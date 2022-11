–

De parte de Anarquia.info November 22, 2022 196 puntos de vista

Actualizaci贸n sobre el preso anarquista Eric King con una llamada de apoyo y una nueva declaraci贸n de Eric. Para m谩s actualizaciones e informaci贸n, vaya a Support Eric King.

Eric ha estado en alguna forma de restricci贸n de comisario u otra durante los 煤ltimos 4 a帽os. No volver谩 a caminar ni un metro m谩s, 隆pero por fin se le han levantado las restricciones! Nos encantar铆a celebrarlo y sorprenderle un poco. Peque帽os placeres b谩sicos que a menudo damos por sentados. Mimarle con dulces. Que por fin se cargue con suficientes sellos para responder a todo el mundo. Mucha, mucha mantequilla de cacahuete. Si dejas una donaci贸n aqu铆, vamos a agruparlas y enviarlas por Western Union para sorprenderle禄

La explosi贸n del economato de Eric se puede encontrar aqu铆.

La lista de libros de Eric se puede encontrar aqu铆. (DN: S贸lo publicamos la lista aqu铆 para que se conozcan los libros de Eric, pero en ning煤n caso sugerimos a nadie que utilice amazon)

Declaraci贸n de Eric King

隆Hola amigos, compa帽eros y Nathans entrometidos del gobierno! He estado en ADX durante unos dos meses y quer铆a dar una peque帽a actualizaci贸n y hablar sobre c贸mo son las cosas aqu铆.

Esta prisi贸n, m谩s que cualquier otra, existe para romper los esp铆ritus e interrumpir las conexiones con el mundo real. Fue construida espec铆ficamente para ese prop贸sito. El aislamiento aqu铆 es de un nivel muy alto. Hay d铆as que pasan en los que literalmente no hablo con nadie y no escucho a nadie m谩s. Algunas personas llevan d茅cadas aqu铆; imag铆nate si puedes. Es brutal y enfermizo. Todo este antro es una zona de guerra psicol贸gica.

Nos dan televisores, lo cual est谩 bien, pero puedes perderte en ellos. Es muy f谩cil dejar de hacer ejercicio, el correo, la lectura, y vivir en la pantalla. Eso es 100% lo que quieren, el control social digital, los grilletes de la pantalla. Yo hago mucho footing en el lugar cuando hay un programa, mucho movimiento. He estado en el SHU los 煤ltimos 4 a帽os, la mayor parte de ese tiempo sin radio o libros y mucho menos una televisi贸n. Ese tiempo fue brutal como la mierda pero me ense帽贸 a establecer una rutina, y a arregl谩rmelas con muy poco鈥 eso tambi茅n es f谩cil para m铆 decirlo sabiendo que voy a salir en aproximadamente 10 meses, habiendo hecho un a帽o aqu铆鈥 muchos no tienen una fecha de vencimiento, o correo, o libros que vienen. Esta es su vida y los que NO se dejan llevar por la desesperaci贸n son algunas de las personas m谩s fuertes que se puedan imaginar.

Todos los d铆as una gran parte de mi rutina es hacer chequeos diarios conmigo mismo, algo que aprend铆 a hacer para mantener la desesperaci贸n a raya. Hago una lista de todas las cosas por las que estoy agradecido, dici茅ndolas en voz alta -generalmente mientras doy la vuelta 鈥. Luego hago una lista de todas las cosas buenas del d铆a en que me encuentro -cosas sencillas como 芦el agua estaba bien en la ducha hoy禄 y cosas enormes como 芦隆he recibido el correo de mi mujer!禄 鈥. y luego todas las cosas buenas que me depara el d铆a de ma帽ana: 芦se juega al Manchester United禄鈥 芦el correo puede llegar禄鈥 芦es d铆a de colada禄鈥 芦tortitas para desayunar禄鈥

Mi realidad es que, con una comunicaci贸n tan limitada con mi familia, los d铆as aqu铆 pueden ser tan oscuros como yo lo permita. Nadie aqu铆 va a sostener mi mano y asegurarse de que estoy bien 鈥 est谩 en m铆. Tengo que asegurarme de que este extra帽o infierno no se apodere de m铆鈥 si pierdo un poco la concentraci贸n, se puede colar un mont贸n de oscuridad. La 煤nica persona que puede sostenerte en el d铆a a d铆a eres t煤 mismo, y debes hacerlo.

Soy m谩s afortunado que la mayor铆a. Tengo poco tiempo. Tengo una esposa fant谩stica, hijos y compa帽eros incre铆bles. Tengo un equipo legal que lucha por m铆. Tengo un profundo amor por la vida y, afortunadamente, la Oficina no ha apagado mi luz todav铆a. El correo puede ser s煤per r谩pido una semana, y luego tardar un mes dependiendo de lo que est茅 pasando. As铆 que si me has escrito, que sepas que intentar茅 responder lo m谩s r谩pido posible

Gracias a todos los que env铆an libros, cartas, todo. El amor y el apoyo siempre son necesarios y siempre se agradecen. 芦nosotros. todos. nosotros. Tenemos禄.

Solidaridad a los de ATL, respeto y admiraci贸n a las mujeres de Ir谩n, RIP a Kathy Boudin y Maroon鈥 y solidaridad y respeto a nuestros mayores y compa帽eros que siguen dentro; estatales y federales. Esta es una lucha dura, larga y digna.

Todo el amor y el respeto, amigos. Volver茅 a escribir pronto, ya casi llegamos鈥

(///) 鈥 En todas partes

(A) 鈥 Siempre

-EK