A la luz de la reciente oleada de tiroteos masivos en los Estados Unidos, el llamamiento al control de armas de fuego, y censurar a los republicanos y a su base en la Asociaci贸n Nacional del Rifle, por detener las medidas serias contra las armas de fuego son obviamente correctos. El acuerdo republicano-dem贸crata del domingo pasado sobre la verificaci贸n de antecedentes para menores de 21 a帽os es solo un peque帽o paso adelante. Pero tenemos que profundizar y examinar la cuesti贸n de por qu茅 Estados Unidos est谩 atiborrado de armas, por qu茅 las armas legales e ilegales son tan f谩ciles de conseguir, por qu茅 la violencia es tan rutinaria en la cultura popular y por qu茅 las armas se han convertido en s铆mbolos fetichizados de la hipermasculinidad, hasta el punto de que un notorio anuncio de un fusil de asalto proclama “Tu tarjeta de virilidad reeditada”.

Para llegar al meollo del asunto es necesario ver la violencia armada no como un fen贸meno aislado, sino como producto de las caracter铆sticas clave del funcionamiento del capitalismo estadounidense y de la cultura popular que genera. Las caracter铆sticas centrales de la violencia armada incluyen la polic铆a militarizada, la violencia racista, el aumento de las milicias de extrema derecha, la violencia armada contra las mujeres, un aparato militar que ha masacrado a millones de personas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y la glorificaci贸n de la violencia armada en la cultura popular. Y hay un hecho crucial que hay que examinar: de todas las muertes causadas por armas de fuego, el 54 % son suicidios. 驴Qu茅 hace que los j贸venes, principalmente los hombres j贸venes, se suiciden?

El estado de guerra y la cultura popular

Desde todos los puntos de vista, los Estados Unidos tienen el ej茅rcito m谩s grande del mundo con el mayor alcance mundial. M谩s de tres millones de militares est谩n empleados, lo que crea autom谩ticamente una base para la glorificaci贸n del ej茅rcito, que se ve en pel铆culas como Top Gun (y su nueva secuela Top Gun: Maverick) y Oficial y caballero. Esta versi贸n rom谩ntica con actores guapos como Tom Cruise y Richard Gere va de la mano de versiones m谩s contundentes que tambi茅n son glorificadas. Por ejemplo, American Sniper, basado en la autobiograf铆a del francotirador de la 茅lite de los marines Chris Kyle, glorifica a un man铆aco homicida que reclam贸 255 “muertes”, sin duda muchas de ellas de civiles. En la pel铆cula, Kyle regresa a casa para descubrir que mucha gente no le entiende, pero es 茅l quien est谩 cuerdo y los liberales que se quedan en casa los que est谩n enga帽ados. En la vida real, Kyle fue asesinado a tiros por uno de sus amigos en un campo de tiro, despu茅s de dejar las Navy Seals.

La horrible violencia estadounidense tambi茅n se celebra en la pel铆cula Black Hawk Down, en la que Ridley Scott describe el rescate de la tripulaci贸n de un helic贸ptero estadounidense derribado en Somalia en 1993, en el que cientos de civiles y paramilitares somal铆es murieron en una org铆a de violencia durante el intento de rescate. M谩s realista a煤n, el v铆deo publicado por Wikileaks de la masacre de civiles “Crazy Horse” en Irak, es representado en la famosa instalaci贸n p煤blica de Banksy en Nueva York del mismo nombre, que utiliza la voz en off del v铆deo de los hechos reales.

Cuando los autores de The New American Century (Nuevo siglo american) publicaron su tan anunciado informe en 1997, iba a ser un siglo estadounidense, basado en la actualizaci贸n y renovaci贸n del dominio militar estadounidense. Cuatro a帽os m谩s tarde, los ataques del 11 de septiembre proporcionaron la justificaci贸n para lanzar las invasiones de Afganist谩n e Irak, que hasta el momento de la retirada de Estados Unidos de Afganist谩n el a帽o pasado, hab铆an causado la muerte de varios cientos de miles de personas.

