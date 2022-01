–

Resulta que el imperialismo estadounidense puede tener bases militares instaladas por todo el planeta, tener un ej茅rcito descomunal, tener ojivas nucleares, puede rodear con bases militares un pa铆s que pretende arrodillar, puede instalar (con la complicidad de sus socios europeos) a un r茅gimen nazifascista en Ucrania y barnizarlo de 鈥減rimaveral”; puede haber sido el pa铆s que m谩s guerras ha desatado y m谩s pa铆ses ha invadido, puede haber bombardeado Irak, Libia, Siria, Afganist谩n, Yugoslavia (etc.), causando millones de muertes y la destrucci贸n de pa铆ses enteros.

Puede tener bases de entrenamiento de torturadores paramilitares como en Colombia, desde las que salen mercenarios a desmembrar campesinos que se oponen al saqueo capitalista de los recursos; puede financiar mercenarios fan谩ticos religiosos en medio planeta con la finalidad de combatir a los revolucionarios y de sembrar el caos controlado para as铆 saquear mejor lo que sus multinacionales codician, puede emprender guerras de la mano de sus socios torturadores como la guerra contra Yemen, Palestina, etc… 隆PERO, aaah!…

隆Pero, pero, PERO!… Ning煤n pa铆s puede querer defenderse de semejante angelito, si no, ser谩 tildado por los medios de alienaci贸n masiva propiedad de la clase par谩sita, como 鈥減a铆s guerrerista鈥, 鈥減a铆s terrorista鈥, 鈥減a铆s poco amante de la paz, que hay que bombardear humanitariamente鈥, etc.

Sobra decir que los propietarios de las grandes corporaciones medi谩ticas tambi茅n poseen capital en las multinacionales interesadas en saquear las riquezas de los pa铆ses a invadir, capital en el complejo militar-industrial, etc. Es decir: para el Capital las guerras imperialistas son un gran negocio.

El capitalismo, en una de las crisis consustanciales a su misma l贸gica, una crisis de dimensiones tel煤ricas, busca reencaucharse a trav茅s de nuevas guerras imperialistas. Y parece ser que Rusia es el pa铆s elegido por el imperialismo estadounidense y europeo para esta nueva empresa de destrucci贸n y muerte a gran escala. Desde que el imperialismo estadounidense y la Uni贸n Europea instigaron, financiaron y finalmente instalaron al fascismo al poder en Ucrania, era bastante previsible su pr贸ximo movimiento de rapi帽a y muerte.

Una vez m谩s, la clase trabajadora, a nivel internacional, debe alzar su voz contra las pretensiones imperiales de emprender otra guerra, contra la subida del fascismo auspiciado por el gran Capital, contra todos aquellos monstruos que desata el Capital para mantener su sistema de explotaci贸n triturando humanidades y planeta.

