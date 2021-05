–

El pasado 18 de mayo la Organizaci贸n Fraternal Negra Hondure帽a (OFRANEH) y el Comit茅 Gar铆funa de Investigaci贸n y B煤squeda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz 鈥 SUNLA realizaron el foro virtual Racismo institucional y la negaci贸n del acceso a la verdad y justicia al pueblo Gar铆funa en el marco de la desaparici贸n forzada en Triunfo de la Cruz, Honduras.

El objetivo fue visibilizar y condenar las acciones dilatorias, racistas y de negaci贸n por parte del Estado hondure帽o para la incorporaci贸n del SUNLA en el proceso de b煤squeda e investigaci贸n en el caso de desaparici贸n forzada de los j贸venes Gar铆funas: Albert Snaider Centeno (Presidente del Patronato de Triunfo De la Cruz), Milton Joel Mart铆nez 脕lvarez, Suami Aparicio Mej铆a Garc铆a y Gerardo Misael Trochez Calix.

El d铆a 18 de julio del 2020 aproximadamente a las 5:00 am, treinta hombres fuertemente armados, portando uniformes y distintivos de la Direcci贸n Policial de Investigaci贸n (DPI), ingresaron a la comunidad Gar铆funa de Triunfo de la Cruz en el Departamento de la Atl谩ntida, Honduras. El grupo est谩 involucrado en un supuesto operativo en el cual se allanaron siete viviendas y secuestraron a cinco personas de la comunidad, entre ellos l铆deres y un miembro del patronato. De acuerdo a testimonios de la comunidad, los elementos que se identificaron como agentes de la DPI ten铆an plenamente ubicadas a las personas, sus viviendas y las de sus familiares cercanos.

Durante el foro, Pablo Centeno, padre de Albert Centeno, representante de las familias de los desaparecidos se帽al贸: 鈥渆stamos aqu铆 para exponer el racismo institucional y la negaci贸n de la justicia y la verdad al pueblo Gar铆funa respecto al desaparecimiento de nuestros muchachos, tambi茅n para visibilizar internacionalmente y condenar la dilaci贸n racista, la denegaci贸n del gobierno de Honduras en permitir y de aceptar la incorporaci贸n del SUNLA en las investigaciones de la desaparici贸n forzada de nuestros muchachos.鈥

Adem谩s Centeno conden贸 las amenazas de las cuales est谩n siendo objeto 鈥渁 trav茅s de varios medios, porque quieren que aceptemos las condiciones, quieren que aceptemos lo que ellos dicen, respecto a nuestros muchachos y quieren que renunciemos a la investigaci贸n de la verdad.鈥 Por otro lado el representante de las familias destac贸 鈥渜ue el prop贸sito de SUNLA es encontrar vivos a nuestros muchachos, encontrar la verdad de lo sucedido y llevar a la justicia los responsables del desaparecimiento de nuestros muchachos.鈥

隆Ya Basta!

Jessica Norales, parte de SUNLA, expres贸 que 鈥渓a propuesta ha sido la creaci贸n del Comit茅 Gar铆funa de Investigaci贸n y B煤squeda del Triunfo de la Cruz 鈥 SUNLA, que en lengua Gar铆funa quiere decir 隆Basta Ya!. Ese es el momento en que el pueblo Gar铆funa se ha organizado, se est谩 preparando para poder investigar y hacer todo lo que sea posible para saber el paradero de nuestros hermanos.鈥

Por otro lado Miriam Miranda, coordinadora Gar铆funa de la (OFRANEH) se帽al贸 que 鈥淪UNLA hoy es un espacio que constituye un movimiento, un movimiento para decir basta ya, como lo dice SUNLA. El comit茅 lo constituimos con el derecho que tenemos los pueblos ind铆genas de buscar la verdad y justicia.鈥

