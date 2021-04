–

“NADA VA A CAMBIAR”





En

su Discurso en la Academia Militar de West Point, en mayo de 2014, el

presidente Obama afirm贸:

Estados

Unidos es y seguir谩 siendo la 煤nica naci贸n indispensable. Eso fue

cierto en el siglo pasado y ser谩 cierto en el siglo por venir.

Estados Unidos debe liderar siempre en el escenario internacional. Si

no lo hacemos, nadie lo har谩. La fuerza militar a la que ustedes se

han incorporado es, y siempre ser谩, el soporte fundamental de ese

liderazgo. Creo en el excepcional铆smo estadounidense con cada fibra

de m铆 ser. Estados Unidos usar谩 fuerza militar, unilateralmente si

es necesario, cuando nuestros intereses esenciales as铆 lo requieran,

cuando nuestra patria sea amenazada, cuando nuestro modo de vida est茅

en riesgo, cuando la seguridad de nuestros aliados est茅 en peligro鈥

La opini贸n internacional es importante, pero Am茅rica (sic) nunca

debe pedir permiso para proteger a nuestro pueblo, nuestra patria y

nuestro modo de vida.[1]

Esta

creencia se fundamenta con argumentos incluso teol贸gicos, merced al

鈥渁uto convencimiento鈥 de que ese pa铆s est谩 designado por la

providencia para combatir 鈥渆l mal鈥.

Citando

al columnista del The New York Times, Thomas Friedman[2],

Adriansens destaca: 鈥淟a mano oculta del mercado nunca funcionar谩

sin el pu帽o oculto.鈥

En

palabras del analista:

Estados

Unidos ha creado un imperio global en el que da dos opciones a los

pa铆ses: o aceptan o se les destruye鈥 Esta es la raz贸n por la que

Irak no s贸lo tuvo que ser invadido militarmente, sino tambi茅n

destruido por completo, porque se alzaba de forma completamente

contraria al modelo neoliberal del Banco Mundial y el FMI鈥 Irak era

un ac茅rrimo Estado antiliberal: se negaba rotundamente a ser un

Estado cliente de Estado Unidos y hab铆a cerrado a los inversores

corporativos, estadounidenses o de otros lugares, su participaci贸n

en cualquiera de los mercados tras las sanciones (que le hab铆an sido

impuestas): agricultura, sanidad, educaci贸n, industrias, etc. [鈥

restringir (y ya no digamos excluir) de sus mercados a las

corporaciones estadounidenses hubiera sido raz贸n suficiente para que

Estados Unidos emprendiera acciones decisivas.

Acertadamente,

este autor aduce que otra de las razones para invadir Irak es la

naturaleza guerrerista del capitalismo:

Para

el complejo de la industria militar, para la econom铆a de los Bush,

Cheney, Rice, Rumsfeld, etc., para la econom铆a de las sociedades del

petr贸leo y de los fabricantes de armas, para la econom铆a de los

estadounidenses ricos que poseen acciones en estos emporios y

corporaciones, esta guerra, como las guerras en general, no es sino

algo verdaderamente maravilloso porque se embolsar谩n los beneficios

que tan profusamente generan las guerras; (mientras) la muerte y la

destrucci贸n la padecer谩n otros鈥.

Estados

Unidos surgi贸 como naci贸n a partir de una guerra anticolonial

contra el dominio de la Corona Brit谩nica. A partir de este

acontecimiento de singular importancia hist贸rica, todas las guerras

en las que ha participado este pa铆s, hasta la segunda guerra

mundial, y despu茅s de ella, no han tenido la menor legitimidad: la

guerra de exterminio y reducci贸n de los pueblos indios que ocupaban

el inmenso territorio despojado y expropiado a sus due帽os

originales; la guerra de 1812 contra Inglaterra, que fue un intento

fracasado de anexi贸n del territorio de Canad谩 a la Uni贸n

Americana; la guerra de conquista territorial (1845-1848) contra la

joven rep煤blica de M茅xico que logr贸 la anexi贸n de m谩s de la

mitad de su territorio buscada afanosamente por los 鈥減adres

fundadores鈥; la guerra civil que determin贸 el rumbo

industrial-capitalista de la explotaci贸n de las clases y pueblos

oprimidos al interior de la naci贸n; la guerra neocolonial contra

Espa帽a en 1898 en la que consigui贸 apoderarse de algunas de sus

posesiones territoriales; de la cual deriv贸 tambi茅n la sangrienta

guerra de ocupaci贸n contrainsurgente estadounidense en Filipinas de

1889-1913; la guerra imperialista (1914-1918) en que Estados Unidos

incursiona por primera vez en Europa en la etapa final del conflicto;

las numerosas intervenciones b茅licas abiertas y encubiertas en

Am茅rica Latina como poder imperialista (en donde Sandino consigui贸

la primera derrota militar de Estados Unidos en la regi贸n utilizando

la guerra de guerrillas); la guerra de Corea y Vietnam para contener

la revoluci贸n socialista en esos pa铆ses, por recordar algunos de

los eventos m谩s importantes.