La ideolog铆a del militarismo estadounidense se basa en el derecho al liderazgo estadounidense, que a su vez se basa en las ideas del excepcionalismo estadounidense, la idea de que Estados Unidos es una “luz brillante en una colina”, el lugar m谩s democr谩tico, pr贸spero y creativo del planeta. Durante el periodo de la “guerra contra el terror”, el excepcionalismo estadounidense encaj贸 con las nociones de lo que Edward Said denomin贸 orientalismo, la idea del “choque de civilizaciones” en la que la civilizaci贸n cristiana occidental (o en algunas versiones judeocristiana) era superior y m谩s racional que las dem谩s, especialmente la musulmana. El orientalismo se plasm贸 en los escritos de Samuel P. Huntington1y su mentor Bernard Lewis2.

La guerra contra el terrorismo, que ahora ya no es la prioridad de pol铆tica exterior de los Estados Unidos, se convirti贸 en la ideolog铆a para reemplazar al anticomunismo de la Guerra Fr铆a, desaparecido despu茅s del colapso de la Uni贸n Sovi茅tica. A su vez, la guerra contra el terrorismo est谩 siendo reemplazada por preparativos para lo que considerar铆an guerras leg铆timas contra Rusia y China. En efecto, el Nuevo Siglo Americano hab铆a abogado por preparativos que permitieran librar dos guerras importantes simult谩neamente (obviamente contra Rusia y China). Las ideolog铆as militares dominantes ahora, la batalla mar-tierra y la dominaci贸n multidominio, se basan en la guerra contra China.

La industria armament铆stica es enorme. El presupuesto militar es de un bill贸n de d贸lares. Grandes cantidades se invierten en armamentos, tanto de alta tecnolog铆a como el arma militar convencional m谩s efectiva del planeta, el caza furtivo F-35, como rifles y artiller铆a de relativamente baja tecnolog铆a. La industria armament铆stica de EE. UU. est谩 profundamente involucrada con las empresas que proporcionan el material inform谩tico que los militares necesitan, incluso empresas como Facebook y Amazon proporcionan servicios clave a los militares, en un proceso que William I Robinson llama “acumulaci贸n militarizada”3.

Milicia Milicia de la extrema derecha en Charlottesville, en 2017.

Estados Unidos es el mayor exportador mundial de armas, y utiliza su dominio militar para construir alianzas pol铆tico-militares como la OTAN y el AUKUS (en ingl茅s, Australia-United Kingdom-United States conocido tambi茅n como Aukus, es una alianza estrat茅gica militar entre Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos, que se anunci贸 p煤blicamente el 15 de septiembre de 2021 para la regi贸n del Indo-Pac铆fico ndt) . Se aprovechan todas las oportunidades para glorificar a las fuerzas armadas de los Estados Unidos, por lo que el Pent谩gono tiene una oficina permanente en Hollywood, y por lo que el uso de equipo militar real y soldados como extras de pel铆culas requiere el acuerdo del Pent谩gono sobre el contenido de la pel铆cula. La glorificaci贸n de la violencia armada se filtra en la cultura popular a todos los niveles.

Despu茅s de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se volvi贸 hacia el exterior para fortalecer su propio poder imperial, llev贸 a cabo actos de violencia genocida en el extranjero, solo equiparables al Holocausto nazi. Probablemente dos millones de personas murieron en Vietnam durante la intervenci贸n estadounidense desde principios de la d茅cada de 1960 hasta 1975. La mayor铆a de ellas eran no combatientes.

Una polic铆a militarizada

En 2014, tuvo lugar un levantamiento comunitario en Ferguson Missouri, un suburbio de St Louis, para protestar por el asesinato policial de un vecino, Michael Brown. Tanto los manifestantes como las y los periodistas quedaron asombrados por la respuesta de la polic铆a. Los agentes que se enfrentaron a las manifestaciones estaban todos vestidos con uniformes estilo militar y las armas desplegadas incluyeron ametralladoras pesadas y veh铆culos blindados. Evidentemente, la polic铆a local se hab铆a beneficiado de la venta barata de armas sobrantes de la Guerra del Golfo en 2003. Tampoco los pueblos peque帽os pudieron resistir la tentaci贸n de tener su propio veh铆culo blindado, helic贸ptero o el equipo necesario para construir su propio escuadr贸n SWAT: Special weapons and tactics ( Especial. Brigadas de Armas y T谩cticas) originalmente justificados para su uso contra delincuentes armados. El equipo militar se ha generalizado tanto que cualquier persona sospechosa de delitos menores, como la posesi贸n de drogas para uso personal o la falta de pago del alquiler o una multa, recibir谩 una visita del SWAT. Los escuadrones SWAT realizan “registros sin llamar”, lo que significa irrumpir en las casas con ametralladoras listas. Entre 2010 y 2016, 83 personas murieron durante registros sin aviso, as铆 como 13 polic铆as4. Los registros sin llamar son un caso de profec铆a autocumplida. Todos los delincuentes o presuntos delincuentes son estereotipados como violentos, y su arresto conduce a tiroteos y muertes.

