci贸n y desigualdad en el seno de las plantillas.

Esta lucha para evitar el descenso de la tasa de ganancia le hace ser especialmente depredador con las personas, pero tambi茅n con la naturaleza, tanto en el territorio del Estado espa帽ol como en sus inversiones extranjeras, alcanzando cotas muy importantes de barbarie antiecol贸gica e incluso de incumplimiento de la insuficiente normativa ambiental local, auton贸mica, estatal, europea e internacional.

4/02/2022

Referencias

Chesnais, Fran莽ois (2021) Se perfila un nuevo r茅gimen de crecimiento d茅bil en el que aumentar谩 la presi贸n sobre el trabajo y la naturaleza http://alencontre.org/laune/economie-mondiale-un-nouveau-regime-de-croissance-faible-sannonce-ou-la-pression-sur-le-travail-et-la-nature-va-saccentuer.html

Foessa-Caritas (2021) https://www.caritas.es/producto/evolucion-de-la-cohesion-social-y-consecuencias-de-la-covid-19-en-espana/

Oxfam (2021) https://www.oxfam.org/es/informes/las-desigualdades-matan

World Inequality Lab (2022) https://wir2022.wid.world/

Notas

[1] En el caso del PIB son cifras sometidas a revisi贸n y ajuste y que denotan el fracaso de las previsiones realizadas por diferentes gabinetes de estudio internacionales y espa帽oles, p煤blicos y privados. Lo que denota la dificultad de los modelos de an谩lisis empleados hasta ahora para establecer de forma fiable las tendencias tras los profundos cambios ocurridos en los flujos econ贸micos como efecto de la pandemia Covid 19 que produjo un shock en las macromagnitudes econ贸micas hasta el punto de modificar lo que se ten铆a como paradigma asentado para el an谩lisis prospectivo. Seg煤n Guillem L贸pez Casesnoves, profesor de la Pompeu Fabra, 鈥渓as previsiones ahora se deshacen en minutos鈥.

[2] Resultan grotescas las declaraciones al respecto de la derecha sobre actuante. 鈥淎 este paso el paro llegar谩 al 35%鈥 en 2021, declar贸 Daniel Lacalle, entonces secretario de Econom铆a del PP, a El Mundo (31/3/2020), lo que se complement贸 con las recientes declaraciones de Pablo Casado 鈥淗ay m谩s malas noticias鈥 que 鈥渂uenas鈥 en la EPA porque el empleo privado 鈥渘o ha crecido, a煤n no se ha recuperado鈥. Eso es lo que lleva su portavoz Cuca Gamarra a afirmar que son datos 鈥渄opados de gasto p煤blico鈥, se帽alando que los empleos en las Administraciones p煤blicas crecieron m谩s que los privados. Lo cual no es cierto. El empleo en el sector privado creci贸 m谩s en t茅rminos absolutos y porcentuales que en el sector p煤blico como se se帽ala en el art铆culo.

[3] El an谩lisis de la evoluci贸n trimestral y mensual arrojar铆a tambi茅n m谩s luces sobre la textura del empleo y del paro en el Estado espa帽ol, pero no es el objeto de este art铆culo. Por ello s贸lo se aluden aqu铆 cuando tienen relaci贸n directa con la evoluci贸n interanual. Las variaciones inter trimestrales e intermensuales son muy acusadas por depender el empleo en gran medida de la actividad agr铆cola y sobre todo del turismo, la hosteler铆a y la restauraci贸n, como puede comprobarse al ver que el 4潞 trimestre del a帽o 2021 y el mes de diciembre de ese a帽o presentaron resultados positivos en la creaci贸n de empleo y bajada del paro y por el contrario en el primer mes de 2022 fueron francamente negativos.

[4] El Producto Interior Bruto (PIB) es un indicador econ贸mico criticable desde el punto de vista ecol贸gico y tambi茅n presenta importantes lagunas metodol贸gicas en el c谩lculo, pero de forma deformada nos permite ver la evoluci贸n cuantitativa de los bienes y servicios en un periodo de tiempo -aunque sea de manera incompleta- y, con ello, poder establecer comparaciones sobre la riqueza en t茅rminos monetarios de una sociedad.

[5] Supone una cifra inferior al 6,5% que anticipaba el Gobierno y muy lejana del 7,2% (9,8% contando los fondos europeos) que lleg贸 a dibujar para los Presupuestos de 2021.

[6] Nadia Calvi帽o ha calificado, a mayor gloria propia, de 鈥渆spectaculares鈥 los resultados del PIB.