Incluso,

la participaci贸n de Estados Unidos en la segunda guerra mundial, se

llev贸 a cabo con la perspectiva de minar al m谩ximo a la Uni贸n

Sovi茅tica, contener el avance de los comunistas en Europa, y

establecer finalmente sus dominios imperiales en el 谩mbito mundial

despu茅s de la derrota del eje Alemania-Jap贸n-Italia.

Es

necesario se帽alar la responsabilidad manifiesta de Estados Unidos,

Inglaterra y Francia en el estallido de esta guerra, al estimular y

permitir el rearme de Alemania, al solapar el crecimiento

vertiginoso de sus fuerzas armadas y al invocar neutralidad frente a

las agresiones fascistas en Etiopia en 1935, a Espa帽a en 1936, a

Austria y Checoslovaquia en 1938 y a Polonia en 1939. El

antisovietismo y el anticomunismo estuvieron presentes a lo largo de

la contienda b茅lica y fueron un factor subyacente en la singular

conducci贸n de la guerra por parte de los aliados occidentales de la

Coalici贸n antihitleriana. El retraso en la apertura del Segundo

Frente hasta el a帽o 1944, cuando ya el curso de la guerra se hab铆a

definido en el frente sovi茅tico, y la sistem谩tica pol铆tica de las

鈥渁cciones peque帽as鈥, ten铆an por objeto lograr el desgaste, e

incluso, la eventual derrota de la URSS. Durante el inicio y el

desarrollo de la guerra, las clases trabajadoras integran la

resistencia antifascista, esto es, la participaci贸n activa de los

pueblos en la resistencia nacional y el peso de la Uni贸n Sovi茅tica

en la contienda, van cambiando la naturaleza misma de la guerra: de

imperialista se transforma en una guerra popular, antifascista,

cobrando de este modo el car谩cter de una guerra justa y necesaria

hasta la derrota del eje nazi-fascista.

El

鈥減atriotismo estadounidense鈥 se ha nutrido de una historia de

genocidios, etnocidios, despojos y conquistas territoriales; se

fundamenta en las nociones etnoc茅ntricas y racistas de 鈥減ueblo

escogido鈥 por 鈥渓a providencia鈥 para expandir su dominio sobre

el continente, en su primera etapa, y despu茅s en el mundo entero,

bajo el concepto de ser la 鈥溍簄ica naci贸n indispensable鈥; en el

鈥渄estino manifiesto鈥 que dio forma ideol贸gica al expansionismo

territorial; en el intervencionismo permanente y sistem谩tico sobre

Am茅rica Latina; en la conquista de territorios m谩s all谩 de sus

fronteras continentales por la acci贸n directa de sus Marines.

Su patriotismo implica la idea del 鈥減olic铆a mundial鈥 que vigila

el cumplimiento de su ley y protege sus intereses y seguridad

鈥渘acionales鈥 por encima de cualquier otro; se alimenta de los

mitos de 鈥渟alvadores del mundo鈥 propalados por la propaganda

cinematogr谩fica; los incansables Rambos matando comunistas, y

ahora 鈥渢erroristas鈥, en nombre de la justicia, la democracia y la

libertad.

Otorgar

el Premio Nobel de la paz a un comandante en jefe de matones y

psic贸patas es grotesco e inconcebible y no tiene justificaci贸n

alguna. Obama increment贸 el n煤mero de tropas en Afganist谩n, ampli贸

su intervenci贸n en Pakist谩n, amenaz贸 a Ir谩n y sofistic贸 la

guerra de ocupaci贸n en Iraq, con la profundizaci贸n de la ayuda de

antrop贸logos mercenarios que indican las rutas culturales para

romper las redes de la resistencia y comprar a iraqu铆es que maten a

iraqu铆es; apoy贸 el golpe militar en Honduras con malicia e

hipocres铆a; sostuvo el bloqueo contra el pueblo y el gobierno de

Cuba; continu贸 con la ocupaci贸n de Colombia a trav茅s de bases

militares que amenazan a Venezuela y a Bolivia; todo ello,

justificado por el derecho a llevar a todos los confines del mundo

鈥渓a guerra justa y necesaria鈥 para las corporaciones capitalistas

de Estados Unidos.