Adem谩s la coordinadora denunci贸 que 鈥渆l 4 de marzo de 2021, durante audiencia en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la representante de la Procuradur铆a General de la Rep煤blica manifest贸 que no hubo desaparici贸n forzada. Adem谩s, en un informe emitido por el Estado ante la CIDH manifiesta su rechazo rotundo a incorporar al SUNLA en el proceso de investigaci贸n. Eso nos parece que es totalmente irresponsable por parte del Estado dado que el propio Estado ya hab铆a sido sentenciado en el 2015 por violentar los derechos humanos del Triunfo de la Cruz.鈥

Estado Hondure帽o condenado

El 29 de octubre de 2003 la CIDH recibi贸 una petici贸n presentada por la OFRANEH, sobre el caso de la comunidad Gar铆funa Triunfo de la Cruz y sus miembros, contra la Rep煤blica de Honduras. Durante el juicio iniciaron los ataques, amenazas, criminalizaci贸n y asesinatos en contra de l铆deres defensores de los territorios Gar铆funas.

El Estado de Honduras neg贸 la condici贸n ind铆gena y tribal de la comunidad Gar铆funa, argumentando: 鈥La comunidad Gar铆funa de Triunfo de la Cruz no es una comunidad originaria de Honduras o de la regi贸n, por lo cual no puede ser considerada como un pueblo ind铆gena鈥, y que, 鈥減or el hecho de no ser un pueblo originario no puede invocar el derecho a tierras ancestrales鈥. Sin embargo, el 8 de octubre de 2015 la CIDH declar贸 la responsabilidad internacional de Honduras por la violaci贸n al derecho a la propiedad colectiva en perjuicio de la comunidad Gar铆funa de Triunfo de la Cruz y sus miembros.

Tambi茅n, la Corte orden贸 al Estado la adopci贸n de determinadas medidas de reparaci贸n. 鈥淒espu茅s de la sentencia de la Corte, los presidentes de patronatos se convirtieron en objeto de amenazas de muerte, intimidaciones, para con ello ceder en la exigencia del cumplimiento de esta鈥,recuerda Miriam Miranda en una entrevista previa para Avispa Midia.

La comunidad Gar铆funa de Triunfo de la Cruz se ubica en el departamento de Atl谩ntida, municipio de Tela, a orillas del mar Caribe. Es de car谩cter rural y cuenta con una poblaci贸n aproximada de 10.000 habitantes. Triunfo de la Cruz no es cualquier comunidad, se帽ala Miriam, 鈥渆s una comunidad que tiene una sentencia condenatoria contra el Estado de Honduras, eso lo tiene que saber el pueblo hondure帽o y se tiene que saber a nivel mundial, que Snaider Centeno, lo desaparecieron, lo sacaron de su casa, un joven defensor ac茅rrimo del derecho de su comunidad, del derecho territorial de su comunidad鈥.

Golpes de Estado

Miranda se帽ala que SUNLA surge en un pa铆s con caracter铆sticas especiales, 鈥渦n pa铆s con un Estado fallido, un pa铆s donde se han dado sucesivos golpes de Estado, un pa铆s donde existe un sistema judicial racista y al servicio de los que tienen el poder econ贸mico, un pa铆s donde impera la impunidad, un pa铆s donde se persigue, se criminaliza a los defensores de derechos humanos, a los defensores de los territorios, a las defensoras de la vida, un pa铆s que se conoce por las caravana de m谩s de diez mil personas, donde se han robado todo鈥.

En un comunicado publicado en abril, la Ofraneh denunci贸 que: 鈥渆n los 煤ltimos tres a帽os m谩s de 40 gar铆funas han sido asesinados y otra cantidad abandon贸 sus comunidades por la violencia generalizada, amenazas, criminalizaci贸n y persecuci贸n en su contra鈥.