Durante las protestas de Black Lives Matter en 2020 se utilizaron una serie de servicios armados, como guardias de prisiones o guardias fronterizos, contra las y los manifestantes. El Servicio de Aduanas y Protecci贸n Fronteriza (CBP) de Seattle utiliz贸 gas CS y “pelotas de goma” contra los manifestantes y realiz贸 cientos de arrestos, a veces con gran brutalidad. Los enfrentamientos mortales con CBP en la frontera mexicana han ido en aumento. En 2010 鈥渟olo鈥 seis “ilegales” fueron asesinados por los guardias fronterizos, llegando a 58 muertos en 2021. No hay cifras de cu谩ntos de estos llamados “ilegales” estaban desarmados. De mayo de 2021 hasta mayo de 2022, 1009 personas fueron asesinadas a tiros por la polic铆a estadounidense.

La violencia est谩 anclada en la historia de las fuerzas policiales estadounidenses. En los estados del sur a menudo se les llamaba la “patrulla de esclavos”, una declaraci贸n abierta de su funci贸n de mantener a los esclavos bajo control por la violencia. Las primeras fuerzas policiales se utilizaban a menudo contra el trabajo organizado en general, y las huelgas en particular5 .

Mike Davis sostiene6 que la clase obrera estadounidense y el movimiento obrero han sido socavados y desbaratados por dos cosas: la violencia del Estado y de los patrones, y el racismo, que desde los primeros d铆as del capitalismo estadounidense dividi贸 a la clase obrera, especialmente por la hostilidad hacia la 煤ltima ola de inmigrantes, por ejemplo, irlandeses, jud铆os y alemanes.

La violencia contra los manifestantes es moneda corriente. El movimiento Occupy! de 2010-11 fue muy impactado por la violencia policial, un antecedente de la respuesta al movimiento Black Lives Matter. En la memoria viva de muchos de nosotros, el movimiento Panteras Negras de finales de la d茅cada de 1960 y principios de la d茅cada de 1970 fue aplastado por la violencia policial asesina. El movimiento contra la guerra del mismo per铆odo y la protesta estudiantil tambi茅n se encontraron con enormes cantidades de violencia, simbolizada por la masacre policial en la Universidad Estatal de Kent y el ataque a las y los manifestantes en la conferencia dem贸crata de 19687. A lo largo de la d茅cada de 1960, el movimiento de derechos civiles, inspirado principalmente en t谩cticas no violentas, fue objeto de cantidades atroces de violencia policial en los Estados del sur. Esta violencia policial fue simbolizada por el asesinato por la polic铆a de tres miembros del Congress of Racial Equality/Congreso de Igualdad Racial (CORE), Michael Schwerner, James Goodman y Andrew Chaney, por parte de la polic铆a en Mississippi8.

