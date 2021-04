–

De parte de Nodo50 April 1, 2021 49 puntos de vista

Un año después de empezar esta pesadilla las grandes organizaciones y plataformas que luchan contra el negocio de la dependencia alzan la voz, cada vez más organizadas se unen para hacer un frente común para exigir justicia contra quienes tienen responsabilidades en este genocidio, quienes nos han traído hasta esta situación y quienes han permitido que todo esto quede impune.

Desde luego cada vez se ve más claro que se va a luchar para que todo esto no quede impune, para pedir explicaciones (incluso penales) a políticos y altos cargos que han permitido que se convierta en un negocio, a las administraciones por no vigilar que se cumplan las leyes o sus más que posibles negligencias en cuanto a las inspecciones insultantes (de las cuales incluso se permiten el lujo de presumir sin ponerse ni coloraos) por no olvidarnos de las empresas (que por mucho que lloriqueen con frases como “ quieren criminalizar al sector de las residencias”) a nadie se nos olvida su responsabilidad en todo este desastre y de tener una justicia como corresponde tendríamos detenciones, tendríamos responsables en prisión aunque en realidad de todo esto nada de nada, en un nuevo ejemplo de cómo funciona la justicia de este país empeñada en pisotear a las víctimas y poner una alfombra roja a deberían perseguir.

Madrid y Catalunya a la cabeza

El Estado y las administraciones competentes de las autonomías, (aunque no se den cuenta, miren a otro lado e intenten maquillar la realidad constantemente en sus medios), la realidad es la que es, un estado totalmente pasivo y unas autonomías responsables por competencias del desastre en las residencias, pese a que personas como Ayuso o Chakir el Homrani saquen pecho y presuman de su gestión con miles de muertes a sus espaldas.

Justicia, una Vergüenza Nacional

Venimos de ver como la justicia en España vez tras vez produce vergüenza y está en entredicho constantemente por sus muchas hazañas en corruptelas, en fraudes y tantas barbaridades (que daría para una serie bizarra con toques grotescos) pero pese a todo es como todo puede ir peor, nos encontramos con miles de muertes en residencias ( las cuales muchas fueron por mala atención, por desnutrición, malas praxis, dejadez…) y al día de hoy tras este año, seguimos sin ni una sola detención, básicamente mucho titular pomposo, pero ninguna detención y como en el caso de Catalunya, en el peor de los casos quedará en una sanción administrativa de las más de 200 investigaciones que la fiscalía presume, una auténtica vergüenza.

Las Administraciones

Se cuentan por decenas o cientos de negligencias, pero pese a eso las administraciones son incapaces de quitarles esos concursos a las empresas que las han cometido, demostrando su fiel servidumbre a la gran patronal o fondos de inversión, sin olvidar empresas salpicadas por corrupción o paraísos fiscales tanto en Madrid como en Catalunya, que además en esta segunda permiten que sigan campando a sus anchas dos de los imputados de la “Organización Criminal” BB Serveis con 2 residencias (Granollers y La Roca) de la cual este par de psicópatas presumen de impunidad constantemente en las redes mientras Afers Socials incomprensiblemente miran para otro lado de forma cómplice.

Plataformas

Afectados BB Serveis cumplimos 10 años de denuncias y hemos visto ir creciendo distintas plataformas en el estado Español, ante la actitud de los grandes sindicatos (fiel y sumisa a la patronal), lo cual nos permite hacer una valoración con perspectiva del trabajo realizado y queremos destacar varias.

En Catalunya tras meses de trabajo interno poco a poco va pegando un puñetazo encima de la mesa Moviment de Residències Catalunya compuesto por diferentes plataformas que está trabajando muy bien de forma coordinada para poner un poco de orden en el panorama y que irrumpirá con fuerza en los próximos meses gracias a su seriedad, trabajo colaborativo lejos de egos y su total independencia fuera del control del poder.

https://twitter.com/catmresidencias

https://www.facebook.com/catmresidencias

Dicha agrupación de plataformas se compone de

ÚPLA – LA UNIÓN

https://twitter.com/DiciembreYo

Sindicato SAD de Cuidadoras Municipales

https://twitter.com/SindicatoSad

Familiars Residència Mossèn Homs Terrassa

https://www.facebook.com/familiarsresidenciamossenhomsterrassa

Plataforma SAD Catalunya

https://www.facebook.com/plataformaSAD

Plataforma Víctimes Bertrán i Oriola

https://twitter.com/VictimesI

Els Estels Silenciats

https://twitter.com/EstelsEls

Families Residència Falguera

https://twitter.com/FResiFalguera

Afectados BB Serveis

https://twitter.com/AfectadosBBS

Además, esta plataforma cuenta con Activistas y trabajadoras que junto con Familiares y plataformas hacen un grupo sólido y compacto que ya ha dado varias exclusivas potentes como las 3 últimas pese a que haya quien se pretenda poner medallas que no le corresponden, que esto lamentablemente siempre ocurre.

La primera de las exclusivas fue el listado de las 31 residencias verdes en las que la Generalitat metió personas positivas de otras residencias y que creo brotes, que a su vez crearon muertes.

https://kaosenlared.net/alerta-en-mas-de-30-residencias-de-catalunya-listado/

Otra de las exclusivas ha sido la que quizás a mucha gente no les interesaba que se supiesen, pero salió a la luz, gracias al trabajo coordinado y discreto.