Laberinto Jur铆dico

Edy T谩bora, abogado defensor de la Ofraneh, se帽al贸 que 鈥渘o existe una institucionalidad en Honduras que atienda las necesidades de investigaci贸n de las agresiones a los pueblos ind铆genas.鈥

De acuerdo a la UNESCO, la Fiscal铆a de Etnias y Patrimonio Cultural 鈥渞epresenta a los pueblos ind铆genas y afro hondure帽os, garantiza su acceso a la justicia y protege sus derechos por medio de la aplicaci贸n de las leyes nacionales y la normativa internacional vigentes.鈥

Sin embargo Tabora se帽ala que 鈥渆s una institucionalidad que nunca le interes贸 al Estado hondure帽o que creciera, pr谩cticamente ha estado centralizado en la Ciudad de Tegucigalpa y, por falta de recursos, es incapaz de investigar m谩s all谩 de cinco casos.鈥

Tabora destaca que 鈥渄efinitivamente la violencia y la criminalizaci贸n hacia los pueblos ind铆genas no va a parar en este momento.鈥 Para el abogado, el plan de naci贸n que comenz贸 en 2010, con el golpe de Estado, tiene dos pilares fundamentales. El primero es el de seguridad que tiene que ver con la militarizaci贸n y el segundo es el concesionamiento de los territorios, un plan que abarca desde el 2010 hasta el 2038, 鈥渓o que implica que solo llevamos 11 a帽os de ejecuci贸n de ese plan.鈥

La organizaci贸n Global Witness, en su informe llamado Defender el Ma帽ana -la crisis clim谩tica y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente鈥, destaca que 鈥渆n Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro en 2018 a 14 en 2019, convirti茅ndolo en el pa铆s m谩s peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2019. A su vez, es el pa铆s con el mayor aumento en el porcentaje de ataques letales contra activistas.鈥

Tabora destaca algunos puntos relevantes que caracterizan la acci贸n del Estado en el caso de la desaparici贸n de los cuatro miembros de la comunidad Gar铆funa:

1.- Hay una negaci贸n del Estado hondure帽o de calificar y de investigar con enfoque relacionado con desaparici贸n forzada.

2.- Hay una negaci贸n desde el primer momento de coordinarse con el pueblo Gar铆funa o a trav茅s de las organizaciones 鈥 en este caso OFRANEH, SUNLA -, y de incorporar a la investigaci贸n peritos forenses e investigadores privados.

3.- La investigaci贸n est谩 manejada por una fiscal铆a que ellos mismos dicen que no tienen competencia para investigar este tipo de hechos.

4.- Falta de informaci贸n a las familias de la OFRANEH. Lo que dicen es que va a entorpecer la investigaci贸n.

5.- Falta reconocer la investigaci贸n a partir de un contexto de agresi贸n a defensores de derechos humanos, en este caso de defensores de derechos humanos ind铆genas.

Agua Balde, abogada internacional y parte del SUNLA, destac贸 desde el marco legal internacional 鈥渜ue las familias han sido centrales para la clarificaci贸n de los hechos, por eso es importante que se sumen a la investigaci贸n. El derecho a la participaci贸n est谩 incluso avalado por las Naciones Unidas en la carta de los derechos humanos y aunque Honduras no es parte de la Convenci贸n de Ginebra, no exenta al Estado hondure帽o ya que la carta tiene un alcance universal.鈥

El estado de Honduras es el principal obst谩culo para alcanzar la verdad y dar con el paradero de los Gar铆funas desaparecidos por el propio Estado. Adem谩s de la violencia, los Gar铆funas se enfrentan al despojo por parte de empresas transnacionales que ven en su territorio la oportunidad de la construcci贸n de proyectos como las Zonas de Empleo y Desarrollo Econ贸mico (ciudad modelo) o la plantaci贸n de palma africana que ha invadido m谩s de 38 comunidades. Ante esto, la naci贸n Gar铆funa apuesta por la lucha y la resistencia colectiva, desde Honduras se escucha fuerte 隆SUNLA!, 隆Ya basta! recorre el mundo.