NISSAN cierra el pr贸ximo 31 de Diciembre las factor铆as de Zona Franca, Montcada y Sant Andreu de la Barca. Los m谩s de 30 trabajadores de la multinacional Aubay Spain afectados por este cierre, prestando Servicios Inform谩ticos (muchos de nosotros llevamos m谩s de 10 a帽os trabajando exclusivamente para NISSAN), iniciamos el pasado 19 de Abril una Huelga Indefinida para reivindicar una salida digna para todos, ya que tanto Aubay Spain como NISSAN se han mostrado indiferentes ante nuestras perspectivas de futuro laboral.

A ra铆z del inicio de la Huelga, Aubay Spain insiste en que no habr谩 despidos sino recolocaciones o continuidad en Nissan m谩s all谩 del 31 de Diciembre, a pesar de las evidencias en contra; por ejemplo el nivel de usuarios a ser atendidos se reduce un 90%, el dpto. de IS de NISSAN se reduce un 80%, y por tanto se hace NO CREIBLE que los trabajadores de Aubay Spain no se vean afectados.

Desde el principio los trabajadores de Aubay Spain en NISSAN hemos hecho gestos para poder negociar y llegar a un acuerdo, como otras subcontratas han logrado. Adem谩s, dichas reivindicaciones incluso son menores de las de estas subcontratas. Sin embargo, Aubay Spain ha ofrecido soluciones muy limitadas que dejan fuera a la mayor parte de la plantilla.

Aubay Spain tiene contratos de servicios, m谩s bien subcontratados, incluidas Administraciones P煤blicas catalanas, ya que es la t铆pica empresa c谩rnica de trabajo precario con cadenas de subcontratas.

Mantenemos nuestro deseo a negociar y a no ser tratados como trabajadores con menos derechos que otros subcontratados de NISSAN.

Para apoyar a las subcontratas que seguimos en lucha, como Aubay y Bomberos Nissan:

CAJA DE RESISTENCIA DE SUBCONTRATAS EN LUCHA