Auge de las milicias

El movimiento de milicias de extrema derecha ha ido en aumento desde la d茅cada de 1990, pero la elecci贸n de Donald Trump en 2016 lo alent贸 enormemente. Los grupos armados con sus rifles de asalto ocuparon un lugar destacado en el mitin “Unir a la derecha” de Charlottesville en 2017. Seg煤n activistas antifascistas, las milicias de derecha han matado a 329 personas desde 1990 (frente a 92 de terroristas islamistas). En Charlottesville, la manifestante antifascista Heather Heyer fue asesinada por el activista fascista James Fields Jr. En 2020, un miembro de la milicia fascista, Kyle Rittenhouse, mat贸 a tiros a dos manifestantes de Black Lives Matter en Kenosha, Wisconsin. Rittenhouse se convirti贸 en un chico cuya foto era habitual en los carteles de la extrema derecha. Un tribunal de Wisconsin le declar贸 inocente de asesinato por los absurdos motivos de leg铆tima defensa. No importaba que hubiera viajado desde Illinois para estar presente en una manifestaci贸n de Black Lives Matter, permaneciendo fuera despu茅s del toque de queda con la aparente aprobaci贸n de algunos de los agentes de polic铆a presentes. Ten铆a un rifle de asalto AR-15 y una pistola, con el fin de “defender la propiedad privada” seg煤n la defensa.

Aunque vinieron sin armas de fuego, las milicias desempe帽aron un papel clave el 6 de enero de 2021 en el edificio del Capitolio. Nadie sabe realmente el n煤mero de personas que hay en las milicias armadas, pero ciertamente es de decenas de miles, y tienen una aprobaci贸n generalizada dentro del partido republicano, especialmente despu茅s de que Trump les dijera que “estuvieran preparadas” durante su lucha para revocar el resultado de las elecciones presidenciales. El apoyo a las milicias, y probablemente tambi茅n a afiliaci贸n la las mismas, est谩 muy extendido tanto en la polic铆a como en los republicanos.

La violencia armada y la comunidad negra

Las principales v铆ctimas de la violencia armada son las comunidades minoritarias, especialmente la comunidad negra.En los 煤ltimos dos a帽os, ha habido tiroteos masivos contra la comunidad negra (en Buffalo, en el Estado de Nueva York) y la comunidad asi谩tica en El Paso, Texas.

Desde 2012, el n煤mero de estadounidenses que mueren por la violencia armada ha sido de alrededor de 40.000 al a帽o. De ellos, casi 15 000 lo han sido en la comunidad negra. A pesar de ser solo alrededor del 13 % de la poblaci贸n, las muertes en las comunidades negras constituyen alrededor del 58 % de los asesinatos con armas de fuego, alrededor de 15 000 al a帽o. Solo una proporci贸n muy peque帽a de estas muertes son el resultado de tiroteos policiales. Mucho m谩s frecuentes son los tiroteos como resultado de la violencia de las bandas de narcotraficantes. Y esto a su vez refleja las guerras territoriales en esas secciones de los barrios negros controlados por las bandas de narcotraficantes. Lo que refleja la pobreza a una escala gigantesca. La presi贸n sobre los j贸venes de los barrios negros para que se involucren en delitos ligados a las drogas es enorme, brillantemente retratada en la serie de televisi贸n The Wire, basada en Baltimore (y en su equivalente en Londres en la serie de Netflix “Top Boy”).

Violencia armada contra las mujeres

Si bien la violencia armada es algo casi exclusivo de los hombres, esto no es cierto para sus v铆ctimas. Entre 2015 y 2019, m谩s de 11.000 mujeres fueron asesinadas a tiros. Adem谩s, cada mes, en promedio 200 mujeres resultan heridas en tiroteos no mortales; m谩s de un mill贸n de mujeres vivas hoy en d铆a han sido amenazadas con violencia armada. Por lo general, las mujeres no participan directamente en bandas de narcotraficantes o milicias. Pero cuando hay m谩s armas que personas en un pa铆s en particular, y cuando la violencia armada se glorifica culturalmente, inevitablemente se produce la violencia armada contra las mujeres.

Entre 2015 y 2019, m谩s de 11 000 mujeres fueron asesinadas a tiros. Cada mes, en promedio, 57 mujeres son asesinadas a tiros por su pareja, en otras palabras, la disponibilidad de armas y la ideolog铆a de la hipermasculinidad (ver m谩s abajo), se traducen en numerosas muertes de mujeres relacionadas con armas de fuego.

Tampoco es de extra帽ar que la comunidad LBGTQ+ haya sido v铆ctima de tiroteos masivos, sobre todo el ataque de 2016 contra el club nocturno Pulse en Orlando, Florida, que dej贸 49 muertos.