Ancianos deshidratados, habitaciones equivocadas y silencio del centro: las faltas «muy graves» que llevaron a la Generalitat a apartar a Eulen de una residencia

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/03/28/residencia_cataluna_fiscalia_118305_1012.html

La tercera exclusiva relevante fue

El infierno en la peor residencia de Cataluña durante la pandemia

https://www.moncloa.com/2021/03/23/el-infierno-en-la-peor-residencia-de-cataluna-durante-la-pandemia/

Así que, si quieres unas mínimas garantías, seriedad y que no esté controlada por intereses lejos de los de la ciudadanía, no dudes en pedir ayuda en cualquiera de ellas.

En Madrid

Desde la distancia vemos un muy buen trabajo en

ÚPLA – LA UNIÓN

ADEMAF. Asociación Familiares de Residencias

https://twitter.com/AdemafF

https://www.facebook.com/ademafxlosfrailes

Marea de Residencias

https://twitter.com/MareaResidencia

https://www.facebook.com/Marea-de-Residencias-119303759472476

Para acabar te recomendamos que no dejes de ver

La Realidad de Las Residencias

La Realidad de La Dependencia

Comisión Investigación Residencias Parlament de Cat (duras declaraciones d Afectados BB Serveis)

EL ALTAVOZ “Horror de las Residencias Cap.1”

«El Altavoz» El Horror en las Residencias. Cap.2

«L’ALTAVEU» Sindicato SAD de Cuidadoras Municipales y Plataforma Del Sad de Catalunya. CAP.3

«L’Altaveu» con Javier garzón y Lola Muñoz.

«L’Altaveu» Horror en les Residencies. CAP.5

«L’Altaveu» Horror en la Dependencia. CAP 6.

“Cara a Cara, desde la Raíz” Es la hora de que nos escuchen.

BBS La Mayor Estafa de la Dependencia de España. 10 Años de Denuncias.

La Mayor Estafa de la Dependencia de España en Liarla Pardo (BB Serveis)

Pactos de silencio – Pactes de silenci. Toni Navarro.

Onda Activista – Especial Dependencia (La verdad al descubierto)

Coronavirus en residencias de ancianos

El Vórtice en directo ¿Qué ha pasado en las residencias?

La realidad de la Navidad en las residencias de España

Especial Dependencia 09-05-2020.

Prefiero morir que volver a la residencia. Virus y residencias en España.

Resaltar también el trabajo de

Colapso Capitalista: SOS Lo Público y Alternativas

(10) EL SILENCIO DE LOS MALOS TRATOS NOS HACE COMPLICES, DIARIO DE UN TRABAJADOR DE UNA RESIDENCIA

(8)»CAMBIO URGENTE en el MODELO DE RESIDENCIAS»: CARMEN LOPEZ, #ADEMAF​ Y #MAREAdeRESIDENCIAS​

(6) ME ESCAPE DE UNA RESIDENCIA: DIARIO DE UNA PERSONA DE 72 AÑOS

(4)»¡Sindicado S.A.D. de cuidadoras municipales, en lucha» Diario de una cuidadora

(2) YO SE DE LOS RIESGOS D LAS VIDAS EN UNA RESIDENCIA, DIARIO D MARIA JOSE ALARCON, SOCIO-SANITARIA

(1) GERONTOCIDIO SILENCIADO, DIARIO DE ROBERT MARTINEZ

Recomendados

https://www.lahaine.org/est_espanol.php/bb-serveis-la-estafa-millonaria

https://www.lahaine.org/est_espanol.php/bb-serveis-la-mancha-de

https://www.lahaine.org/est_espanol.php/bb-serveis-y-la-enorme

https://www.publico.es/publico-tv/en-la-frontera/programa/853321/entrevista-a-robert-martinez-portavoz-de-afectados-por-la-macroestafa-de-bb-serveis-en-la-frontera-30-de-marzo-de-2020

https://www.niusdiario.es/nacional/tribunales/fraude-residencias-espana-sarna-despidos-19-millones_18_2946570142.html

http://www.izquierdadiario.es/Residencias-bajo-BBServeis-una-tumba-para-nuestros-ancianos

BB Serveis, la historia del mayor fraude conocido en el sector de las residencias

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/02/21/bb_serveis_historia_del_mayor_fraude_conocido_sector_las_residencias_117006_1012.html

Además, destacar las investigaciones de Manuel Rico e Infolibre sobre residencias y el Libro Vergüenza El Escándalo de las Residencias.

Todo esto es trabajo de mucho tiempo, realizado con seriedad, con independencia del poder, de la patronal, de los fieles sindicatos mayoritarios y de los fondos de inversión, lejos de agencias de comunicación y de egocentrismos, porque lo que finalmente queda es el trabajo bien realizado, no las palabras.

Es imprescindible una ley de protección al denunciante eficaz para que las trabajadoras del Sad y de Residencias puedan denuncias con seguridad y sin sufrir represalias las muchas barbaridades que día a día se cometen en estos entornos y que quedan impunes por el miedo a denunciar.

Posiblemente por desconocimiento no nombremos alguna plataforma que desconocemos, con lo cual hemos destacado de lo que conocemos.

Sin Justicia No Habrá Paz

Esperadnos

Fdo: Afectados BB Serveis