La personalidad neoliberal y la hipermasculinidad

Si millones de estadounidenses j贸venes y de mediana edad usan armas de asalto para “renovar su tarjeta de hombre”, hay algo que funciona muy mal, algo incluso patol贸gico, en la cultura dominante. Unas horas dedicadas a usar videojuegos como Full Spectrum Dominance revelan una glorificaci贸n de la violencia militarizada y paramilitarizada, as铆 como de individuos superviolentos. La capacidad de dar pruebas de violencia hacia rivales comerciales o de otro tipo se celebra en videojuegos y pel铆cula tras pel铆cula. La polic铆a militarizada, la glorificaci贸n del ej茅rcito en la cultura popular y la amplia disponibilidad de armas de fuego es una mezcla letal que genera ola tras ola de tiradores.

Los republicanos dicen que hay una crisis de salud mental, y que es esto y no las armas lo que provoca los tiroteos masivos. Pero la contraposici贸n de las armas a la crisis de salud mental es insensata, de hecho ambas cosas est谩n estrechamente relacionadas. Las universidades de Estados Unidos y del Reino Unido informan de una crisis de salud mental, especialmente (pero no s贸lo) de los hombres j贸venes. Son d茅cadas de neoliberalismo, de capitalismo ferozmente competitivo en el que se alaba el individualismo y la capacidad y lucha individuales, en lugar de la solidaridad social. Esta situaci贸n ha creado lo que Henry G. Giroux llama una “cultura de la crueldad”9. Esta cultura de la crueldad crea una glorificaci贸n del 茅xito individual y un desprecio por el “fracaso”, desde la pobreza hasta la falta de atractivo personal socialmente construido, como resultado de los fracasos individuales, de la inutilidad personal, que pesa mucho sobre los hombres j贸venes. Esto pesa tanto, y probablemente m谩s, en las mujeres j贸venes. Las enormes tasas de suicidio entre los j贸venes son s铆ntomas de esta serie de clich茅s neoliberales, en los que el “茅xito” individual lo es todo, la solidaridad social no es nada o, peor a煤n, es algo para “in煤tiles”. S贸lo los ingenuos y los incapaces se preocupan por los dem谩s.

Las personalidades neoliberales exitosas son generalmente soci贸patas, una forma de trastorno de la personalidad en la que la empat铆a y el cuidado de los dem谩s son imposibles. Las dem谩s personas son herramientas para el 茅xito, no seres humanos reales con fortalezas y debilidades, y propensos a caracter铆sticas humanas como la soledad y la sensaci贸n de vac铆o. La pel铆cula Up in the Air, en la que George Clooney interpreta a un dirigente itinerante de una empresa que es contratada para recortar plantillas, muestra c贸mo un ser humano real se debate con un trabajo en el que principalmente tiene que despedir a la gente. Al final choca con la realidad. Una mujer dice que va a salir de la oficina, ir a un puente cerca de su casa y saltar de 茅l. Lo que hace.

Los trastornos neoliberales de la personalidad producen un grupo de altos ejecutivos, oficiales jefes de empresas, hospitales y universidades, as铆 como altos oficiales policiales y militares, que literalmente son soci贸patas. Si no instrumentalizaran a los seres humanos, no podr铆an hacer su trabajo.

Millones de j贸venes y miembros de la clase obrera est谩n siendo tratados como lo que Hilary Clinton llam贸 “deplorables”, personas que son incapaces de tener “茅xito” en la ideolog铆a deformada del neoliberalismo, lo que suscita una ira masiva, que se muestra en el apoyo masivo a Donald Trump. Esa ira sale a la luz en los mensajes finales de muchos tiradores. Un hecho asombroso es que m谩s del 50 % de las muertes por armas de fuego en los Estados Unidos son suicidios. Un resultado tr谩gico del capitalismo neoliberal y de la amplia disponibilidad de armas.

La hipermasculinidad es una forma de individualismo extremo, el macho alfa de tipo duro que es muy atractivo, rico y que puede “lidiar” todas las dificultades de la vida, si es necesario, a trav茅s de la violencia. Y el personaje hipermasculino se puede crear, al menos en parte, a trav茅s de la posesi贸n y exhibici贸n de armas mortales.

Genocidio imperial

Despu茅s de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se abr铆a al exterior para crear su propio poder imperial, llev贸 a cabo actos de violencia genocida en el extranjero, que solo tienen comparaci贸n posible en el mundo de la posguerra con el Holocausto nazi y el trastornado r茅gimen genocida de Pol Pot en Camboya. Alrededor de dos millones de personas murieron en Vietnam durante la intervenci贸n estadounidense desde principios de la d茅cada de 1960 hasta 1975. La mayor铆a de ellas eran no combatientes. Cientos de miles de civiles han muerto en Irak y Afganist谩n. Los bombardeos estadounidenses mataron a m谩s del 10 % de la poblaci贸n de Corea del Norte durante la guerra de Corea10 (el entonces notorio general de la Fuerza A茅rea Curtis Lemay dijo que pensaba que era alrededor del 25 %).

Se podr铆an dar muchos otros ejemplos de violencia estadounidense contra enemigos internacionales. Lo que llama la atenci贸n es la forma en que los civiles han sido atacados deliberadamente, o han sido v铆ctimas de la indiferencia estadounidense hacia los “da帽os colaterales”, tal vez lo m谩s sorprendentemente demostrada por la forma en que destruy贸 Manila en 1944-5 durante su campa帽a para derrotar a los ocupantes japoneses de Filipinas. Esta indiferencia ante las muertes de civiles se puede poner en paralelo hoy a las t谩cticas rusas en Siria y Ucrania. Que Estados Unidos sea el l铆der mundial en matar a oponentes internacionales y civiles, de ninguna manera justifica el propio n煤mero de muertes de civiles de Rusia o sus t谩cticas criminales en Ucrania.

Gracias a su fuerza econ贸mica, los Estados Unidos, en la primera mitad del siglo XX, pudieron establecerse como el Estado militarmente m谩s poderoso del mundo, y gracias a esa fuerza militar tomar la cabeza de Occidente en alianzas militares, en particular la OTAN.

Si tienes un Estado que est谩 decidido a preservarse y enriquecerse a trav茅s de la fuerza militar y el uso de la violencia; si a帽ades a eso la f谩cil disponibilidad de armas de uso militar; si a帽ades a esa mezcla una gigantesca crisis social y de salud mental, entonces lo que creas son masacres con armas de fuego.

Un 煤ltimo hecho sorprendente: miles de armas ilegales en los Estados Unidos provienen del ej茅rcito. Seg煤n Associated Press:

“Los expedientes gubernamentales sobre el Ej茅rcito, el Cuerpo de Infanter铆a de Marina, la Armada y la Fuerza A茅rea muestran que pistolas, ametralladoras, escopetas y rifles de asalto autom谩ticos han desaparecido de los arsenales, almacenes de suministros, buques de guerra de la Marina, campos de tiro y otros lugares donde se utilizaban, almacenaban o transportaban. Estas armas de guerra desaparecieron debido a puertas abiertas, soldados dormidos, un sistema de vigilancia que no funcionaba, robos y otros fallos de seguridad que, hasta ahora, no se han denunciado p煤blicamente. Si bien AP se centraba en las armas de fuego, tambi茅n se perdieron o robaron explosivos militares, incluidas granadas perforantes que terminaron en un patio trasero de Atlanta. El robo o la p茅rdida de armas[ph1] abarcaron el conjunto de las instalaciones militares, afectando a instalaciones de costa a costa, as铆 como en el extranjero. En Afganist谩n, alguien cort贸 el candado de un contenedor del Ej茅rcito y rob贸 65 Beretta M9, el mismo tipo de arma encontrado en Albany. El robo pas贸 desapercibido durante al menos dos semanas, cuando se descubrieron cajas de pistola vac铆as en el complejo. Las armas no se recuperaron”.

Dondequiera que iban los militares, se robaban fusiles y armas de grado militar.

14 de junio de 2022

https://lanticapitaliste.org/opinio… el art铆culo original en ingl茅s fue publicado Anti*Capitalist Resistance. 14 Junio 2022. : https://anticapitalistresistance.or…

Traducci贸n: Faustino Eguberri para viento sur

*Phil Hearse es miembro de Anti*Capitalist Resistance y coautor tanto de Creeping Fascism como de System Crash.

